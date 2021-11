–

De parte de Lobo Suelto November 8, 2021 53 puntos de vista

Entrevista con 脡tienne Balibar realizada por Jun Fujita Hirose y Yoshiyuki Sato, a prop贸sito de la 鈥渃r铆tica de la escuela en el pensamiento franc茅s post-68鈥. Balibar fund贸, inmediatamente despu茅s del Mayo 68, el grupo de investigaciones sobre la escuela con otros althusserianos (Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey y Michel Tort). En esta entrevista, Balibar cuenta en detalle la historia de este trabajo colectivo as铆 como la puesta en juego de la cr铆tica de la escuela en el pensamiento franc茅s post-68.

-Nuestro proyecto se refiere a la cuesti贸n de la imagen de la escuela en el pensamiento franc茅s post-68, para las dos generaciones, es decir, la generaci贸n de Althusser y la suya. Nosotros creemos que la imagen de la escuela estuvo siempre muy presente en casi todos los fil贸sofos franceses de esta 茅poca. Esta es la especificidad del pensamiento franc茅s post-68, porque, por ejemplo, cuando lo comparamos con el pensamiento de la Italia de los a帽os 60 y 70, es cierto que hay un gran acercamiento del pensamiento con el movimiento social proletario, etc., pero all铆 casi no hay ning煤n problema acerca de la escuela. En todo caso se interesaban m谩s por la f谩brica. Entonces, 驴qu茅 quiere decir la centralidad de la imagen de la escuela en el pensamiento franc茅s post-68? En Althusser, la escuela era el aparato ideol贸gico de Estado dominante. Cuando vemos a Foucault, es cierto que en lo concerniente al aparato disciplinario, la respuesta oficial a la pregunta 鈥溌縌u茅 es el aparato disciplinario?鈥, es 鈥淟a prisi贸n鈥. Pero cuando se lee atentamente Vigilar y castigar, se ve bien que la cuesti贸n de la escuela tambi茅n es importante. All铆, de repente, se ve una especie de querella entre la concepci贸n de la escuela en Althusser y la concepci贸n de la escuela en Foucault. En una palabra, en Althusser la escuela se encuentra en la superestructura, mientras que en Foucault, la escuela se encuentra en la infraestructura como el aparato que modela la singularidad corporal adapt谩ndola de inmediato a la m谩quina de producci贸n. Y cuando se piensa en Ranci猫re, 驴c贸mo hizo su aparici贸n sobre la escena intelectual parisina? Criticando a Althusser, su viejo maestro. Y se interes贸 mucho en la figura del 鈥渕aestro ignorante鈥. Entre las dos generaciones, es decir, la generaci贸n de Althusser y la generaci贸n de Ranci猫re, la segunda generaci贸n se exhibe alrededor de esta imagen de la escuela de una cierta manera. Y tambi茅n, para extender un poco nuestro campo, nosotros nos interesamos en esta imagen de la escuela de Lacan. 驴Qu茅 era la escuela de Lacan? Seguramente no era para nada solamente una simple corriente del pensamiento. Era tambi茅n una especie de m谩quina de educaci贸n para los psicoanalistas y otros. Cuando se produce la integraci贸n del psicoan谩lisis en una escuela oficial con la fundaci贸n de la experimental Universidad de Vincennes, Lacan estaba muy en contra, y busca otra forma de escuela para el psicoan谩lisis: el sistema del 鈥減ase鈥. As铆 que aqu铆 tambi茅n se trata de la escuela. Que es lo que pasa, diez a帽os despu茅s, con la fundaci贸n del Colegio Internacional de Filosof铆a. Aqu铆, otra vez, Derrida se interesa mucho en la cuesti贸n de la escuela. Y al lado de Derrida, est谩 tambi茅n alguien como Guattari y sus camaradas que tambi茅n se interesan en la cuesti贸n de la escuela. Es desde este punto de vista que a nosotros nos interesa la figura de la escuela como algo central, el punto del pivote, el punto de litigio, o el punto de herej铆a, entre los fil贸sofos franceses a trav茅s de las generaciones.

Balibar: Litigio, es mejor. En Foucault hay muchas clases de 鈥減untos鈥. Y el 鈥減unto de litigio鈥 de ustedes me parece muy bien. En su curso, hoy muy c茅lebre, sobre El nacimiento de la biopol铆tica, que es al mismo tiempo un curso sobre el neoliberalismo, se discute mucho a ra铆z de esto. Est谩 lo que 茅l llama el 鈥減unto de adversidad鈥.1 Entonces, evidentemente, como sucede a menudo, este tipo de f贸rmula juega impl铆citamente sobre los varios significados de la palabra, como por la herej铆a. La adversidad en franc茅s quiere decir, llevada al l铆mite, la desgracia. Son las circunstancias dif铆ciles, las circunstancias desafortunadas en las cuales uno puede encontrarse expuesto al peligro, pero por otro lado, la etimolog铆a sugiere que es ah铆 donde se encuentra un adversario, donde los adversarios se encuentran, y en consecuencia est谩 un poquito m谩s pr贸ximo a eso que ustedes llaman el punto de litigio. Pero el punto de litigio est谩 muy bien. El punto de litigio y el objeto de litigio.

-驴Tiene usted alg煤n comentario sobre este proyecto?

Balibar: 驴Sobre el proyecto en general? De acuerdo, se los comentar茅, pero si empiezo no voy a parar, pero bueno鈥 Antes de que yo haga eso, 驴sobre qu茅 cosa en particular quieren preguntarme? 驴Preguntas muy generales como sobre el sujeto, o hay preguntas m谩s precisas sobre las cuales ustedes quieren discutir? Ustedes hicieron referencia en su correspondencia al hecho de que yo hab铆a participado, a fines de los a帽os 60 y al comienzo de los a帽os 70, en un proyecto que nunca lleg贸 completamente a realizarse: escribir un libro 鈥渁lthusseriano鈥 sobre la cuesti贸n de la escuela. 驴Ustedes quieren plantearme preguntas sobre esto? Estoy totalmente de acuerdo, no pido nada mejor. 驴Pero ustedes quieren que dediquemos lo esencial de la discusi贸n a este punto, o este es solamente un tema entre muchos otros?

-Es un tema principal.

Balibar: De acuerdo. Entonces volveremos sobre eso, pero yo voy a comenzar por las cuestiones generales. Una 煤ltima cuesti贸n t茅cnica para aclararme, 驴c贸mo es que ustedes se enteraron de este proyecto de trabajo? 驴Qu茅 es lo que los conduzco hasta ac谩?

-Por ejemplo, en la introducci贸n de Sobre la reproducci贸n de Althusser.2

Balibar: Se trata entonces del art铆culo del volumen Sobre la reproducci贸n. Yo le hice observar a Bidet en mi prefacio que era un error el haber reproducido una vez m谩s el c茅lebre art铆culo de Althusser, 鈥淟os aparatos ideol贸gicos del Estado鈥3 del cual provienen las f贸rmulas que ustedes han citado, y del cual hoy sabemos que es un extracto modificado del manuscrito de Sobre la reproducci贸n. Es un error el haber suprimido los puntos suspensivos que marcaban los lugares donde Althusser hac铆a cortes, o m谩s directamente, saltaba de un desarrollo a otro, que no se encuentran en el mismo lugar en el manuscrito original. Porque es un art铆culo que est谩 constituido por varios extractos del manuscrito de Sobre la reproducci贸n, que 茅l ha recortado y pegado juntos y luego reescrito un poco. En lo esencial, las dos partes del art铆culo, la que toca directamente a nuestro sujeto (objetivo), la que trata sobre la reproducci贸n de las relaciones de producci贸n capitalista (es necesario una reproducci贸n de la fuerza de trabajo, es necesario una reproducci贸n de los medios de reproducci贸n, etc.): y luego, la otra parte en la cual 茅l insert贸 ese desarrollo, devenido c茅lebre, sobre la 鈥渋nterpelaci贸n鈥 de los individuos en sujetos, y el mecanismo eterno de la ideolog铆a en general, que adem谩s retoma cosas que 茅l hab铆a rumiado durante mucho tiempo, vienen de dos lugares del todo diferentes en el interior del manuscrito completo. Entonces 茅l aproxim贸 a las dos. Cuando public贸 el art铆culo, puso puntos suspensivos en el medio. Es un modo de sugerir que le falta algo. Es una yuxtaposici贸n o un collage. Evidentemente, el collage no impide la lectura. Incluso tuvo, me parece, efectos m谩s bien positivos. Porque la gente que ha le铆do el art铆culo se dijo que, en efecto, faltaba algo. 驴Qu茅 puede ser? Entonces la gente trat贸 de inventarla o adivinarla o de llenar un vac铆o. Si por el contrario se hubiese tenido la totalidad del texto, no se habr铆a sentido que faltaba algo. Esto plantea la cuesti贸n a saber si las dos ideas estaban perfectamente articuladas la una con la otra en la cabeza de Althusser. Yo pienso que no. La edici贸n bajo la forma de art铆culo con esta laguna central tuvo, como efecto dichoso, la revelaci贸n de la existencia de un problema, en lugar de esconderlo bajo una continuidad aparente. Sobre todo porque el libro entero, como muchas otras cosas que escribi贸 Althusser en esa 茅poca, se percibe pedag贸gico: bien lejos de buscar convencer al lector de que hay una dificultad residual, al contrario, trata de convencerlo de que las dificultades est谩n resueltas. Yo tengo ejemplos en la cabeza, porque hice estudios de filosof铆a cl谩sica, que me sirven como puntos de comparaci贸n. El ejemplo en el cual pienso todo el tiempo es el Tratado del hombre de Descartes. Porque Descartes redact贸 un tratado que no lleg贸 a publicar, y que fue publicado por sus disc铆pulos despu茅s de su muerte. Y cuando los disc铆pulos publicaron el Tratado del hombre de Descartes, faltaban dos cap铆tulos en el medio. Entonces ellos dijeron que esos cap铆tulos eran inhallables, pero que exist铆an. Yo estoy convencido de que estos cap铆tulos jam谩s existieron, porque la primera parte del Tratado del hombre de Descartes es la anatom铆a del cuerpo humano. La fisiolog铆a, el cuerpo. Y la 煤ltima parte, es la pasi贸n, el fen贸meno ps铆quico. As铆 que lo que falta entre los dos es justamente lo que Descartes ha buscado durante toda su vida, y que jam谩s encontr贸. Es decir, la 鈥済l谩ndula pineal鈥, todo aquello que Spinoza le reprocha de haber buscado lo que de hecho no existe. Pienso que el art铆culo de Althusser comporta exactamente el mismo tipo de laguna. Porque el inicio es la reproducci贸n, es decir, el fen贸meno social o socio-econ贸mico que proviene de la teor铆a de Marx en El capital y que es una ampliaci贸n; y luego el final, la articulaci贸n de la ideolog铆a con el inconsciente, que Althusser ha buscado toda su vida, o sea el psiquismo. Entre los dos, 隆har铆a falta una gl谩ndula pineal! Y eso no existe, no puede existir. Por lo tanto cuando me preguntaron si quer铆a agregar algo a la reedici贸n del art铆culo, dije 鈥淪铆, y sobre todo no se olviden de corregir vuestro enorme error de edici贸n: restablecer los puntos suspensivos鈥. 隆Y, por supuesto, no lo hicieron! Porque Bidet cree que la teor铆a existe. Esta es la gran diferencia entre nosotros. Yo creo que no existe. Creo que se la busca.

