De parte de Valladolor April 14, 2022 282 puntos de vista

de recuerdo a K.D., muerto

violentamente en Zambrana

En

la mañana del sábado 9 de Abril de 2022 se celebró en Valladolid

una concentración en homenaje al niño muerto violentamente por

manos de quien pretendía reducirle el pasado 3 de marzo de este año,

en el Centro de Menores Zambrana, donde permanecía recluido.





Esta

concentración se celebró para romper el silencio social e

institucional que ha rodeado a esta muerte y gritar contra la

realidad torturadora y abusadora de estos centros, pero sobre todo,

para realizar un recuerdo y homenaje a un niño que ha muerto de una

parada cardíaca mientras otras personas adultas le intentaban

reducir y esposar por una crisis de rabia… ojo, para que un corazón

de un adolescente se pare, ¡cómo sería la situación!, pero claro:

¡como van a reconocer que ha habido excesos por parte de los

vigilantes de seguridad, por favor! Sólo les falta decir a los

medios que se lo ha buscado el mismo chaval, por violento… ¡es la

ostia!





Por

ello, a las 12:30h se dieron cita algo más de un centenar de

personas en la puerta del centro situada en la C/ Juan Carlos I del

barrio de Las Delicias. Se desplegaron dos pancartas donde se podía

leer: “No más muertes en centros de menores” y “No

somos mercancía, somos niñxs. Zambrana=cárcel”. Se

repartieron panfletos a los asistentes y a todas las personas que

pasaban por allí. La opinión mayoritaria de los vecinos y vecinas

del barrio era de conocimiento del suceso y de indignación y emoción

ante situaciones de esta índole… ¡Joder, que son niños ostias!

Una injusticia en toda regla, silenciada impunemente.





Hacia

la 13:00h, tras leerse públicamente el comunicado del acto, se ocupó

un sentido de la calzada en dirección centro para subir por la calle

de Miguel Ruiz de Temiño hasta la puerta principal de la cárcel de

menores. Se subió tras la pancarta principal en la que se leía “No

más muertes en centros de menores”.





Durante

la concentración y la marcha se palpaba la rabia del personal a

través de los gritos conjuntos como “No son educadores, son

torturadores”, “El Zambrana, tortura y asesina”, “Abajo los

muros de las prisiones” o “Un butrón, un butrón, en los muros

de prisión”. Al llegar a la puerta principal de la cárcel, se

gritaron de nuevo mensajes y se leyó el comunicado por segunda vez.

Tras lo cual, se cerró dando las gracias a los asistentes,

recordando al chaval, criticando el silencio democrático ante casos

como este y los carpetazos judiciales para evitar responsabilidades

de algún tipo, e invitando a las personas asistentes al acto que se

celebraba a las 17:00h de ese mismo día sobre la realidad de los

centros de menores en el estado español.

PARA LEER EL

COMUNICADO COMPLETO:

https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2022/03/muertes-en-el-zambrana-asesinatos-sin.html

****



CHARLA

SOBRE LOS CENTROS DE MENORES

realizada por “Saltando Charcos”

en el Centro Social La Molinera (9/04/2022).

En

el Estado español, el nuevo modelo de las cárceles de menores surge

con la aprobación en el año 2000 de la Ley de Responsabilidad del

menor; una ley que ha tenido varias reformas siempre en la línea del

endurecimiento penal y que, desde su puesta en marcha, permite la

privatización de la gestión de estos centros en manos de empresas y

fundaciones.



El

movimiento contrario a estos centros ha sido muy fuerte durante el

periodo 2000-2010. La actividad anticarcelaria en los espacios

políticos mantuvo fuerte el movimiento. La cadena

reproducción de capital –> incremento de la desigualdad –>

marginalidad –> cárcel, así como las problemáticas comunes

dentro y fuera de las cárceles (vivienda, salud y trabajo)

naturalizan sinergias en las relaciones internas de esta lucha

transversal. Posteriormente

se entró en una etapa general de dejadez y/o caída del interés en

la lucha contra las cárceles, y de legitimación discursiva del

ambiente carcelero por sindicatos y cierta izquierda social (por

ejemplo, entre algunos educadores y trabajadores sociales).

