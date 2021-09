–

De parte de Indymedia Argentina September 14, 2021 29 puntos de vista

El d铆a 2 de agosto en Bolivia se celebra el D铆a del Campesino Boliviano. Esta fiesta nacional fue establecida en 1937 para conmemorar la fundaci贸n de la primera escuela ind铆gena en el pueblo de Warisata (La Paz). Ese d铆a un grupo de j贸venes intentaron derribar el monumento de Crist贸bal Col贸n que se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad de La Paz. Los j贸venes s贸lo lograron arrancar la nariz y pintar de negro el rostro de la estatua, pero finalmente fueron detenidos, y posteriormente liberados.

Por Noelia Carrazana y Claudia Castro para Red Eco.

Esto llev贸 a la ya polarizada sociedad boliviana a volver a la discusi贸n sobre 驴qu茅 sociedad se va a construir?. La ministra boliviana de Culturas, Descolonizaci贸n y Despatriarcalizacion Sabrina Orellana sugiri贸 el cambio de lugar de la estatua de Col贸n, pero el alcalde Iv谩n Arias, ex ministro de Obras P煤blicas del gobierno de facto de Jeanine A帽ez le respondi贸 con violencia verbal 鈥溌縬u茅 apellida la ministra? Orellana, imag铆nense, tendr铆a que cambiarse su apellido. Orellana se acerca m谩s a Ola帽eta que a Quispe, pero es absurdo, 驴no ve?, absurdo porque yo vengo de d贸nde vengo, mi madre era una campesina orgullosa, pero mi madre siempre me dec铆a sup茅rese, vaya adelante, yo no niego mi pasado, 驴qu茅 les pasa?鈥, reflexion贸 Arias ante la consulta de periodistas.

Desde Minka Comunicaci贸n consultamos al soci贸logo boliviano Antonio Abal O帽a, quien adem谩s trabaj贸 en organizaciones que apoyaron el desarrollo campesino por lo cual tiene un conocimiento amplio de la sociedad boliviana. Su reflexi贸n de lo acontecido es que: 鈥渓o que est谩 ocurriendo es que estamos nuevamente pregunt谩ndonos 驴qui茅nes somos?, y cuando nos preguntamos surge esa identidad que muchas veces hab铆a sido invisibilizada, oscurecida durante todo el periodo colonial, ahora con nuevos s铆mbolos, como la wiphala, los bailes, el idioma est谩 volviendo a estar presente en todo lugar y en todas las relaciones sociales鈥.

Esta reacci贸n de la sociedad boliviana no es aislada, sino es algo que se viene manifestando con otros monumentos. Por ejemplo, el a帽o pasado el 11 de octubre de 2020 el grupo feminista Mujeres Creando rebautiz贸 la plaza Isabel de Castilla a Plaza chola globalizada e intervinieron la estatua de Isabel I de Castilla, coloc谩ndole con una pollera, falda tradicional que llevan las cholas que son las mujeres con ascendencia ind铆gena, un sombrero y un aguayo tipo kepi en la espalda (manta tradicional que se usa para cargar a los bebes o para llevar cosas).

En ese momento la activista Mar铆a Galindo indic贸 que 鈥渓a acci贸n de vestir a la reina Isabel de 鈥淐hola Globalizada鈥 tuvo que ver con plantear la discusi贸n de dos grandes temas sociales: la mujer como sujeto pol铆tico y la descolonizaci贸n (鈥) Chola Globalizada por generar una ant铆tesis entre la mujer blanca portadora del colonialismo y la india y plantear una chola profundamente cosmopolita, que maneja computadora, que maneja celular, que es contrabandista de productos de la china, que es arquitecta de la ciudad de La Paz, por eso chola globalizada. No quisimos hacer una transformaci贸n destructiva, pero lo que nosotras hemos hecho es intervenir al discurso del estado, no pueden acusarnos de destruir, nosotras por muchos a帽os hemos ensangrentado al Col贸n del Prado porque ya muchos grupos se encargan de hacerlo, entonces decidimos tomar otra plaza clave鈥.

