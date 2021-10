–

De parte de Sare Antifaxista October 25, 2021 15 puntos de vista

Concentraci贸n de apoyo ante la declaraci贸n de un portavoz de Sare Antifaxista en el juzgado de Barakaldo por una denuncia del fascista Vox sobre las protestas por la presencia de los l铆deres de esa formaci贸n en Sestao en 2020 durante la campa帽a electoral. En un principio, la denuncia fue archivada, pero se ha vuelto a reactivar. Ha constatado que no estuvo en Sestao ese d铆a y ha recordado que la actividad de ese organismo con 16 a帽os de antig眉edad es p煤blica y reconocida, incluso por las administraciones vascas. Por otro lado, ha lamentado que 鈥渃omo reconoce la Ertzaintza鈥 que 鈥渞ecibo amenazas con total impunidad de la extrema derecha desde 2007 hasta hoy鈥. La defensa de Vox no se ha presentado.

Barakaldo, Juanjo Basterra @jotabe1963 kazetaria eta m. soziala * E.H

Borja Irizar Belandia, abogado del portavoz de Sare Antifaxista, Edu Gonz谩lez, ha sido directo: 鈥淗ay poco que decir鈥. 鈥淐reo que esto no tiene mucho recorrido. Las actuaciones que lleva Sare Antifaxista han sido explicadas cuales son, creo que est谩n dentro de la libertad de expresi贸n y la defensa de la historia memorialista y no creemos que d茅 lugar a mucha historia m谩s. Habr谩 que esperar a la jueza鈥.

Ha adelantado que parece que va a haber otra citaci贸n de otra otra persona, 鈥渓e tomar谩n declaraci贸n y despu茅s la jueza adoptar谩 una resoluci贸n鈥.

El portavoz de Sare Antifaxista a la salida del juzgado ha se帽alado, en un primer lugar, que 鈥渆l o la abogada de Vox no se ha presentado y la juez me ha hecho unas preguntas sobre la concentraci贸n que hubo en Sestao ante la presencia de los l铆deres del fascista Vox, aclarando la documentaci贸n enviada por la Guardia Civil, la Polic铆a Nacional y la Ertzaintza鈥.

Ha asegurado, por otro lado, que la declaraci贸n 鈥渉a sido muy breve, dejando claro que es y que no es Sare Antifaxista y cual es mi funci贸n dentro del colectivo鈥.

Tambi茅n ha explicado a la jueza que la convocatoria parte de Sestao. Es apoyada por grupos de Sestao, a lo que se suma otra gente. Nosotros lo 煤nico que hacemos es un trabajo de difusi贸n y de dar a conocer que esa convocatoria estaba realizada. Por diferentes motivos no me encontraba en Sestao ese d铆a y es una cosa que he aclarado con la juez

Para el portavoz de Sare Antifaxista, lo m谩s llamativo de toda esta denuncia es que 鈥渁l final nos quedamos con los informes que han remitido las Fuerzas de Seguridad del Estado鈥 y destaca que 鈥渆s muy curioso ver, como hasta la propia Ertzaintza reconoce que recibo amenazas de la extrema derecha desde el 2007 hasta hoy. Parece que la extrema derecha tiene muy f谩cil todo este tema judicial y policial y nosotros no la tenemos鈥.

Barakaldo: Babesa emateko elkarretaratzea, Sare Antifaxistako bozeramaile batek epaitegietan egindako deklarazioaren aurrean, Vox faxistak Sestaoko 2020ko protestei buruz egindako salaketa batengatik

