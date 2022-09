–

Esta es una entrevista con Jacques Ranci猫re realizada por Jun Fujita Hirose y Yoshiyuki Sato a prop贸sito de la 鈥渃r铆tica de la escuela en el pensamiento franc茅s post-68鈥. En La le莽on d鈥橝lthusser, Ranci猫re ha criticado severamente, desde el punto de vista mao铆sta, la dicotom铆a althusseriana entre ciencia e ideolog铆a, entre sabios y masas enceguecidas, y en Le ma卯tre ignorant, ha desarrollado la filosof铆a de la igualdad intelectual. En esta entrevista, Ranci猫re cuenta en detalle la relaci贸n de su filosof铆a con Althusser, Bourdieu y Foucault sobre la problem谩tica de la cr铆tica a la escuela.

Ranci猫re: Comenzar茅 por darles algunos elementos generales, y luego responder茅 a preguntas m谩s precisas. Es necesario periodizar las cosas. Durante los a帽os 64-65, en la 茅poca que Althusser escribe 鈥淧robl猫mes 茅tudiants鈥,1 y en el 68, la cuesti贸n dominante no es la escuela sino la universidad. La universidad concebida como el lugar espec铆fico de formaci贸n de cuadros de una sociedad. Los a帽os 60, en Francia, son a帽os de grandes proyectos reformistas y modernistas. El Estado quiere modernizar la universidad dentro del cuadro de una modernizaci贸n general de la sociedad. Organiza grandes coloquios donde el tema dominante es la apertura de la universidad sobre el mundo de la econom铆a. Lo que est谩 en cuesti贸n en ese momento es la universidad como lugar espec铆fico de preparaci贸n de individuos que son llamados a devenir al mismo tiempo como ense帽antes y tambi茅n como cuadros de la sociedad. Si ustedes se fijan en el movimiento del 68, en general la escuela nunca es una cuesti贸n, pr谩cticamente jam谩s. La revuelta estudiantil de mayo del 68 es un proceso que sucede en la universidad, que comienza con problemas espec铆ficos de la universidad, que de entrada se centra en la universidad, en los ex谩menes, y que relacion贸 los procedimientos espec铆ficos de producci贸n y de verificaci贸n del saber universitario con el futuro inmediato de los estudiantes, que es el de transformarse en ense帽antes, en t茅cnicos, en ingenieros, en cuadros de la sociedad. Quiere decir que la cuesti贸n de la escuela no est谩 en el centro, lo est谩 solo de manera perif茅rica. El primer libro significativo de Bourdieu y Passeron est谩 consagrado a los esudiantes,2 y no a la escuela en general. Este opone la composici贸n sociol贸gica del mundo estudiantil a las pretensiones revolucionarias del movimiento estudiantil. Y si Althusser escribe su texto en el 64, es porque hay una pol茅mica en el interior del movimiento comunista, con el desarrollo entre los estudiantes de la reivindicaci贸n de un salario estudiantil, que quiere hacer del estudiante un trabajador activo, un protagonista de la construcci贸n del saber. Esta reivindicaci贸n de los estudiantes comunistas estaba en oposici贸n con la posici贸n del Partido Comunista que estaba centrado en la solicitud de becas para los estudiantes pobres. Althusser responde a esto con el texto 鈥淧robl猫mes 茅tudiants鈥 鈥揺sto es tambi茅n lo que est谩 en juego en la pol茅mica de Bourdieu y Passeron鈥, a saber, la pregunta 鈥溌縬u茅 pasa en la universidad?鈥. La respuesta de Althusser es: 鈥淟as personas est谩n en la universidad para adquirir el saber鈥. Al igual que Bourdieu, refuta absolutamente las pretensiones estudiantiles de ser los protagonistas del proceso mismo de la b煤squeda del saber. Afirma que la tarea pol铆tica de los estudiantes comunistas es la de adquirir el saber, que es la condici贸n absoluta de la acci贸n revolucionaria. Pero toda esta pol茅mica le concierne solamente a la universidad, no al sistema escolar en general.

Lo que es interesante es el modo como Althusser se extiende en su texto de 1971 sobre los aparatos ideol贸gicos.3 Esquiva el debate sobre la universidad para volver de nuevo a una visi贸n global de los aparatos escolares. Hubo una posici贸n reaccionaria sobre la cuesti贸n universitaria, sobre la lucha estudiantil contra la autoridad del saber y de la jerarqu铆a del saber. Pero entonces 茅l trata de desbordar a los estudiantes por la izquierda diciendo que 鈥渄e hecho, no es simplemente la universidad la que est谩 cuestionada, sino los aparatos ideol贸gicos del Estado鈥. Si ustedes recuerdan ese texto sobre 鈥淟es appareils id茅ologiques d鈥櫭塼at鈥, todo es aparato ideol贸gico del Estado: la escuela, el deporte, la religi贸n, todo deviene aparato ideol贸gico del Estado. Antes del 68, 茅l negaba que la universidad fuera un instrumento de reproducci贸n de la ideolog铆a dominante. Hoy en d铆a, todas las instituciones, todas las formas sociales se transforman por tales instrumentos. El hecho es que, en los a帽os 60, es la universidad la que est谩 cuestionada y es a trav茅s de ella que se plantea la pregunta: 鈥溌縌u茅 es lo que llamamos un saber?鈥 Este es un primer punto.