驴Por qu茅 hablamos de esto? Ah, s铆, me preguntaba de d贸nde ven铆a vuestra idea de que hay un manuscrito inhallable sobre la escuela. Habl茅 sobre esto en dos o tres lugares diferentes. Pierre Macheray tambi茅n, puede ser. Yo habl茅 de esto en particular en entrevistas que hice en el curso de los 煤ltimos a帽os sobre Althusser, y no quisiera repetir鈥 Hay uno en especial, lo hice con Yves Duroux. Era para un grupo de j贸venes marxistas italianos y belgas, que hab铆an venido todos juntos a interrogarnos sobre la g茅nesis del proyecto escuela鈥4 Entonces hablaremos de este proyecto ya mismo.

Vamos a volver sobre vuestra introducci贸n general, pero termino con las cosas t茅cnicas. Bien, lo que pas贸 fue que inmediatamente despu茅s de los acontecimientos del 68, en medio de la agitaci贸n general de este per铆odo, el tema de la escuela estaba evidentemente en discusi贸n en todas partes, as铆 como el de la universidad. En parte, por razones que ustedes han percibido muy bien, que sostienen la centralidad o incluso la obsesi贸n del pensamiento franc茅s por el problema de la escuela. Y en parte, a causa del hecho de que los acontecimientos del 68 se produc铆an en estos dos lugares: en la f谩brica y en la escuela. En la f谩brica, la gente que pod铆a hablar de esto eran los sindicalistas, los militantes鈥 Y luego en la escuela, eran los universitarios, los estudiantes y, por extensi贸n, los estudiantes secundarios, los profesores. En medio de esta efervescencia, de esta agitaci贸n, un peque帽o grupo se estaba formando, que era un grupo de alumnos y de amigos de Althusser鈥 pero sin Althusser. Para nada importante, porque 茅l estaba enfermo a menudo, y porque no estaba presente. Estaba en el hospital en una fase depresiva. Por consiguiente, ese peque帽o grupo se hab铆a formado independientemente de 茅l.

-驴Qui茅nes estaban en ese grupo?

Balibar: Estaban Pierre Macherey, yo, Christian Baudelot y Roger Establet, los dos soci贸logos. Roger Establet en sus inicios es fil贸sofo, participante de Leer el Capital,5 a quien Pierre Macherey y yo conoc铆amos mucho, mucho, desde siempre. Christian Baudelot era mi compa帽ero en la Escuela Normal Superior, de literatura, pero se hizo soci贸logo. No era, al comienzo, un miembro del grupo althusseriano, pero nos conoc铆amos muy bien, y sobre todo 茅l hab铆a formado un equipo con Roger Establet. En consecuencia trabajaban juntos. Y despu茅s el quinto era el psicoanalista Michel Tort, tambi茅n 茅l fil贸sofo en sus comienzos y participante de los seminarios de Althusser. Algunos de entre nosotros, pero no todos, 茅ramos parte del grupo de investigaci贸n filos贸fica que Althusser hab铆a formado alrededor de 茅l, inmediatamente despu茅s de la publicaci贸n de Leer el Capital, para tratar de escribir un manual de filosof铆a marxista.

Dejemos todo eso de lado. Nosotros formamos un grupo inmediatamente despu茅s del Mayo 68. Un grupo de trabajo. Y nos fijamos un objetivo que a los cinco nos parec铆a urgente, pero que demandaba tambi茅n un poco de perspectiva, un poco de trabajo preparatorio. Y este objetivo era, en efecto, el de hacer una teor铆a del sistema escolar, teor铆a marxista, si se quiere, del aparato escolar. Entonces no hace falta apresurarse para interpretarla en los t茅rminos fijados por Althusser en su texto Sobre la reproducci贸n, porque justamente desde el punto de vista hist贸rico, las cosas han pasado en sentido inverso. Somos nosotros quienes comenzamos a trabajar sobre esto.

Entonces nos fabricamos una peque帽a caja de 煤tiles de conceptos marxistas, post-marxistas o h铆per marxistas, que eran nuestra invenci贸n colectiva. Hab铆a dimensiones hist贸ricas. Con Macherey, trabaj茅 sobre la historia de las teor铆as pedag贸gicas con el impulso de lo que hab铆amos hecho con Leer el Capital. Yo buscaba implantar, como lo har谩 Althusser seguidamente, sobre la teor铆a de las relaciones de producci贸n capitalista en El Capital, una teor铆a de la funci贸n reproductiva 鈥損ienso que la idea de reproducci贸n ya estaba ah铆鈥 de la escolarizaci贸n de la escuela. Pero la divisi贸n del trabajo no era 鈥渁 cada uno su peque帽o pedazo鈥, hab铆a una discusi贸n general, pero tambi茅n intereses m谩s espec铆ficos. Evidentemente, Baudelot y Establet que eran soci贸logos y que hab铆an mantenido relaciones muy estrechas con alguien cuya ausencia en vuestro resumen inicial me llama la atenci贸n, y de quien es absolutamente necesario que hablemos, que era Bourdieu. M谩s exactamente, Bourdieu y Passeron, ya que en su obra en com煤n, Passeron, menos conocido que Bourdieu, hoy cuenta tanto como Bourdieu. Ellos se propon铆an profundizar y radicalizar los an谩lisis de sociolog铆a cr铆tica del sistema escolar franc茅s en un sentido m谩s militante y m谩s marxista. Bourdieu y Passeron no ten铆an para nada la reputaci贸n de ser marxistas. Ellos se interesaban por la sociolog铆a de la escuela en Francia (no solamente la universitaria): el origen social de los alumnos, que juega y que por otro lado hoy contin煤a jugando un papel enorme en el funcionamiento del sistema escolar franc茅s, la orientaci贸n de los alumnos en las diferentes carreras en funci贸n de sus or铆genes sociales. Y luego Tort que era psicoanalista, muy ligado a Foucault personalmente, gran lector de Canguilheim. Su lazo con los lacanianos se volvi贸 muy r谩pidamente muy conflictivo, pero la trayectoria de Tort desde ese punto de vista es muy interesante. Cuando hicimos el seminario sobre Lacan alrededor de Althusser en la Escuela Normal Superior, en 1963, Michel Tort, que ya trabajaba sobre Freud en esa 茅poca, hab铆a hecho una gran exposici贸n sobre la concepci贸n de Freud por Lacan que le era muy favorable 鈥損orque todos eran favorables, de todos modos. Sobre todo, hab铆a publicado un tiempo despu茅s un art铆culo m谩s bien lacaniano contra Ric艙ur, el bien conocido fil贸sofo franc茅s, autor de un libro sobre la interpretaci贸n de Freud, que los lacanianos hab铆an considerado inmediatamente como escandaloso. Los lacanianos estaban muy alzados contra Ric艙ur, y adem谩s Tort ha sido siempre un anticlerical vehemente, y Ric艙ur es un protestante convencido mientras que Lacan tiene una herencia cat贸lica manifiesta鈥 Y Tort escribi贸 en Les Temps Modernes un art铆culo muy grande, en dos entregas, de una violencia y de una maldad terribles contra Ric艙ur, desde un punto de vista lacaniano.6 Hoy, Tort se ha convertido en un aut茅ntico antilacaniano, porque est谩 convencido de que Lacan es un representante particularmente espectacular y vergonzoso del sexismo o de la masculinidad en el interior del psicoan谩lisis. Escribi贸 un libro que se llama La fin du dogme paternel,7 que es contra Lacan. Entonces, en la 茅poca que Tort estaba pr贸ximo a Lacan, lo que es seguro es que 茅l se interesaba mucho en la cuesti贸n de la psicolog铆a, la pedagog铆a y la psicopedagog铆a, y esto juega siempre un papel muy importante en el funcionamiento del sistema escolar. El jugaba un papel muy importante en nuestro grupo.

Por consiguiente se podr铆a decir, simplificando mucho, que hab铆a un proyecto com煤n. Era muy ambicioso en teor铆a. Durante los acontecimientos del 68, Pierre Macherey y yo ya hab铆amos publicado un peque帽o texto sobre la cuesti贸n de la escuela y lo hab铆amos hecho circular. Ah铆, hab铆amos planteado un gran proyecto en el cual, groso modo, yo me ocupaba de hacer una teor铆a de la forma escolar. No era tanto el 鈥渁parato鈥 lo que nos interesaba, sino la 鈥渇orma鈥, como hay en Marx una teor铆a de la 鈥渇orma salario鈥 y de la 鈥渇orma mercanc铆a鈥 para vender por la cual cre铆amos que podr铆amos llegar a鈥 M谩s adelante, estaba la 鈥渇orma salario鈥 de Negri. Yo me ocupaba de la forma escolar, que se relaciona con la disciplina seg煤n Foucault, pero de eso hablaremos m谩s tarde. Pierre Macheray se ocupaba tambi茅n de la forma escolar, pero en particular de la historia de las doctrinas pedag贸gicas en la tradici贸n filos贸fica y sociol贸gica francesa. Baudelot y Establet se ocupaban de la composici贸n social del funcionamiento del sistema escolar para reproducir la jerarqu铆a social. Y luego Michel Tort se ocupaba de la cuesti贸n de la inteligencia. Esto me divierte mucho porque hoy todo esto vuelve a ser central por otras razones.

Trabaj谩bamos sobre todo eso. Hab铆amos trazado un plan. Cada uno de nosotros hab铆a comenzado a escribir. Algunas partes estaban m谩s avanzadas que otras, y otras estaban atrasadas. El plan hab铆a sido completamente perturbado, ser铆a necesario reencontrar la fecha exacta 鈥搗oy a simplificar y esto va a parecer un poco caricaturesco鈥 por el hecho de que Althusser hab铆a salido de la cl铆nica. 脡l nos pregunt贸: 鈥溌縌u茅 est谩n haciendo?鈥 Son terribles las depresiones. Cuando la gente est谩 durante meses en una cura de sue帽o y, luego, es necesario que vuelvan a la vida, se necesita reencontrar el gusto por el trabajo y tambi茅n volver a poner los temas de reflexi贸n en su lugar. En Althusser, al igual que otros pero mucho m谩s que cualquier otro, hab铆a siempre dos elementos que jugaban un papel decisivo. Por un lado 茅l no pod铆a trabajar si no estaba en un estado de excitaci贸n intelectual. De ah铆 el aspecto de su obra y sus resultados p贸stumos. Esto se agrav贸 con el tiempo. Pero en suma, o bien Althusser estaba deprimido y entonces no pod铆a trabajar, o bien 茅l pod铆a trabajar cuando estaba s煤per excitado. Esto ten铆a consecuencias beneficiosas y perniciosas. Consecuencias beneficiosas: 茅l ten铆a una potencia de trabajo asombrosa. Comprend铆a muy r谩pidamente todo aquello que escuchaba, le铆a u o铆a. Lo explic贸 m谩s adelante en los textos autocr铆ticos y punitivos que 茅l no hab铆a le铆do nada, etc., pero naturalmente todo eso es del todo falso. Y luego esto estaba compensado por otra cosa, y es que 茅l ten铆a una capacidad de escucha de lo que dec铆a la gente absolutamente extraordinaria, de hacer hablar a la gente. En vez de leer un libro o un art铆culo, 茅l se encontraba con el autor, quien no ten铆a m谩s que un deseo: contarle a Althusser lo que estaba haciendo, y de este modo almacenaba cosas extraordinarias. Luego se pon铆a delante de la m谩quina de escribir y escrib铆a, tipiaba sin parar durante 4 o 5 d铆as y las noches intermedias sin dormir, y el resultado era un manuscrito que ya era casi un libro. Salvo que se hubiera detenido en medio del trabajo porque hab铆a tropezado con alguna dificultad con la que no sab铆a qu茅 hacer. Por otro lado, tambi茅n ten铆a la necesidad de trabajar como todo el mundo, pero quiz谩s m谩s todav铆a que otros, porque pensaba todo lo que hac铆a en el registro de la intervenci贸n. Ten铆a la necesidad de representarse el paisaje pol铆tico en el cual iba a intervenir con lo que escrib铆a.

