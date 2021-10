Crónica de la llegada de los zapatistas a Viena y sus primeros días en Europa

08 oct 2021

Foto de Amehd Coca

Por Francisco Norega con Medios Libres en Viena

La delegaci贸n a茅rea La Extempor谩nea lleg贸 a Europa unos d铆as despu茅s del regreso a M茅xico del Escuadr贸n 421. Antes de dividirse en grupos para recorrer todos los territorios de Europa que fueron invitados a visitar, participaron en encuentros con varios movimientos, organizaciones e internacionalistas en la capital austriaca, as铆 como en diversas protestas. Su llegada estuvo marcada por el secuestro de dos compas zapatistas de la Junta de Buen Gobierno en Patria Nueva, Chiapas, un territorio al borde de la guerra civil, donde las comunidades zapatistas de ra铆ces mayas se enfrentan a un n煤mero creciente de agresiones por parte de grupos paramilitares y narcotraficantes.

En plena Europa Central, el 14 de septiembre de 2021, un centenar de mujeres, hombres y ni帽os zapatistas aterrizaron en Viena, Austria, la sexta ciudad m谩s poblada de la Uni贸n Europea, cerca de las fronteras con Hungr铆a, Rep煤blica Checa y Eslovaquia. Organizados, con pasaportes, vacunas, protocolos sanitarios, cuarentena, documentaci贸n completa y boletos en mano, los compas zapatistas lograron romper el racismo transatl谩ntico que intent贸 todo para impedir este viaje. El racismo de un M茅xico que considera a sus pueblos originarios 鈥渆xtempor谩neos鈥 (en el sentido de 鈥渋noportuno, inconveniente鈥, de 鈥渦no que no pertenece a estos tiempos鈥) y el racismo de la Fortaleza Europa que, escud谩ndose en las normas sanitarias, no considera que cientos de reuniones con cientos de organizaciones, pueblos y movimientos en todo el continente sean un caso de fuerza mayor para conceder la entrada de esta delegaci贸n de 177 zapatistas.

En el aeropuerto de Viena, decenas de colectivos vieneses y de toda Europa -o Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p (鈥淭ierra Insumisa鈥 en lengua maya), como la rebautiz贸 al continente el Escuadr贸n 421 a su llegada a Vigo el 22 de junio-, esperaban ansiosos al primer grupo de La Extempor谩nea. La delegaci贸n a茅rea cruz贸 las puertas de llegadas alrededor del mediod铆a, entre aplausos y c谩nticos de 鈥溌apata vive, la lucha sigue!鈥, 鈥淓ZLN鈥, 鈥淟os pueblos unidos jam谩s ser谩n vencidos鈥 y canciones revolucionarias en varios idiomas.





Fotos de Isabel Mateos

En las afueras del aeropuerto de Viena, la delegaci贸n zapatista fue recibida con mucha emoci贸n y c谩lidas palabras por mujeres y migrantes austriacos que les dieron la bienvenida 鈥渁 su casa鈥 en alem谩n y espa帽ol. Sin quitarse las mochilas, el Subcomandante Insurgente Mois茅s tom贸 el micr贸fono para dirigirse a sus anfitriones en Europa y hablar de la defensa de la naturaleza y la Madre Tierra. 鈥淟a naturaleza perecer谩. Esto es lo que hemos venido a deciros. 驴No lo cre茅is? Lo ver茅is鈥, advirti贸. 鈥淪u nombre ya lo conocemos: es el capitalismo. Es el capitalismo el que est谩 destruyendo la vida y la naturaleza鈥. Con camisa azul, gorra, visera de protecci贸n sanitaria y el rostro cubierto s贸lo por una m谩scara, prescindiendo por primera vez del pa帽uelo rojo y el pasamonta帽as, el Subcomandante Insurgente Mois茅s fue aplaudido durante su discurso de 13 minutos.

