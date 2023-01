–

鈥 驴Cu谩l es el problema de la democracia como la conocemos hoy?

鈥 Como sabemos bien despu茅s de Marx, el problema de la democracia, tal como surge en el contexto del occidente capitalista, supone un problema en relaci贸n a las clases sociales. Una teor铆a de la democracia puramente pol铆tica, en el sentido convencional de lo pol铆tico o jur铆dico, supone que hay un Estado o un mundo de la representaci贸n pol铆tica que no enfrenta, no se mezcla ni no entra en c贸mo se produce la riqueza, c贸mo se construyen las desigualdades de clase, c贸mo se dan las relaciones de explotaci贸n, es una idea de democracia que no se hace cargo de lo que llamar铆amos 鈥榚l fondo pol铆tico鈥 o 鈥榚l reverso pol铆tico鈥 de toda sociedad. Porque nosotros sabemos muy bien que en ninguna Constituci贸n se prescribe que tiene que haber clases sociales, esa desigualdad de poder que surge en la producci贸n es una desigualdad que despu茅s no se resuelve. Es decir, se resuelve como igualdad formal y desigualdad real con la consigna democr谩tica 鈥渦n hombre, un voto鈥. Tenemos un problema con la relaci贸n entre democracia y capitalismo, lo que tambi茅n quiere decir que no hay democracia plena en el capitalismo. Hay una contradicci贸n intr铆nseca entre el principio igualitario de la democracia y la pr谩ctica desigualitaria, ontol贸gicamente desigualitaria, estructuralmente desigualitaria del capitalismo. El capitalismo tiende, por un lado, a formas de mercado con Estado de Derecho y, por otro, es incapaz de producir momentos de igualdad pol铆tica efectiva.

鈥 驴Esta desigualdad irresoluble tiene que ver con la cr铆tica de las izquierdas?

鈥 As铆 es. Esto 煤ltimo lleva evidentemente al problema del socialismo y la democracia, o la izquierda y la democracia, o la revoluci贸n y la democracia, siempre en un discurso bastante general. El socialismo, por lo menos como uno lo podr铆a encontrar de manera m谩s noble en los escritos revolucionarios, es una consecuencia l贸gica de la democracia. En la medida que la democracia tiende a radicalizar el principio de igualdad, por lo tanto distribuir el poder, tiene como horizonte l贸gico una forma no burocr谩tica, no policial, no autoritaria de socialismo, que es algo que no sabemos bien lo que es porque el proyecto del Siglo XX no dio lugar a esa experiencia. Aunque tambi茅n es cierto que la idea de socialismo sigue dando vueltas recurrentemente como un posible necesario de la democracia. Mientras la democracia tenga en uno de sus niveles posibles de sentido una igualdad radical, el socialismo y el comunismo insistir谩n como tendencia interna de la propia democracia.

鈥 驴Se resuelven esas tensiones?

鈥 Alejandro Horowitz explica en su libro 鈥淓l hurac谩n rojo鈥 que las revoluciones burguesas y proletarias son procedimientos espec铆ficos de creaci贸n de igualdades: formas burguesas de la igualdad y formas proletarias de la igualdad, seg煤n el caso. Y que el final, el fracaso, la destrucci贸n, la apor铆a o el desprestigio -o todo eso junto-de la noci贸n de revoluci贸n no s贸lo nos quita la posibilidad de contar con procedimientos que inscriban nuevas ideas de igualdad en la econom铆a y el derecho, sino que adem谩s nos quita la posibilidad de defender las viejas igualdades. Entramos en un proceso en el cual el capitalismo, sin un contrapoder revolucionario que lo enfrente, tiene todas las posibilidades hist贸ricas de restaurar las desigualdades m谩s brutales. Y el campo de las democracias y de las izquierdas apabulladas en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de la ley, de la Rep煤blica, son incapaces de presentar estrategias efectivas para proteger formas de igualdad reales, sustanciales, por no hablar de avanzar en la distribuci贸n de poder pol铆tico.

鈥 驴C贸mo ves la democracia en Argentina?

鈥 Tenemos que identificar dos momentos dentro de lo que ser铆a el Siglo XX para manejar un tiempo hist贸rico m谩s cercano, conocido y relevante para nuestra coyuntura. Por un lado, est谩 el problema del peronismo, que Alejandro Horowitz lo trabaj贸 muy bien, que es el problema del 17 de octubre. 驴Qu茅 ser铆a el problema del 17 de octubre? La disrupci贸n en el plano pol铆tico de una clase obrera, trabajadora, en busca de una forma pol铆tica adecuada a su propia potencia. Esa es, en general, la pregunta de las izquierdas en el Siglo XX: 驴El peronismo fue o no una forma adecuada para la democratizaci贸n de la sociedad a partir de la construcci贸n de un poder, de un doble poder o de un poder espec铆ficamente obrero y del mundo del trabajo?