A pesar de

todo, dentro del movimiento anticarcelario, la preocupación por lo

que allí sufren miles de jóvenes y la lucha contra todas las

cárceles continúa como hemos vivido en esta jornada de duelo y

rabia por la muerte de un menor en Zambrana el pasado mes de marzo.

Desde la

entrada en vigor de la ley de responsabilidad del menor, los centros

pasaron a ser gestionados por empresas y fundaciones como Ginso,

Grupo Norte, Diagrama y la desparecida Fundación O´Belen. Empresas,

que en muchos casos tenían negocios en otros sectores como la

seguridad privada, la construcción, la prestación de servicios,

etc., copan el mercado de atención a la infancia tanto en

protección, reforma, terapéuticos… a cambio de un suculento

beneficio económico y a costa de encerrar y custodiar a niños,

niñas y jóvenes en sus centros. Hay contratos que rondan entre los

4.000€ y los 9.000€ al mes por cada plaza.

Este

modelo de atención a la infancia supone que el 80% de los centros

sean privados, generando un nicho de mercado a costa de los caudales

públicos. Los pocos centros públicos se localizan mayormente en

Euskalherria y Cataluña. Fundaciones y constructoras se benefician

tanto en las etapas de construcción de los centros como luego en la

gestión interna. La lógica imperante es que los centros construidos

sean rentables, lo que implica que deban ser habitados por personas

dentro, presos y presas. Reconocemos aquí un problema endémico de

la privatización que ha empeorado la situación cubriendo de

legalidad el beneficio económico de la atención a la infancia. Si

como cualquier empresa el objetivo final es la rentabilidad económica

de sus activos, ¿dónde queda el

interés superior del menor? ¿dónde está el objetivo pedagógico y

de reinserción?

Al sistema

penal se le dota con muchos más recursos que a la prevención. La

apuesta del Estado no es invertir en los barrios y familias, en

herramientas sociales que podrían paliar las malas condiciones y la

marginalidad causantes de la mayoría de delitos (contra la propiedad

y contra la salud). La mayoría de recursos, con el amparo de sus

leyes, se dedican a enriquecer a grandes empresas y a un modelo

residencial que poco o nada beneficia a estos niños.

Como en

las cárceles de mayores de 18 años, existe un fuerte componente de

clase. A los niños y las niñas de familias pudientes se les trata

como propiedad de los padres (visión cristiana del capitalismo

occidental), y a los y las de familias con bajos ingresos como

propiedad del Estado (visión burocrática y aparcardero de

miserias). La ley del menor tiene en cuenta la situación

socioeconómica familiar a la hora de condenar al menor. Por el

supuesto “interés superior del menor” un chaval de una familia

con menos recursos o con dificultades tiene una condena distinta y

generalmente más dura que el chaval con una familia de clase media o

alta con recursos y que se ajusta perfectamente al modelo ideal de

familia neoliberal.

Las personas menores de edad tienen incluso menos derechos que las

mayores de edad. Derechos adquiridos que no se han trasvasado como

los turnos de oficio de abogados, la figura del juez de vigilancia

penitenciaria, el apoyo de colectivos y asociaciones desde fuera,

etc. Pero en las cárceles de menores todo funciona bajo la gestión

del centro que decide lo que le conviene al chaval y lo que se le

permite o no. Bajo la sentencia de que “no eres una figura de

referencia para el menor” (¿acaso lo es el personal que le

tortura?) prohíben el derecho a visitas de abogados, familias y

amigos. No es de extrañar que los menores prefieran ir a la cárcel

de adultos.



En cuanto

al funcionamiento de estos “centros de reforma” -una sutil manera

de llamar a las cárceles para personas menores de 18 años-, la

total falta de transparencia y control sobre ellos mantienen la

impunidad de todo lo que allí dentro acontece. Opacidad y

oscurantismo es lo que encontramos sobre el trabajo en estos centros.