Entonces podemos ver que estas acciones de interpelaci贸n al estado republicano y colonial est谩 en ebullici贸n en la sociedad boliviana y quiz谩s esto fue exacerbado por la situaci贸n de grave vulneraci贸n y muerte por parte del estado hacia ciudadanos que ven铆an de comunidades campesinas o pertenecientes a pueblos abor铆genes, 鈥渄urante en noviembre de 2019 durante el golpe hubo un desprecio de un s铆mbolo como lo es la wiphala y que es seg煤n la constituci贸n boliviana un s铆mbolo nacional, recuerden que los polic铆as se arrancaban las wiphalas de los brazos, se quemaron en varios lugares las wiphalas, entonces estamos en plena batalla simb贸lica frente a los s铆mbolos de la colonizaci贸n鈥, nos explica Abal O帽a.

Adem谩s, la grave vulneraci贸n a los derechos humanos y asesinato a civiles por parte las fuerzas de seguridad estatales, como lo fueron los casos de las masacres 2019 para la instauraci贸n del gobierno de Jeanine A帽ez. Esta acci贸n por parte del Estado se dio hacia ciudadanos que ven铆an de comunidades campesinas o pertenecientes a pueblos abor铆genes.

Consultado respecto de c贸mo ve el papel de los medios hegem贸nicos en Bolivia al momento de generar un discurso inclusivo de las 36 naciones abor铆genes que componen el estado, Antonio nos explica que 鈥渓os medios de comunicaci贸n en Bolivia son parte del bloque colonial, son voceros y promotores de un sistema colonial, son pocas las radios comunitarias que existen y que a煤n no han terminado de comprender que la descolonizaci贸n comienza por el uso de las lenguas, salvo Radio San Gabriel que durante 12 horas transmite en idioma originario. Las dem谩s radios comerciales utilizan el aymara o el quechua y solo usan el idioma en informativos o para transmitir propagandas. Tampoco las radios, ni la televisi贸n estatal ha puesto en equilibrio las lenguas nativas con el castellano鈥.

Muchos recordamos como despu茅s que se da el ingreso de Luis Fernando Camacho con la bandera Republicana y con una biblia al palacio de gobierno y luego la irrupci贸n al poder de Jeanine A帽ez levantando una biblia comienza como reguero de p贸lvora la que quema de wiphalas en cuarteles policiales o militares y en instituciones del estado, lo cual genera la indignaci贸n masiva de la poblaci贸n en los departamentos donde existen mayor poblaci贸n quechua-aymara de Bolivia, es as铆 que se dan las movilizaciones en contra del nuevo gobierno y su ret贸rica colonial. En este contexto de lo sucedido el soci贸logo boliviano analiza que 鈥渆l proceso descolonizador se ha detenido en Bolivia porque tenemos que tener en claro que es un hecho pol铆tico, es una pugna de poder, que pretende desplazar de los n煤cleos de poder a aquellos que durante siglos se han adue帽ado de poder pol铆tico, econ贸mico, simb贸lico鈥.

鈥淪on cinco siglos que desmontar eso nos va a llevar mucho tiempo, pero sobre todo es un trabajo pol铆tico de poder y en el gobierno en este momento hay un tema de debate que 驴qui茅n es el que est谩 manejando el poder en Bolivia? 驴son los pueblos originarios o son otros que se han subido sobre las ideas de los pueblos originarios y est谩n gestionando el estado?. En los primeros gobiernos de Evo Morales se ve铆a hermanas ministras que sal铆an de las comunidades, hermanos ministros de organizaciones de pueblos originarios, ahora no, la 煤nica que tiene lugar es la Ministra de Culturas que viene de las Bartolinas, pero luego todo el equipo pertenece a un grupo de intelectuales que vienen formados de las universidades coloniales鈥, sentencia el entrevistado quien no solo habla por lo que ve en los medios, sino que es miembro activo dentro de la sociedad, ya que en este momento nos cuenta que se encuentra trabajando en el rescate de testimonios de las mujeres pertenecientes a la organizaci贸n de las Bartolinas para rescatar lo que ellas vivieron durante la masacre del puente Huayllani o de Sacaba, en Cochabamba.

Pr贸ximamente estar谩 subida la entrevista completa de Antonio Abal O帽a por el canal You Tube de MINKA COMUNICACI脫N TV: https://www.youtube.com/channel/UCtZb_4osysVCp0IU0qWxQxQ

Fuente: http://redeco.com.ar/internacional/bolivia/33870-crist%C3%B3bal-colon,-su-nariz-y-la-batalla-simb%C3%B3lica-que-existe-en-la-sociedad-boliviana