Segundo punto: es necesario recordar la importancia muy fuerte de la cuesti贸n de la escuela 鈥搚 mucho m谩s en los niveles de la escuela primaria y secundaria鈥 en el modelo republicano franc茅s. En efecto, la rep煤blica francesa tuvo este proyecto, a fines del siglo XIX, de constituir la escuela de la rep煤blica, y hubo una especie de consenso muy grande desde la izquierda francesa, sobre este v铆nculo entre escuela y rep煤blica, que supon铆a que la escuela era el lugar de formaci贸n de la rep煤blica. Por lo tanto, se plante贸 esta ecuaci贸n muy fuerte entre la adquisici贸n del saber en la escuela y la formaci贸n de un ciudadano responsable y consciente, y hubo una adhesi贸n muy fuerte a este modelo de los partidos de izquierda y en particular del Partido Comunista franc茅s. En el Partido Comunista hubo un gran apoyo a la tesis sobre la escuela republicana formadora del ciudadano libre e igual, una gran cortes铆a con el saber. En los textos de Althusser anteriores al 68 encontramos esta identificaci贸n, que es muy fuerte en la tradici贸n comunista francesa, entre el saber como instituci贸n y la ciencia como la fuerza que sostiene el combate por la revoluci贸n. Hay una proximidad muy fuerte entre el modelo franc茅s de la escuela como una instituci贸n del Estado para formar ciudadanos, y el punto de vista comunista del privilegio del saber para formar intelectuales revolucionarios. Est谩 esta identificaci贸n muy fuerte entre el saber como instituci贸n y la ciencia como gu铆a de la acci贸n. Esta es la situaci贸n en la que Althusser interviene en primer lugar en los a帽os 64-65. Despu茅s de esto, est谩 el 68, y est谩 el texto de Althusser sobre 鈥淟es appareils id茅ologiques d鈥橢tat鈥, que para m铆 es un modo de 鈥渁hogar el pez鈥, de decir 鈥淏ueno, aparatos ideol贸gicos hay en todas partes鈥. Para Foucault es todo lo contrario: la escuela nunca fue su problema, en cambio s铆 el saber: el saber como algo que est谩 constituido hist贸ricamente, que no es simplemente el conocimiento, sino un dispositivo de construcci贸n de personajes sociales, un dispositivo de funcionamiento de una sociedad, de producci贸n de conocimientos y de enunciados. Es por todo esto que yo no me imagino una discusi贸n sobre la escuela entre Foucault y Althusser. Foucault hab铆a sido comunista bien al principio, pero luego 茅l era completamente ajeno a la visi贸n de la escuela del Partido Comunista. Althusser militaba en un partido en el cual la escuela, la ciencia, el saber, eran divinidades a las cuales no se pod铆a tocar. Foucault no tuvo ning煤n problema de este tipo. 脡l no se qued贸 en el Partido Comunista, no se qued贸 en Francia, hizo su trabajo de una manera completamente independiente y sin ocuparse jam谩s de la cuesti贸n de las reformas de la ense帽anza, de la cuesti贸n de la escuela. Creo en consecuencia que Foucault nunca se interes贸 verdaderamente en la escuela como instituci贸n disciplinaria. Porque esto era muy simple para 茅l: 鈥淟a escuela est谩 destinada a formar un cierto tipo de individuo鈥. Foucault se interes贸 m谩s bien en instituciones como la prisi贸n o el hospital que no se suponen destinadas a formar individuos, a un cierto tipo de individualidad y de subjetividad. En comparaci贸n con esto, la escuela era el tema del Partido Comunista, era la cuesti贸n marxista del papel de la ciencia. Esto no le interesaba para nada en absoluto, no ten铆a verdaderamente nada que hacer en esto.

鈥揢sted comenz贸 su trabajo con La le莽on d鈥橝lthusser4 para criticar 鈥淧robl猫mes 茅tudiants鈥 de Althusser, que era muy importante como objeto de ataque. Y ah铆 hay una suerte de esquematizaci贸n entre el saber y el no-saber, entre el profesor y el estudiante. Entonces, 驴ya se trataba de la igualdad universal de las inteligencias?

Ranci猫re: En esa 茅poca, yo no ten铆a del todo en la cabeza lo que pude elaborar ulteriormente sobre la igualdad de las inteligencias y de la emancipaci贸n intelectual. El contexto de la 茅poca estaba efectivamente del lado Althusser, lo que se hab铆a hecho en los a帽os 60, porque el art铆culo 鈥淧robl猫mes 茅tudiants鈥 hab铆a sido muy importante para nosotros, nos hab铆amos movilizado verdaderamente, como estudiantes comunistas, para ir tras la defensa de la ciencia. Por lo tanto, en los a帽os 60 fuimos el partido de la ciencia, participamos en la pol茅mica contra toda la izquierda estudiantil, contra todos los temas estudiantiles de cr铆tica del saber, etc. Al principio, hicimos el juego de la posici贸n althusseriana: 鈥淓st谩 la ciencia, estamos en la universidad para aprender la ciencia, somos marxistas y aprendemos la ciencia marxista鈥. Es decir, tambi茅n, que hab铆amos sido completamente marcados por el gran reparto, ciencia de un lado, ideolog铆a del otro. En el 68, nos encontramos con una situaci贸n donde toda una sociedad estaba conmocionada a partir de estos mismos temas de cr铆tica del saber que hab铆amos considerado como un divertimento de ociosos estudiantes burgueses. Constatamos que los temas de cr铆tica del saber y de la universidad abrazaba a todo un pa铆s. Forzosamente, fuimos llevados a volver a cuestionar la posici贸n althusseriana que hab铆amos adoptado y tambi茅n a volver a cuestionar la concepci贸n que hace nacer las capacidades de combate de la adquisici贸n del saber. Por otra parte, todo este per铆odo est谩 en el fondo de la revoluci贸n cultural china. Estamos ante un nuevo diagrama o ante una nueva exposici贸n: de un lado la ciencia burguesa reemplazada por el marxismo althusseriano y, del otro lado, la ideolog铆a proletaria, la mao铆sta, la capacidad de las masas鈥 En esa 茅poca, yo razonaba en esos t茅rminos, a saber, el contexto del 68 en Francia y el contexto de la revoluci贸n cultural, el contexto de un cambio social sobre la base de un cambio de la jerarqu铆a del saber, del privilegio de los eruditos, que quiere decir al mismo tiempo el privilegio de los profesores pero tambi茅n el privilegio de las vanguardias en los partidos. Yo abandon茅 esa posici贸n y repens茅 toda la cuesti贸n, rele铆 y reinterpret茅 todos los textos althusserianos sobre la ideolog铆a. Mi posici贸n era simple: no hay ciencia e ideolog铆a, hay ideolog铆a burguesa e ideolog铆a proletaria. Pero tambi茅n, era necesario comprender por ideolog铆a no simplemente representaciones y discursos, sino seriamente los aparatos de poder. En este punto, me encontr茅 con el pensamiento de Foucault, porque incluso cuando Foucault estaba en la universidad participaba en el combate, pero no se interesaba en la idea de una reforma de la universidad, no estaba interesado en el papel de la universidad. Lo que estaba en discusi贸n eran los aparatos: los aparatos del poder burgu茅s y luego el modo como las formas del poder burgu茅s hab铆an sido retomadas por los aparatos comunistas. Este era el contexto.

