De parte de ANRed October 17, 2021 95 puntos de vista

Entrevistamos a Cristina Castro, mamá de Facundo Castro, el joven desaparecido durante el ASPO el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, y luego encontrados sus restos en Villarino Viejo, en cercanías del pueblo de General D. Cerri. Las últimas pericias apuntan a la policía bonaerense como principal responsable del hecho. Cristina nos contó sobre los avances en la causa, la persecuciones y estigmatizaciones que están sufriendo sus abogados y personas que han sido solidarias en la búsqueda de verdad y justicia por Facundo. Desde una perspectiva de derechos humanos, analiza el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quien recuerda era «la jefa» para Facu. «Sergio Berni está ahí porque está bancado por ellos, es una traición muy grande hacia las personas que lo votaron, que no queremos que haya más desaparecidos. Vos ves las imágenes de Guernica, de los niños, te decían no tiene que estar acá porque es ilegal y es ilegal también tener políticas donde no se vea a las personas en la calle, es ilegal no tener recursos para poder ayudarlos y asistirlos». Por Micaela Olguín y Berenice Muñoz (Bahía Blanca) para ANRed

A días de conmemorarse el «día de la madre», conversamos con Cristina acerca del estado actual de la causa de desaparición forzada de Facundo Castro, cómo el camino en búsqueda de verdad y justicia la transformó. Nos decía Cristina: «En lo personal ustedes saben que fue un impacto grandísimo para mí, había cosas que uno se imagina pero vivirlas en carne propia es fuertísimo, es discutir, asumir, es tratar de comprender por qué tanta maldad, porque tanto odio, son cosas que nunca vamos a entender, voy a pasar mi vida entera y no voy a entender por qué tanta hazaña, tanto odio contra una personita que medía 1,60 mts y que no le hacía mal a nadie, no estaba haciendo nada malo y es difícil como mamá enfrentarse a estas pericias y a estas cosas y siempre lo digo, para mis abogados ellos saben perfectamente que cada paso, cada avance en la causa ellos lo celebran como un logro, para mi es como un puñal al corazón es como revivir todo de nuevo, morirte todos los días un poquito mas, es horrible».

También dialogamos con Cristina Castro sobre las proyecciones y cómo continúa la causa y nos decía: «Ahora se sigue con muchas cosas, se sigue buscando justicia, porque la verdad ya la tenemos frente a los ojos, entonces seguir buscando justicia peleándola desde todos los lados, tratando de llegar íntegros como empezamos, que no es así nos hemos ido desmoronando pero estamos más firmes con nuestras convicciones siempre adelante, con la bandera del Facu de que ese NUNCA MÁS, que sea un nunca más de en serio, y peleándola en la Cámara, estamos esperando respuestas de Casación, sabemos que ingresó la queja de Fiscales y que tenemos una aprobación, me informa la Fiscal Iara Silvestre que ingresó nuestra segunda queja también a Casación, que el pliego fue abierto (2.30.) que habla sobre el IADO (Instituto Argentino de Oceanografía), un estudio del IADO que enviaron de una forma muy maliciosa, entonces los fiscales lo rechazaron y la Jueza -María Gabriela Marrón- lo quiso meter a la fuerza pasando por sobre la cabeza de todos, y esto habla del accionar de la Jueza, de eso de que un familiar de estos policías le dijo a la Jueza a fin de año “te cierra el caso y después ustedes se la van a ver con nosotros”, me amenazó en mi lugar de trabajo, esto fue el año pasado, no permitimos que la jueza enterrara la Causa de Facundo. Hoy en día esperamos poder apartar a esta jueza para poder seguir avanzando, porque lo único que nos impide avanzar es ésta mujer: los Abogados siguen trabajando día tras día, los fiscales, nos acompaña la gente de PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional ), la gente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que está peleando por tantas causas y también nos acompaña todo el tiempo Margarita Jarque, siempre lo digo Leandro y Luciano son mis abogados de la querella, abogados de la familia de Facu, pero Margarita es la abogada de Facu, Margarita representa todo lo que Facu defendía».

Sobre las últimas pericias realizadas sobre la ropa que se encontró en la mochila del joven días después de la aparición del cuerpo se supo que tienen cortes y «lo primero que analiza el estudio es que esas lesiones se dieron con el cuerpo dentro, es decir, no es que la ropa quedó adentro y después fue atacada por algún animal sino que esas lesiones se dieron con el cuerpo de Facundo porque no tienen orificio de salida y entrada sino de entrada” explicó Luciano Peretto, abogado querellante a FM De la Calle.

A su vez, le preguntamos si se siente acompañada en su lucha por justicia y al respecto, ella nos decía: «Acompañada siempre estuve, los familiares son los que me sostienen, mi papá y mis hijos, los que me quedan. Me tocó enfrentarme no solo a que mataron a mi hijo sino a enfrentarme a esta sociedad que a veces no comprende y juzga. Me tocó enfrentarme a muchas cosas y elegí quedarme con quienes siempre están, mi gente del pueblo que no me abandonó nunca, que sale a pedir justicia cada vez que hay una marcha o evento. Me quedo con eso, me tocó vivir cosas horribles, me tocó estar apoyada por mis hijos, gente de mi trabajo. Gracias a dios yo no dependo del estado, trabajo con una empresa independiente, me han bancado siempre, mis compañeras que le han hecho cambiar horarios, ir a cualquier hora. Me ha tocado pasar muchas cosas, pero me tocó pasar por algo muy duro, todavía me estoy recuperando. Al momento de prepararme para esto tan duro, que son las pericias de la ropa estaban hablando justamente de las torturas, como se había infringido esos cortes y quemaduras, estando el cuerpo de mi hijo adentro, estaba acompañada por la gente del DOVIC (Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas) de Asistencia a la Víctima, que habían viajado de Buenos Aires, para prepararme para eso».

