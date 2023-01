–

Hoy [鈥 de enero se llev贸 a cabo frente a la Embajada del Per煤 en Madrid un plant贸n convocado por 鈥淴鈥鈥︹, bajo la siguiente consigna: 芦鈥n apoyo a las movilizaciones por la vida, la dignidad y la democracia nos concentramos delante de la Embajada del Per煤 en Madrid禄, ciertamente un llamado al cual no pod铆a ser indiferente y cuyos lineamientos (al menos sobre el papel) eran los mismos que comparto. Por lo dem谩s, en la descripci贸n del colectivo en su instagram, no dec铆a nada m谩s que: 芦Colectivo 鈥 apartidista que realiza eventos a favor de la memoria hist贸rica y pol铆tica del Per煤: antifujimorista, antirracista, feminista禄 est谩s pautas me hicieron confiar que la manifestaci贸n estar铆a 鈥渓ibre鈥 de, obviamente, partidos politicos y que era sobretodo una concentraci贸n de peruanos/ individualidades que no pod铆amos estar indiferentes ante la brutal represi贸n de Boluarte, la cual hasta el d铆a de la convocatoria hab铆a acarreado ya 50 muertos injuriando a los manifestantes al decirles terrucos y avivando con ello viejos, pero presentes, pensamientos racistas y de clase: 芦brutos, ind铆genas, bolivianos, etc.禄.

脡ramos (o se supon铆a que ibamos a ser) extranjeros preocupados por la situaci贸n nacional que, adem谩s, conden谩bamos no s贸lo al gobierno de turno, sino tambi茅n a un congreso infame que se deslegitima a diario y cuyos 鈥渕uertos no los iban a chantajear鈥[1]. As铆 como tambi茅n estamos reprochando el accionar de las fuerzas policiales y armadas que hab铆an implantado el terror en buena parte del pa铆s disparando en la cabeza de adolescentes.

M谩s temprano que tarde, uno de los hombres que estaban all铆 comenz贸 una peque帽a, pero acalorada discusi贸n, con uno de los 5 贸 m谩s polic铆as que nos rodeaban intentando evitar que nos acerc谩ramos al edificio en donde funciona la Embajada de Per煤. Fue un cara a cara que me pareci贸 desproporcionado por parte de este individuo de aparente nacionalidad espa帽ola que en todo momento levantaba su DNI haciendo ver al polic铆a que lo cuestionaba que 茅l s铆 era espa帽ol frente al resto de manifestantes (claramente racializados): un adem谩n/mensaje bastante simb贸lico pues hab铆a no solo paternalismo en ello, sino tambi茅n una pizca de sentido de superioridad: 鈥淵o, como ver谩s, no soy igual al resto. Tengo derechos鈥. Por un momento pens茅 que tal reacci贸n hab铆a sido producto de un acto hostil del uniformado, pero pronto descubr铆 que no, que m谩s parec铆a un incendiar la pradera solo por que s铆, solo para dejar entrar el caos.

Acabado este impasse, comenzaron las arengas en voces unidas y abrazadas que ped铆amos el alto al fuego en Per煤, as铆 como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Mientras las voces a煤n segu铆an el un铆sono del llamado, una lejana y con oscuro mensaje se dej贸 o铆r: 鈥溌iva el presidente Castillo! 隆Libertad! 隆Fuera el congreso golpista!鈥. En ese solo momento no pude m谩s que sentir el mayor de los rechazos a quien fuera due帽o de esa voz que nos desautorizaba a todos y todas, que revolcaba en el v贸mito el esp铆ritu de una concentraci贸n que, hasta este momento, pens茅 estaba limpia de pensamientos extremos鈥 pero no fue as铆.

No pude quedarme callado ante una situaci贸n que, tambi茅n, era un atropello verbal no solo para los que hab铆amos acudido por 茅tica y en solidaridad, sino tambi茅n para los muertos del Sur. Hoy no me tragar铆a mi saliva ni mandar铆a callar mi raz贸n, pens茅.

Algunas personas intentaban continuar con lo programado, una suerte de ritual que encaminara a los fallecidos al m谩s all谩 ind铆gena y que, a su vez, condugera con bien a los que se estaban manifestando en Lima. Siendo esta otra forma de pronunciarse, de luchyr y protestar, y tan v谩lida como cualquier otra.

Engros茅 mi voz y apunt茅 al perpetrador que defend铆a a Pedro Castillo, una defensa que r谩pidamente fue secundada por una minor铆a de gritos femeninos y varoniles cercanos a 茅l mientras que otras miradas parec铆an no saber qu茅 ocurr铆a, siendo el silencio su mejor y 煤nica reacci贸n. Otras voces, tal vez las de las organizadoras, ped铆an compostura.