Al mismo tiempo, lo que para m铆 era interesante en Foucault es precisamente que mostraba que la educaci贸n de un cierto tipo de sujeto no se hace simplemente por la escuela; no se hace solamente a trav茅s del aparato destinado a eso, sino que se hace con todo. Es decir que la formaci贸n de la subjetividad, la del sujeto del universo capitalista, tiene lugar en la f谩brica, y tiene lugar en todas las instituciones. Las relaciones de poder est谩n absolutamente en todas partes. Y la ideolog铆a no son los discursos, sino que ante todo son las relaciones de poder que hay y que est谩n de un lado y del otro, que hay un orden de cosas que se reproducen鈥 En esa 茅poca yo estaba muy cerca de Foucault, pero no por creer que Foucault aportara soluciones a la cuesti贸n de la escuela y de la universidad, sino por pensar que Foucault aportaba una visi贸n completamente diferente de la cuesti贸n de la relaci贸n entre el saber y el poder. Porque la demanda althusseriana tradicional era: 鈥淓l saber es un arma contra el poder burgu茅s鈥. Para los estudiantes en rebeli贸n, era: 鈥淓l saber es un arma del poder burgu茅s鈥. Lo cual tambi茅n era la posici贸n de Foucault, salvo que poder y saber toman una forma mucho m谩s amplia en Foucault. A partir de esto, fui llevado a repensar mi trabajo, a salir del cuadro limitado que le daba a la 茅poca la revoluci贸n cultural y la idea de la revoluci贸n cultural como una especie de revoluci贸n anarquista: las masas contra el aparato, las masas contra el partido, lo que evidentemente era una visi贸n bastante lejana de lo que pasaba en China.

鈥揂 comienzos de los a帽os 70, usted ya hab铆a comenzado a ense帽ar en Vincennes. En esa 茅poca 驴la idea de Vincennes era la igualaci贸n del saber entre los profesores y los estudiantes, incluidos los obreros?

Ranci猫re: No, para nada. Ante todo, es necesario destacar que Vincennes era un proyecto del gobierno, no era para nada nuestro proyecto, en consecuencia 铆bamos a Vincennes como a una especie de base roja potencial y para nada como a una universidad reformada. Hab铆a un proyecto gubernamental, hab铆a una fuerza pol铆tica que la sosten铆a y que era el Partido Comunista, con la idea de la universidad o el saber puesto al servicio de las masas y de la revoluci贸n. En esa 茅poca, nuestra idea no era para nada la de producir la igualdad a trav茅s de las pr谩cticas de la ense帽anza universitaria. Pero de hecho, hab铆a una especie de igualdad que exist铆a en la realidad, a saber, las asambleas donde cada uno dec铆a lo suyo, donde la palabra del estudiante contaba al igual que la del profesor. Era el debut de Vincennes. No era algo que hab铆amos programado, no ten铆amos el proyecto de una especie de 鈥漸niversidad igualitaria鈥. Est谩bamos en una situaci贸n de cambio pol铆tico, y pens谩bamos con respecto a este cambio pol铆tico que este no ten铆a la idea de poner a la universidad al servicio de una reforma pedag贸gica. Hab铆a de hecho una especie de 鈥渕omento de igualdad鈥, pero no era un momento de igualdad como resultado de un programa. Era un hecho.

鈥撀縀ste hecho ha sido realmente influido por el movimiento izquierdista de la 茅poca?

Ranci猫re: S铆, es necesario ver con claridad que la situaci贸n era muy variada. En esta universidad, el departamento de filosof铆a era el punto de referencia de los izquierdistas. Pero, en muchos de los otros departamentos, hab铆a una aceptaci贸n de la idea de una universidad donde en adelante ser铆an los profes de izquierda quienes iban a dictar los cursos y quienes iban a transmitir un saber de izquierda, y as铆 en lo sucesivo. En consecuencia, hab铆a un reparto entre sectores de igualdad radical, y otros que funcionaban normalmente con profesores m谩s de izquierda y con saberes m谩s modernos. Podemos decir que era una universidad que estaba menos jerarquizada que la universidad tradicional. Pero al comienzo, cuando gente como yo iba a las asambleas generales de los otros departamentos, y que buscaba introducir la pol茅mica, ten铆as la impresi贸n de ser un intruso. Hab铆a una especie de consenso. Fui a una asamblea general de estudiantes y profesores de psicolog铆a, para tratar de provocar un poco de revuelo, pero no tuve ning煤n 茅xito. Lo mismo en filosof铆a, tambi茅n hab铆a una cantidad de gente que estaba ah铆 para tomar cursos de filosof铆a a cargo de profes de izquierda. Nosotros 鈥搇os ense帽antes y los estudiantes radicalizados鈥 ten铆amos la idea de que el verdadero saber es aquel del que se bate contra el orden establecido del saber. Es decir que la tesis mao铆sta 鈥搒on las masas las que saben, las masas las que conocen鈥, de alg煤n modo la hab铆amos adoptado, transformado sobre la base: es la gente que se bate contra el orden universitario, contra el orden burgu茅s en general, la que sabe, y la que debe determinar lo que se va a hacer en la universidad. Y en consecuencia estuvimos durante a帽os en una situaci贸n en la cual coexist铆an varias l贸gicas. Una l贸gica de asamblea general, de igualdad un poco an谩rquica, y luego las l贸gicas de restauraci贸n de los lazos normales de distribuci贸n del saber.