Entonces, 茅l sale de su prisi贸n, de su hospital 鈥揺sto nos llevar谩 a Foucault鈥 y escucha todo lo que se dice sobre el 68, se reencuentra con aquellos viejos alumnos que se hab铆an establecido en las usinas, y luego comienza a germinar en su cabeza el proyecto de una intervenci贸n filos贸fica y pol铆tica. En ese momento, nosotros le explicamos lo que est谩bamos haciendo. Hab铆a textos, manuscritos provisorios. Despu茅s, 茅l nos dijo que eran formidables, que ten铆amos del todo raz贸n, que ese era el problema central, y que 茅l mismo iba a tratar de hacernos algunos se帽alamientos y sugerencias. Fue entonces cuando las cosas se echaron a perder. Los cinco nos fuimos a la orilla del mar, en Bretagne, para hacer avanzar el proyecto. Algunos estaban m谩s apurados que otros, y todos pens谩bamos que era necesario tomarse un tiempo para estudiar pero tambi茅n hacer un plan y terminarlo. Nos repartimos los cap铆tulos y hab铆a que escribirlos. Ah铆 recibimos el texto de Althusser fotocopiado. Althusser nos lo env铆a y nos dice: 鈥淪茅 que ustedes est谩n trabajando sobre la escuela y he reflexionado sobre todo lo que ustedes me han dicho y les propongo algo鈥. As铆 nos llega la teor铆a de los aparatos de ideolog铆a del Estado, de la reproducci贸n. Entonces, por un lado era la misma terminolog铆a porque hab铆a escuchado lo que le hab铆amos dicho, y por otra lado hab铆a introducido su propia sistematizaci贸n. En ese momento, el grupo estall贸. Hubo un conflicto muy violento entre nosotros porque Pierre Macherey y yo dijimos: 鈥淎h, bueno, Althusser repens贸 toda esta cuesti贸n, hay que retomar todo, hay que volver a traducir lo que hemos hecho en el lenguaje de los aparatos ideol贸gicos del Estado, y encontrar la s铆ntesis de los dos鈥. Y Baudelot y Establet estaban absolutamente furiosos. Por entonces, en esto se jugaba el hecho de que ellos eran m谩s mao铆stas que Pierre Macherey y yo. Hab铆a tensiones entre Althusser y los mao铆stas, y luego tambi茅n estaba el hecho de que esta refundaci贸n filos贸fica del proyecto les parec铆a mucho menos importante que el an谩lisis emp铆rico y, sobre todo, las consecuencias pol铆ticas que saldr铆an de todo esto. Y Tort se acomod贸 en su propio punto de vista. Esto provoc贸 la interrupci贸n, el fracaso del proyecto inicial. Lo que tuvo como consecuencia que los textos que Pierre Macherey y yo ya hab铆amos redactado, o las notas que hab铆amos escrito, en parte apuntes de trabajo, en parte esbozos de cap铆tulos, quedaran en el estado en que estaban, y por su lado, Baudelot y Establet separaron la parte sobre la que ellos trabajaban. Incorporaron una parte de las ideas que ten铆amos en com煤n, ten铆an todo el derecho del mundo. Con esto hicieron un libro un tiempo despu茅s, que se llama L鈥櫭ヽole capitaliste en France,8 que resumir茅, dici茅ndolo de modo brutal, que se trata de una sociolog铆a de la escuela seg煤n Bourdieu y Passeron pero 鈥渕arxsisiada e izquierdeada鈥. Ten铆a adem谩s un prefacio sobre la revoluci贸n cultural como soluci贸n a los problemas de la divisi贸n del trabajo manual y trabajo intelectual, que era una de las cuestiones que m谩s nos interesaba. En cuanto a Tort, 茅l tambi茅n public贸 un libro, que mucha gente probablemente lo olvid贸, pero que yo sigo considerando muy interesante, que se llama Le quotient intellectuel,9 IQ, esto es el instrumento fundamental de la psicolog铆a, de la psicopedagog铆a inventada por el positivismo de los siglos 19 y 20.

Entonces, los resultados de todo esto es que los esbozos de Pierre Macheray y m铆os ah铆 quedaron. No s茅 d贸nde est谩n los manuscritos de Macherey, creo que debe de tenerlos Warren Montag, porque Pierre Macheray se los dio un d铆a, un poco para sac谩rselos de encima y otro poco para darle el gusto a Warren Montag porque siempre hab铆a tenido mucha amistad y estima por 茅l. Le dio todo鈥 En lo que a mi respecta, todo lo que yo ten铆a, lo don茅 al IMEC para formar parte del Fondo Althusser. En consecuencia mis cap铆tulos y mis esbozos est谩n en el IMEC. Entonces, si ustedes quieren, 驴vuelvo a lo que ustedes me dec铆an?

-S铆. Por ejemplo, su madre, Ren茅e Balibar, 驴estaba integrada en el proyecto?

Balibar: No, ella no formaba parte de este proyecto. Ella se interesaba enormemente en el problema escolar por razones que le eran propias, que se insertaban probablemente en el panorama del pensamiento franc茅s que ustedes buscan construir. Mi madre era profesora de literatura. Ella se hab铆a pasado del liceo a la universidad despu茅s del 68. Antes o despu茅s, un poco antes, puede ser. Y hab铆a formado ella misma un grupo de trabajo con sus propios estudiantes, que condujo a la publicaci贸n de dos obras, en la colecci贸n de Althusser en Hachette, sobre la literatura francesa y la escuela en general, por un lado, y sobre la instituci贸n de la lengua nacional francesa.10 Mi madre no era especialmente marxista para nada. Evidentemente hab铆a algo que la predispon铆a a orientarse en esta direcci贸n bajo la influencia de las circunstancias, ella era hija de una familia obrera de la zona central de Francia y hu茅rfana de guerra.

Entonces, mi madre nunca fue profesora universitaria en el sentido de 鈥full profesor鈥 porque nunca hizo su tesis, ten铆a cuatro hijos. Pero ella se interesaba en particular, por razones biogr谩ficas y sociol贸gicas, en la influencia de la escuela francesa en la formaci贸n de los intelectuales. Adem谩s, la gente que ella admiraba, sobre las cuales m谩s tarde escribi贸 con sus estudiantes, eran todos escritores. Esto juega un papel muy importante en Francia, no s茅 bien c贸mo es en Jap贸n, qui茅nes ser铆an los casos del mismo tipo. Los dos escritores sobre los cuales m谩s trabajaba eran Charles P茅guy y Albert Camus. Ambos son ejemplos de ni帽os del pueblo, hu茅rfanos tambi茅n de padre. Y que devinieron fil贸sofos, etc., gracias a la influencia de los maestros de escuela. Camus escribi贸 una novela inconclusa que algunos consideran como de lo mejor que 茅l haya hecho, que se llama El primer hombre y que fue publicada despu茅s de su muerte. Cuenta la historia de la influencia que hab铆a tenido su maestro sobre 茅l cuando era peque帽o. La figura del maestro de escuela ocupa un lugar central en todo esto. Mi madre era m谩s de esta mitolog铆a o ideolog铆a.

Luego llega el 68 y llega el hecho de que yo era alumno de Althusser, y ella lo conoce. As铆 fue que ellos simpatizaron y encontraron que ten铆an un inter茅s com煤n, tambi茅n en particular el hecho de que Althusser ten铆a un pasado cat贸lico y que mi madre era una t铆pica cat贸lica de izquierda, como P茅guy pero no como Camus. Todo eso condujo, en los a帽os inmediatamente posteriores al 68, a que ella comenzara a orientarse sobre el marxismo. Pero un marxismo un poco particular porque habr铆a debido leer un poco de Marx y de Lenin, pero no se hab铆a zambullido en El Capital como nosotros. Pienso que su marxismo era m谩s bien Althusser antes que Marx. Durante este per铆odo, ella dirigi贸 con sus alumnos un trabajo personal y a la vez colectivo. Eran bien los aires de la 茅poca, porque los profesores que trabajaron colectivamente con sus estudiantes trat谩ndolos como a sus iguales era, despu茅s de todo, muy raro en la universidad. Y era por consiguiente un efecto combinado del 68 y del marxismo de Althusser.

As铆, ella trabaj贸 sobre los lazos de la literatura con la escuela, lo que no era el aspecto central de nuestro trabajo, pero que sin embargo ten铆a un cierto n煤mero de puntos de intersecci贸n, sobre todo a ra铆z de que a Macherey le interesaba mucho la literatura. Hab铆a discutido mucho con mi madre. Hab铆a encontrado puntos en com煤n con ella. Pero enseguida 茅l sigui贸 por otro lado, lo que es normal.

-Y despu茅s de que ustedes recibieran los manuscritos de Althusser a orillas del mar, 驴hubo todav铆a algunas reuniones m谩s entre ustedes?

Balibar: Puede ser. Pero en mis recuerdos puede ser que simplifique las cosas 鈥搉o hay nada de vergonzoso en todo esto, es la vida 驴no?鈥. Y se trata tambi茅n un poco de los contragolpes de la pol铆tica. Har铆a falta acordarse de lo que pasaba en la pol铆tica francesa en ese momento, est谩bamos todos muy tironeados desde varios costados.

Me olvid茅 un poco los detalles. Pero las pol茅micas en las que est谩bamos metidos con el Partido Comunista de un lado, los mao铆stas del otro, el hecho de que todos ten铆amos un pie en el Partido Comunista y otro en el grupo mao铆sta, y algunos que estaban m谩s de un lado que del otro, hubo momentos de ruptura, de tensi贸n.

As铆 que no me acuerdo suficientemente de todos los detalles. Todo estaba sobredeterminado por la pol铆tica de modo muy fuerte. Y aun cuando Baudelot y Establet no fueron parte de la izquierda proletaria, pienso que ellos encontraban que la lealtad de Althusser al Partido Comunista se hab铆a vuelto insoportable. Pero no se convirtieron en enemigos. En mis recuerdos, que quiz谩s simplifican las cosas, la llegada de los manuscritos de Althusser, en lugar de reforzar el impulso al trabajo colectivo como 茅l seguramente esperaba, bloque贸 todo. El hecho de que Althusser volv铆a a la vida, y se met铆a en el trabajo y reanudaba su pensamiento con una productividad pareja, pienso que Christian Baudelot y Roger Establet, Michel Tort tambi茅n, a su hora se dijeron: est谩bamos trabajando, hicimos todo un trabajo, ten铆amos ideas, est谩bamos poni茅ndolas a punto. Y de repente, Althusser, que no formaba parte del grupo, llega para embolsar la totalidad de la apuesta en el sentido intelectual del t茅rmino. En consecuencia, hay ah铆 aspectos que son intelectuales, otros que son institucionales, y algunos que son incluso psicoanal铆ticos.

