Esta semana hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Crist贸bal Halffter. Como muchos de mis colegas music贸logos y compositores de mi generaci贸n, tuve la ocasi贸n de conocerle en sus cursos de composici贸n de Villafranca del Bierzo y de seguir sus conferencias en los Cursos de Verano de la Fundaci贸n Complutense.

Su reverencia cr铆tica ante la tradici贸n

fue admirablemente expuesta en el curso que organiz贸 en San Lorenzo de El

Escorial 鈥淟a influencia de Juan Sebasti谩n Bach en los compositores del siglo

XX鈥, en el a帽o 1999, junto a Ant贸n Garc铆a Abril 鈥搕ambi茅n llorado este

a帽o鈥 y Tom谩s Marco.

All铆 nos impresion贸 su seriedad y, al

mismo tiempo, su cercan铆a con los j贸venes estudiantes que entonces 茅ramos. En

todas las sesiones subrayaba el valor del esfuerzo y nos desvel贸 al Bach de

la Pasi贸n seg煤n San Mateo cuya m煤sica

permit铆a, por encima de todo, 鈥減ensar al hombre contempor谩neo鈥. Aquellos que

quisieran hoy emborronar sus partituras renegando del genio alem谩n har铆an, sin

duda, 鈥渦na m煤sica mermada de posibilidades鈥.

Esto no quiere decir, en absoluto, que

la composici贸n cerebral y la complejidad arquitect贸nica del contrapunto lleguen

a anular la aut茅ntica expresi贸n, como muchos han le铆do mal en su obra, de

fuerte naturaleza monumental. Tanto en su discurso como doctor honoris causa

por la Universidad Complutense en 1996 鈥搄unto a Carmelo

Bernaola, Luis de Pablo y Tom谩s Marco鈥 como en su

discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores, Crist贸bal

Halffter expuso los peligros de esa otra dictadura de la raz贸n, en nombre de la

cual se han organizado los mayores cr铆menes de la humanidad en los siglos

pasados y presente.

Entre los abismos del sentimiento y la

raz贸n, esta 煤ltima nunca dej贸 de ser para nuestro compositor el bocado 鈥揺sa

parte final de las bridas que emboza al caballo de la imaginaci贸n鈥, y que en

alem谩n recibi贸 el nombre de 鈥淗alfter鈥, tal y como resume la etimolog铆a de su

apellido, procedente de la Prusia oriental.

Al

encuentro de la muerte

Los m煤sicos somos muy conscientes del

valor de la disciplina, la imitaci贸n y el aprendizaje. Sin embargo, desde

nuestra 鈥渇ogosa鈥 juventud, no supimos ver entonces que el sentido de aquella

cautelosa y al mismo tiempo fecunda actitud de Halffter frente al arte proced铆a

de un profundo esp铆ritu melanc贸lico que iba m谩s all谩 de la

veneraci贸n del pasado.

No de una melancol铆a entendida como

renuncia, par谩lisis o decaimiento sino, antes bien, como una fuerza excepcional

presente en la 茅tica de Arist贸teles. Y es aqu铆, desde algunos

episodios art铆sticos y sociales de su vida, desde donde quiz谩 podamos leer las

trazas de esa poderosa melancol铆a.

Muchos compa帽eros de mi generaci贸n

tomamos contacto con su m煤sica gracias al vinilo dirigido por Jos茅 Luis

Temes Crist贸bal Halffter, Grupo C铆rculo (Grabaciones

Accidentales, 1988), sus obras Antifonismoi (1967) 鈥揹e cierto

car谩cter gestual improvisatorio鈥, Oda (1969), y el Concierto

para flauta y sexteto de cuerdas (1982), precisamente interpretado por

la hija del compositor. La sobriedad y econom铆a de aquellas composiciones nos

fascin贸 a muchos. Ahora bien, 驴de d贸nde ven铆a aquella rotunda depuraci贸n?

Probablemente de un encuentro familiar con el otro lado de nuestra existencia.