鈥淣osotros, los zapatistas, estamos aqu铆 gracias a nuestros compas que cayeron en el levantamiento de 1994 cuando salimos a luchar contra el mal gobierno (鈥) Estamos aqu铆 gracias a los compas que cayeron resistiendo y rebel谩ndose. Nuestra rebeld铆a, nuestra resistencia, es que queremos gobernarnos como pueblos. (鈥) No queremos matar, no queremos morir. El problema es que no nos dan la oportunidad de hacerlo como nosotros, como hombres y mujeres, creemos que debe ser. Y es lo que llevamos haciendo desde hace 28 a帽os: no disparamos, no matamos y no queremos morir. Queremos la Vida鈥, afirma el portavoz del EZLN.

Fotos de Amehd Coca e Isabel Mateos

Bajo un sol sorprendentemente fuerte para esta 茅poca del a帽o en esta geograf铆a, las mujeres mayas se protegieron del intenso calor con carpetas llenas de documentos, prueba de su lucha por entrar en Europa. Tras el discurso, se refugiaron a la sombra de un edificio y descansaron mientras los grupos se organizaban para llevar a las compas a sus alojamientos en distintos barrios de Viena, hasta donde se desplazaron en transporte p煤blico.

La Fuerza A茅rea Zapatista aterriz贸 en una tierra insumisa cuya historia de dolor y resistencia va m谩s all谩 de los valses y los palacios rococ贸 a las orillas del r铆o Danubio, el m谩s grande de Europa despu茅s del Volga. Ricardo Loewe, del Comit茅 de Solidaridad M茅xico-Salzburgo, explic贸 a los medios de comunicaci贸n independientes que 鈥渏unto con Polonia y Hungr铆a, Austria es un pa铆s del antiguo imperio de los Habsburgo que hoy lleva la bandera del racismo de Europa; es m谩s que triste, es indignante, enfurece, porque aqu铆 hay dram谩ticas reminiscencias del fascismo que todav铆a se sienten. Y, sin embargo, estamos recibiendo a la delegaci贸n zapatista; no es casualidad que vengan a Viena, donde hay muchos grupos que tienen gran simpat铆a por el zapatismo.鈥

Aparte de la Cripta Imperial, donde los turistas pueden visitar la tumba de Maximiliano, archiduque de Viena y emperador del Sacro Imperio Romano Germ谩nico de 1493 a 1519, el Museo Etnogr谩fico exhibe su eurocentrismo y su narrativa colonial 鈥渃on el Penacho de Moctezuma que parece un pollo muerto, tumbado, porque se est谩 deshaciendo鈥. Las palabras de Loewe nos recuerdan tambi茅n el pasado de la 鈥淰iena roja鈥, anterior a la dictadura fascista de Dolfus, as铆 como el marxismo austriaco cristalizado, por ejemplo, en la plaza Friedrich Engels y el complejo multifamiliar Karl-Marx-Hof. Una compa austriaca, de 80 a帽os, recuerda tambi茅n los movimientos feminista y queer, el movimiento okupa y la cultura de la lucha anarcocomunista, 鈥減eque帽a pero bien estructurada, no partidista鈥.

Algunas personas esperaban en el aeropuerto la recepci贸n del segundo grupo, que se esperaba para la tarde del 14 de septiembre. Aunque este grupo no consigui贸 embarcar en Madrid en el vuelo de conexi贸n a Viena, el acto cultural se celebr贸 como estaba previsto. Adem谩s de la m煤sica, la poes铆a, la percusi贸n y los c谩nticos colectivos, tambi茅n hubo intervenciones en varios idiomas que expresaron no s贸lo la revuelta por el hecho de que el segundo grupo no haya podido embarcar en Madrid, sino tambi茅n la alegr铆a por la esperada llegada. Un compa migrante exclam贸 con vehemencia: 鈥淪i los zapatistas est谩n atrapados en Madrid, en el coraz贸n del colonialismo, entonces debemos ir por ellos, 隆aunque tengamos que ir caminando!鈥

No fue necesario porque, un d铆a despu茅s, tambi茅n alrededor del mediod铆a, m谩s de 70 zapatistas aterrizaron y formaron alegremente una fila que sali贸 del aeropuerto de la capital austriaca en otra ma帽ana soleada. A pocos metros de la puerta de las llegadas internacionales, un grupo de anfitriones migrantes tom贸 la palabra:

Querido Compas, los migrantes de lengua espa帽ola y portuguesa en la geograf铆a de Viena te saludan y te dan la bienvenida. Somos un colectivo que se ha reunido para conocer y acompa帽ar a ustedes, la delegaci贸n zapatista. Queremos que la voz de los migrantes se escuche en los diferentes frentes de la organizaci贸n de la Jornada por la Vida en Austria. Nos preguntamos: 鈥溌緾贸mo nos hubiera gustado ser recibidos al llegar del otro lado del oc茅ano?鈥. Y la respuesta fue que alguien nos hubiera dicho las siguientes palabras: 鈥榥osotros, los precarios, nosotros, los racializados, nosotros que luchamos por una voz migrante, nosotros que hablamos alem谩n con acento en la geograf铆a llamada Viena, 隆os saludamos y os damos la bienvenida! Nuestra casa es vuestra casa鈥. Por CompasZapatistas, colectivo de migrantes en Viena



El equipo de streaming se instal贸 durante dos d铆as consecutivos frente a las puertas de las llegadas internacionales bajo la mirada incr茅dula de los viajeros y de los polic铆as del aeropuerto. Con varias c谩maras, el equipo pudo documentar las emociones de grandes decenas de activistas y simpatizantes del movimiento zapatista al ver las columnas rebeldes, mientras ambos grupos se fotografiaban y filmaban con sus tel茅fonos. Antes de acompa帽ar a los grupos en los transportes p煤blicos hasta sus alojamientos, los medios independientes realizaron peque帽as entrevistas a los presentes y documentaron los actos de recepci贸n y las actividades culturales y art铆sticas que marcaron la historia de una invasi贸n muy diferente. Documentaron el reparto por parte del Subcomandante Insurgente Mois茅s de los billetes de tren a los reci茅n llegados que, a pesar de los largos viajes, se mostraban sonrientes y alegres por pisar por primera vez, tras una larga espera, el 鈥渧erde pasto鈥 europeo.







Fotos de Lorena Salamanca, Isabel Mateos, Amehd Coca y Lukas David Beck

En ambos actos, estuvieron presentes colectivos y organizaciones internacionalistas, feministas, antifascistas y anticapitalistas de Austria: Zapalotta, Compas Zapatistas Viena, Asamblea Latinoamericana-Viena, Comit茅 de Solidaridad M茅xico-Salzburgo, Ni Una Menos Austria, EKH, Frauenzentrum, KomIntern-y de toda Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p-Colectivo Acci贸n Solidaria, Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala-RRR, RAZB (B茅lgica), Caf茅 Libertad Kollektiv de Hamburgo, y asambleas zapatistas de Berl铆n, Frankfurt y Wendland (Alemania), LAPAZ (Italia), Yretiemble, 隆Compas Arriba! , Medios de Comunicaci贸n Independientes con la Gira, y personas de diferentes organizaciones implicadas en la organizaci贸n de esta Jornada por la Vida desde Portugal hasta Finlandia, desde el Estado espa帽ol hasta Eslovenia y Grecia.

Mujeres zapatistas participan en protesta contra los feminicidios en Austria

Foto de Guilhotina.info

A poco m谩s de 48 horas de haber llegado a la capital austriaca, un gran contingente de mujeres mayas zapatistas se uni贸 a una protesta a 煤ltima hora del jueves 16 de septiembre para exigir justicia por Shukri y Fadumo, dos mujeres de origen somal铆 asesinadas dos d铆as antes en Viena, y que este doble feminicidio no quede impune. Esta protesta fue convocada por Ni Una Menos-Austria, que agradeci贸 鈥渁 los compas zapatistas su apoyo en nuestra concentraci贸n y marcha en este triste d铆a鈥.

Frente a la monumental iglesia de Karlsplatz, las compas escucharon, aplaudieron y filmaron diferentes intervenciones de mujeres somal铆es y de otros pa铆ses de Europa y 脕frica que se expresaron en sus diferentes idiomas, especialmente en somal铆, 谩rabe, espa帽ol y alem谩n austriaco. Cientos de j贸venes feministas e internacionalistas portaban banderas y carteles contra el patriarcado y el racismo. Gritaron consignas y corearon una versi贸n en alem谩n de 鈥淐anci贸n sin miedo鈥 de Vivir Quintana, antes de encender en silencio las luces de sus tel茅fonos al caer la noche.