鈥換uisiera continuar un poco con la cuesti贸n de Vincennes. Me gustar铆a saber c贸mo siente, en esta recuperaci贸n de las conquistas de Mayo, la formaci贸n de la universidad experimental. Me gustar铆a que nos compartiera los sentimientos que usted tuvo en ese momento.

Ranci猫re: Pienso que hay un sentimiento un poco ambivalente. Probablemente al principio, cuando Foucault me contact贸 para ir a Vincennes, yo deb铆a compartir en buena parte la perspectiva de todos esos marxistas que ahora iban a tener un puesto en la universidad. Yo no ten铆a necesidad de un puesto en esta universidad, porque yo estaba en el CNRS [Centro Nacional de Investigaci贸n Cient铆fica] donde podr铆a quedarme por el resto de mi vida. Pero en ese momento, me parec铆a evidente que era mucho m谩s interesante estar en la universidad, este es el primer punto. Segundo punto, cuando llegu茅 a Vincennes, me encontr茅 con esta tensi贸n entre un partido que estaba ah铆 para dar cursos de izquierda a estudiantes de izquierda, y otro que dijo: 鈥淣o, no estamos aqu铆 para dar cursos de izquierda a estudiantes de izquierda, estamos aqu铆 para sabotear la universidad鈥. Entonces durante el primer a帽o, hice el curso sobre el concepto de ideolog铆a que termin贸 siendo un texto sobre la cr铆tica de la teor铆a althusseriana de la ideolog铆a.5 En los a帽os siguientes yo no daba realmente los cursos, o a lo mejor los cursos ten铆an un costado muy politizado y bastante an谩rquico en la forma: yo trabajaba sobre la historia de la URSS, se trataba de la cr铆tica de los aparatos comunistas, de la cr铆tica del cientismo, todo eso en un contexto an谩rquico como les dije anteriormente. En consecuencia, yo ten铆a al comienzo un sentimiento un poco doble: por un lado 铆bamos a una universidad totalmente nueva que hab铆a sido creada para nosotros y que estaba bien de todos modos. Pero, por otro lado, no 铆bamos a dejarnos tener, no 铆bamos justamente a jugar el papel que se esperaba de nosotros. Comenc茅 a dar un curso sobre ideolog铆a, que pudo haber sido un curso que presentara simplemente la teor铆a marxista de la ideolog铆a. Y luego, en el transcurso, esto se desvi贸 en funci贸n de la situaci贸n en Vincennes, en funci贸n de todo lo que ten铆a lugar alrededor, en funci贸n de mi relaci贸n con mis estudiantes: hab铆a estudiantes del Partido Comunista que ven铆an a mi clase porque era un curso de marxismo, y luego estaban los estudiantes mao铆stas que tambi茅n ven铆an y me dec铆an: 鈥淗oy hay una manifestaci贸n, ser铆a bueno que vengas con nosotros para ser parte de la manifestaci贸n antes que dar clase鈥. Era un contexto de tensi贸n muy violento y, durante el a帽o, mi proyecto de curso sobre la ideolog铆a, sobre la teor铆a de Marx, se convirti贸 en un texto de cr铆tica radical de Althusser. Estaba el Partido Comunista, que no era gente que simplemente estaba en desacuerdo con nosotros, a pesar de todo era gente que ten铆a brazos musculosos, y que eventualmente recurr铆a a los servicios de la CGT para poner orden cuando era necesario. Era un contexto violento.

鈥揚ero en su libro La le莽on d鈥橝lthusser, hay un pasaje que m谩s o menos dice que la Universidad de Vincennes era una recuperaci贸n de las conquistas de Mayo, a las cuales los rebeldes no estaban verdaderamente adheridos.6 驴Qu茅 quiere decir?

Ranci猫re: Esto quiere decir que para gente como yo, Vincennes no fue jam谩s un proyecto pedag贸gico-pol铆tico. Era un proyecto gubernamental, que podemos llamar proyecto de recuperaci贸n, proyecto de modernizaci贸n. Luego estaba el proyecto del Partido Comunista de una especie de universidad de izquierda. Pero la idea de la gente como nosotros no era para nada la de ir a Vincennes para hacer una universidad cr铆tica, etc. Ese era un proyecto gubernamental. La gran batalla del primer a帽o fue una batalla contra la nueva ley que hac铆a que los ense帽antes y los estudiantes fueran llamados precisamente a tomar parte de la gesti贸n de la universidad. Nosotros no quer铆amos esta ley. Dec铆amos que era el Estado el que administraba la universidad, nosotros no est谩bamos ah铆 para eso, porque, sin duda, esto ser铆a parad贸jico. El 68 fue una rebeli贸n contra la organizaci贸n universitaria, y el resultado ser铆a que los izquierdistas pondr铆an en funcionamiento las instituciones universitarias. La gran batalla tuvo lugar en el momento de las elecciones para la creaci贸n de consejos. Desde luego est谩bamos todos por el boicot. En cambio el Partido Comunista estaba en contra, quer铆a que vot谩ramos y que particip谩ramos en la cogesti贸n, y eso fue un enfrentamiento muy violento. La primera vez, lo izquierdistas arrojaron las urnas a las zanjas; la segunda vez, los comunistas llamaron a un comando de la CGT para controlar el voto y eventualmente pegarles a los izquierdistas que quisieran impedirlo. Esta cuesti贸n de la participaci贸n o de la no participaci贸n en la gesti贸n de la universidad fue una apuesta muy fuerte en esa 茅poca.

鈥揧 en los a帽os 70, usted comenz贸 su trabajo sobre la igualaci贸n universal de las inteligencias con Le Ma卯tre ignorant.7 驴Esta idea ya estaba en La Le莽on d鈥橝lthusser?