-No conoc铆a la existencia de esta bomba epistolar de parte de Althusser鈥 Cre铆a que Baudelot y Establet se hab铆an hecho soci贸logos despu茅s de esta escisi贸n, para resguardarse un poco鈥

Balibar: No, no. Ya lo eran. Roger Establet es unos dos a帽os m谩s viejo que yo, y en consecuencia entr贸 a la Escuela Normal Superior uno o dos a帽os antes que yo. Y en la Escuela Normal Superior pasamos un buen tiempo siguiendo los avances de sus estudios, y 茅l era absolutamente de filosof铆a. Recuerdo haberlo admirado plenamente porque era uno de esos de nuestro entorno que hab铆a le铆do La fenomenolog铆a del esp铆ritu de Hegel en la preparatoria, y que parec铆a que comprend铆a de qu茅 se trataba. Yo no entend铆a nada. O sea que 茅l hizo sus estudios de filosof铆a, fue catedr谩tico de filosof铆a, y m谩s adelante encontr贸 un puesto de asistente en sociolog铆a en la Sorbona. Fue a mediados de los a帽os 60. Y en la 茅poca del seminario sobre El Capital, ya no estaba en la Escuela Normal Superior, estaba ya sea cumpliendo con el servicio militar como profesor en una escuela militar, o en la Sorbona como asistente de Gurvich. Entonces, en qu茅 momento decidi贸 orientarse hacia la sociolog铆a, que evidentemente le interesaba鈥 Habr铆a que reconstruir la historia de su colaboraci贸n con Christian Baudelot, porque pienso que eso fue determinante. Es cierto que el primer trabajo sobre la escuela lo hicieron juntos como soci贸logos. Y Christian Baudelot no era fil贸sofo. En esa 茅poca, no hab铆a carrera de sociolog铆a en la Escuela Normal Superior, y los soci贸logos se reclutaban en muchas disciplinas diferentes. Eran de filosof铆a, de historia, de literatura. Christian era de literatura en su origen, pero se hizo soci贸logo. Los dos ten铆an pasi贸n por las estad铆sticas, lo cual se manifest贸 seguidamente en lo que han escrito. Hay un libro que en mis recuerdos es muy interesante, que ellos hab铆an hecho con la ayuda de los expertos en estad铆stica del INSEE, que se llama Qui travaille pour qui?11 Una tentativa de describir la divisi贸n capitalista del trabajo en el sentido de las ideas de reproducci贸n de Marx, pero a partir de estad铆sticas reales.

En todo caso, no sabr铆a responderles鈥 A m铆 me parece que fue todo m谩s o menos concomitante, simult谩neo, si ustedes quieren. Pero la respuesta es que 茅l ya se hab铆a orientado hacia la sociolog铆a, y esto va a llevarnos a la cuesti贸n que yo quer铆a destacar en este momento, la de la influencia de Bourdieu.

Pienso que Baudelot y quiz谩s tambi茅n Establet, pero en todo caso seguramente Baudelot, comenzaron a frecuentar los cursos de Bourdieu y probablemente a trabajar con Passeron. Lo que es seguro es que 鈥揺sto va a llevarnos a vuestro punto de partida鈥 es el trabajo de Bourdieu y Passeron el que a ellos m谩s les importaba en sociolog铆a. En particular, si pensamos en los dos libros que hay que mencionar aqu铆, por un lado Les h茅ritiers.12 Es necesario que ustedes se representen la enorme influencia del libro, no solamente en nuestro peque帽o medio, sino tambi茅n en el medio intelectual y universitario franc茅s y entre los estudiantes de la 茅poca.

Todo esto para decir que yo pienso que Bourdieu y Passeron ocupan un lugar central en toda discusi贸n sobre la escuela. El hecho de que sean soci贸logos y no fil贸sofos no tiene ninguna importancia, porque ambos son fil贸sofos por su formaci贸n. Entonces hay que saber que la publicaci贸n del libro Les h茅ritiers no fue la raz贸n del 68, evidentemente, de la revuelta estudiantil. Pero de todos modos pienso que fue uno de los ingredientes de la formaci贸n de la ideolog铆a del 68. La ideolog铆a del 68 tiene dimensiones anarquistas, muy importantes en un sentido amplio, y esto no es evidentemente de Bourdieu o Passeron, porque las conclusiones que Bourdieu y Passeron sacaron de su an谩lisis de la fractura de clase en la escuela y en el sistema escolar franc茅s eran conclusiones reformistas. Eran pedag贸gicas, no eran conclusiones revolucionarias. Pero esto tuvo mucha repercusi贸n, quiz谩s a煤n m谩s entre los estudiantes, los estudiantes militantes, que entre los mismos profesores, incluso si hab铆an hablado mucho sobre esto. Y para darles un solo ejemplo, en el peri贸dico de la Uni贸n de Estudiantes Comunistas de 1964, del cual el grupo althusseriano hab铆a tomado su control, hay un largo art铆culo sobre Les h茅ritiers de Bourdieu y Passeron que sali贸 como si fuera de autor an贸nimo porque el principio del diario era m谩s o menos an贸nimo. Pero fui yo quien lo escribi贸.13 Lo hab铆a olvidado completamente y lo rele铆 para hacer un curso. Es bastante interesante porque esto no es todav铆a lo que pasar谩 despu茅s del 68 en nuestro grupo de trabajo, pero vemos bien que Bourdieu y Passeron son quienes en el fondo pueden dar cuenta de nuestra idea, adem谩s de que ellos critican el sistema escolar burgu茅s, y ellos critican pero no quieren demolerlo. En mi art铆culo, que por otro lado es el resultado de conversaciones probablemente de nuestro grupo 鈥搃ncluso en los n煤meros de Clart茅, hay art铆culos que han sido hechos por Establet sobre la cultura鈥, digo que es necesario retraducir todo eso en el lenguaje de Marx de modo de hacer aparecer lo que est谩 subyacente en el razonamiento de Bourdieu y Passeron, es decir que hay una articulaci贸n entre la segregaci贸n social en el sistema escolar y el funcionamiento del capitalismo como modo de producci贸n. Despu茅s de lo cual, tambi茅n dije, lo que es muy althusseriano 鈥揺n esa 茅poca est谩bamos de lleno en el teoricismo y es exactamente eso lo que Ranci猫re critic贸 violentamente鈥, que la ventaja de Bourdieu y Passeron es que ellos insist铆an sobre la importancia de la formaci贸n intelectual y, en el fondo, la idea era que el capitalismo impide a los hijos de obreros devenir intelectuales. Evidentemente, si ellos devienen intelectuales no ser谩 para ayudar al capital sino para demolerlo o para reemplazarlo.

Cuando hoy vuelvo a pensar en eso, de cierta manera veo que lo que me parec铆a ser el defecto o la insuficiencia del an谩lisis de Bourdieu y Passeron, es m谩s o menos lo que hoy, al contrario, tendr铆a tendencia a considerar como su fuerza. Es decir, el hecho de que ellos tienen una definici贸n cultural de la clase social o de la diferencia de clase, centrada sobre esta famosa cuesti贸n de la relaci贸n entre el trabajo manual y el trabajo intelectual o la diferencia entre los manufactureros y los intelectuales, que la revoluci贸n cultural china puso m谩s tarde en el centro. En esa 茅poca, yo dec铆a 鈥渆s demasiado cultural鈥. Pero ahora, yo les digo a mis estudiantes: 鈥淰en, la diferencia con Althusser es que ellos comprendieron mejor que Althusser, en todo caso de otro modo que Althusser, que una clase social o una diferencia de clase es un mecanismo cultural de segregaci贸n, de distinci贸n como dir谩 Bourdieu m谩s tarde, y no simplemente una cuesti贸n de salario, de explotaci贸n de la fuerza de trabajo, etc.鈥.

Si miramos las fechas, el art铆culo de Althusser 鈥淚deolog铆a y aparatos ideol贸gicos de Estado鈥, en el cual el concepto central era la reproducci贸n del capital 鈥揺n ingl茅s fue publicado bajo el t铆tulo de 鈥淥n the Reproduction of Capitalism鈥, apareci贸 en 1970. Y en 1970, de manera independiente, Bourdieu y Passeron publicaron un voluminoso libro, cuya lectura es un poco terrible, que se llama La reproduction.14 Es un libro en dos partes. Al principio, la primera mitad es puramente te贸rica. La escribi贸 Passeron. Y luego hay una parte m谩s emp铆rica, m谩s interpretativa sobre la autoridad pedag贸gica, la acci贸n pedag贸gica, que fue escrita por Bourdieu, pero ellos hicieron la dos cosas juntos. Comparar las dos, es muy interesante. Incluso si el texto de Bourdieu y Passeron es un poco pesado. Les h茅ritiers no es para nada pesado, hay datos, hay estad铆sticas, pero se lee muy bien, es corto. La reproduction es pesado y engorroso. Por otro lado, hay desarrollos ulteriores de la teor铆a del habitus en Bourdieu que provienen de ah铆 tambi茅n y que han sido redactadas separadamente: Esquise d鈥檜ne th茅orie de la pratique. Es un texto de la misma 茅poca.

Tambi茅n es muy interesante para los actuales debates filos贸ficos, porque si ustedes toman a Judith Buttler, el gran texto que escribi贸 sobre Psychic Life of Power,15 ella sostiene dos puntos de apoyo de la teor铆a francesa, aparte de Foucault. Althusser, 鈥渋nterpelaci贸n鈥, y Bourdieu, 鈥渉abitus鈥, porque es corporal. Esto no es secundario para nada, y esto pasa evidentemente a ra铆z de la escuela. Ustedes tienen toda la raz贸n. Baudelot y Establet eran mucho m谩s bourdieusianos que althusserianos; lo que los aproxima a Althusser es la referencia al marxismo. Pero lo que realmente les interesaba era la sociolog铆a de la diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, los obreros de un lado y los estudiantes o los profesores del otro. Solamente no ve铆amos las cosas bajo la forma de una alternativa inconciliable. El punto de litigio subyacente no se nos presentaba como tal.

-Quisiera plantearle una pregunta sobre esta confrontaci贸n entre Bourdieu/Passeron y Althusser: 驴Bourdieu y Passeron hab铆an le铆do el texto de Althusser sobre la reproducci贸n?

Balibar: En mi opini贸n, no. Passeron, puede ser (alud铆a a ese texto, sin nombrarlo, en un trabajo que 茅l escribi贸 m谩s adelante, por su cuenta, para tratar de 鈥渃orregir鈥 las interpretaciones marxisantes de su libro).16 Pero todo el mundo lo ley贸. Es algo a saber muy importante y esto nos va a conducir al tema de vuestras preguntas. En ese momento, el texto hab铆a sido publicado bajo la forma de art铆culo y todo el mundo lo ley贸. Althusser ocupaba un lugar central en las discusiones parisinas de la izquierda y m谩s all谩 de la izquierda. En Francia, esto se sosten铆a por una cierta cantidad de razones. La primera raz贸n era simplemente por el hecho de que 茅l era profesor de filosof铆a de la Escuela Normal Superior y todo el mundo hab铆a sido su alumno. Althusser ten铆a una gran capacidad de simpat铆a, de amistad y de colaboraci贸n con todos sus alumnos. Para nosotros, que fuimos sus alumnos en 1960, la situaci贸n era novedosa. Quer铆amos trabajar con 茅l y formamos el grupo. Pero para los precedentes no fue del todo as铆. Althusser era marxista, miembro del Partido Comunista, pero el no buscaba para nada hacer entrar a sus alumnos al Partido Comunista. Y despu茅s, por otro lado, 茅l era profesor de filosof铆a, hablaba de Plat贸n, Hegel, Rousseau, el ten铆a sus fil贸sofos predilectos.

