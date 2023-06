–

De parte de CNT-AIT Granada June 18, 2023 315 puntos de vista

El pasado 16 de Junio la CNT-AIT de Granada realiz贸 un primer acto de protesta contra Frankfurt Bocanegra, que nos ha denunciado porque consideran que fue una calumnia denunciar a su encargado por acoso sexual. Al considerar un juez que las conversaciones vejatorias escritas por redes sociales, foto del pene no consentida y amenazas testificadas por divers@s testig@s, todo ello asumido como ver铆fico durante el juicio, no son “suficiente” para constituir “delito”, se entiende que calificar todos esos hechos comprobados y verificados son “calumnias”. Pues ser谩 que el juez no ha sufrido esa situaci贸n, pero para nosotr@s todo eso es acoso y nos da igual que nos denuncien por calumnias. Y as铆 lo hemos querido mostrar, en el propio acto, que hemos vuelto a insistir en la versi贸n de la trabajadora y del sindicato, y quien venga a negarlo pues les mostraremos las pruebas. No tenemos nada que ocultar y el caso est谩 muy claro, hasta existen informes de especialistas que se帽alan la compatibilidad de los s铆ntomas que sufri贸 la compa帽era con un caso de acoso sexual. Nada para el juez, pese que tampoco lo niega.

Hubo durante todo el acto una fuerte presencia policial, pero ciertamente la polic铆a estuvo tranquila durante todo el tiempo que estuvimos presentes. La empresa, en cambio, s铆 trajo a varias personas contratadas con diferentes cometidos, que suponemos que ser谩 el de grabar la reiteraci贸n de nuestras denuncias. No ten铆an que haberse molestado: nosotr@s lo reiteramos, p煤blica y privadamente, por donde sea. En esta misma cr贸nica. La verdad es la verdad, da igual la opini贸n personal de un juez que se sujeta a criterios no fijados para valorar si algo constituye lo “suficiente” para ser delito.

Por otra parte, el apoyo del p煤blico fue enorme, m谩s all谩 de l@s adept@s a la empresa, nadie entr贸 en el establecimiento, muchas personas se pararon para informarse de lo ocurrido y mostraron su apoyo. CNT-AIT Granada est谩 en campa帽a informativa para mostrar lo que en realidad pasa, no solo en este centro de trabajo, sino sobre una realidad m谩s frecuente de lo que se cree, como es el acoso sexual, y c贸mo hay mucho mito sobre el supuesto apoyo de la ley o de l@s jueces a las supuestas “denuncias falsas”. La mayor铆a de las “denuncias falsas” no son tales, sino que se adscriben a los prejuicios de jueces y a los enormes obst谩culos que interponen para no reconocer hechos, salvo aquellos que tienen ser m谩s duros y duraderos que las pel铆culas m谩s victimistas para empezar a tomarlos en serio. Resulta extra帽e que nos denuncie una persona que considera que las conversaciones insultantes y amenazantes que mantuvo con nuestra compa帽era no constituye delito ni le parece grave, y en cambio s铆 cree que es delito decir la verdad tal cual es. Si enviar fotos pornogr谩ficas a quien no te lo ha pedido no es delito pues quiz谩s buzonear con la misma foto tampoco lo es. Si los juzgados de Granada no se toman las cosas en serio, quiz谩s sea necesario que la gente se lo diga, porque no se enteran ni se quieren enterar. Pues que empiecen a sentir las consecuencias de sus actitudes y decisiones.

Tenemos la conciencia limpia y muy tranquila, y vamos a seguir reivindicando nuestra postura en este conflicto y a informar con lo que sea necesario para esclarecer este caso y el machismo imperante entre las empresas y autoridades granadinas. El pr贸ximo viernes 23 a la misma hora y sitio, seguiremos.