Ranci猫re: Esto es m谩s complicado. En La Le莽on de Althusser, est谩 el modelo chino, la revoluci贸n cultural, a saber, son las masas en tanto que masas, es el gran n煤mero en tanto que masas que representa la fuerza din谩mica. Despu茅s de esto, trabaj茅 durante mucho tiempo sobre la emancipaci贸n obrera, los archivos obreros. Esto me confirm贸 que todas las formas de intelectualidad estaban presentes en este mundo que se consideraba como el mundo del trabajo, el mundo de la ignorancia. Durante todos esos a帽os, trabaj茅 concretamente sobre ese saber, el saber de los ignorantes. Pero a partir de ah铆 comenc茅 a pensar y a reencontrar la emancipaci贸n intelectual, y a escribir Le Ma卯tre ignorant. Cuando escrib铆 Le Ma卯tre ignorant, yo no estaba para nada en la posici贸n de la revoluci贸n cultural, el mao铆smo. El mao铆smo era como una especie de inversi贸n simple: est谩n los que saben y los que ignoran, ese era el esquema general. En el esquema marxista tradicional, est谩 la vanguardia, los eruditos que saben, y luego est谩n los obreros que ignoran, es necesario que sean dirigidos. El mao铆smo presentaba una inversi贸n simple, a saber: los sabios son los ignorantes, son las masas las que deben reeducar a los sabios. Finalmente, se quedaba en el mismo esquema con esa inversi贸n simple. En Le Ma卯tre ignorant es completamente diferente, porque es la idea misma de la manera como procede el saber que es diferente. No se opone un sujeto supuesto saber de la universidad a un sujeto popular supuesto detentor del verdadero saber. Aqu铆 se opone la capacidad intelectual igualmente presente en todos. La emancipaci贸n de no importa quien, de lo que yo hablo despu茅s de Jacotot, no es para nada el hecho de que las masas van a educar a los intelectuales. Al mismo tiempo, la cuesti贸n de la igualdad intelectual se encuentra separada de la idea de que hay un sujeto depositario del saber. Antes del 68, el sujeto del saber eran los sabios. En la 茅poca del 68 y de la revoluci贸n cultural, el sujeto del saber eran las masas. En el momento en que yo escribo Le Ma卯tre ignorant, ya no hay un sujeto detentador del saber, lo que quiere decir tambi茅n que ya no hay un efecto determinado del saber. En la tesis marxista tradicional, se aprende, y una vez que uno sabe, una vez que se tiene la ciencia, uno puede hacer la revoluci贸n. En cierto modo, la idea de emancipaci贸n es la idea de que no hay ning煤n lazo necesario entre saber, sujeto del saber y efecto del saber.

鈥揝i he entendido bien, usted jam谩s estuvo interesado en la cuesti贸n de la reproducci贸n. Incluso si usted comparte el mismo campo donde la reproducci贸n estaba en discusi贸n. Pero usted jam谩s pronunci贸 la palabra 鈥渞eproducci贸n鈥. Incluso Foucault estuvo muy interesado por el problema de la reproducci贸n, incluso Foucault, con todo el concepto de la disciplina.

Ranci猫re: Pero no es la misma cosa. El concepto de disciplina no es lo mismo que el concepto de reproducci贸n. El concepto de reproducci贸n quiere decir que justamente hay un aparato espec铆fico. Seg煤n Bourdieu,8 hay un aparato espec铆fico que est谩 encargado de la reproducci贸n y que funciona esencialmente escondiendo lo que hace. En consecuencia, est谩 esta idea del aparato que reproduce la dominaci贸n escondiendo el hecho de que este reproduce la dominaci贸n. Y este no es del todo el pensamiento de Foucault. Lo que obsesionaba a Bourdieu era justamente esta especie de mecanismo de generaci贸n: los profesores forman estudiantes que son los futuros profesores, y as铆 sucesivamente. Ahora bien, no es esto lo que le interesa a Foucault. Foucault no est谩 interesado en la idea de una clase, entregada a la reproducci贸n. Foucault se interesa por la multitud de formas del poder en la sociedad que producen al mismo tiempo formas de saber y formas de sujeci贸n. Foucault se interesa, y yo tambi茅n, en el modo como las instituciones sociales producen comportamientos. Pero pienso que no es para nada dentro de la l贸gica de la reproducci贸n, es en todo caso la l贸gica de la producci贸n de la innovaci贸n constante. En el fondo de la perspectiva de Foucault, las relaciones del poder se desplazan, y los mecanismos, la producci贸n de sometimiento, se desplazan. Entonces es completamente diferente de la fijaci贸n al modo de Bourdieu sobre el aparato escolar. Los poderes disciplinarios est谩n verdaderamente diseminados en el conjunto de la sociedad. Y luego, es tambi茅n una ruptura en relaci贸n con esta idea de la m谩quina de la reproducci贸n que funciona por el desconocimiento. En el fondo, Althusser y Bourdieu est谩n muy ligados a esta idea de poder que funciona porque la gente no sabe como funciona. Esta no es para nada la perspectiva de Foucault. En la perspectiva de Foucault, la sujeci贸n se crea tambi茅n creando saber y no creando ilusi贸n. Las tem谩ticas de ilusi贸n, de desconocimiento que est谩n en el coraz贸n de la ideolog铆a de Althusser, o de la reproducci贸n en Bourdieu, no funciona de ese modo en Foucault. Y fue as铆 como yo me pas茅 un tiempo diciendo: 鈥淣o, las relaciones de poder no funcionan por el enmascaramiento, el desconocimiento, la producci贸n de ilusi贸n. Son relaciones absolutamente vivas鈥. Cuando me present茅 en l鈥櫭塩ole des Hautes 脡tudes, ten铆a a Bourdieu en mi jurado. Y si no fui admitido, no fue por ning煤n mecanismo sutil de desconocimiento. Simplemente fue que gente como 茅l no quer铆a saber nada conmigo y me dijeron no. Las relaciones de poder universitario jam谩s fueron relaciones fundadas sobre un mecanismo de simulaci贸n. Era simplemente el poder del m谩s fuerte. Toda mi experiencia con las relaciones de poder fueron as铆: yo estoy aqu铆, t煤 est谩s all谩. Pienso que este es el aporte de Foucault, decir que el poder no funciona por el desconocimiento. El poder funciona en la producci贸n de saber, en la producci贸n de comportamiento, pero absolutamente para nada en esta l贸gica del saber que se disimula, del saber que deja a la gente ignorante de lo que hace. En el mundo de Foucault, todo el mundo sabe algo. Y en el mundo de la emancipaci贸n intelectual tambi茅n, todo el mundo sabe algo. La cuesti贸n es: qu茅 hacemos con ese saber, c贸mo ese saber se articula con otros saberes, c贸mo ese saber entra en relaciones de sujeci贸n. Siempre dije que si la gente acepta un orden dado, no es para nada porque no comprende la ley de la cosa, sino porque, por el contrario, lo sabe. Es porque sabe c贸mo esta funciona, y se inscribe por su saber de ese funcionamiento.