V铆deo: Crist贸bal Halffter: Concierto para flauta y sexteto de cuerdas (1982)

M煤sica

y arquitectura

Halffter mantuvo durante toda su vida

una estrecha relaci贸n con el arquitecto daimiele帽o y universal Miguel

Fisac, al que le un铆a una singular amistad gracias a las matem谩ticas

鈥揳rgamasa de sus artes respectivas鈥, tal y como confes贸 en su 煤ltimo viaje a

las tierras de La Mancha un 15 de junio de 2006 en el homenaje que el Colegio

de Arquitectos de Ciudad Real tributara a Fisac tras su fallecimiento

en el mes de mayo.

Entre los dos genios hubo una profunda

sinton铆a, prolongada en la relaci贸n de sus hijos. La muerte de la hija de

Miguel Fisac, Ana茂ck, con tan solo seis a帽os de edad, motiv贸 un extraordinario

treno del compositor en su In memoriam Ana茂ck (1967), para

ni帽o recitador, coro de ni帽os y voces mixtas y conjunto instrumental, en

cuya escucha uno alcanza el enorme dolor que atraves贸 a ambas familias.

Aquella obra fue estrenada en la Iglesia

de Santa Ana, en el barrio de Moratalaz, levantada por el

arquitecto manchego a la memoria de su hija. Ambas obras, musical y

arquitect贸nica, y se entender谩 bien m谩s adelante, constituyen una profunda

respuesta melanc贸lica al golpe inesperado de la adversidad. Construida desde el

lenguaje modal gregoriano, la composici贸n conduce hacia un 鈥淎leluya鈥 final

homof贸nico, como puerta para la esperanza final.

V铆deo: In memoriam Ana茂ck. Crist贸bal Halffter.

Esta capacidad de transformaci贸n de la

tradici贸n es una constante permanente en la obra de Halffter y no solo de

nuestra tradici贸n cl谩sica 鈥攃omo ocurre con el Fandango del

Padre Soler en su Fandango, Preludio a Madrid 92鈥, sino tambi茅n

antropol贸gica.

Recodemos aqu铆 su composici贸n Las

turbas, entregada para la XXXV edici贸n de la Semana de M煤sica

Religiosa de Cuenca, donde supo transformar el tumulto del camino hacia el

calvario en un enfebrecido clamor de sobriedad 茅tica. Otra obra donde la muerte

espera al final del camino, como hab铆a de esperar en su 贸pera Don

Quijote a otro laico redentor.

V铆deo: Preludio para Madrid 92. Crist贸bal Halffter.

Juan

del Encina y las 鈥榣istas de sangre鈥

El propio hogar del compositor, el

castillo-palacio de Villafranca del Bierzo, fundado en 1480, en tiempos

de Juan del Encina, y desde siempre habitado por

la misma familia, fue testimonio de esa transformaci贸n y renovaci贸n vital que se

sobrepone a las generaciones perecederas.

Precisamente en nuestro libro, M谩s vale trocar鈥 Cinco viajes musicales por la literatura

de la Espa帽a moderna (1496-1645), visitaba parte de su obra,

pues Halffter mostr贸 siempre un singular aprecio y respeto por Juan del Encina,

cuyas m煤sica y textos reaparecen repetidas veces en sus composiciones.

Como 茅l, el m煤sico y poeta salmantino

renov贸 el cancionero desde su talento doble, no exento de un claro

posicionamiento art铆stico y de una notable raz贸n pol铆tica.

Halffter recoger谩 en Versus (1983)

el dolorido sentido del romance del poeta salmantino y citar谩 su 鈥淭riste Espa帽a

sin ventura鈥 鈥搖n lamento estoico y melanc贸lico ante la muerte caprichosa que

truncaba el futuro del pr铆ncipe Juan, heredero de los Reyes Cat贸licos鈥 como

respuesta musical a un momento de m谩xima tensi贸n pol铆tica que se viv铆a en

Espa帽a tras el golpe de estado de Tejero.

V铆deo: Versus. Thesis. Crist贸bal Halffter.