鈥擟ompa帽ero. 鈥攙olv铆a repetir yo鈥 Estamos aqu铆 por el repudio al gobierno y la condena rotunda a las muertes鈥 y no para defender a Pedro Castillo[2]鈥 y sin poder continuar, se sumaron otros gritos que hundieron mis palabras entre sus vociferaciones. Intent茅 continuar pero la respuesta siempre era la misma, absurda y nefasta: :隆Viva el presidente Castillo! 隆Restituci贸n!鈥.

Castillo fue un provinciano que desde el minuto cero tuvo que hacer frente al m谩s putrefacto racismo institucional y una encarnizada persecuci贸n por parte de la prensa. Sin duda, en un momento fugaz, 茅l represent贸 aires de renovaci贸n para muchos peruanos, era la imagen del h茅roe del pueblo, un h茅roe que se ir铆a corroyendo con el pasar de los meses.

En aquel momento me sent铆 traicionado y no menos asqueado de estar junto a un peque帽o grupo de personas (no todas las que estaban en el plant贸n) que formaban parte de algo que obviamente no defender铆a. Me qued茅 pensando que era un caso aislado, una pizca de desubicados, ya que r谩pidamente en mi auxilio acudieron otras voces que, no siendo amigas, ped铆an el silencio para seguir con la programaci贸n mientras que la polic铆a, percatados de este jaleo, se acercaba para ver qu茅 ocurr铆a entre los manifestantes. Otros, muchos m谩s, solo observaban con banderas bicolor y letreros en mano, con la 煤nica afiliaci贸n de no ser indiferentes. Parec铆an estar lejos y a salvo de militancias y partidos come cocos.

Segu铆 firme y en medio de estos. Segu铆 por respeto a los fallecidos y porque estaba seguro que no todos estaban bajo este lineamiento. Y as铆 fue. Estoy convencido que muchos vinieron sin saber que, algo que se dec铆a apartidista, se iba pronunciar luego en favor de Castillo, al menos por quienes ejerc铆an de voceros que tomaron desde ese momento parte por un ex-presidente (intento tarambana de dictador fallido) y con ello de sus activos y pasivos, as铆 como de su tan cuestionado partido pol铆tico.

Mientras que la noche invernal arremet铆a sobre los rostros oscuros de todos nosotros, peruanos de aqu铆 y de all谩, y que, ante el reducido espacio dejado por un coche, nos asardin谩bamos para hacernos notar a sabiendas de que notarnos en un barrio de pijos no ser铆a dif铆cil, lo dif铆cil ser铆a hacernos o铆r, hacer que nos tomen en serio, en serio dentro de una sociedad cuyo mayor signo de racismo es 鈥apanchar鈥 a los americanos que hablan su mismo idioma. Nuestra presencia de cara al p煤blico nos hac铆a ver m谩s como bultos enfardados que como personas. Pero all铆 segu铆amos de pie, sin ceder a los prejuicios de quienes pasaban o a la indiferencia de nuestras autoridades nacionales asentadas en Espa帽a.

Y mientras aguantaba el fr铆o y la gar煤a, como todos, pod铆a notar que las miradas de estos con los que hab铆a tenido la movida, no dejaban de mirarme, no dejaban de verme como un posible enemigo, un confundido o un infiltrado entre ellos.

Luego se ley贸 una carta con fecha del 4 de enero de 2023, carta que iba siendo golpeada no por balas, sino por gotas fr铆as de lluvia que corr铆an la tinta y agujereaban el folio. En una de sus l铆neas se dec铆a que 芦hab铆a habido un golpe de estado t谩cito perpetrado por Dina Boluarte鈥β, algo que claramente no era verdad ya que, el d铆a 7 de diciembre del 2022, Castillo hab铆a intentado esgrimir con la mayor de las penas su peor faceta dando un golpe de Estado a nivel nacional retransmitido por el canal p煤blico de televisi贸n. Aquel d铆a expector贸 su mensaje con una voz flaca y entre ligeros balbuceos que delataban su vacilaci贸n, mal sosteniendo unos papeles que se agitaban entre sus manos cada vez m谩s temblorosas. Documento que al ser le铆do sell贸 de manera irrevocable no su 鈥渢riunfo鈥 sino su auto-derrota. (lo que el incompetente y corrupto Congreso no hab铆a podido conseguir en dos oportunidades) y a pocas horas de que los congresistas se reunieran para 鈥攕i consegu铆an los votos necesarios鈥 vacarlo de su cargo y funciones; intentona que ya hab铆an practicado en diciembre de 2021 y marzo del 2022, sin mayor 茅xito. Sin embargo, ahora las acusaciones para llevar a cabo una tercera moci贸n parec铆an ser m谩s s贸lidas y las pruebas ser m谩s consistentes. Todo apuntaba a que Castillo hab铆a cometido tr谩fico de influencias, colusi贸n y que, adem谩s, formaba parte de una organizaci贸n criminal. Castillo Terrones parece haber cometido el error de o铆r sus temores y no afrontar los cargos que se le imputaban con las herramientas legales que ten铆a a la mano. Aunque, quiz谩, ninguna le hubiera servido a estas alturas del partido. El corrupto congreso 煤nicamente se aprovech贸 de las circunstancias y enarbol贸 una victoria que nunca fue suya.