鈥撀縐sted podr铆a precisar esta no-presencia de la cuesti贸n de la reproducci贸n en su propio pensamiento?

Ranci猫re : Puede que yo no albergue el t茅rmino reproducci贸n, pero sin embargo tengo la idea de que hay instituciones que hacen que la dominaci贸n se perpet煤e. Desde luego, todas las formas de poder tienden a su propia eternizaci贸n. Todas las formas del poder tienden a perennizarse en el poder que ejercen. Entonces 驴cu谩l es el inter茅s, con respecto a esto, del tema espec铆fico de la reproducci贸n del modo que Bourdieu lo hizo funcionar? Es un poco como el tema de la ideolog铆a en Althusser. En ambos, se trata de saber c贸mo anda y c贸mo andar谩 siempre. 驴Por qu茅 siempre me resist铆 al t茅rmino reproducci贸n? Precisamente a causa de esto, porque con el t茅rmino reproducci贸n se muestra c贸mo la maquina garantiza que se reproduzca siempre. Finalmente, quiere decir que el t茅rmino reproducci贸n anula todo lo que es dirigido como combate contra el orden de la dominaci贸n.

鈥揈s decir que para usted esta cuesti贸n de la reproducci贸n y de la sociolog铆a es un poco la misma cuesti贸n que usted siempre descart贸 en cierto modo鈥

Ranci猫re: S铆, digamos que todas las tem谩ticas de la reproducci贸n eran tem谩ticas que explicaban c贸mo la m谩quina del saber reproduce la dominaci贸n burguesa, etc. Sin embargo, ya vimos muy bien que esto nunca ha tenido efecto de transformaci贸n alguno. Jam谩s tuvo, de hecho, m谩s que efectos de producci贸n de saber. Generaciones de estudiantes aprenden c贸mo se reproduce la dominaci贸n. Y ellos a su vez son eruditos y profesores que explican c贸mo esta reproducci贸n funciona, es decir, eruditos y profesores que reproducen la m谩quina. La ciencia de un funcionamiento social no provee por s铆 misma ning煤n arma de lucha contra las formas de dominaci贸n. No produce otra cosa que gente feliz por saber c贸mo funciona la dominaci贸n. En relaci贸n con esto 驴qu茅 dice Foucault? Dice que se necesita otra conexi贸n, que haya pr谩cticas diferentes que se conecten unas con otras: est谩 la pr谩ctica de Foucault como te贸rico de la instituci贸n penitenciaria, pero es necesario que se conecten con ella lo saberes y las pr谩cticas de los prisioneros rebeldes, que se conecten con las pr谩cticas de los juristas, de los m茅dicos, de los trabajadores sociales, etc. Es una red de pr谩cticas sociales y de saberes heterog茅neos que se ligan. Ya no se trata de la l贸gica de la reproducci贸n del sistema. Se trata de otra l贸gica, la de las formas del poder y del contra-poder, del saber y del contra-saber que se ejercen, se reencuentran y se desplazan.

鈥撀縋odr铆amos volver un poco a su distinci贸n, al comienzo de nuestra discusi贸n, entre la universidad y la escuela a comienzos de los a帽os 60? 驴Usted estuvo siempre m谩s bien interesado en la relaci贸n entre maestro y alumno?

Ranci猫re: No, cuando 茅ramos estudiantes althusserianos, no nos interesaba en absoluto la cuesti贸n de la relaci贸n entre maestro y alumno. Nos interesaba la relaci贸n ciencia-ignorancia o ciencia-ideolog铆a. Lo que continu贸 interes谩ndome es el modo como el tema de la ciencia y el tema de la maestr铆a se articulan juntos. Yo jam谩s estuve realmente interesado en c贸mo transformar la ense帽anza, c贸mo transformar la relaci贸n entre los maestros y los alumnos, etc. Lo que me interesaba mucho m谩s ampliamente era c贸mo funciona la autoridad del saber. Y, en consecuencia, lo que me ha interesado es la cuesti贸n de la igualdad o de la desigualdad intelectual. C贸mo las m谩quinas sociales funcionan seg煤n la presuposici贸n de la desigualdad, sobre el hecho de que aquel que est谩 en ese lugar no podr谩 jam谩s salir de ah铆, apoyado en la presuposici贸n de su propia incapacidad. En el fondo, lo que siempre me interes贸, ha sido la de remplazar la cuesti贸n saber-ignorancia por la cuesti贸n capacidad-incapacidad. Los que forman los aparatos de poder no son ignorantes, pero son incapaces: incapaces a la vez pr谩cticos e imaginario. El orden se mantiene por gente que dice 鈥減ero yo, yo no puedo cambiar nada鈥, y no por gente que obedece porque no entiende nada.

