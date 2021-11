–

A un a帽o de la represi贸n en el Centro Universitario del Penal de San Mart铆n CuSam, las y los estudiantes, junto a docentes y directivos organizaron un festival al aire libre. Con la consigna 鈥淟a violencia trae m谩s violencia鈥, hicieron eje en la actuaci贸n del Servicio Penitenciario Bonaerense aquellos 31 de octubre y 1 de noviembre. Esos dos d铆as, tras reiterados reclamos de pibas y pibes por las condiciones de demora en la revisi贸n de las causas, el pedido de libertades asistidas y condicionales, reg铆menes abiertos, transitorias, agotamiento de penas, y con la negaci贸n del Servicio Penitenciario de que reciban a sus familiares -la gota que rebals贸 el vaso-, a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires se organizaron jornadas de lucha.

Redacci贸n: Juli谩n Bouvier. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Foto de portada: Evelyn Schonfeld.

En el caso del CuSam, una vez que la disputa ya hab铆a comenzado a ceder, polic铆as del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ingresaron a las aulas y comenzaron a destrozar lo que se cruzaban: instrumentos de m煤sica, libros, computadoras, el estudio de radio. Rompieron y quemaron todo lo que ten铆an por delante. Todo lo que para las pibas y los pibes es su material de estudio, de trabajo. Sus pasatiempos y sus sue帽os. El capital simb贸lico y cultural que se construye tras las rejas. Todo fue destruido.

Adem谩s, los polic铆as robaron televisores, instrumentos y libros.

鈥淏asta de violencia. Ac谩 en CuSam se estudia, se crea. Ac谩 se sue帽a. Ac谩 la luchamos d铆a a d铆a para tomar esas herramientas que no tuvimos antes. Que no las tuvimos en la sociedad de all谩 afuera, de donde venimos y a donde vamos a volver. Ac谩 luchamos por la inclusi贸n, no por una resociabilizaci贸n鈥, dijo Silvana Ortiz, privada de su libertad e integrante del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor del CuSam.

Entonces, este 1 de noviembre todo esto se resignific贸. El festival se realiz贸 en el patio aleda帽o al centro universitario. 鈥淧orque ac谩 estaba todo prendido fuego鈥, se帽al贸 uno de los pibes privados de su libertad. All铆, aunque las nubes amenazaban con una posible lluvia, a la ma帽ana arranc贸 el encuentro. M煤sica en vivo, a cargo de Abelardo Mart铆n y Pica Para Todxs Mis Compas. La puesta en escena de la obra 鈥淟os amotinados鈥, que rememora los hechos sucedidos aquel 31 de octubre y 1 de noviembre en las diferentes unidades del penal, con gui帽os a la lucha de las Madres y las Abuelas en la 茅poca de la dictadura. Con una cr铆tica al rol de la espectacularizaci贸n de los medios tradicionales de comunicaci贸n cuando se habla sobre la situaci贸n de encierro.

Sigui贸 la jornada, repleta de sonrisas y abrazos. Con una carga emotiva fuerte. 鈥淗oy no estamos festejando nada, estamos haciendo memoria, recordando lo que no queremos que vuelva a pasar鈥, dijeron casi a coro.

Los diferentes talleres del centro universitario ten铆an mesas donde vend铆an sus producciones: cuadernos y mu帽equitos amigurumis formar铆an parte tambi茅n de las rifas que circulaban. 鈥淟os talleres son terap茅uticos. Adem谩s de estar haciendo algo que te gusta, pones la cabeza en eso y te ayuda a relajar. Y cuando ves que cada vez te salen mejor, te da una alegr铆a鈥, contaba uno de los integrantes del taller de encuadernaci贸n.

Silvana y Larry en el micr贸fono no dejaban un ratito sin animar, sin acompa帽ar con sus palabras.. Presentaban los n煤meros y mencionaban cada vez a Radio Mosquito, el proyecto radial de la Universidad. A las 15, bajo las primeras gotas de llovizna del lunes, arrancaron los primeros acordes de 鈥淨ue mala suerte!鈥, de la banda Sale 500, integrada por estudiantes del CuSam. Palmas, agite, baile de rocanrol. Hacia el cierre, sonaron temas de Las Taradas, a cargo de Nati Gavazzo, una de sus integrantes, trabajadora tambi茅n de la Universidad de San Mart铆n.

Los pibes y pibas, con toda sus fuerzas y con ganas de seguir encontr谩ndose, creciendo, y compartiendo sus formas de hacer arte y comunicaci贸n, propusieron para diciembre una nueva actividad. Porque, como dec铆a Silvana Ortiz: 鈥淎c谩 en CuSam no lloramos, le damos para adelante. No nos lamentamos, no nos arrepentimos. La maldita polic铆a siempre est谩 ah铆, acechando. Y ac谩 estamos nosotres, educ谩ndonos鈥.