Por consiguiente, Althusser hab铆a mantenido una muy buena relaci贸n con toda la gente que importaba de la filosof铆a francesa 鈥揊rancia es un peque帽o pa铆s, como ustedes saben, donde todo se centraliza y todo pasa en Par铆s, o casi todo, y en Par铆s todo pasa en la Escuela Normal Superior, o casi todo, en una cierta disciplina en todo caso鈥, esto quiere decir que 茅l estuvo en relaci贸n con toda la gente que fue nuestro modelo, nuestros mayores de la generaci贸n inmediatamente precedente, la de los 20 a帽os que me preceden, que fueron los alumnos de Althusser y tambi茅n en cierta medida sus amigos. As铆, Foucault 鈥撁﹍ es un caso particular porque Althusser ten铆a una relaci贸n extremadamente 铆ntima con Foucault鈥 incluso Derrida, Bourdieu, Serres, Passeron y tantos otros que ahora no tengo presentes y que se podr铆an nombrar. Lo que tuvo como consecuencia que cuando yo mismo era alumno de la ENS, todos estos comenzaban a producir sus obras, a escribir sus tesis: Serres sobre Leibniz, Derrida sobre Husserl, Foucault sobre la Histoire de la folie, y Althusser los hizo volver a todos para darnos cursos, conferencias, seminarios. Fue as铆 que yo escuch茅 a Bourdieu por primera vez, porque Althusser le hab铆a pedido que viniera para hacer un curso en la ENS, que dur贸 algunas clases, y tengo guardadas mis notas en alg煤n lugar. Su 谩mbito y lo que le interesaba en ese momento y de lo que nos quer铆a hablar, porque 茅l hablaba para los fil贸sofos y quer铆a mostrar a los fil贸sofos que 茅l no era fil贸sofo oficialmente, pero que 茅l no era 鈥渕enos que鈥 un fil贸sofo pero 鈥渕谩s que鈥 un fil贸sofo. Era la obsesi贸n de Bourdieu hasta las M茅ditations pascaliennes.17 Nos dio un curso de sociolog铆a del arte, sobre el pensamiento de Panofsky, estaba muy bien.

O sea que ten铆amos muy buenas relaciones. Lo que pas贸 fue que el 68 cre贸 rupturas. Pero cuando Althusser public贸 su art铆culo sobre los aparatos del Estado, todo el mundo lo ley贸. Todo el mundo ley贸 el texto sobre los aparatos de ideolog铆a del Estado y todo el mundo trat贸 de reaccionar o de tenerlo en cuenta. Esto es particularmente cierto para Foucault, es el caso m谩s interesante. En lo concerniente a Bourdieu y Passeron, no s茅 nada. En mi opini贸n, el texto La reproducci贸n no puede ser el caso, porque ese texto ya estaba escrito cuando apareci贸 el texto de Althusser. El tiempo de publicar el libro鈥 y las referencias, es manifiesto que no est谩n ac谩. Y lo que yo les expliqu茅 a mis alumnos, simplificando para comprender, es que la noci贸n misma de 鈥渞eproducci贸n鈥 es una noci贸n equ铆voca. Estoy leyendo el texto de Freud sobre la pulsi贸n de muerte para hacer una presentaci贸n, en la vieja traducci贸n francesa. Los traductores est谩n muy inc贸modos con la traducci贸n al franc茅s de la palabra alemana que usa Freud: 鈥Wiederholungszwang鈥. Entonces siempre meten dos palabras, reproducci贸n y repetici贸n. Y evidentemente reproducci贸n y repetici贸n no son los mismo. No es lo mismo decir que un proceso o una imagen o una instituci贸n reproduce algo, por ejemplo hoy, el texto c茅lebre de Benjamin (en cuya 茅poca no se ten铆a la menor idea sobre Althusser), La obra de arte en la 茅poca de su reproducci贸n t茅cnica, es la reproducci贸n en el sentido del arte, no solamente la reproducci贸n de un cuadro sino de un comportamiento, o de una pr谩ctica. Esto quiere decir que fabricamos un doble. Mientras que la repetici贸n significa otra cosa. Luego, la palabra reproducci贸n es equ铆voca. Si queremos comparar a Althusser y los althusserianos por un lado, y Bourdieu y Passeron por el otro, es necesario preguntarse qu茅 quiere decir reproducci贸n de ambos lados y qu茅 se reproduce y qu茅 es lo que se reproduce. Evidentemente, Althusser explica que lo que se reproduce son los aparatos ideol贸gicos, que reproducen la relaci贸n social capitalista, o la fuerza de trabajo, etc. Esto quiere decir que la reproducci贸n se reproduce para ser reintroducida con las cualidades determinadas. Y Bourdieu y Passeron no se interesan en la reproducci贸n en este sentido. Se interesan en la perpetuaci贸n de las jerarqu铆as sociales, de la sociedad jerarquizada. Lo interesante es que en el feudalismo 鈥損uede ser que en Jap贸n haya sido m谩s tarde todav铆a que aqu铆, no lo s茅鈥, la jerarqu铆a es una jerarqu铆a de estatus, que es absolutamente oficial, por no decir sacralizada, mientras que en la Francia burguesa salida de la revoluci贸n de 1789, no hay m谩s una jerarqu铆a oficial sino una enorme jerarqu铆a social que es fabricada con estatus, rangos, diplomas, de la riqueza, y de la forma de desprecio social de aquellos que est谩n arriba por aquellos que est谩n abajo. Era en esto que ellos se interesaban. Es la reproducci贸n de esa jerarquizaci贸n, en la base de la cual se encuentran oficialmente los obreros y los campesinos, y arriba, los universitarios, los artistas, los burgueses, los dobles de sentido de la palabra 鈥渂urgu茅s鈥, que tambi茅n les interesa a todos los escritores franceses de la 茅poca. Sartre no ten铆a otra obsesi贸n que esta: 鈥溌縌u茅 es un burgu茅s?鈥 No es solamente alguien que tiene plata, es alguien que tiene prestigio cultural o que cree tenerlo. Es muy interesante reflexionar de modo comparativo sobre la oscilaci贸n de la idea de reproducci贸n entre dos problemas de los cuales yo no digo que est谩n completamente separados el uno del otro, pero que no son exactamente los mismos. En ciertos aspectos, las cuestiones de la ideolog铆a es central. Pero una vez m谩s, Bourdieu y Passeron no leyeron a Althusser en ese momento.

鈥La reproducci贸n de Bourdieu/Passeron fue publicado en marzo de 1970, y el art铆culo de Althusser sobre los aparatos ideol贸gicos del Estado fue publicado en junio de 1970 en La Pens茅e. Sin embargo, la primera parte te贸rica de La reproducci贸n (驴escrita por Passeron?) contiene muchos t茅rminos althusserianos: por ejemplo, 鈥渋deolog铆a dominante鈥, 鈥渋nculcaci贸n鈥, 鈥渃onocimiento-desconocimiento鈥, 鈥渁utonom铆a relativa del aparato del estado鈥, etc., que no figuran en Les h茅ritiers publicado en 1964. 驴Esto significa que hay influencias de Althusser sobre Bourdieu/Passeron?

Balibar: La idea de que la primera parte de La reproducci贸n fue (principalmente) escrita por Passeron viene de Yves Duroux. De todos modos, no es oficial y ellos evidentemente revisaron y asumieron juntos el conjunto del texto. Creo que ustedes tienen raz贸n, la influencia marxista en una variante 鈥渁lthusseriana鈥 es innegable en sus formulaciones. Esta se combina (por 鈥渞econocimiento-desconocimiento鈥, etc.) con una especie de 鈥渓engua epistemol贸gica com煤n鈥 bachelardiana-spinozista-marxista-lacaniana, en la cual Bourdieu y quiz谩s m谩s Passeron ciertamente participaron durante alg煤n tiempo, y en la cual forma parte la influencia de los temas lanzados por Althusser. Dicho esto por las razones cronol贸gicas ya indicadas en nuestra conversaci贸n y confirmadas, precisadas por ustedes, no puede haber aqu铆 influencia del texto sobre los AIE. Es por esto que no encontramos 鈥渓a interpelaci贸n del sujeto鈥. Y de golpe, volvemos a lo que les estaba diciendo: entre la teorizaci贸n Althusser (AIE, interpelaci贸n ideol贸gica) y la teorizaci贸n Bourdieu/Passeron (completada en 脡squisse d鈥檜ne th茅orie de la pratique), por un desarrollo m谩s expl铆cito sobre el habitus 鈥搎ue en mi opini贸n es m谩s de Bourdieu que de Passeron鈥, hay como una bifurcaci贸n (un punto de 鈥渓itigio鈥) en la teorizaci贸n y, de hecho, en la interpretaci贸n de lo que quiere decir 鈥渞eproducci贸n鈥.

El que ley贸 a Althusser y a quien yo no hab铆a comprendido suficientemente en esa 茅poca hasta qu茅 punto estaba influido por eso, es Foucault. Evidentemente, yo conoc铆a bien a Foucault, nos entend铆amos bien. Yo hab铆a estado en Vincennes, y despu茅s cada uno sigui贸 por su lado, porque yo estaba con Althusser en el PC, y Foucault estaba con la izquierda proletaria con su compa帽ero Daniel Defert, con Deleuze y otros en el Grupo de Informaci贸n sobre las Prisiones, y luego en el Coll猫ge de France donde 茅l hac铆a sus cursos. Retrospectivamente, me pregunto porqu茅 no fui nunca a escuchar los cursos de Foucault en el Coll猫ge de France. El hecho es que no fui. Como 茅l publicaba sus cosas, pero yo no le铆 mucho a Foucault en aquellos a帽os, descubro todo retrospectivamente. Los cursos de Foucault fueron publicados uno tras otro. Fue por azar o quiz谩s por circunstancias diversas, que los primeros cursos de Foucault se publicaron al final, m谩s exactamente el segundo y el tercero. El que se llama Th茅ories et institutions p茅nales,18 y el que se llama La soci茅t茅 punitive.19 Primero La soci茅t茅 punitive, luego Th茅ories et institutions p茅nales. Yo le铆 La soci茅t茅 punitive. Ah铆, yo estuve un poco impresionado y tambi茅n maravillado desde cierto punto de vista. Porque no es la misma cosa que Surveiller et punir鈥 鈥揹e hecho, es una teor铆a de lo que Marx llamar谩 la acumulaci贸n primitiva鈥, en competencia con el discurso marxista, pero es de todos modos muy marxista desde muchos puntos de vista, no es para nada incompatible. Por m谩s que expliqu茅 por todas partes que Foucault era anti-marxista, esto es muy marxista o post-marxista. Est谩 destinado a explicar c贸mo el capital, el Estado y la sociedad desde el siglo 17 hasta el 19 (esto se prolonga mucho en el tiempo), disciplin贸 a la clase obrera sirvi茅ndose del aparato judicial y controlando la ilegalidad. Esto me impresion贸 mucho. Me dije que esto no era sin relaci贸n con la cuesti贸n de la reproducci贸n, pero no directamente con Althusser. Al respecto, los editores de los cursos de Foucault, que son fil贸sofos y juristas franco-estadounidenses, Bernard Harcourt y Fran莽ois Ewald, me dicen que van a publicar el volumen del a帽o precedente. El volumen del a帽o precedente no es el curso de Foucault tal como 茅l lo ha pronunciado porque aparentemente no se hab铆a registrado. Muy sorprendente. Tienen 煤nicamente las notas preparatorias de Foucault. Sus notas no est谩n totalmente redactadas, pero son lo suficientemente completas como para que se pueda hacer un volumen de modo que no haya agujeros. Ellos me dicen: 鈥淭enemos la impresi贸n de que hay muchas referencias a Althusser, algunas son expl铆citas, e hicimos notas (le hab铆an pedido hacer las anotaciones a un joven de la Escuela Normal Superior, alumno de L茅court, muy brillante, que trabajaba sobre el racismo). 驴Aceptar铆as de buena gana mirar esto para decirnos si no nos equivocamos con las referencias que hicimos a Althusser?鈥 Entonces les dije que s铆, de acuerdo, y ellos me dicen: 鈥淭ienes una semana porque tenemos que entregarle el manuscrito al editor鈥.