Pocos saben que la posici贸n pol铆tica de

Halffter en este momento llev贸 a la inclusi贸n de su nombre en una 鈥渓ista de

sangre鈥 (v茅ase el art铆culo 鈥淟istas de sangre para el 24-F鈥 en Actual,

n.潞 25, 20 de agosto de 1982, en la tercera columna, junto al nombre de Luis de

Pablo).

Listas de sangre para el 24-F. Actual Magazin. 20 de agosto de 1982.

Halffter

y la melancol铆a

El lenguaje de Halffter no fue, desde

luego, sencillo 鈥揷omo muy bien estudi贸 nuestro colega Germ谩n Gan, m谩ximo especialista en su figura鈥,

pero s铆 fue extraordinariamente honesto y econ贸mico en su propuesta y credo. En

Halffter nunca hubo ampulosidad: confesaba que no quer铆a ser moderno o

vanguardista, simplemente quer铆a ser 茅l. Algo que no pod铆a evitar, al igual que

el crecimiento del cabello o las u帽as.

Advirti贸 sobre la facilidad de buscar en

tiempos de Franco la libertad, cuando se conoc铆a bien c贸mo estaba recortada la

sombra del dictador. En sus propias palabras, 鈥渟ab铆amos contra qu茅 luch谩bamos鈥.

En estos d铆as, sin embargo, las veladuras sobre la verdad y la humanidad,

impuestas por una atronadora falta de 茅tica, vulgaridad e indeferencia, 鈥渉ace

m谩s dif铆cil saber contra qu茅 pronuniciarse鈥, como 茅l mismo reconoc铆a. A煤n as铆,

su rigor le imped铆a atribuir la maldad que con frecuencia predicamos de

nuestros semejantes: 鈥淟o que hay son personas equivocadas que tratan de

imponerse y eso es lo que nos parece maldad鈥.

Recientemente, el documental de Asier

Reino Crist贸bal Halffter: la libertad imaginada,

en coproducci贸n con RTVE, nos ofrece una extraordinaria semblanza de su

persona.

V铆deo: Crist贸bal Halffter. La libertad imaginada. Asier Reino.

Arist贸teles

y el 鈥榟ombre excepcional鈥

Melancol铆a,

inspirada sobre la obra de Alberto

Durero fue su 煤ltima obra estrenada por la Orquesta de Basilea.

Retirado en su castillo tras el ictus que sufri贸 en el a帽o 2017, nos ha dejado,

como Mozart, un Requiem inacabado 鈥搈谩s bien abandonado鈥,

iniciado tras la muerte de su esposa Marita.

鈥淢elancol铆a鈥, en griego 渭蔚位伪纬魏慰位喂伪 伪蟼,

(渭蔚位伪蟼 = negro, y por extensi贸n, triste; y 蠂慰位畏蟼, bilis) arrastra una

concepci贸n 茅tica aristot茅lica que Crist贸bal Halffter conoc铆a muy bien. Por

encima de la moral, nuestro compositor siempre defendi贸 una respuesta 茅tica:

esta bilis negra o tristeza es siempre necesaria, pues ofrece al hombre la

posibilidad de que, durante su existencia 鈥搒u intervalo y circunstancia, su

kair贸s, 魏伪喂蟻蠈蟼鈥 demuestre y obre seg煤n su eucrasia (蔚蠀, bien y 魏蟻伪蟽喂蟼, mezcla)

empleando la combinaci贸n que mantenga esa bilis adversa en una temperatura

justa para demostrar su virtud y buen comportamiento, solo al alcance de los

seres excepcionales.

En sus Problemas XXX.1 Arist贸teles

dec铆a: 鈥淭odos los hombres excepcionales son melanc贸licos鈥. La melancol铆a es,

pues, la excepcionalidad reservada para los grandes personajes: como lo fue

Encina, Cervantes, Alonso Quijano en la ficci贸n, o Fisac. Y, sobre todo, para

los grandes hombres como Crist贸bal Halffter, quien supo hacer siempre de la

adversidad el alimento del arte. En definitiva, un melanc贸lico excepcional.

Durero. Melancol铆a. 1513-1514.

