CGT Barcelona hem tornat a sortir aquest 1 de maig al carrer, igual que fem al llarg de tot l鈥檃ny, perqu猫 la conflictivitat i les reivindicacions no 茅s cosa d鈥檜n dia, per denunciar les desigualtats socials i exigir el repartiment de la feina.

Aquest any hem tornat a fer la nostra manifestaci贸 tradicional amb el seg眉ent recorregut: Jardinets de Gr脿cia, Gran de Gr脿cia, Travessera de Gr脿cia i Pla莽a Joanic.

La manifestaci贸 ha comptat amb la participaci贸 de m茅s de 800 persones militants i simpatitzants del sindicat que durant tot el recorregut han cridat lemes contra la precarietat laboral, les males condicions de treball amb una alta taxa de sinistralitat laboral o la necessitat de lluitar al carrer i no deixar el nostre dest铆 en mans de la classe pol铆tica. Han participat companys dels diferents sindicats de CGT Barcelona, a m茅s a m茅s, de les Federacions locals de Viladecans, Manresa i Sanitat Terrassa.

A la Pla莽a Joanic s鈥檋an fet intervencions explicant diferents lluites sindicals:

鈥 La lluita del professorat universitari a c脿rrec d鈥檜na companya de la secci贸 sindical de la UAB del Sindicat d鈥橢nsenyament.

鈥 El conflicte que viuen les biblioteques de Barcelona amb una companya d鈥檃questa secci贸, del SAPB (Sindicat d鈥橝dministraci贸 P煤blica de Barcelona).

鈥 La conflictivitat continua de la secci贸 de Correus, del sindicat de Transports i comunicacions

鈥 Una companya de la secci贸 de l鈥檈mpresa Caprabo, del sindicat d鈥橦ostaleria i come莽.

鈥 Una companya de la secci贸 del transport sanitari de Catalunya que estan negociant conveni auton貌mic, del sindicat de Sanitat.

鈥 La veu de les grans oblidades, el sindicat de Neteja.

鈥 Tamb茅 hem comptat amb parlaments de la lluita que es fa la secci贸 del Servei d鈥橝tenci贸 Domiciliaria de Viladecans.

鈥 L鈥檃cte ha finalitzat amb la intervenci贸 de la secretaria de g猫nere de la Federaci贸 Local de Barcelona, Maria Carballo Lopez i el cant del nostre himne 鈥淎 les barricades鈥.

Continuem exigint una derogaci贸 real de les reformes laborals que no han fet m茅s que precaritzar el mercat laboral i la firma de convenis que fixin cl脿usules de revisi贸 salarial que compensi l鈥檃sfixiant pujada de preus d鈥檃ll貌 m茅s essencial per viure (habitatge i subministraments energ猫tics com la llum i el gas, l鈥檃limentaci贸 i el transport); la reducci贸 de la jornada de treball, amb el mateix salari, i reducci贸 de l鈥檈dat de jubilaci贸 perqu猫 puguem treballar tothom; la derogaci贸 de les lleis mordassa que s鈥檈stan utilitzant per reprimir la protesta i recursos humans, materials i econ貌mics per uns serveis p煤blics i de qualitat per tothom. Denunciem com al mateix temps que ens demanen sacrificis a la classe treballadora, les grans empreses no deixen de tenir uns beneficis indecents que no repercuteixen en la societat.

Despr猫s hem anat als nostres locals per gaudir d鈥檜n pica-pica i l鈥檃ctuaci贸 dels companys de La K y la B.

Visca la CGT

Visca l鈥1 de maig

Visca la lluita de la classe obrera