Pues bien, yo estaba realmente impresionado, porque me dije 鈥淧ero, de hecho, 隆茅l no deja de responderle a Althusser pr谩cticamente en cada l铆nea!鈥 驴A qu茅 le responde? Al art铆culo sobre los aparatos ideol贸gicos del Estado. Althusser dice: 鈥淏ien, el aparato represivo del Estado no es un problema, sabemos lo que es. Lenin y Marx nos explicaron muy bien lo que es. En cambio, ellos no vieron el aparato ideol贸gico del Estado鈥. Foucault dice: 鈥淚deol贸gico puede ser, pero sobre todo lo que es muy dif铆cil y muy complicado es la represi贸n. 驴Qu茅 es la represi贸n? Esto no tiene nada evidente鈥. Luego, 茅l se mete en una genealog铆a de esta represi贸n en el caso franc茅s, en la historia de la formaci贸n del Estado mon谩rquico franc茅s. Y utiliza las fuentes que el propio Althusser consideraba como centrales, que 茅l hab铆a utilizado en particular para hacer su librito sobre Montesquieu. Foucault no tom贸 solamente al sovi茅tico Porchev, que era un sovi茅tico no del todo ortodoxo, tambi茅n tom贸 a su adversario franc茅s, Mousnier, con quien 茅l hab铆a tenido una gran discusi贸n sobre las 贸rdenes y las clases. Yo estaba muy sorprendido por la existencia de ese libro sovi茅tico sobre las rebeliones campesinas del siglo XVII 鈥揾ab铆a muy poca gente en Francia que las conocieran鈥; no estaba traducido al franc茅s, estaba traducido al alem谩n. Verifiqu茅 que el libro alem谩n est谩 en la biblioteca de la Escuela Normal Superior. Y supuse que fue Althusser quien lo hizo comprar. Entonces les escrib铆 una carta a los editores de los cursos de Foucault, para decirles que 鈥溌s una refutaci贸n, un di谩logo permanente con Althusser!鈥, y despu茅s ellos publicaron mi carta. Estoy un poco inquieto porque yo dije todo eso muy r谩pido, y esto pasa ahora a la posteridad. Pero creo que el nudo es exacto. Esto nos lleva a la cuesti贸n que ustedes plantean que es saber c贸mo articular las concepciones de Foucault y las de Althusser: no estoy en contra de las ideas de ustedes, que para Foucault el modelo es la prisi贸n, el pan贸ptico. Pero quiz谩s podr铆amos decir esto en el lenguaje que am谩bamos tanto en aquella 茅poca, 鈥渓o que es dominante鈥, 鈥渓o que es determinante鈥濃 La prisi贸n es dominante, la escuela es determinante. Y despu茅s est谩 tambi茅n el ej茅rcito, un mont贸n de cosas m谩s. La disciplina es de todos modos un concepto muy amplio.

Quisiera agregar dos cosas, o tres. Ranci猫re juega un papel importante en todo este asunto. Reci茅n habr铆a debido agregar, cuando hablaba de Bourdieu de un lado y de Althusser por el otro, que Ranci猫re, en su furor destructor, no se la agarr贸 solamente con Althusser, sino tambi茅n mucho m谩s con Bourdieu. As铆 que es necesario que ustedes vean un libro colectivo que Ranci猫re public贸 con el colectivo 鈥淩茅voltes logiques鈥 que 茅l hab铆a creado, que se llama L鈥檈mpire du sociologue.20 Tiene un texto de 茅l con algunos de sus amigos. El soci贸logo es Bourdieu. El reproche de Ranci猫re a Bourdieu, es que Bourdieu tiene una concepci贸n tan mec谩nica del determinismo sociol贸gico, que la pertenencia de clase pasa a ser un destino. Seg煤n Ranci猫re, no hay lugar en la perspectiva de Bourdieu para la gente que le interesaba a Ranci猫re, La nuit des prol茅taires,21 es decir, los obreros autodidactas, que tienen su propia cultura. Porque Ranci猫re piensa que Bourdieu es a la vez demasiado determinista como todos los soci贸logos como Durkheim y, por otro lado, demasiado conformista en su concepci贸n de la vida intelectual o de la cultura. Detesta absolutamente a Bourdieu. Resultar铆a dif铆cil la utilizaci贸n simult谩nea de Ranci猫re y Bourdieu, incluso si uno tiene ganas a veces de utilizar a ambos.

Hay alguien a quien tambi茅n ustedes deber铆an leer, si van a buscar por ese lado; es el librito 鈥揚ierre Macherey le hizo un comentario en su sitio extremadamente elogioso鈥 de una de nuestras colegas que es profesora de filosof铆a en Par铆s I, y hoy una de las principales especialistas en Spinoza, que se llama Chantal Jaquet. Ella escribi贸 un libro que se llama Les transclasses ou la non-reproduction. Como hay transg茅neros鈥 Est谩 muy bien porque no es una tentativa de refutaci贸n de Bourdieu, es una tentativa de explicar a partir de su caso personal y de otros que son sobre todo literarios, porque el mecanismo de la reproducci贸n cultural, en el sentido de Bourdieu, no impide que haya transgresiones. Es un problema un poco sim茅trico que el que podemos proponernos leyendo el texto de Althusser, que es saber c贸mo podemos escapar del determinismo de la interpelaci贸n ideol贸gica siguiendo a Althusser. Y no hay realmente respuesta. Pero hay un peque帽o elemento de respuesta que yo voy a buscar en el texto, porque esto me trae recuerdos de las discusiones con Michel P锚cheux. La idea de Althusser es que hay malos sujetos, que siempre hay gente cerca de la cual la interpelaci贸n fracasa. Y esto, o ellos se vuelven locos o se vuelven revolucionarios. La filosof铆a del maestro ignorante de Ranci猫re se construye contra Althusser y contra Bourdieu, y les representa una especie de negaci贸n combinada del teoricismo de Althusser y del sociologismo de Bourdieu, que tendr铆an en com煤n el pedagogismo. Esto nos hace ver que la posici贸n de Ranci猫re es la posici贸n anarquista, que consiste en recusar de un solo golpe toda la tradici贸n institucional. Es un poco parad贸jico, dicho entre nosotros, pero es siempre el mismo tipo de contradicci贸n preformativa porque Ranci猫re es el propio ejemplo鈥 no es un maestro ignorante. Pero es muy coherente consigo mismo. Esto nos lleva a algo que me divierte mucho y que vemos muy bien en sus entrevistas: cuando le dicen por ejemplo 鈥測o soy su disc铆pulo鈥, o 鈥渧ea lo que piensan sus disc铆pulos鈥, responde 鈥淣o, usted no es mi disc铆pulo, yo no tengo ning煤n disc铆pulo鈥. Cuando se le dice 鈥渧ea sus disc铆pulos, el grupo de Tarnac, ponen en marcha su idea de la pol铆tica contra la polic铆a鈥, 茅l se enoja enseguida. Dicho esto, es muy interesante tomar a Ranci猫re como una especie de testigo, un tercero m谩s en el debate, no hay que encerrarse en el debate entre Althusser y Bourdieu.

Guattari es tambi茅n muy interesante. No s茅 muchas cosas sobre 茅l, habr铆a que ver del lado de sus amigos y de sus alumnos, la gente de la revista Multitudes. La persona a la que hay que preguntarle sobre esto, porque ella particip贸 en el interior del programa de trabajo de Guattari, el CERFI (Centre d鈥櫭﹖udes, de recherches et de formation institutionnelles), es Anne Querrien.23 Publicaron un mont贸n de cosas sobre pedagog铆a. Se alimentan al mismo tiempo del psicoan谩lisis y del izquierdismo filos贸fico-pol铆tico. Hay mucha m谩s gente, Castoriadis, libertario鈥 Pero en fin, alrededor de Guattari se form贸 un grupo de trabajo muy activo, que sosten铆a con Foucault relaciones muy cercanas, incluso han colaborado con 茅l en cierto momento. No es de todos modos lo mismo que Foucault, que se interesaba en la producci贸n de subjetividad de las m谩quinas de poder鈥 en la escuela, evidentemente.

No dije nada de Lacan, es muy complicado. Pero ustedes saben que Pierre Macherey public贸, hace algunos a帽os, dos o tres breves comentarios de texto que comparaban la teor铆a de los cuatro discursos de Lacan con Bourdieu.24 No es perfecto pero es interesante. Lo que es una l谩stima es que Macherey no se interesa mucho en el psicoan谩lisis y todav铆a menos en la cuesti贸n absolutamente pertinente que ustedes destacan: la ense帽anza del psicoan谩lisis. Cuando en realidad ese es el secreto escondido de los debates muy violentos entre Lacan y sus disc铆pulos o sus falsos disc铆pulos durante el a帽o que 茅l escribe L鈥檈nvers de la psychanalyse25 donde 茅l crea la noci贸n de los cuatro discursos. No se trata tanto de hacer una teor铆a del poder del discurso en general, sino que se trata de saber si el psicoan谩lisis es transmisible, si debe ser transmitido en la universidad o no. Y como siempre, Lacan tom贸 鈥揹igo las cosas sin precauciones鈥 posiciones que son a la vez extremadamente reaccionarias, muy hostiles a los movimientos de los estudiantes, y por otro lado ultra izquierdistas. Esto le permite recuperar algo del discurso del 68 y demoler las tentativas de sus propios disc铆pulos de construir una ense帽anza inscribiendo el psicoan谩lisis en la instituci贸n. Lacan quer铆a ser en absoluto una instituci贸n que no estuviera sujeta a las leyes de la universidad. Entonces distribuye los insultos contra Laplanche y contra toda esa gente, incluso contra Leclaire. El pobre Leclaire, fue el centro de los ataques, cuando hab铆a sido su disc铆pulo m谩s fiel.

Pero aqu铆 hay una historia. No estoy muy c贸modo para contarla porque no conozco todos los detalles. Miren en Roudinesco los cap铆tulos en su biograf铆a de Lacan26 o en La bataille de Cent Ans,27 sobre la historia de la ense帽anza del psicoan谩lisis en Vincennes. Est谩 plagado de detalles s贸rdidos. De hecho, Leclaire, que fue uno de los primeros disc铆pulos de Lacan, que estaba encargado de poner en marcha esta ense帽anza, ten铆a una concepci贸n tolerante de la ense帽anza del psicoan谩lisis. La orientaci贸n del departamento era m谩s bien lacaniana, pero 茅l pensaba que hubiera debido haber lugar para otras versiones divergentes. Y Lacan jugaba sobre dos tablas. De un lado, 茅l no quer铆a que se ense帽ara psicoan谩lisis en la universidad. Pero por el otro, si el psicoan谩lisis se ense帽a en la universidad, 茅l quiere controlar el modo de hacerlo. Por consiguiente, hace despedir a Luce Irigaray del departamento de Vincennes cuando comprendi贸 que ella estaba desarrollando una especie de cr铆tica feminista interna del lacanismo. Y despu茅s, lo que pas贸 sobre todo es que el yerno de Lacan, Jacques-Alain Miller, que comenz贸 a transformarse en su colaborador privilegiado, decidi贸 tomar el poder del departamento, cosa que logr贸 al cabo de cierto tiempo. En consecuencia, evidentemente, Lacan cambi贸 de actitud.

Pero presentado as铆 es probablemente demasiado simple y demasiado maquiav茅lico. Habr铆a que saber m谩s sobre lo que pasaba en ese momento en el interior de la escuela psicoanal铆tica de Lacan, donde la famosa cuesti贸n de las formaci贸n del analista, del pase, lo que deb铆a reemplazar el diploma final para salir de la forma escolar, o de la f贸rmula universitaria, todo sosteniendo una especie de cuadro institucional. Est谩 lleno de cosas interesantes en el detalle pero es completamente apor茅tico. Jam谩s se encontr贸 una soluci贸n que permita crear una ense帽anza que fuera a la vez una instituci贸n y una anti-instituci贸n o que comportara la posibilidad interna de subvertir su propio cuadro institucional.