Tras escuchar historias de sufrimiento en varios idiomas, los miembros de La Extempor谩nea continuaron el recorrido de la marcha de mujeres austriacas y migrantes por las grandes calles rodeadas de imponentes edificios.

Foto de Guilhotina.info

El ta帽ido de la campana de la iglesia de Karlsplatz no pudo ahogar las voces fuertes ni los silencios de las mujeres que expresaban su dolor y que los tel茅fonos de los compas zapatistas y la c谩mara de video del compa de Tercios Compas intentaron captar. Asignado con el deber de documentaci贸n audiovisual de la delegaci贸n del EZLN, fue el 煤nico hombre zapatista presente en la concentraci贸n y la marcha nocturna. Las vibraciones antipatriarcales, antirracistas e internacionalistas de la primera marcha europea de la Secci贸n Miliciana de Ixchel-Ramona pudieron percibirse en el streaming realizado por los medios de comunicaci贸n independientes desde Karlsplatz en Viena, con comentarios en espa帽ol de los anfitriones de Zapalotta y del Comit茅 de Solidaridad M茅xico-Salzburgo, explicando el contexto y el significado de las protestas contra los 21 feminicidios ocurridos en Austria en 2021.

Sin duda, mucha emoci贸n marcar谩 el recuerdo de las compas milicianas, vestidas con camisetas rosas, vaqueros y botas de cuero, dispuestas a caminar y a escuchar, intercambiar y aprender de las luchas de cientos de colectivos insumisos europeos que las invitaron y exigen incansablemente 鈥溌i una menos!鈥, 鈥溌lerta Feminista!鈥 y 鈥溌etengan los feminicidios!鈥



Fotos de Lorena Salamanca

Llegada de La Extempor谩nea marcada por el secuestro de dos zapatistas en Chiapas

El 17 de septiembre, medio centenar de zapatistas, mujeres y hombres, reforzaron el contingente internacional reunido frente a la embajada de M茅xico, en el lujoso centro hist贸rico de la antigua capital del Imperio de los Habsburgo. Esta protesta encendi贸 una campa帽a internacional para denunciar el paramilitarismo y exigir el regreso con vida de Jos茅 Antonio S谩nchez Ju谩rez y Sebasti谩n N煤帽ez P茅rez, compas de la Junta de Buen Gobierno 鈥淣uevo Amanecer en Resistencia y Rebeld铆a por la Vida y la Humanidad鈥 del Caracol 10 鈥淔loreciendo la Semilla Rebelde鈥, en Chiapas

Fueron secuestrados el 11 de septiembre en la comunidad 7 de Febrero, municipio de Ocosingo, Chiapas. Esta comunidad es la sede de ORCAO, organizaci贸n paramilitar que desde hace varios meses viene perpetrando una serie de acciones criminales contra las Bases de Apoyo del EZLN en la comunidad aut贸noma de Mois茅s-Gandhi.

Fotos de Guilhotina.info and Pozol.org

Frente al edificio monumental de la diplomacia mexicana, decenas de activistas de toda Europa denunciaron con el meg谩fono, pancartas y carteles, la implicaci贸n del gobierno en la violencia antizapatista. Las intervenciones en espa帽ol, alem谩n, griego, franc茅s, portugu茅s y gallego, as铆 como la reciente declaraci贸n de las organizaciones que acogen al EZLN y al CNI, denunciaron la complicidad tanto del gobierno federal de L贸pez Obrador como de Rutilio Escand贸n, gobernador de Chiapas, en los ataques paramilitares realizados no s贸lo contra los campesinos mayas zapatistas, sino tambi茅n contra los defensores de los derechos humanos.

Al final de la manifestaci贸n, el Subcomandante Mois茅s, vestido de negro y cerrando la columna zapatista, se dirigi贸 al edificio diplom谩tico y, a modo de despedida, levant贸 dos veces el dedo medio, momento que captamos en video y que publicamos aqu铆 con su consentimiento.