Luego, tom贸 la palabra una coordinadora internacional tras la lectura previa de una carta que hab铆a sido firmada por un pu帽ado de colectivos para hac茅rsela llegar al desacreditado embajador. Todo iba bien, todo parec铆a quedar olvidado, hab铆amos vuelto a unir nuestras voces en favor de nuestros muertos; pero, pronto, mientras se prosegu铆a, volvi贸 a aparecer el nombre de aquel ex-presidente ante cuyos actos, y con micr贸fono en mano, se ped铆a libertad. No pude soportarlo m谩s. Esta vez agach茅 la cabeza, mir茅 a mis pies y me abr铆 paso entre esta peque帽a multitud de 100 贸 120 compatriotas. A los pocos pasos solt茅 una pancarta que a poco levantaba con honor y dignidad, en la cual se le铆a: 芦Callar es complicidad禄

Pens茅 que si decid铆 no guardar silencio frente a la masacre militar/policial avalada por la tiran铆a de Boluarte, ahora menos, con un texto en mano que me recordaba mis principios. Decid铆 hacer lo mismo frente a todos. Me fui como vine, solo, pero con la decepci贸n a cuestas en vez de ilusi贸n.

Me apart茅, sintiendo sus miradas en m铆, mientras se colaba el agua de un charco mal pisado por mis zapatillas.

Llegu茅 a casa reconociendo la buena intenci贸n de los organizadores, pero lament谩ndome a la vez por la innecesaria defensa y reivindicaci贸n de alguien cuya acci贸n pol铆tica era tambi茅n responsable de lo que vive el pa铆s. Y con 茅l, los grupos de derecha que han alimentado la sensaci贸n de desgobierno a lo largo y ancho del territorio por casi un quinquenio siendo sobretodo el partido encabezado por la investigada Keiko Fujimori, uno de los mayores enemigos del Estado de Derecho, un grupo considerado, adem谩s, como un organizaci贸n criminal. Por lo dem谩s seguiremos en la lucha contra el terrorismo de Estado instaurado por Boluarte que es respaldado por una caspa congresal.

Carabanchel, 19 de enero de 2023

Nota:

Por respeto al colectivo, as铆 como a los que tomaron la palabra, sus nombres permanecen en anonimato. As铆 como porque quien escribe cree que fue un error en el que cualquiera pudiera incurrir. Es importante dar a entender que no todos estamos en los extremos que tanto da帽o hacen y que muchas veces se juntan. Ni que los que pedimos que se vaya Boluarte, queremos el retorno de Castillo.

[1] La ex Presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, en una entrevista a RPP afirm贸 con la peor de las insensibilidades que 22 muertos le parec铆an un chantaje, uno al cual no estaba dispuesta a ceder. Y que ellos, los muertos, deb铆an ser responsables. Achacaba la culpa de estas muertes al detenido Pedro Castillo.

[2] Presidente que hab铆a dado el cargo de Premier a Guido Bellido, congresista cuestionado por haber hecho apolog铆a al movimiento subversivo de Sendero Luminoso, al decir: 鈥淣uestro mejor homenaje a ti Edith Lagos鈥, mujer que form贸 parte de las acciones m谩s sanguinarias vividas en la pa铆s en el 煤ltimo siglo. Ella muri贸 a los 19 a帽os en un tiroteo con la polic铆a en 1982. Fueron a帽os de una cruenta guerra interna en donde los terroristas (terrucos) y el ej茅rcito nacional desangraron, sobre todo, a los pueblos del sur andino, dejando un saldo de casi 70 mil cad谩veres entre 1980 鈥 2000.

