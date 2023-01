–

De parte de El Topo January 5, 2023 154 puntos de vista

A veces, analizar la concurrencia de un evento sociocultural sirve para entender el funcionamiento del sistema. Otras, incluso para una tesis doctoral. Y otras, las m谩s, solo para re铆rnos. Sobran las opiniones. Basta con observar, oler y perseguir el canap茅.

Hace poco fuimos a una gala cultural en el Ayuntamiento de una agrociudad tur铆stica media de esta nuestra Andaluc铆a. No nos daban ning煤n premio, pero fuimos a ver si pod铆amos mover alg煤n hilo de las subvenciones para igualdad o educaci贸n ambiental y, de paso, pillar alguna croqueta o saladito del c谩terin. No sacamos ni hilo ni croqueta, pero, en pos de la resiliencia, fue divertido.

Nuestro primer target fue el concejal de Artes y Cultura: un pureta masculino, morboso y cincuent贸n, vestido de negro, moderno y elegant. Nos contaron que vivi贸 diez a帽os en Berl铆n (se fue de Erasmus en el 96 y se qued贸 trabajando en un Zara y frecuentando nightclubs) y, en parte, por eso y por hablar alem谩n, todo el mundo le trata con una reverencia oscurantista usando un c贸digo muy restringido (timing, briefing, blister, coduching, full stop鈥). Es dif铆cil sacarle un hueco a su agenda. Agentes culturales, j贸venes promesas del flamenco y pol铆ticos del bipartido se met铆an codazos en el 谩gape para alternar un poco con 茅l.

Nos llam贸 la atenci贸n una pintora ultrapostpinpampunk que, seg煤n dicen, cualquier acto p煤blico con ella necesita de un seguro especial. Es una irreverente nata y gusta de amenazar a escritores consagrados acus谩ndoles de pollas-viejas cancelables. En la 煤ltima presentaci贸n a la que fue se sac贸 una teta y se agarr贸 con fuerza el pubis cuando le preguntaron por sus referentes art铆sticos y luego estuvo todo el tiempo lamiendo la cara a lxs ordenanzas y camarerxs. Por lo visto, es hija de un poderoso bodeguero de Sanl煤car que vive en Madrid. Bettina, como se hace llamar la diva, se ha criado toda su vida en internados de 茅lite de varias capitales europeas. Dice que ha elegido Andaluc铆a como locus de su obra por la frescura y espontaneidad rebelde de sus gentes, que le llaman desde muy adentro, dice, y porque aqu铆 le han subvencionado su taller.

Nos fijamos luego en Nicol谩s Barbeiro, promotor de muchas de las actividades del municipio. Sabemos que acab贸 la carrera con 32 a帽os, ya que emple贸 bastante tiempo en participar en distintas asociaciones de la Universidad como la Tuna o la Delegaci贸n de Alumnos. De su padre, edil franquista del pueblo, aprendi贸 a ser fiel y lameculos, de modo que, siendo alumno colaborador, consigui贸 ascender en el organigrama universitario llegando a ponerse al frente de distintos departamentos de nula utilidad, pero que esgrime como medallas ol铆mpicas en encuentros culturales. Luego estudi贸 un par de masters y es el programador principal del municipio: cabalgata de reyes, d铆a del audio-libro, comisi贸n permanente de procesiones extraordinarias鈥 Sus ideas no son suyas, pero se las apropia sin escr煤pulos. Est谩 cercano a los 50, pero siempre miente con su edad y viste casual universitary. Ejerce activamente de alegre divorciado y disimula como puede su actividad lgtbiq+.

Quien se mov铆a por all铆 como camar贸n en una poza del Rompido era Sandra Gonadaicoechea. Experta en ambientes culturetas, mujer curtida en despachos, c贸cteles y mesas de di谩logo y concertaci贸n, es una virtuosa en el arte de no decir nada con un mont贸n de palabras. Ascendi贸 en el ramaje del partido pol铆tico de moda, surgido y desvirtuado tras el 15M. No tiene ni idea, pero lo parece y no hay quien le tosa. Entre la gente ecofeminista, ella es la m谩s eco, la m谩s femi y sobre todo la m谩s l-ista.

Preguntando a los camareros por m谩s vino, conocimos a Yerai P茅rez, licenciado en Humanidades en 2005, fundador del fanzine cultural Tod@s fuera en sus a帽os de facultad y guionista, productor y director de un buen n煤mero de cortos experimentales de amplia difusi贸n entre Huelva y Sevilla. Es lo que hace en su tiempo libre cuando no est谩 trabajando en la hosteler铆a o preparando oposiciones.

Otra con la que hablamos un ratito en la segunda fila de la gala fue Mar铆a Su谩rez. Tras preguntarle si se encontraba bien, dada la carita de pena que llevaba, nos cont贸 su historia. Es educadora social y activista de los huertos urbanos. Trabaja en la educaci贸n no formal y la intervenci贸n social, y tambi茅n escribe poes铆a y teatro. Vivi贸 dos a帽os en Brasil. Habla de yoga y da la teta todo el rato, incluso a los hijos e hijas de sus amigues.

En esta misma deriva, cuando fuimos a empolvarnos la nariz al cuarto de ba帽o, entablamos conversaci贸n con la limpiadora que estaba despotricando sola mientras limpiaba el inodoro. No hab铆an cogido para los cursillos de autoempleo a su hijo Juan, conocido en el pueblo como Juan el jevi, de 42 a帽os. Juan a煤n vive con sus padres en su habitaci贸n que es suya propia desde los 15 a帽os, cuando su hermano mayor se fue a la mili. Ha realizado miles de cursos de formaci贸n, desde inform谩tica naval a microjardiner铆a. Su m谩ximo logro, aireado con orgullo por su madre, es la colecci贸n de m谩s de cien camisetas de Iron Maiden perfectamente ordenadas en su ropero. Cuidao con tocarle a Juan una camiseta de Iron Maiden. Eso s铆, Juan no come nada de fruta.

La limpiadora, viendo nuestro inter茅s por las bambalinas de aquel cabar茅, sigui贸 alumbr谩ndonos. Por lo visto, Mar铆a Su谩rez est谩 saliendo con el concejal morboso cincuent贸n, pero la pareja est谩 instalada en la inercia, pronta a su extinci贸n, y 茅l empieza a pensar en el poliamor buscando un sumidero emocional en el que volcar su angustia. Esta Mar铆a estuvo emparejada doce a帽os con un pediatra divorciado y que tiene una hija casada con un torero de medio pelo y tres perros de caza. El hombre odia el heavy metal y le encanta Mike Oldfield. Su exmujer lo llamaba jipi asqueroso cuando se pon铆a el Tubular Bells tomando un g眉iscazo nocturno en la soledad de su estudio.

Podr铆amos haber opinado sobre toda esta caterva, diciendo que hay que ver, que c贸mo es la gente, pero no. Esto es una cr贸nica costumbrista, no la secci贸n de ecos de sociedad.