Los zapatistas visitan el campamento contra un megaproyecto en Viena

En la ma帽ana del s谩bado 18 de septiembre, una delegaci贸n zapatista tuvo por primera vez un encuentro p煤blico con un movimiento de resistencia que, desde abajo y a la izquierda, se enfrenta al mal gobierno en esta Tierra Insumisa. El escenario es un campamento en Lobau, en las afueras de Viena, con una impresionante infraestructura -cocina, cafeter铆a, puntos de informaci贸n y una treintena de tiendas de campa帽a-, montado para proteger un raro ecosistema en lo que es uno de los grandes centros de la Hidra capitalista que, en su af谩n de crecimiento desenfrenado e infinito, se traga monta帽as, pastizales, r铆os y humedales para sustituirlos por metr贸polis, desiertos de concreto, agroindustrias, minas y un sinf铆n de megaproyectos que siembran la muerte donde antes hab铆a vida.

Alrededor de 60 zapatistas, hombres y mujeres, se reunieron con j贸venes ambientalistas que, con amplio apoyo de la poblaci贸n local, resisten desde agosto contra los planes del gobierno austriaco de construir una autopista que atraviese la mayor reserva natural de la ciudad, zona protegida desde 1978 y parte del Parque Nacional Danubio-Auen desde 1996.

En un primer momento de intercambio, los participantes en la acampada contaron a los zapatistas la historia del lugar, el proyecto y por qu茅 defienden el que es el 煤nico paisaje de este tipo que permanece ecol贸gicamente intacto no s贸lo en la ciudad, sino en toda Europa Central. Esta zona alberga 800 especies de plantas, as铆 como 100 especies de aves nidificantes, m谩s de 50 especies de mam铆feros, reptiles y anfibios y 67 especies de peces.





Entre intervenciones y preguntas de ambas partes, se discutieron las estrategias de resistencia para defender el territorio: se habl贸 de pacifismo, desobediencia civil, ocupaci贸n y violencia. Los activistas locales explicaron que todo el movimiento en Lobau es pac铆fico y que 茅sta es una condici贸n fundamental para mantener el amplio apoyo de la comunidad. Aunque la mayor铆a de los acampados son j贸venes, los vecinos han colaborado y ayudado, permitiendo, por ejemplo, que los j贸venes acampados se duchen en sus casas.

Incluso se ha llegado a un acuerdo con la polic铆a para que, si la protesta se mantiene sin violencia, avisen a los ocupantes con un d铆a de antelaci贸n en caso de orden de desalojo.

Si esto resulta extra帽o para alguien que viene de una geograf铆a del sur de Europa y, a diario, ve im谩genes de polic铆as reprimiendo y agrediendo violentamente a una poblaci贸n indefensa, no podemos imaginar lo extra帽o que suena para alguien de M茅xico, donde la violencia es una certeza cotidiana, y la polic铆a una fuerza m谩s de represi贸n y violencia gratuita.

鈥溌縔 si no se van?鈥, preguntan los zapatistas.

Explican que, si se enfrentan a una orden de desalojo y no se van por su cuenta, ser铆an detenidos durante 24 horas y luego liberados, sin ninguna acusaci贸n. Lo que significa que 鈥渘o pasa nada y volvemos a acampar鈥.

鈥淓s como si yo te dijera 鈥榯e voy a dar una paliza鈥, y t煤 me dijeras 鈥榥o, no lo hagas鈥, y entonces no lo hago鈥, comenta SubMoy, sorprendido, preguntando entonces si este tipo de acciones tienen alg煤n resultado. Lo cierto es que, desde el inicio de las ocupaciones en Lobau, las obras de construcci贸n de la autopista y sus accesos est谩n paradas.

Video de Lukas David Beck

Despu茅s de una buena hora en la que ambos movimientos compartieron sobre s铆 mismos e intercambiaron ideas e impresiones sobre la resistencia, los zapatistas recibieron un recorrido por el sitio de acampada. Luego partieron hacia un segundo sitio ocupado, a 15 minutos a pie, el patio de construcci贸n con todas las m谩quinas. All铆, los zapatistas y los dem谩s presentes se dividieron en dos grupos y conocieron los dos campamentos instalados all铆, m谩s peque帽os que el principal.