鈥 驴Lo fue?

鈥 Horowitz dice que en el 鈥46 y luego en el 鈥73, la clase trabajadora activ贸 una participaci贸n en el proceso pol铆tico y fue en ambos casos -debido precisamente al peronismo como forma pol铆tica- derrotada. Todav铆a estamos pensando un poco esa experiencia, esos dos momentos donde la clase trabajadora crey贸 posible que la forma pol铆tica peronista fuera adecuada para provocar un tipo de democratizaci贸n general de la sociedad, desde el punto de vista obrero, y las causas de la derrota en el prop贸sito de producir esas transformaciones. 驴Hubo en el 2001 un intento de otro sector de la clase trabajadora, desocupada, m谩s precarizada, por provocar una reacci贸n en el medio de la crisis general y sacudir de alguna manera los cimientos restrictivos del capitalismo neoliberal? Yo creo s铆.

鈥 Pero parece haberse disipado鈥

鈥 Esa vez no se constituy贸 una forma pol铆tica partidaria, aunque hubo un intento importante por el lado de los piquetes y las asambleas. El asesinato de Kosteki y Santill谩n fue un aviso muy claro de lo que el r茅gimen estaba dispuesto a hacer para evitar un proceso de ese tipo. Luego podemos preguntarnos si el kirchnerismo fue una expresi贸n de la clase trabajadora para democratizar el conjunto de la sociedad. Es muy discutible. M谩s all谩 de las buenas intenciones tanto de algunos cuadros pol铆ticos como de algunos sectores de la sociedad, vemos hoy que no hubo una articulaci贸n tan consistente como en el 鈥46 o en el 鈥73.

鈥 驴C贸mo entend茅s la transici贸n democr谩tica?

鈥 Como el otro gran eje de la democracia argentina: 1983, la idea de una transici贸n a una forma pol铆tica parlamentarizada despu茅s de un r茅gimen de terrorismo de Estado. Este segundo eje por momentos vuelve a activarse, como sucede ahora que Cristina Fern谩ndez de Kirchner habla de un pacto pol铆tico-democr谩tico o un pacto democr谩tico entre actores pol铆ticos, sobre todo despu茅s del intento de magnicidio.Es la idea de que los dirigentes pol铆ticos tienen que volver a pactar la paz, que no se mate por pol铆tica. Algo de esto anda dando vueltas con la aparici贸n de la pel铆cula 鈥淎rgentina, 1985鈥. Pienso que todo intento de acudir a un consenso forjado en 1983 y a un Poder Judicial que en esos a帽os habr铆a consagrado como 鈥榲erdad鈥 la barbaridad de lo que hab铆an sido pr谩cticas represivas de terrorismo de Estado y el gran grito del 鈥楴unca m谩s鈥 adolece de un d茅ficit fundamental: la prescindencia de la clase trabajadora (los movimientos populares) forzando una dimensi贸n real de ese movimiento democr谩tico.

鈥 驴El propio sistema pol铆tico busc贸 la transici贸n democr谩tica?

鈥 Podr铆a entenderse de esa forma. Se ha despreciado el factor extrainstitucional de la democracia: sin las Madres de plaza de Mayo, sin los movimientos de derechos humanos, no hubiera existido posibilidad de conocer estas verdades ni se hubiera abierto un horizonte de justicia. La muerte de Hebe de Bonafini nos permiti贸 recordar esa invenci贸n pol铆tica maravillosa argentina que fueron las Madres y el modo en que insistieron una y otra vez en no confundir la democracia constitucional parlamentaria con el principio de la igualdad y de la justicia, que cuando son reales vienen siempre acompa帽ados de una capacidad de revisar la ley para evitar, precisamente, que ley democr谩tica y el neoliberalismo puedan converger de modo completo.

鈥 驴C贸mo se actualiza esa visi贸n?

