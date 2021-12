–

December 13, 2021

Familiares y sobrevivientes de Croma帽贸n contin煤an luchando ante el incumplimiento de la ley de reparaci贸n integral por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fabiana Puebla, sobreviviente y familiar, dialog贸 con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. All铆 dio detalles de los reclamos en relaci贸n a que la totalidad de los y las sobrevivientes puedan recibir un subsidio econ贸mico. Tambi茅n piden que se cumpla con la asistencia psicol贸gica y de medicamentos.

Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero/Nicol谩s Rosales. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Fotos: Camila Pierre.

La ley 1.975 de reparaci贸n integral vuelve a vencer en diciembre. Cada tres a帽os, familiares sobrevivientes de la tragedia de Croma帽贸n vuelven a revivir y resignificar el horror en cada pedido. Diferentes organizaciones se han nucleado en la lucha para exigir al Gobierno de la Ciudad lo que les corresponde para continuar viviendo dignamente. Con una salud plena. El objetivo es conseguir una ley de reparaci贸n definitiva y abarcativa. Dentro de la Legislatura la mayor铆a de los bloques pol铆ticos acompa帽a, menos el de Juntos por el Cambio.

鈥淟o que el Gobierno cumple parcialmente es con la asistencia econ贸mica. Sin embargo, el tema de la salud f铆sica y mental deja mucho que hablar. Es muy dif铆cil conseguir un medicamento, o un psic贸logo o psiquiatra de parte del Estado. Para nosotros, ahora que estamos en diciembre y que se nos acerca una fecha de aniversario, es un golpe muy bajo鈥, comenz贸 explicando la sobreviviente Fabiana Puebla, quien perdi贸 a su pareja Jos茅 Cantale el 30 de diciembre de 2004 en Croma帽贸n.

鈥淓l padr贸n por los subsidios actualmente tiene 1.800 beneficiarios donde se encuentran padres y madres sobrevivientes. Quedaron afuera aproximadamente 4.500, que viven por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo Gobierno lo reconoce en los carteles que rinden homenaje en la estaci贸n de subte de Once, lo dice: 鈥楿n sobreviviente puede estar viajando con vos鈥, explic贸.

Un dolor dif铆cil de soportar

Fabiana destac贸 la memoria activa para que no vuelva a pasar otra tragedia: 鈥淗ay que tener memoria para que principalmente no vuelva a ocurrir otro Croma帽贸n. Lo nuestro fue una masacre. Queremos que la juventud vuelva salir y que toda aquella persona que sale pueda volver a su casa. Porque despu茅s de Croma帽贸n vino la tragedia de Once (el accidente de en la estaci贸n de tren del Ferrocarril Sarmiento). Tenemos que estar cuid谩ndonos mucho tiempo, pero sobre todo la juventud, que es la que pierde siempre, con lo que pasa hoy con los casos de gatillo f谩cil, como lo que pas贸 con Lucas (Gonz谩lez). La memoria tiene que mantenerse activa. No hay que olvidarse, porque murieron m谩s de 200 pibes鈥.

Croma帽贸n no s贸lo dej贸 personas fallecidas aquella noche, sino tambi茅n familiares y sobrevivientes que se quitaron la vida. 鈥淥tros tuvieron secuelas, fallecieron. Los padres y madres que tambi茅n se fueron al no soportar el dolor. En su mayor铆a, murieron de c谩ncer. Todo esto es comparable al haber sobrevivido a una guerra. Me lo dijo mi psic贸loga鈥, cont贸.

La lucha para que Croma帽贸n sea un sitio de memoria

Puebla pertenece al 鈥淢ovimiento Croma帽贸n鈥. Desde all铆 presentaron tres proyectos: uno de expropiaci贸n, otro de patrimonializaci贸n y por 煤ltimo el de protecci贸n de murales. Este 煤ltimo fue aprobado por la Legislatura porte帽a.

鈥淓stamos a la espera de que se aprueben los otros, porque queremos que ese lugar sea un espacio para la memoria. Repudiamos el accionar del TOF (Tribunal Oral Federal) 24 al entregarle el lugar a Rafael Levy (antiguo due帽o) y este deshacerse de las pertenencias de nuestros pibes que hoy ya no est谩n. Lo 煤ltimo que supimos es que estaban trabajando en el lugar, as铆 descubrimos que las pertenencias hab铆an sido tiradas en tres contenedores. Nosotros estuvimos esperando muchos a帽os por esas cosas, porque cada uno ten铆a algo ah铆 adentro. En mi caso, cosas que dej贸 mi compa帽ero, y que las quer铆a tener conmigo, conservarlas. Tambi茅n pintaron las paredes, y adem谩s una familia viviendo, cuidando el lugar. Creemos y tememos que Levy en alg煤n momento quiera reabrir algunos de sus tantos turbios negocios鈥, dijo la sobreviviente.

La causa

El 煤nico que sigue detenido hasta el momento es el exbaterista de Callejeros, Eduardo V谩squez, y no por Croma帽贸n, sino por el femicidio de su pareja Wanda Taddei. El empresario Omar Chab谩n muri贸 en la c谩rcel. 鈥淓l resto de los responsables est谩n todos en libertad. Creo que el mayor responsable pol铆tico fue An铆bal Ibarra (jefe de Gobierno porte帽o en ese momento), y el primero que tendr铆a que haber estado preso. Pero la justicia lo dej贸 de lado. Esto es una cadena de responsabilidades, y el principal eslab贸n era 茅l鈥, remarc贸.

Por 煤ltimo, Puebla dijo: 鈥淣o termino de encontrar una paz absoluta. De hecho yo me enferm茅 de c谩ncer y estoy viva de milagro. Es dif铆cil. Vivo y sigo aprendiendo a vivir el d铆a a d铆a con el dolor que me toca. Con las secuelas de aquella noche, con el estr茅s post traum谩tico y con la p茅rdida de mi ser amado, Jos茅 Cantale. Lo que me da algo de tranquilidad es salir a luchar y seguir haciendo cosas para mantener viva la memoria y evitar que esto se olvide鈥.