Las irregularidades se han ido sumando a la causa lo que impulsó el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón, vinculada a la defensa de genocidas. Sobre la irregular incorporación de un informe del Instituto Argentino de Oceanografía, en una entrevista a FM de la Calle, Luciano Peretto, abogado de Cristina agrega que “incorpora la jueza sin pedirlo a través de los fiscales, que se excede en las funciones del IADO, que es más criminalístico que un estudio de mareas, que creemos fue incorporado con animosidad para desvirtuar ciertos puntos de la causa. La recusación de la jueza Marrón corresponde porque se ha excedido en sus funciones y ha mandado hacer por encargo un informe que no tiene nada que ver con la línea de los fiscales. Son fundamentales para destrabar la investigación y el avance de la causa”.

Cristina analizó estos desafíos que deben atravesar las querellas de las familias de la víctimas de violencia de Estado. Señala que hay una práctica que se repite en los casos: “Yo hablo con los familiares [de víctimas de la represión estatal] y es exactamente el mismo accionar: querer tapar y ensuciar. Ya somos tantos los que estamos luchando, que desde nuestro lado estamos haciendo más fuerza que ellos. Y cada vez somos más, vamos a superarlos, porque de no parar a la policía: la fuerza represora, los acosos constantes para desgastar a la familia, los abogados, y las querellas, van a seguir y van a seguir habiendo desaparecidos, y eso es lo que no queremos los familiares».

Al respecto de las medidas, actitudes y apoyos que tuvo el gobierno, la mamá de Facundo Castro añade: «una traición muy grande; sabíamos que Kiciloff no iba a hacer nada, estuve reunida con él y déjenme decirles que deja mucho que desear como gobernador- pero es una traición muy grande por parte de Alberto Fernández y por parte de Cristina Kirchner porque Berni siempre dice que ella es su Jefa y mi hijo también le decía la Jefa, era kirchnerista mal, siempre estaba, era camporista como él decía, y ver a esa señora como si mi hijo no sea nadie y era uno de sus militantes, si es capaz de abandonar a un militante imaginate con los ajenos. Está reflejado cómo actuaron en la causa de Santiago Maldonado a quien le dieron la espalda también»

Al respecto de la posición del gobierno frente al ministro de justicia Sergio Berni, también analizó: «Son personas que llegan al poder porque quieren estar ahí, no por la gente. Si no les servís te dan la espalda. Sergio Berni está ahí porque está bancado por ellos, es una traición muy grande hacia las personas que lo votaron, que no queremos que haya más desaparecidos hacia la juventud, de todo el mundo» dice Cristina. «Vos ves las imágenes de Guernica, de los niños, te decían no tiene que estar acá porque es ilegal y es ilegal también tener políticas donde no se vea a las personas en la calle, es ilegal no tener recursos para poder ayudarlos y asistirlos. Sacaron un IFE y dicen estamos colaborando, cuando miles de argentinos se quedaron en esta pandemia sin poder pagar un alquiler, porque con 10 mil pesos no pagas un alquiler en ninguna parte del país».

Al mismo tiempo, Cristina profundiza sobre el modelo de justicia: «Han sido muchísimos los que se han fundido en esta pandemia, y se piensan que con 10 mil pesos y desalojando como lo hicieron van a solucionar las cosas. Ahora también Larreta en la villa 31 desalojando mujeres con hijos. Y me veo a mi misma, con mis 3 hijos sola en el mal momento, que tuve que salir a pelearla a buscar alquiler, peleando con ellos sola. Y no es justo para las mujeres. Siguen siendo las políticas machistas de siempre, duele saber que siguen pasando esas cosas y Sergio Berni sigue ahí porque justamente se dedica a hacer el trabajo sucio, ese que ellos no se animan con sus propias manos».

«Ellos ahí contentos, que desalojaron, festejando Berni como un rambo, es lo que quiere vender y jamás pensaron en las familias que no tienen para vivir, y si hay alguien que me duele cada vez que voy a CABA es ver a la gente dormir en la calle, es algo que me rompe el alma, me parte al medio, me vengo con esa tristeza enorme de que cada vez más personas en nuestra Argentina miran para el costado, y que están metidas en el límite de la pobreza» agrega Cristina.

Cerrando la entrevista Cristina invita a acompañar a fines de octubre, la marcha al cumplirse un año y medio de la desaparición de Facundo, que organizan la familia en conjunto con vecinos y vecinas de Pedro Luro.

Finalmente Cristina recordó que en el ultimo mes, el medio local bahiense La Brújula publicó un artículo mencionando a la secretaria general de SUTEBA Bahía Blanca, donde se la critica por su apoyo a la causa de Facundo, y que varias organizaciones y personalidades se solidarizaron y repudiaron esa persecución ideológica, lo mismo sucedió después con el medio La Nueva y La Brújula con uno de los abogados.