Fue en uno de esos campamentos donde todos se reagruparon frente a una torre, construida por los manifestantes, para grabar un video en apoyo a la resistencia de Lobau.

Hasta que, de repente, empez贸 a llover a c谩ntaros y las decenas de personas tuvieron que refugiarse bajo una larga lona, lo que no impidi贸 que la mayor铆a se empapara.

En ese momento, la mayor铆a de los compas zapatistas decidieron regresar a sus alojamientos. Un grupo de mujeres zapatistas alojadas en el Frauenzentrum (Centro de Mujeres) decidieron quedarse en Lobau mientras esperaban la comida a la que hab铆an sido invitadas.





En esa hora de espera, hubo otro momento de discusi贸n e intercambio, esta vez m谩s informal, en el que los compas compartieron la historia del movimiento zapatista desde 1986, la preparaci贸n para el levantamiento de 1994 y el papel de sus promotores de salud y educaci贸n, poniendo especial 茅nfasis en la participaci贸n de las mujeres en todo el proceso. Tambi茅n abordaron el tema del consumo de alcohol en las comunidades, los problemas que surgieron de 茅l tanto en el 谩mbito militar como en el familiar, y c贸mo, como comunidades y pueblos, decidieron enfrentarlo.

Un compa menciona que 鈥淟os zapatistas vienen a dar esperanza y a inspirarnos con todo lo que ya pudieron construir en Chiapas. Son una verdadera biblioteca ambulante鈥. Para concluir, los zapatistas subrayan que por el momento son un movimiento pac铆fico y que se resisten a tomar las armas a pesar de las provocaciones.

La zona de Lobau, en el Parque Nacional Danubio-Auen, es lo que queda de un enorme ecosistema h煤medo que se extend铆a por las m谩rgenes del Danubio, destruido en el proceso de movimiento de tierras para la expansi贸n e industrializaci贸n de la capital austriaca a finales del siglo XIX.

Fue en este lugar tan especial donde se produjo el primero de los encuentros entre zapatistas y movimientos y resistencias en la Europa Insumisa, objetivo principal de este primer cap铆tulo del Viaje por la Vida. Fue tambi茅n en este Parque Nacional donde, en 1984, tuvo lugar uno de los principales procesos de resistencia de la historia reciente de Austria. El plan de construcci贸n de una central hidroel茅ctrica en el l铆mite oriental del parque desencaden贸 una oleada de protestas que culmin贸, en diciembre de ese a帽o, con la ocupaci贸n del lugar que las m谩quinas estaban dispuestas a destruir. El 8 de diciembre, 8.000 personas se manifestaron en el lugar y algunos cientos iniciaron una ocupaci贸n permanente del espacio, obligando a detener la construcci贸n.

El 19 de diciembre, un contingente de 800 polic铆as expuls贸 violentamente a los 3000 manifestantes que permanec铆an en el lugar. Los enfrentamientos se saldaron con dos docenas de heridos y una ola de indignaci贸n en Viena, donde 40 mil personas se manifestaron esa misma noche. Temiendo una revuelta, el gobierno anunci贸 la suspensi贸n del proyecto un par de d铆as despu茅s y, a principios de enero, el Tribunal Supremo anunci贸 la prohibici贸n de cualquier construcci贸n en la zona. La ocupaci贸n termin贸 y, meses despu茅s, el proyecto se abandon贸 definitivamente.

Esta lucha se recuerda como uno de los momentos m谩s importantes del proceso democr谩tico en Austria, y fue la primera vez que la desobediencia civil fue ampliamente aceptada como estrategia para hacer valer la voluntad del pueblo frente a las intenciones del mal gobierno. Desde ese a帽o, casi todos los megaproyectos en Austria se han enfrentado a alg煤n grado de resistencia popular. En 1996, la construcci贸n de una central hidroel茅ctrica en Lambach se retras贸 debido a una ocupaci贸n y, en 2003, un proyecto similar para la zona de Lobau tambi茅n se detuvo tras una ocupaci贸n simb贸lica del lugar.

