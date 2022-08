–

La vicepresidenta volvió a la carga sobre la causa Vialidad y la denuncia contra el lawfare.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este miércoles que el diario Clarín y los fiscales de la causa Vialidad Diego Luciani y Sergio Mola deben “dejar de mirar Netflix” y los exhortó a leer la Constitución y los libros de derecho penal y proceso, que “no muerden”.

“‘Tres toneladas de pruebas’: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden”, publicó en Twitter la vicepresidenta.

“Tres toneladas de pruebas”: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden. pic.twitter.com/m5t6JreTpG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 24, 2022

Ayer, la expresidenta ejerció su “derecho a la defensa” por su canal de YouTube luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria en el marco del debate.

En su exposición de una hora y 40 minutos, Fernández de Kirchner aseguró que se está enjuiciando “al peronismo y a los gobiernos populares” en el proceso oral de la causa denominada Vialidad, en el que, reafirmó, “nada fue probado” de lo que dijeron los fiscales Luciani y Mola, a quienes cuestionó por no investigar las comunicaciones telefónicas entre el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri.

Durante su exposición, la exmandataria exhibió registros de comunicaciones entre Caputo y López que demuestran la “familiaridad” que había entre ambos y aseguró: “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones; eran un guión y bastante malo por cierto”.

Cristina Fernández se defendió después que el tribunal le negara hacerlo en el juicio

Este martes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó una vez más que la sentencia en su contra por la causa Vialidad “ya está escrita” y aseguró que el juicio no es contra ella sino que se trata de “un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública”.

La ex presidenta envió un mensaje a través de su canal de YouTube que duró casi dos horas para responder las acusaciones de la fiscalía, luego de que el Tribunal le negara la posibilidad de hacerlo en el juicio.

“Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento”, apuntó la ex jefa de Estado durante dos mandatos consecutivos (2007 a 2015), quien además reiteró en varias oportunidades que las acusaciones de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani no se probaron y ambos no leyeron las pruebas que ellos mismos habían presentado.

“No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”, agregó.

Durante el mensaje, CFK mostró mensajes de texto entre el empresario Nicolás Caputo (amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri) y el ex secretario de Obras Públicas José López con el fin de demostrar la cercanía entre ambos. Después de citar varios mensajes con fecha y hora, Fernández de Kirchner aseguró que los fiscales no quisieron ver la asociación ilícita entre el ex funcionario y los empresarios Caputo y Eduardo Gutiérrez.

Tal como les anticipé durante la exposición de esta mañana, comparto con ustedes parte del material periodístico y los documentos que utilicé. https://t.co/8P4Qbs9x1o — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 23, 2022

Para la ex senadora nacional, la Justicia debería investigar de dónde venían los 9 millones de dólares con los que se encontró a López. “ ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo revoleando 9 millones de dólares en un convento?”

“¿Saben por qué cuando empezaron a tirar del ovillo de esto pararon? porque aparecieron ellos con el ovillo: los macristas. Cuándo el fiscal Luciani dice que “cuando uno aprieta sale pus”, tiene razón, la pus de ustedes, los macristas. Se ve que no lo vieron los fiscales. No lo hicieron porque no les convenía. Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que habían pagado al secretario de Obras Públicas, no tengo la más mínima duda”, manifestó.

“Con todo esto no hubo asociación ilícita”, ironizó a continuación en referencia al delito que se le acusa a ella.