Prácticamente no hay información sobre quiénes están gestionando

estos centros, el coste de estos contratos, los criterios para su

elección, que métodos supuestamente pedagógicos utilizan en la

reinserción de estos chavales, cómo se elige y contrata a los

supuestos profesionales que se encargan de su custodia, etc. En la

mayoría de las cárceles nos encontramos con un modelo de

intervención conductista en un espacio totalmente normativizado con

un régimen disciplinario las 24 horas del día y en todas las

esferas vitales de una persona. Los supuestos procesos educativos se

basan en el sometimiento a la norma, a base de chantajes, castigos y

premios hasta que el chaval la cumpla. Un modelo educativo totalmente

autoritario donde el adulto abusa de su estatus para custodiar y

hacer cumplir las normas. La voz de los niños y niñas, sus

necesidades, sus circunstancias, su momento vital y su autonomía son

anuladas y reprimidas. Todo tu comportamiento como menor encarcelado

está sujeto a una norma bajo la vigilancia y evaluación continua de

los adultos y dependiendo de cuanto te sometas o adaptes a ellas

estarás más o menos castigado. Hablamos de un espacio con muros de

seguridad, puertas automáticas que solo los adultos pueden abrir y

cerrar, cámaras de seguridad, celdas de aislamiento, cacheos

integrales, régimen de visitas y llamadas, partes de castigo,

horarios rígidos, etc. en un ambiente de autoritarismo, miedo,

imposiciones y normas a cumplir las 24 horas del día.

Cuando uno

piensa en la educación y/o reinserción de un niño ¿está pensando

en esto? ¿Se puede propiciar así un espacio de confianza, de

motivación, de relación para educar? Un proceso educativo parte de

algo muy básico, el vínculo entre las personas que mutuamente se

reconocen y en espacios de encuentro, es decir, en libertad. Las

únicas relaciones que pueden darse en una cárcel son las de

vigilantes y vigilados o dominadores y dominados. El sistema punitivo

fábrica niños y niñas sin empatía, lo que llamamos

“utilitaristas” porque en las etapas más importante de sus

vidas, la infancia y juventud sus referentes educativos se basan en

el chantaje y el sometimiento. Muchos de ellos sin un tejido social

fuerte, acaban en las cárceles de adultos.

Las

cárceles de menores son instituciones iatrogénicas que no producen

nada positivo ni mejoran la vida de estos chavales, sino que provocan

daños irreparables en su desarrollo vital, educativo y emocional.

Los casos de abusos, maltrato y muertes en estos centros son una

constante desde su puesta en marcha hace ya 20 años. El caso del

chaval muerto en Zambrana del que solo conocemos sus iniciales, K.D,

es el último que hemos podido conocer pero por desgracia no el

único. Desde asociaciones como Oteando en defensa de los derechos y

libertades de las personas presas se ha intentado investigar el caso

pero el hermetismo del centro es total. Incluso sabemos que otros

niños presos en esta misma cárcel no tienen tampoco información

sobre lo ocurrido. Todo bien tapadito y todos bien calladitos.

En 2010 un

crío apareció ahorcado en su celda de Zambrana y también se

ocultó. La mayoría de los casos de muertes en estas cárceles

quedan archivados sin que nadie asuma ninguna responsabilidad por sus

actos y la mayoría de las veces sin que la sociedad se entere. Si a

esto le sumamos que muchos de estos niños y niñas tienen familias

con pocos recursos y poca red de apoyo, la impunidad con la que

actúan es indignante.

En 2019

Iliass murió después de la supuesta “contención” que le

aplicaron hasta 5 personas de seguridad en una minúscula celda del

centro Tierras de Oria de Madrid. Estuvo atado boca abajo con correas

de pies, manos, cintura y pecho y sin que el joven mostrara

resistencia hasta que se asfixió cuatro minutos después. Todo esto

lo sabemos porque el video de seguridad se filtró a la prensa y creó

tal indignación que el defensor del pueblo tuvo que intervenir a

pesar de que la investigación judicial se cerró rápidamente sin

depurar responsabilidades ni a los de seguridad ni al centro.

