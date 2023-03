–

Pasaia Gogoan y Sare Antifaxista arroparon a Joseba Merino y Rosa Jimeno ante el juzgado de Donostia

鈥淰amos a hacer m谩s diligencias para que este caso se pueda llegar a aclarar alguna vez鈥, dijo el abogado Santiago Gonz谩lez

Joseba Merino y Rosa Jimeno, supervivientes de los fusilamientos de hace 39 a帽os en la Bah铆a de Pasaia, estuvieron hoy arropados por Pasaia Gogoan y Sare Antifaxista desde las 9:00 horas. Estaban programadas varias ruedas de reconocimiento en base a algunas im谩genes fotogr谩ficas y televisivas que ambos identificaron en el escenario de aquella masacre que cost贸 la vida a cuatro miembros de los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas cuando llegaban por mar desde Iparralde. La autopsia practicada a los fallecidos revel贸 que Dionisio Aizpuru presentaba en su cuerpo 36 orificios de bala, tanto de entrada como de salida, Pedro Mar铆a Isart, ten铆a 28, Juan Mar铆a Isidro Izura, tambi茅n presentaba 28 y Rafael Delas Aizkorbe, otros 21 balazos.

Algo m谩s de dos horas ha durado este primer proceso, sin resultado alguno. Santiago Gonz谩lez, abogado de ambos, remarc贸 que 鈥渘o se ha podido identificar a nadie. El paso de 39 a帽os, sin duda, tiene problemas鈥, pero con firmeza dijo que 鈥渟eguiremos adelante鈥.

De momento, el letrado explic贸 que hay otras dos ruedas de reconocimiento que se tienen que practicar. 鈥淗oy nos han dicho que la polic铆a ha informado que uno de los siete presuntos ejecutores hab铆a fallecido; otro, tiene problemas con el n煤mero de identificaci贸n y otros dos, la polic铆a dice que les ha tratado de citar por correo electr贸nico, pero que no se sabe nada de ellos鈥, remarc贸 Gonz谩lez. Adem谩s de las dos ruedas de reconocimiento que faltan, el abogado asegur贸 que 鈥渧amos a hacer m谩s diligencias para que este caso se pueda llegar a aclarar alguna vez鈥.

Joseba Merino en declaraciones a Sare Antifaxista explic贸 que 鈥渘o he podido reconocer al 100% a ninguno. Si no es as铆, no se puede determinar鈥 quienes actuaron como verdugos de los miembros de los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas. Admite que ser谩 una labor dif铆cil, pero tanto 茅l como Rosa Jimeno quieren llegar hasta el final para que se conozcan a quienes ejecutaron a sus compa帽eros.

Merino admiti贸 鈥渘o ser optimista鈥, pero dej贸 claro que 鈥渇altan m谩s ruedas de reconocimiento y m谩s diligencias que vamos a pedir鈥. 39 a帽os despu茅s admite que lo que ha pasado es 鈥渓o que esperaba鈥 y reta a la jueza a que tome las riendas de esta investigaci贸n de manera activa para que 鈥渙curra como con las investigaciones de torturas a Tom谩s Linaza, cuando la jueza Elizabeth Huertas lleg贸 a demostrarlas y el caso tambi茅n era dif铆cil鈥. Lo que est谩 claro es que la propia jueza no sabe si los polic铆as que han comparecido o tendr谩n que hacerlo en pr贸ximos encuentros son quienes estuvieron en la Bah铆a de Pasaia el 22 de marzo de 1984.

Rosa Jimeno tambi茅n particip贸. Dijo a Sare Antifaxista que 鈥渄espu茅s de tanto tiempo no es f谩cil, a no ser que pongan las fotos de aquella 茅poca, de 1984. As铆, ser铆a m谩s f谩cil. Ahora no he podido reconocer a nadie鈥.

En este sentido, Pasaia Gogoan record贸 por medio de un comunicado que aquella fue 鈥渦na acci贸n del terrorismo de Estado, llevada a cabo en este caso por la fuerza uniformada, fue la m谩s dura de una larga lista de aquellos a帽os, enmarcada en la estrategia del PSOE para destruir la lucha armada. No es casualidad que antes de Pasaia los aut贸nomos llevaran a cabo una acci贸n contra Enrique Casas bajo la acusaci贸n de ser uno de los fundadores de los GAL鈥 y a帽aden que 鈥渆l hambre de venganza del PSOE鈥 llevaron a ese tr谩gico final, unido 鈥渁l juego sucio que desarroll贸 la Izquierda Abertzale鈥

Una hora despu茅s, a las 10:00 horas, familiares de los cuatro fusilados, acompa帽ados por una pomposa representaci贸n de EH Bildu y Sortu tambi茅n se acercaron a los juzgados de Donostia. Han denunciado la actitud del Gobierno vasco en los dram谩ticos hechos de Bahia de Pasaia, al 芦esconder禄 durante tres a帽os el 鈥淚nforme sobre los sucesos en la Bah铆a de Pasaia (Gipuzkoa) 22 de marzo de 1984鈥, fechado en marzo de 2020 y elaborado por la C谩tedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV/EHU, que 鈥渆levaba el caso a ejecuci贸n extrajudicial鈥.

Los familiares dijeron que les han 芦robado el derecho a seguir investigando y trabajando en el caso禄. Sin embargo, ninguno de los autores de dicho informe, ni representantes del Gobierno de Gasteiz, se presentaron ayer ante los juzgados de Donostia porque conoc铆an que 鈥渘o iban a ser bien recibidos鈥, dijeron algunos de quienes arroparon a Joseba Merino y Rosa Jimeno.

La realidad es que 39 a帽os despu茅s aquellos fusilamientos no tienen culpables y la polic铆a, igual que los pol铆ticos, ponen todos sus medios y trabas para evitar garantizar la memoria, la verdad, la justicia y la reparaci贸n de aquellas ejecuciones.

Joseba Merino y Rosa Jimeno, supervivientes de los fusilamientos de Bah铆a Pasaia acuden a la primera rueda de reconocimiento