El CNI y el FPDTA llegan a Austria y se unen al EZLN para la manifestaci贸n de la Huelga Clim谩tica en Viena

Los grupos de Escucha y Habla que conforman La Extempor谩nea comenzaron, el 22 de septiembre, a viajar a las geograf铆as que constituyen la primera zona de este Viaje por la Vida -Alemania, Escandinavia, Europa del Este y los Balcanes-. A 煤ltima hora de la tarde de ese mismo d铆a, aterriz贸 en Viena la delegaci贸n de 16 personas del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI-CIG) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) que acompa帽an al EZLN en este Viaje.

Dos d铆as despu茅s, la delegaci贸n del CNI y el FPDTA participaron, junto con decenas de zapatistas presentes en la ciudad, en la manifestaci贸n de la Huelga Clim谩tica. Veinte mil personas salieron a las calles de la capital austriaca exigiendo un cambio urgente para enfrentar la crisis clim谩tica.

Foto de Guilhotina.info

La manifestaci贸n parti贸 hacia la 1 de la tarde de Praterstern y cruz贸 las grandes avenidas de Viena en una caminata de 4 km llena de consignas en ingl茅s y alem谩n que exig铆an justicia clim谩tica, una acci贸n urgente para combatir el calentamiento global, un cambio de sistema y en apoyo de la resistencia en Lobau, en las afueras de la ciudad, contra la construcci贸n de una autopista en su reserva natural m谩s importante. Termin贸 en el Parlamento austriaco, donde los 煤ltimos manifestantes llegaron dos horas y media despu茅s del inicio de la marcha.

Tras los discursos de la organizaci贸n y la actuaci贸n de una banda local, los compas subieron al escenario y compartieron el mensaje de los ind铆genas en M茅xico con miles de personas, frente a ese mismo majestuoso balc贸n desde el que Hitler habl贸 en 1938, siendo aplaudido por cientos de miles de personas y consumando la anexi贸n de este territorio por la Alemania nazi.

Esta vez el mensaje fue muy diferente. Primero habl贸 Libertad, una compa zapatista que cont贸 la historia de una mujer.

No importa el color de su piel, porque tiene todos los colores. No importa su lengua, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza ni su cultura, porque en ella habitan todas las formas de vida. No importa su estatura, porque es grande y, sin embargo, cabe en una sola mano. Cada d铆a y cada hora, esa mujer es violada, golpeada, herida, violada, enga帽ada, despreciada. Un macho ejerce su poder sobre ella, cada d铆a y cada hora. Ella viene a nosotros, nos muestra sus heridas, sus dolores, su pena, y nosotros s贸lo le damos palabras de consuelo, de l谩stima, o la ignoramos. Tal vez, como una limosna, le damos algo para aliviar sus heridas, pero el macho contin煤a con su violencia. Nosotros y t煤 sabemos c贸mo terminar谩 esto. Ser谩 asesinada y, con su muerte, todo morir谩. Podemos seguir d谩ndole palabras de esperanza y remedios para sus dolencias. O podemos decirle la verdad: la 煤nica medicina que puede tratarla y curarla por completo es enfrentar y destruir al que la viola. Y tambi茅n podemos, en consecuencia, unirnos a ella y luchar a su lado. Nosotros, los pueblos zapatistas, llamamos a esta mujer 鈥淢adre Tierra鈥. Para los machistas que la oprimen y humillan, usen el nombre, la cara y la forma que quieran. Nosotros, los pueblos zapatistas, llamamos a este macho asesino con un nombre: capitalismo. Y llegamos a esta geograf铆a para preguntarle: 驴vamos a seguir pensando que con pomadas y tranquilizantes podemos resolver los golpes de hoy, aunque sabemos que ma帽ana la herida ser谩 m谩s grande y profunda? 驴O lucharemos a su lado? Nosotros, las comunidades zapatistas, decidimos luchar junto a ella, en su nombre y por ella.