“Casualmente” en este mismo centro murió otro chaval en 2011,

Ramón Barrios, en las mismas circunstancias. La empresa que lo

gestionaba entonces y actualmente Ginso sigue sin asumir ninguna

responsabilidad y la administración sigue dejando en manos de esta

gente el cuidado de cientos de chicos y chicas. El archivo de la

causa ha sido recurrida pero, qué esperar de la justicia cuando

hasta el momento nadie ha hecho nada para cerrar estos centros. Los

que sí han ido a juicio son los trabajadores que se atrevieron a

sacar otro video similar en 2015 donde denunciaban los abusos a los

que se sometía los niños allí encerrados.

Ha habido

más casos, la fundación O´Belen tuvo que abandonar la gestión de

sus centros como Picón de Jarama o Galapagar ante las decenas de

denuncias por maltrato y abusos y después de que al menos 3 niños

entre 12 y 17 años (Hammid, David y Saray) hayan muerto bajo su

custodia. En Tenerife, Philipp de 16 años apareció en su celda con

una bolsa de plástico en su cabeza; En Zaragoza Libardo también

apareció muerto en su celda en 2012, Emmanuel de 15 años en 2013…

Niños y niñas que deberían ser protegidos y ayudados acabaron

perdiendo la vida por las prácticas y funcionamiento de estos

centros. Son muchos relatos casi idénticos aunque se produzcan en

distintos centros, no es una casualidad, no es un solo centro, es el

sistema que los ampara, protege y sigue enriqueciendo a las empresas

que lo gestionan. Muchos testimonios dan cuenta de las barbaridades

que allí se cometen pero ante posibles denuncias, en el último

momento muchas personas se echan atrás por bulling,

amenazas y la certeza de total connivencia de la administración y la

justicia con estas empresas. Un gran negocio para unos y un infierno

para los niños y niñas que sobreviven.

El

defensor del pueblo ya ha advertido en varias ocasiones que las

contenciones mecánicas deben prohibirse y más aún cuando se trata

de menores de edad, por el peligro de muerte y daños irreparables

que pueden provocar física y psicológicamente.

Las

respuestas ante situaciones de muertes/asesinatos como la del

Zambrana hace unos días es floja, fruto del distanciamiento social

ante el problema. Un distanciamiento que bebe del individualismo

alimentado por el neoliberalismo, ahondado por una pandemia

gestionada desde el miedo y el control.



Desde el

campo educativo y social hay que replantearse qué tipo de trabajo se

está haciendo en estos centros. En la batalla discursiva, el énfasis

ha de centrarse en el anti-autoritarismo como método de gestión de

conflictos. Se demuestra en la educación antiautoritaria que no es

necesaria la violencia para rebajar tensiones y estrés en los críos

y en las crías, intentando echar una mano de verdad, ofreciendo

oportunidades de mejora reales en la vida. Por supuesto, estas

personas no forman parte de la dirección de proyectos en los centros

penitenciarios. El papel del educador/a social queda totalmente

limitado a funciones de guardia, custodia y aplicación de normas que

nada tienen que ver con la educación. Muchas personas que entran a

trabajar en estos centros lo hacen con la buena voluntad de cambiar

las cosas pero el funcionamiento de estos centros hace que en el

mejor de los casos las contradicciones que te generan hacen que dejes

el trabajo si no quieres entrar a reproducir el mismo sistema

punitivita. Incluso hace poco hemos sabido que la generalitat ha

firmado un convenio con la policía nacional para que los agentes

hagan prácticas en estos centros.

¿Qué

modelo pretendemos como alternativa en lo educativo, la alternativa a

la policía y similares? Sabiendo gestionamos los conflictos que

generamos como sociedad. La violencia tiene un análisis más

profundo que la manifestación física. Solo es posible cambiando la

base del modelo social, no es posible en el seno del capitalismo.

Descentralizar y dotar de servicios al barrio y mejorar las

condiciones materiales, sociales y educativas de las familias.

Porque si la apuesta del Estado fuese la de solucionar el conflicto,

¿dónde queda el negocio de las élites?

No son

centros, son cárceles y son un negocio. No es reinserción, es

castigo y no es un caso aislado, son niños y niñas muertas por la

violencia institucional.