Lo que querr铆a decir tambi茅n (porque es necesario que ustedes puedan retomar un poco m谩s la palabra sobre vuestro punto de partida, y ustedes tendr铆an toda la raz贸n), es que la escuela ocupa en el pensamiento franc茅s un lugar desproporcionado en comparaci贸n con lo que sucede en otros pa铆ses. Esto en parte se sostiene por razones sobre las cuales mi madre y otros hab铆an trabajado, es decir, al hecho de que la Revoluci贸n Francesa puso en alto un proceso de fundaci贸n del sistema republicano, en el cual desde el comienzo, potencialmente, y en todo caso a partir del siglo XIX, la instituci贸n escolar constituy贸 verdaderamente la columna vertebral, el z贸calo ideol贸gico y pol铆tico. La gran lucha pol铆tica opone a los cat贸licos y al laicisismo, el desaf铆o central es la ense帽anza y la familia. Desde ese punto de vista, Althusser tuvo raz贸n con su acoplamiento. Hay otra cosa que es la escolarizaci贸n de la tradici贸n de las Luces en el pensamiento franc茅s. Comienza con Diderot, Rousseau, Voltaire, etc. que est谩n completamente por encima de todos los sistemas de ense帽anza. Contrariamente a Alemania, por ejemplo, donde ya en el siglo XVIII los fil贸sofos son profesores. Kant era profesor, Leibniz no era profesor pero su disc铆pulo inmediato, Wolff, es un profesor. Luego Hegel es profesor鈥

Bien, toda esta gente son profesores en la 茅poca cl谩sica, mientras que en Francia los fil贸sofos no son para nada profesores, y bajo la Revoluci贸n Francesa a煤n no son profesores. Los ide贸logos son acad茅micos, no profesores. Con la Restauraci贸n 鈥揺s lo que estudiaron Macheray, Vermeren, Derrida en cierta medida鈥, la filosof铆a deviene una disciplina universitaria. Y esta disciplina es la encargada en cierto momento de reemplazar la religi贸n para formar el esp铆ritu c铆vico. As铆 fue mi formaci贸n. Recuerdo una bronca violenta con personas que hab铆an sido mis profesores que yo admiraba y que me quer铆an, despu茅s del 68: yo le dec铆a a Madame Dina Dreyfus, 鈥渋nspectora general鈥 de la ense帽anza secundaria de filosof铆a, que hab铆a sido mi profesora en la Sorbona, que en Francia hay una filosof铆a oficial, el kantismo. Entonces ella me respondi贸: 鈥溌緾贸mo puede decir semejante cosa? Es absolutamente escandaloso, no hay filosof铆a oficial en Francia鈥. Y yo dije: 鈥淣o, no hay filosof铆a oficial, pero hay una tradici贸n filos贸fica dominante鈥. Es la que Pierre Macherey describi贸 de manera magn铆fica en el que seg煤n mi opini贸n es uno de sus mejores libros sino el mejor, libro que apareci贸 en la colecci贸n de Bertrand Binoche en la Sorbona sobre la filosof铆a francesa.28 Esto nos llevar谩 tambi茅n a Derrida, a los Estados Generales de la filosof铆a. En el coraz贸n de la escuela hubo filosof铆a durante una larga 茅poca. Ahora eso termin贸. Todo eso no existir谩 m谩s.

Y esto es muy espec铆ficamente franc茅s. Esto quiere decir que los fil贸sofos fueron pensados, en un sentido, en la forma escolar. La paradoja es que en el liceo y en la universidad me ense帽aron Plat贸n como si Plat贸n fuera un profesor. Y la paradoja m谩s grande de todas es que en mi generaci贸n no nos ense帽aban Arist贸teles. Esto cambi贸 despu茅s. Pero yo no tuve jam谩s un solo curso sobre Arist贸teles. Un peque帽铆simo curso, una vez, sobre el libro X de la 脡tica a Nic贸maco, pero nunca un solo curso sobre Arist贸teles. Mientras que Arist贸teles ES un profesor. Lo que no es para nada Plat贸n. Cuando yo daba clases, les dec铆a a los estudiantes, la diferencia entre Plat贸n y Arist贸teles es que Arist贸teles es un profesor y adem谩s es un profesor honesto. 脡l nos dice: 鈥淗e aqu铆 las diferentes posiciones presentes, la dificultad de elegir鈥︹ mientras que Plat贸n es un absoluto perverso. Es alguien que no dice jam谩s lo que piensa. Porque 茅l no ense帽a. Y tambi茅n nos ense帽aron as铆 a Descartes como si Descartes fuera un profesor.

Entonces, llegamos a la fundaci贸n de la Rep煤blica Francesa moderna, y despu茅s hubo contratiempos bastante violentos, pero podemos decir que despu茅s de la Tercera Rep煤blica hay una especie de cuadro pol铆tico-institucional que fundamentalmente nunca cambi贸. Es esto lo que probablemente el neoliberalismo actual va a estar obligado a desmantelar. Y aqu铆, tenemos te贸ricos que hacen pedagog铆a, en un sentido amplio, la disciplina que quiz谩s no es dominante, pero s铆 determinante. Y Durkheim era el m谩s significativo entre ellos. Es la raz贸n por la cual, cuando hab铆amos formado nuestro grupo de trabajo sobre la escuela, Macheray hab铆a decidido de inmediato ponerse a trabajar sobre las concepciones pedag贸gicas de Durkheim. En consecuencia, no solo no los contradigo, sino que pienso que ustedes tienen un tema crucial. Ustedes no son los primeros en interesarse en este tipo de cuestiones. Que la escuela sea el nudo de la ideolog铆a o de la filosof铆a a la francesa, de la pol铆tica a la francesa鈥 en efecto, es un punto de litigio. O bien nos situamos en el interior de una perspectiva reformista, que se llama revolucionaria, Althusser es un poco eso, o bien queremos hacer explotar la forma escolar. Esto es Ranci猫re, y puede ser Guattari en cierta medida, o Lacan pero no del mismo modo. Pero de todos modos, esto queda como un objetivo privilegiado.

-驴Cu谩ndo comenz贸 a estudiar sobre la escuela su grupo de investigaci贸n? 驴Esto fue, usted dijo, justo despu茅s del 68?

Balibar: Tir茅 un mont贸n de documentos que lamento haber tirado鈥 Bien, entre los papeles que yo ten铆a, me quedaba un ejemplar fotocopiado del texto que Pierre Macheray y yo hab铆amos hecho en Besan莽on en el 68. Entonces, es necesario que les cuente otra an茅cdota.

En el 68, se instala la huelga general. Nosotros est谩bamos bastante cercanos de ciertos mao铆stas. Los mao铆stas estaban al principio en contra del 68. Ellos cre铆an que los estudiantes no eran importantes, que los importantes eran los obreros. Pero a medida que la situaci贸n iba evolucionando, sintieron la necesidad de hacer algo. Jacques-Alain Miller y Jean-Claude Milner eran en ese momento asistentes en la universidad de Besan莽on, pegado al lado de Suiza, la regi贸n tradicional del anarquismo y del socialismo ut贸pico. Todo el mundo viene de Besan莽on: Fourier, Proudhon. Y all铆 hab铆a una gran f谩brica de productos qu铆micos y despu茅s estaba la universidad. Entonces Miller me telefonea 鈥搉o est谩bamos exactamente en la misma posici贸n, pero de todos modos 茅ramos amigos鈥, y me dice: 鈥淓sto es as铆, la revoluci贸n comienza. El primer soviet de obreros y estudiantes acaba de ser creado en Besan莽on, entre los maos y otros de la universidad por un lado y los obreros del otro鈥. Y me dice: 鈥淭e necesitamos, los necesitamos a ustedes, y sobre todo, t煤 no puedes dejar hacer esto sin tu participaci贸n鈥. Y Pierre Macherey y yo nos dijimos que entonces, si la revoluci贸n hab铆a comenzado en Besan莽on hab铆a que ir. Pero como estaba la huelga general, no hab铆a trenes. As铆 que entonces hicimos lo que se hac铆a en ese momento: con dos compa帽eros, un ex alumno de Pierre y su mujer, encontramos un coche viejo, nos pusimos a buscar por todos lados d贸nde pod铆amos encontrar combustible en bidones que metimos en el portaequipaje del coche y partimos para Besan莽on. Entre el tiempo de encontrar un coche y de juntar el combustible para hacer el viaje, pas贸 un d铆a y puede que hasta dos.

Y luego, llegamos a Besan莽on. Y all铆, la revoluci贸n hab铆a terminado, porque los obreros y los estudiantes se hab铆an peleado. Los obreros no quer铆an que los estudiantes entraran a la f谩brica. Era siempre el mismo problema. En consecuencia, no hab铆a m谩s revoluci贸n alguna, no hab铆a soviet alguno. Pero en la universidad hab铆a una asamblea general permanente. Ya que est谩bamos ah铆, participamos de la cosa. M谩s adelante, tuve problemas con el partido porque yo hab铆a estado con compa帽eros mao, mientras que ellos estaban en guerra contra los comunistas locales, los cuales hicieron saber en mi c茅lula del liceo donde yo ense帽aba que yo hab铆a ido con sus enemigos, y entonces me exigieron una explicaci贸n. Y entonces, en ese momento, Pierre Macherey y yo escuchamos todo lo que ellos dec铆an. Nos dec铆amos que era necesario contribuir. As铆, redactamos un primer texto, 4 o 5 p谩ginas, sobre la crisis del sistema escolar capitalista y sobre el car谩cter capitalista del sistema escolar. Ya no lo tengo. Me asombrar铆a, pero no creo que est茅 ac谩鈥

Esto comenz贸 as铆. Yo estaba con Macherey en Besan莽on durante los acontecimientos de Mayo 68, e hicimos una nota. Pero antes de esto yo hab铆a hecho ese texto sobre Les h茅ritiers.

-Por consiguiente, el tema de la escuela verdaderamente se encauza sobre la coyuntura.

Balibar: Pero es la idea misma de Althusser reforzada, me parece, por las ideas de Pierre Macherey que jug贸 un papel motor al comienzo. Los althusserianos estaban jodidos con el Mayo 68, ustedes entienden. Los estudiantes no eran el sujeto revolucionario. Ranci猫re tiene raz贸n cuando dice en el film sobre Althusser que los althusserianos no pod铆an estar m谩s completamente equivocados. Y esto es porque Althusser escribi贸 ese famoso art铆culo 鈥Mai 茅tudiant鈥 en el que empieza a desarrollar consideraciones sobre la ideolog铆a y que es un mezcla muy rara de aprobaci贸n y de retroceso. 脡l hab铆a escrito unas cosas abominables sobre los estudiantes,29 que Ranci猫re le critic贸 a justo t铆tulo en La Le莽on d鈥橝lthusser. As铆 que est谩bamos jodidos por el hecho de que el movimiento no era el del proletariado.

Hab铆a varias soluciones. Una consist铆a en poner el acento, como lo hemos hecho much铆simo, como lo hac铆a el partido, sobre el hecho que lo importante es la huelga general obrera. 鈥淪eguramente los estudiantes han comenzado, pero como siempre el papel de detonador no es el que a fin de cuentas el determinante. Es la clase obrera. En consecuencia, si los estudiantes quer铆an la revoluci贸n y los obreros no, son los obreros los que tienen la raz贸n.鈥 Salvo que nosotros, a pesar de todo, est谩bamos bastante influenciados por el discurso mao铆sta. Althusser jam谩s habr铆a seguido a sus disc铆pulos mao铆stas, porque el no quer铆a romper con el partido. Pero no era insensible a la idea de que habr铆a que disponer de una organizaci贸n m谩s revolucionaria, como no lo eran la CGT o el Partido Comunista, y hubi茅semos tenido en ese momento otra cosa.