鈥撀縄ncapacidad de qu茅? 驴Incapacidad para producir saber?

Ranci猫re: Incapacidad no para producir saber, sino de intervenir sobre su propio destino. Es decir, esto es lo que produce un aparato de poder de gente que de entrada es colocada en la posici贸n de no tener jam谩s el control de su destino.

鈥揈n La Le莽on d鈥橝lthusser, usted es muy cr铆tico con el pensamiento althusseriano, pero al mismo tiempo, usted no critica la noci贸n althusseriana de aparato ideol贸gico del Estado. 驴Nos puede contar por qu茅?

Ranci猫re: Es un poco complicado. En principio, hay una cuesti贸n cronol贸gica que es muy complicada. Durante el invierno yo hice ese curso sobre la ideolog铆a que dio lugar a mi texto de cr铆tica de la ideolog铆a de Althusser, donde dec铆a que la ideolog铆a no era una cuesti贸n de discursos sino de aparatos. Ese texto se public贸 en su momento en la Argentina y apareci贸 en franc茅s cuatro o cinco a帽os despu茅s. Seguramente, su traductor se lo pas贸. Yo no s茅 si se inspir贸 en 茅l. De todos modos, esta idea era una herencia de Mayo y no una idea personal. El caso es que Althusser public贸 al a帽o siguiente su texto sobre los aparatos ideol贸gicos del Estado, donde este se atribuye el papel del sabio que descubre de golpe una forma de dominaci贸n que nadie hab铆a percibido. Sin embargo, este texto es claramente un collage. Est谩 compuesto por dos partes que en realidad son contradictorias. Comienza por retomar el viejo discurso sobre la ideolog铆a como captura del sujeto, y luego salta a un discurso sobre los aparatos ideol贸gicos del Estado, pero sin una articulaci贸n te贸rica real entre ambos. Cuando escrib铆 La Le莽on d鈥橝lthusser, en 1973, no tuve necesidad de analizar sobre su uso de los 鈥渁paratos ideol贸gicos del Estado鈥 porque pensaba que 茅l simplemente hab铆a tomado esta noci贸n al vuelo pero sin que esto modifique su visi贸n de la ideolog铆a como ilusi贸n de un sujeto. El texto contra el cual yo polemic茅, la R茅ponse 脿 John Lewis,9 de hecho continuaba la pura tradici贸n del combate de la ciencia contra la ideolog铆a. Por un lado, entonces, retom茅 el texto de 1969 que desde luego no comentaba el texto sobre los aparatos ideol贸gicos del Estado que apareci贸 en 1970. Por el otro, yo me ubiqu茅 entonces en el camino de la idea del poder de Foucault y, desde ese punto de vista, la noci贸n de aparato ideol贸gico del Estado me parec铆a simplemente tomar nota de lo que el Mayo del 68 nos hab铆a ense帽ado. Pero me parec铆a que esta lecci贸n hab铆a sido elaborada de un modo mucho m谩s rico por Foucault con la noci贸n de los lazos del poder y con la demostraci贸n del modo como estos lazos funcionaban en instituciones como los hospitales o las prisiones. Era mucho m谩s interesante que decir que hab铆a aparatos ideol贸gicos por todos lados. Despu茅s de esto, hubo otro l铆o cronol贸gico porque mi libro apareci贸 en 1975 y mientras tanto Althusser hab铆a publicado su propia autocr铆tica.

鈥揗uy interesante. 驴Supo en su momento que los althusserianos como Balibar, Baudelot, Establet, Macheray y Tort hab铆an comenzado a hablar sobre el aparato escolar como blanco de ataque? Su grupo de investigaci贸n hab铆a sido formado justo despu茅s de Mayo del 68. 驴Usted conoci贸 este debate en aquel momento?

Ranci猫re: Hacia el 67-68, Althusser da su curso de filosof铆a cient铆fica, que no estaba para nada dentro de esta l贸gica, ya que estaban la ciencia y la ideolog铆a que trataban de introducirse fraudulentamente. Despu茅s, hacia el 69-70, lleg贸 a mis o铆dos que Althusser trabajaba sobre los aparatos escolares, pero sin saber m谩s sobre esto.

鈥揈n aquel momento 驴usted estaba quiz谩s m谩s cerca de Foucault con el Grupo de Informaci贸n sobre las prisiones?

Ranci猫re: S铆, en aquel momento yo estaba bastante cerca de Foucault, en el 68 y despu茅s del 68. Durante todos esos a帽os en los que yo era militante mao铆sta, Foucault ten铆a lazos con los mao铆stas, a la vez pr贸ximos y distantes, como hab铆a sido Sartre con los comunistas. O sea que frecuent茅 bastante a Foucault en esa 茅poca. Despu茅s de ello, Foucault cre贸 el Grupo de Informaci贸n sobre las Prisiones (GIP). Yo no me involucr茅 directamente, pero s铆 mi mujer, Dani猫le Ranci猫re, que hab铆a creado el grupo con Daniel Defert y Foucault. Al principio fueron solo los tres. Desde luego, yo segu铆 un poco la cosa, segu铆 un poco el curso de Foucault en el Coll猫ge de France. Digamos que estuve muy cerca de Foucault en la 茅poca en la que trabajaba sobre las prisiones, te贸ricamente y luego en la pr谩ctica.

鈥撀縐sted hizo investigaciones sobre las prisiones con ellos?

Ranci猫re: No, no hice investigaciones sobre las prisiones. Pero yo hab铆a sido parte, con Daniel Defert, de un grupo de la izquierda proletaria que se ocupaba de los v铆nculos con los prisioneros pol铆ticos de la organizaci贸n. Mi mujer, Dani猫le, ten铆a un papel preponderante en el grupo que conduc铆a las investigaciones y que estaba compuesto en su mayor铆a por militantes venidos tambi茅n ellos de la izquierda proletaria. Yo estaba al corriente de todo el trabajo aun cuando no participara personalmente.