鈥 El cap铆tulo actual en toda esta historia es la secuencia que se arm贸 con el intento de magnicidio o con la persecuci贸n pol铆tico-judicial a CFK y su aparici贸n en los medios denunciando un Estado paralelo y un aparato jur铆dico mafioso. Como dijo ella: 鈥淵a no estamos frente al lawfare, sino frente a un Estado paralelo y un Poder Judicial mafioso, que es algo m谩s siniestro todav铆a que el partido judicial鈥. Eso sumado al 鈥渘o quiero ser mascota del poder鈥. 脡se discurso es el 煤ltimo cap铆tulo de lo que podr铆amos llamar la crisis del v铆nculo neoliberalismo y democracia. Porque es la vicepresidenta dirigi茅ndose al pueblo argentino con una denuncia grave, que podr铆a ser traducida m谩s o menos de la siguiente manera: no se logran hacer las reformas econ贸micas, sociales y pol铆ticas que una democracia, incluso restringida en t茅rminos capitalistas, necesita para subsistir porque existe una mafia o un estado de excepci贸n que bloquea esa posibilidad y ella no quiere ser mascota de ese sistema. A partir de ese diagn贸stico se avanza o se retrocede, 驴no?

鈥 驴Hay una regresi贸n democr谩tica?

鈥 Evidentemente. Las 煤ltimas denuncias de CFK equivalen a decir que la idea de que se le pod铆a ganar a Macri, que se pod铆a evitar que la derecha m谩s reaccionaria controlara todas las palancas del proceso pol铆tico ganando t谩cticamente el centro en 2019, cuando pone a Alberto como candidato, fracas贸. No sirvi贸 para lo que se propon铆a: no se logr贸 revertir el programa neoliberal, ni se denunci贸 el programa macrista -se convalid贸 lo actuado por Macri en lo referente a la deuda externa-, pero tampoco sirvi贸 para cosas mucho m谩s elementales, como reformar la Justicia. Un Frente de Todos que convalida lo actuado por la Justicia provincial de Jujuy, manipulada por el gobernador Morales, en una sentencia completamente desproporcionada e injusta a Milagro Sala, 驴qu茅 tiene para decir cuando la Corte Suprema convalida esa persecuci贸n? 脡sta incapacidad de reformar la Justicia que ahora Cristina denuncia al decir 鈥渘o quiero ser mascota de esta gente, me bajo de la candidatura porque ac谩 hay un Estado paralelo鈥, supone la admisi贸n de impotencia de la pol铆tica del Frente de Todos. En otros t茅rminos, el Frente de Todos se muestra como lo que es: un instrumento pol铆tico inadecuado para profundizar la democracia, o por lo menos para desactivar alguno de los mecanismos m谩s agresivos con los que la clase dominante bloquea la posibilidad de reformas.

鈥 驴La denuncia de Cristina tuvo el eco esperado en el Gobierno?

鈥 La palabra de Cristina conserva un valor diferente al de otros dirigentes del propio Frente de Todos, que no s贸lo no dicen estas cosas, sino que se los ve muy c贸modos con el aparato judicial, con los grupos econ贸micos, con el Fondo Monetario鈥 Cristina monta una escena discursiva diferente. La violencia sufrida por Cristina, la persecuci贸n que padece y la impotencia que plantea, tambi茅n para revisar mecanismos socio-econ贸micos, es una impotencia que obviamente han sentido de una manera saturante muchos sectores sociales que tienen menos dinero y menos poder y que hasta hace unos a帽os la votaban. Esos sectores padecen la violencia en los territorios, sufren la devaluaci贸n de sus ingresos y chocan con una Justicia que, en el plano local territorial, es completamente manipulada, subsumida a mafias, en connivencia con las polic铆as. Y la pol铆tica no ha dicho casi nada sobre esto.

鈥 驴Habr谩 reedici贸n del Frente de Todos?

鈥 La 煤ltima elecci贸n legislativa mostr贸 la p茅rdida de cuatro millones de votantes del Frente de Todos, que desertaron de esa representaci贸n pol铆tica, ya sea votando en blanco, no yendo a votar, votando a Milei o a la izquierda. Veo a Cristina hoy (en el mejor de los casos), repitiendo tarde y mal lo que estas personas hicieron hace dos a帽os, advirtiendo la dificultad que supone el Frente de Todos sea un instrumento pol铆tico de transformaci贸n. 驴A d贸nde va la energ铆a que deserta del Frente de Todos? La propia Cristina, 驴a d贸nde va? 驴Qu茅 se puede hacer una vez que se declara que el Frente de Todos no es un instrumento pol铆tico capaz de profundizar la democracia en Argentina? Esa es la gran pregunta: si esa fuerza de deserci贸n, esa fuerza de denuncia, esa fuerza un poco esc茅ptica o desilusionada, pero tambi茅n, quiz谩s, en b煤squeda de otras formas y de otros mecanismos, puede convertirse a la larga en una nueva fuerza pol铆tica nueva. O no.