Libertad termina su discurso entre aplausos y c谩nticos de: 鈥淎h, Anti, Anticapitalistas鈥. A continuaci贸n, Isabel, una mujer otom铆 residente en la Ciudad de M茅xico que forma parte del CNI, toma la palabra y se dirige a la multitud, primero en otom铆 y luego en espa帽ol:

Hoy estamos viendo que los que vivimos en la ciudad no tenemos derecho a ella, y los que vivimos en nuestros pueblos estamos despose铆dos. Hay muchas empresas que nos han estado enga帽ando sobre el progreso. Tenemos la termoel茅ctrica, el tren maya, los parques e贸licos, los padres de Ayotzinapa, y los agroqu铆micos que aqu铆 en los pa铆ses desarrollados ya no se venden y se llevan a nuestros pueblos para matarnos a todos. Hoy estamos aqu铆 los pueblos del otro lado del mundo para caminar juntos. Por eso nosotros, el Concejo Ind铆gena de Gobierno, estamos caminando al lado de nuestras hermanas y hermanos zapatistas. Esta es una Jornada por la Vida porque, si la Madre Tierra perece, si la matamos todos juntos, pereceremos con ella, moriremos con ella. Por eso le decimos al capitalismo y al patriarcado que lo 煤nico que queremos es nuestra autonom铆a, nuestros pueblos, nuestras aguas libres de contaminaci贸n, nuestros r铆os. No queremos m谩s capitalismo, no queremos m谩s empresas. Y tambi茅n decimos que no olvidamos y no nos rendimos y hasta la victoria鈥 隆Zapata vive! Y el p煤blico responde: 鈥溌a lucha sigue!鈥









Fotos de Guilhotina.info

A diferencia del discurso de Hitler, estos dos discursos no ser谩n cubiertos por los medios de comunicaci贸n, no aparecer谩n en los libros de historia, pero cumplen la funci贸n de, a trav茅s de la escucha y la palabra, sembrar esa resistencia y rebeld铆a, que es el objetivo principal de esta Jornada por la Vida.

Estas dos mujeres ind铆genas, con sus palabras, conmovieron a miles de personas, la mayor铆a de ellas j贸venes y ni帽os. Muchos son conscientes de los problemas del mundo, cr铆ticos con el sistema capitalista y ansiosos por ver un cambio que sabemos urgente y necesario pero que, en estas tierras europeas, a煤n no sabemos c贸mo construir. En el coraz贸n de la bestia, estas dos mujeres ind铆genas sembraron en la nueva generaci贸n la esperanza y la certeza de que la 煤nica forma de evitar el colapso colectivo al que se dirige la humanidad -y el planeta- es organizarse y construir esa solidaridad entre los pueblos que no mira fronteras ni distancias, y caminar juntos hacia ese 鈥渕undo donde caben muchos mundos鈥.

Un poco despu茅s de estos discursos, mientras comenzaba otro acto musical, los compas zapatistas, el CNI y el FPDTA, junto con otras personas y colectivos solidarios, caminaron hacia la Embajada de M茅xico. Como parte de una acci贸n convocada por el EZLN en su 煤ltimo pronunciamiento, 鈥淐hiapas al borde de la guerra civil鈥, que se realiz贸 ese d铆a en m谩s de cincuenta ciudades del mundo, la manifestaci贸n exigi贸 el cese inmediato de los ataques a las comunidades zapatistas de Chiapas, que han sido objeto de reiteradas agresiones y provocaciones por parte de grupos paramilitares con el apoyo, cuando no la colaboraci贸n directa, de los gobiernos federal y de Chiapas.

Durante estos d铆as, a puerta cerrada, las zapatistas, el CNI y el FPDTA celebraron otros m煤ltiples encuentros de Escucha y Habla con mujeres palestinas, con mujeres de habla hispana y portuguesa, y con otras comunidades y luchas en Viena, para discutir los asuntos que traen estos pueblos ind铆genas a Europa en esta Travesia por la Vida.

Partes de este art铆culo se basaron en notas escritas colectivamente por los medios independientes presentes en Viena, publicadas originalmente en espa帽ol y portugu茅s en Radio Zapatista, Pozol.org y Guilhotina.info.

Traducido al ingl茅s por Ana Sophie y Ana Cristino

Traducci貌n al espa帽ol por RZ