鈥揑ncluso en La Le莽on d鈥橝lthusser, hay una influencia foucaultiana de la noci贸n de poder-saber, para atacar la noci贸n de saber-ideolog铆a de Althusser.

Ranci猫re: S铆, seguramente.

鈥撀縐sted conoci贸 esta noci贸n foucaultiana de poder-saber en su curso sobre Th茅ories et Institutions P茅nales (1971-1972)? Foucault desarrolla ah铆 esta noci贸n analizando el sistema penal.10

Ranci猫re: Es una 茅poca durante la cual segu铆 de cerca el recorrido de Foucault tanto en su ense帽anza como en su pr谩ctica en el seno de la GIP. Para m铆, en esa 茅poca hab铆a una coherencia profunda entre su manera de teorizar los funcionamientos del poder y una forma de militancia. Fui impregnado entonces por su pensamiento sin aislar tal o tal concepto espec铆fico. Era una forma de interpretaci贸n global que, para m铆, se opon铆a a aquella de la teor铆a de la ideolog铆a, un inter茅s por el pensamiento en tanto que este est谩 invertido en funcionamientos sociales y no simplemente en tesis.

鈥揚ara terminar, me gustar铆a plantearle una pregunta por fuera de este encuadre. Yo soy bastante buen lector de su trabajo pero, al mismo tiempo, tengo una peque帽a duda con respecto a lo concerniente a la emancipaci贸n intelectual. Es una pregunta extra铆da de su respuesta: 驴La emancipaci贸n intelectual, en cierto modo o al menos parcialmente, se ha realizado hoy en nuestra sociedad capitalista? Por ejemplo, me permito la palabra, 驴el neoliberalismo es alg煤n modo de emancipaci贸n intelectual?

Ranci猫re: No lo creo para nada. De hecho hay una forma de cr铆tica que consiste en decir: la igualdad intelectual, la emancipaci贸n intelectual, es la l贸gica neoliberal que dice 鈥渦stedes son todos capaces, en consecuencia, vayan, hagan las cosas por ustedes mismos鈥. Esta especie de cr铆tica recoge los temas de Boltansky y Chiapello,11alumnos de Bourdieu, que consiste siempre en decir que todas las ideolog铆as antiautoritarias de 1968 hab铆an sido 煤tiles para un capitalismo renovado. De nuevo, es el mismo esquema de pensamiento seg煤n el cual si la gente participa dentro de un orden es porque ha sido enga帽ada, en este caso es porque ellos creen ser libres y aut贸nomos que los cuadros representan su papel al servicio del capital. Pero yo creo que eso no es cierto para nada. Decir que el management capitalista retom贸 los temas de los estudiantes de Mayo del 68 no deja de ser una broma. El management capitalista no tiene nada que ver con la creatividad generalizada. El orden llamado 鈥漬eoliberal鈥 se parece m谩s al orden pan贸ptico teorizado por Foucault que a eso que siempre nos cuentan, a saber, un mundo donde cada uno se creer铆a libre y participar铆a de ese orden, porque se le dar铆a la iniciativa de la creatividad. Pero, en el 68, los estudiantes no ten铆an nada que hacer con la creatividad ni con todos esos temas que diez o veinte a帽os despu茅s les han endosado. No, ellos no quer铆an ser 鈥渃reativos鈥, ellos quer铆an quebrar la maquinaria鈥 Pero se cre贸 esta especie de imagen retrospectiva del 68, para decir 鈥渆sto es lo que fue realizado por el neoliberalismo鈥. Pero el neoliberalismo no tiene nada de liberal. Es un orden autoritario y fue justamente Foucault quien lo dijo. Es un orden autoritario y no se trata para nada de la emancipaci贸n de los individuos que van a creerse maestros y que van a colaborar porque se creen maestros. El orden neoliberal que supuestamente reina es infinitamente m谩s autoritario y burocratizado que lo que hemos conocido en los tiempos del Estado llamado social. Esto no es lo que verdaderamente era la demanda de las rebeliones del 68 ni lo que deriva del pensamiento de la emancipaci贸n intelectual.

鈥揝铆, veo muy bien lo que usted dice鈥 Pero, al mismo tiempo, cuando pensamos en el Ma卯tre ignorant, yo, como profesor en la universidad 鈥揺nse帽o franc茅s鈥, practico lo que usted ha escrito. Digo: 鈥渦stedes tienen el manual escolar y el diccionario, ustedes pueden comenzar de inmediato a traducir, etc鈥. De hecho, eso funciona muy bien. Podr铆a haber empresas seg煤n el modelo Ma卯tre ignorant鈥

Ranci猫re: Podr铆a haber por cierto empresas funcionando seg煤n el principio de la igualdad de las inteligencias. Pero no ser铆an empresas pertenecientes al sistema capitalista. Si vemos c贸mo funcionan hoy las empresas en este sistema, la manera como los cuadros son tratados y presionados. Su tiempo es terriblemente explotado, est谩n obligados a trabajar a partir de decisiones que son tomadas completamente por encima de ellos por jefes de empresas, sometidos a las decisiones de accionarios interesados solamente por la rentabilidad de sus inversiones. El margen que le dejan a la gente, a su capacidad intelectual, es extremadamente limitado. Si razono a partir del caso franc茅s, veo que hay ingenieros que son super competentes, que han hecho estudios considerables, muy por arriba de lo que se les pide. Sin embargo ellos, que por cierto son muy capaces de hacer funcionar la empresa, son sometidos a dirigentes, a menudo puestos por los pol铆ticos, y son incompetentes o competentes solamente por generar beneficios. O sea que todo lo que pueden hacer con sus capacidades es esencialmente impedir que las decisiones catastr贸ficas de los dirigentes no produzcan la cat谩strofe. O sea que no es verdad en absoluto que haya armon铆a entre la l贸gica de emancipaci贸n intelectual y la l贸gica de este capitalismo absoluto que por abuso del lenguaje llamamos un sistema liberal

Traducci贸n: Celia Tab贸