La otra soluci贸n, reconstruyo esto de manera abstracta, es la idea de que habr铆a que concederle toda su importancia a la idea de una contradicci贸n,, en la cual el centro no se situaba en el lugar de la producci贸n sino en eso que comenzamos a llamar en ese momento y despu茅s, el lugar de la reproducci贸n. No nos hemos equivocado tanto pensando que eso es interesante, porque hoy, ustedes van a Internet y ver谩n una enorme literatura sobre la 鈥social reproduction鈥. Las feministas evidentemente han contribuido enormemente a la cosa, cosa que nosotros ignor谩bamos completamente en esa 茅poca. Porque ellas percibieron que la palabra reproducci贸n tiene tambi茅n otra significaci贸n, que es totalmente literal: las mujeres reproducen a los seres humanos鈥 Y una feminista estadounidense que se llama Alys Eve Weinbaum, que me gusta mucho y que public贸 hace algunos a帽os un libro titulado Wayward Reproduction,30 o sea reproducci贸n insurgente, en el cual hay un largo cap铆tulo sobre las relaciones entre el feminismo y el marxismo. Cuenta una an茅cdota significativa sobre la actitud de los marxistas que prueba que ellos no comprend铆an nada. 鈥淯n d铆a, encontr茅 a Balibar en un coloquio sobre Rethinking Marxism en los Estados Unidos. Le hice la pregunta: 鈥樎縌u茅 piensa usted del hecho de que la reproducci贸n no es solamente la reproducci贸n del capital, sino tambi茅n la reproducci贸n de la vida en la cual las agentes son las mujeres?鈥. Y, dice ella, Balibar me respondi贸: 鈥楨s un peligroso juego de palabras. Las dos cosas no tienen nada que ver entre ellas. M谩s vale hacer como si fueran dos palabras diferentes y no una sola鈥欌. Ella no se burla de m铆, pero dice que es muy revelador del obst谩culo epistemol贸gico. Naturalmente, ella tiene absolutamente raz贸n. Yo cit茅 esto en su momento. Entonces hoy, el enlace est谩 hecho evidentemente. En el l铆mite, nos hemos casi pasado completamente del otro lado salvo los ex operarios. Es que hoy la idea dominante es que la reproducci贸n para los postmarxistas, en el sentido amplio del t茅rmino con sus diferentes aspectos sobre sexualidad, g茅nero, es el lugar del conflicto pol铆tico.

O sea que no est谩bamos tan equivocados en cierto modo. Nuestra idea no era completamente falsa, incluso si la concepci贸n que uno se hac铆a de la producci贸n estaba estrechamente ligada a una cierta manera de leer Marx y de tratar de ampliarlo鈥 Dej茅 lo que me estaban preguntando. La estrategia, si yo la imagino retrospectivamente, consist铆a en decir: 鈥淪铆, hay una contradicci贸n鈥. Y para que esta contradicci贸n sea verdaderamente pol铆ticamente determinante, no puede limitarse a la universidad.

Desde ese punto de vista, hay siempre esta actitud ambivalente de los universitarios. Por un lado, no podemos creer que no pase nada en la universidad, pero por el otro lado, no queremos creer que la universidad es el centro de la vida pol铆tica porque tenemos una conciencia aguda de ser una peque帽a minor铆a, privilegiada. Quisimos ser unos revolucionarios, como Marx que dice en el Manifiesto Comunista: cuando la revoluci贸n acerca a una minor铆a de intelectuales, de ide贸logos de la clase dominante, se re煤nen con la clase obrera. Ellos 鈥渢raicionan鈥 a su propia clase. En nuestras cabezas, es un poco eso lo que pas贸. Pero el hecho es que 茅ramos los profes o los asistentes en la universidad. Entonces la soluci贸n que encontramos fue aquella que consist铆a en decirse: 鈥淓n realidad no es solamente una crisis de la universidad, es una crisis del sistema escolar por entero鈥. Entonces, aqu铆 est谩bamos sin duda empujados consciente o inconscientemente por esta caracter铆stica bien francesa que hac铆a que el sistema escolar era pol铆ticamente central. Y luego tambi茅n, en Francia, en comparaci贸n con Inglaterra y los Estados Unidos, no lo s茅 en Jap贸n, pero en ese momento en todo caso, la ruptura entre los liceos, los colegios, las escuelas y las universidades era mucho menos fuerte. Viv铆amos con la idea de que era un solo sistema, y para nada la idea de que la universidad es una instituci贸n que funciona para reproducir solamente las elites burguesas. Hay toda clase de asociaciones en el sistema escolar franc茅s, que todav铆a existen un poquito, destinadas a mantener este continuum. Todas las asociaciones profesionales, la asociaci贸n de profesores de matem谩ticas, la asociaci贸n de profesores de filosof铆a, la asociaci贸n de profesores de historia, etc., son asociaciones que contienen a la vez a los maestros en una punta y a los universitarios en la otra. Y funcionan m谩s o menos bien. Cuando Derrida y los otros fabricaron Los Estados Generales de la Filosof铆a, fue en cierto modo para renovar y recrear todo esto. En consecuencia, en el fondo uno se dice: 鈥淓l pueblo no est谩 en la universidad, pero el pueblo est谩 en la escuela. Y si la escuela por entero est谩 en crisis, el medio por el cual la burgues铆a se sirve para educar el pueblo y al mismo tiempo controlar el pueblo, sea para disciplinarlo como dir谩 Foucault, sea para jerarquizarlo como dec铆a Bourdieu, sea para imponerle la ideolog铆a dominante como dec铆a Althusser, todo eso deviene problem谩tico鈥. Es muy franco-franc茅s, pero no es sin embargo totalmente falso, pienso.

Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, curso en el Coll猫ge de France, 1978-1979, Gallimard/Seuil, pp. 111-115. (Nacimiento de la biopol铆tica, Fondo de Cultura Econ贸mica) Ver Jacques Bidet, 芦 Note 茅ditoriale 禄, y 脡tienne Balibar, 芦 Pr茅face : Althusser et les 鈥渁ppareils id茅ologiques d鈥櫭塼at鈥 禄, en Louis Althusser, Sur la reproduction, PUF, segunda edici贸n, 2011. (Sobre la reproducci贸n, Akal) Louis Althusser, 芦 Les appareils id茅ologiques d鈥櫭塼at 禄, en La pens茅e, no151, junio 1970, retomado en Sur la reproduction. (Los aparatos ideol贸gicos del Estado, Nueva Visi贸n) 脡tienne Balibar, Yves Duroux, Fabio Bruschi y Eva Mancuso, 芦 Althusser : une nouvelle pratique de la philosophie entre politique et id茅ologie. Conversation avec 脡tienne Balibar et Yves Duroux 禄, Cahiers du GRM, no 7 (Parte I), no8 (Parte II), 2015. https://journals.openedition.org/grm/641 https://journals.openedition.org/grm/722 Louis Althusser, 脡tienne Balibar, Pierre Macherey, Roger Establet, Jacques Ranci猫re, Lire le Capital, Maspero, 1965 ; nueva edici贸n cr铆tica, PUF, 1996. (Para leer El Capital, Siglo XXI) Michel Tort, 芦 Ravageur 禄, en Les Temps modernes, n掳 237 y n掳 238, 1966. Michel Tort, La fin du dogme paternel, Aubier, 2005. (Fin del dogma paterno, Paid贸s) Christian Baudelot, Roger Establet, L鈥櫭ヽole capitaliste en France, Maspero, 1971. (La escuela capitalista en Francia, Siglo XXI) Michel Tort, Le quotient intellectuelle, Maspero, 1974. (El cociente intelectual, Siglo XXI) Ren茅e Balibar, Les Fran莽ais fictifs : Le Rapport des styles litt茅raires au fran莽ais national(avec Genevi猫ve Merlin et Gilles Tret), Hachette, coll. 芦 Analyse 鈥 langue et litt茅rature 禄, 1974 ; Le Fran莽ais national : Politique et pratiques de la langue nationale sous la R茅volution fran莽aise (avec Dominique Laporte), Hachette, coll. 芦 Analyse 鈥 langue et litt茅rature 禄, 1974. Christian Baudelot, Roger Establet, Jacques Toiser, Qui travaille pour qui?, Maspero, 1979. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4807471b.texteImage Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les H茅ritiers, Minuit, 1964. (Los herederos, Siglo XXI) 芦 Les H茅ritiers, par P. Bourdieu et JC Passeron, notes de lecture 禄, Cahiers marxistes-l茅ninistes, no3, https://adlc.hypotheses.org/archives-du-seminaire-marx/cahiers-marxistes-leninistes/cahiers-marxistes-leninistes-n3-iii Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, La reproduction, Minuit, 1970. (La reproducci贸n, Siglo XXI) Judith Butler, The Psychic Life of Power, Stanford University Press, 1997. (La vida ps铆quica del poder, C谩tedra) Passeron volvi贸 sobre su teorizaci贸n de manera autocr铆tica (pero tambi茅n para desmarcarse de utilizaciones marxistas de la idea de 鈥渞eproducci贸n social鈥) en una conferencia de 1982 : 芦 Hegel ou le passager clandestin. La reproduction sociale et l鈥檋istoire 禄 (actualmente est谩 incluida como cap铆tulo en su libro Le raisonnement sociologique, Albin Michel, 2006). (El razonamiento sociol贸gico, Siglo XXI) Pierre Bourdieu, M茅ditations pascaliennes, Seuil, 1997. (Meditaciones pascalianas, Anagrama) Michel Foucault, Th茅ories et institutions p茅nales, Curso en el Coll猫ge de France, 1971-1972, EHESS/Gallimard/Seuil, 2015. (Teor铆as e instituciones penales, Fondo de Cultura Econ贸mica) Michel Foucault, La soci茅t茅 punitive, Curso en el Coll猫ge de France, 1972-1973, EHESS/Gallimard/Seuil, 2013. (La sociedad punitiva, Fondo de Cultura Econ贸mica) Colectivo 芦 R茅voltes logiques 禄, L鈥檈mpire du sociologue, Maspero, 1984. Jacques Ranci猫re, La Nuit des prol茅taires, Fayard, 1981. (La noche de los proletarios, Tinta Lim贸n) Pierre Macherey, 芦 Compte rendu de Chantal Jaquet, Les transclasses ou la non reproduction禄, La philosophie au sens large, 7 octubre, 2014. https://philolarge.hypotheses.org/1499 Recherches, no23, 芦 l鈥檈nseignement : 1. l鈥櫭ヽole primaire 禄, junio 1976. La parole universitaire : Kant, Hegel, Heidegger, Lacan, Bourdieu et Passeron, Rabelais, Hesse, Hardy, Nabokov, La fabrique, 2012. Jacques Lacan, Le s茅minaire, livre XVII, 芦 L鈥檈nvers de la psychanalyse 禄 (1969-70), Seuil, 1991. (El Seminario, libro 17, El reverso del psicoan谩lisis, 1969-1970, Paid贸s) 脡lisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Fayard, 1993. (Lacan, esbozo de una vida, Fondo de Cultura Econ贸mica) 脡lisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France. 1885-1939 : La Bataille de cent ans, Seuil, tome 1, 1982, tome 2, 1986. (Historia del psicoan谩lisis en Francia. La batalla de cien a帽os, 1885-1939, Fundamentos) Pierre Macherey, 脡tudes de philosophie fran莽aise : De Sieyes 脿 Barni, Publications de la Sorbonne, 2013. Louis Althusser, 芦 Probl猫mes 茅tudiants 禄, La Nouvelle critique, no152, enero 1964. Alys Eve Weinbaum, Wayward Reproduction, Duke University Press, 2004.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado