Crónica de la manifestación antifascista del 20 de Noviembre en Santander

De parte de Briega December 13, 2021 28 puntos de vista

Cr贸nica de la manifestaci贸n antifascista del 20 de Noviembre en Santander

El pasado 20 de Noviembre, como todos los a帽os, una manifestaci贸n antifascista recorri贸 las calles de Santander. Esta vez transcurri贸 entre la Plaza de Ca帽ad铆o y el Mercado de la Esperanza. No sali贸 en los medios de comunicaci贸n, al igual que muchas de las cuestiones importantes que suceden en nuestras calles. Pero Briega s铆 estuvo all铆 para contarlo.

Esta fecha lleva d茅cadas siendo motivo de movilizaci贸n antifascista. En Cantabria en los 煤ltimos tiempos se recoge el relevo de la entonces Coordinadora Antifascista de Cantabria de hace m谩s de una d茅cada y la posterior Asamblea Antifascista de hace unos 8 a帽os. Es motivo de se帽alar y poner en valor la perseverancia y la constancia de ciertos grupos y organizaciones pol铆ticas que, dentro de su diversidad, siguen apostando por mantener actos de este tipo. Aunque por s铆 solos no tengan mucha relevancia, si son vistos como parte de una serie de pr谩cticas cotidianas que no se reducen meramente a una fecha se帽alada, guardan todo su sentido como punto de encuentro y espacio de confluencia. Sobre todo en tiempos en los que las militancias de izquierda van abandonando la presencia en las calles por otros terrenos como las redes y la pol铆tica parlamentaria.

Este a帽o la Asamblea Contra el Racismo y la Discriminaci贸n de Cantabria convocaba junto a otras organizaciones pol铆ticas y sindicales una manifestaci贸n con el lema: 鈥淓l fascismo avanza, 驴T煤 qu茅 haces?鈥, a la vez que se organizaba un bloque anarquista para todas aquellas libertarias y/o personas que no se quieren encuadrar en ning煤n tipo de partido ni organizaci贸n para luchar contra el fascismo. La experiencia de la que habl谩bamos antes se not贸 en la soltura y el entendimiento a la hora de llevar a cabo la manifestaci贸n.

No somos muy dados a poner cifras, ya que es habitual, en este tipo de actos, que seg煤n quien sea el informante (prensa y polic铆a o medios alternativos) reduzcan o engorden el n煤mero de manifestantes en funci贸n de sus propios intereses. Sin embargo, con cierto margen de error, dir铆amos que en torno a un centenar nos concentramos en la manifestaci贸n cuyos mensajes principales fueron el deseo de nuestros barrios libres de fascismo, homofobia, transfobia etc.; la rabia hacia la militancia fascista; la acogida a las personas migrantes; el rechazo a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES); el recuerdo de las personas asesinadas y presas; la apuesta por la lucha en las calles y no en el parlamento; la conciencia de clase; o la alianza criminal que supone el patriarcado y el capital.

La manifestaci贸n transcurri贸 sin ning煤n tipo de incidentes, pero con un tono combativo y agitado, y concluy贸 en la plaza de la Esperanza con las intervenciones de algunxs compa帽erxs. Uno de los mensajes que queremos rescatar fue la necesidad de organizarse en la diversidad frente a la ofensiva fascista que amenaza nuestro presente, entendido 茅sta no como un peligro contrapuesto a las democracias capitalistas en las que vivimos, sino precisamente como una herramienta del capitalismo en los momentos en los que la acumulaci贸n de capital se hace m谩s dificultosa.

Los or铆genes del 20N 驴Cu谩les son los or铆genes del 20N? 驴Cu谩les son algunos de los antecedentes hist贸ricos que atraviesan la historia de las movilizaciones antifascistas en Noviembre? Para obtener respuesta a tales preguntas, transcribimos a continuaci贸n la respuesta de un compa帽ero antifascista que intervino en el programa no68

del P谩jaro Observador, en Radio Argayo.

Los or铆genes del 20N se remontan al periodo franquista, durante el cual se conmemoraba la muerte del fundador de la Falange, Jos茅 Antonio Primo de Rivera, con una celebraci贸n en el Valle de los Ca铆dos. Era un acto propagand铆stico que se hac铆a para convertir a su figura en m谩rtir y para dar legitimidad al r茅gimen. La muerte de Franco se produjo casualmente tambi茅n un 20 de noviembre, aunque se cree que su vida fue prolongada artificialmente por sus m茅dicos para lograr dicha coincidencia de fechas. A partir de 1976, por ende, se empez贸 a conmemorar tambi茅n al dictador. Y con gran afluencia de gente. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1983, el Paseo de la Castellana, en Madrid, estaba llena de gente, lo que

da idea de la impunidad de la gozaba y goza el fascismo en el Estado espa帽ol.

M谩s all谩 de estos homenajes fascistas, durante la transici贸n se empez贸 a producir, cada mes de noviembre, una especie de mercadillo pol铆tico en Tirso de Molina, en el que se compart铆an libros y se juntaban colectivos comunistas, anarquistas, etc. Se convirti贸 as铆 en un lugar de intercambio de ideas.Pero tambi茅n en un lugar de confrontaci贸n, ya que durante muchos a帽os el mercadillo era atacado por fuerzas de extrema derecha, lo que acababa en carreras, peleas, y, sobre todo, presencia policial.

Seguimos avanzando en el tiempo y nos detenemos en el 20N de 1988, una fecha clave para entender los or铆genes de noviembre como mes de acci贸n antifascista. Ese a帽o, la extrema derecha lanz贸 varias convocatorias y actos conmemorativos en Madrid para los d铆as 18 y 19. Ese fin de semana se produjeron multitud de agresiones en los bares de los barrios de Malasa帽a y Chueca, en las que varias de las personas agredidas fueron marcadas con cruces gamadas y las iniciales de los GAL. Ante tales actos, la gente se prepar贸 para defenderse de posibles agresiones el d铆a 20 en Tirso de Molina, como efectivamente ocurri贸.

Por la ma帽ana, 15 personas pertenecientes a grupos aut贸nomos (de extrema derecha) fueron repelidas gracias a la autodefensa. Sin embargo, pasadas las 14:00h, volvi贸 a acudir el grupo de neonazis acompa帽ado de refuerzos que proven铆an de la manifestaci贸n fascista convocada por Vanguardia Nacional Revolucionaria. El resultado fue una pelea en la que hubo casi una decena de heridos y se produjo el destrozo de 3 puestos pol铆ticos. Tras marcharse los neonazis apareci贸 la polic铆a y se produjeron cargas, con heridos y un detenido. A ra铆z de dichos acontecimientos, en los a帽os posteriores lo que se hace es es convocar concentraciones en torno al 20N para defender los puestos de Tirso de Molina. En estos a帽os es cuando surge la Coordinadora antifascista de Madrid, que estableci贸 relaciones con asociaciones de inmigrantes de la ciudad.

Y es que, precisamente, a lo largo de las d茅cadas de 1980 y 1990 bastantes personas migrantes se fueron asentando en el barrio madrile帽o de Aravaca. Su estilo de vida choc贸 con la de los vecinos de este barrio, lo que fue aprovechado por grupos xen贸fobos para iniciar una campa帽a racista mediante pintadas y reparto de propaganda pol铆tica con la que acusaban a estas personas de promover la violencia, ejercer la prostituci贸n y dedicarse al tr谩fico de drogas. Un clima de crispaci贸n que tambi茅n fue promovido por los

medios de comunicaci贸n.

En este contexto, el 1 de noviembre de 1992, se produjo un enfrentamiento entre mujeres dominicanas y la polic铆a municipal que se sald贸 con 5 heridos y el destrozo de 2 coches. La tensi贸n en el barrio era pr谩cticamente insostenible, lo que desemboc贸 en el asesinato de Lucrecia P茅rez por parte de Luis Merino.

Era un Guardia Civil en activo que se se encontraba bebiendo en la Plaza de los Cubos con 3 menores, lugar que era punto de reuni贸n habitual de neonazis. Decidieron entonces, seg煤n recogieron los medios de la 茅poca, 鈥dar un escarmiento a los negros鈥. Hicieron una incursi贸n en un piso donde resid铆an personas migrantes y realizaron varios disparos. Este caso es importante porque fue el primer crimen fascista reconocido como tal en Espa帽a. La conmoci贸n y la rabia que caus贸 se vieron reflejadas en las concentraciones que se vieron reforzadas esos d铆as. Incluso hubo una manifestaci贸n institucional silenciosa el 21, a la que acudi贸 la Coordinadora en bloque, consiguiendo romper ese silencio para denunciar la ley de extranjer铆a que se hab铆a aprobado recientemente. Al d铆a siguiente, se convoc贸 una manifestaci贸n que congreg贸 a 7000 personas y que recorri贸 las calles desde Atocha hasta Tirso de Molina. Desde entonces, se ha mantenido la tradici贸n de convocar una manifestaci贸n con ese mismo recorrido todos los 20N.

M谩s recientemente, el 11 de noviembre de 2007, se produjo otro acontecimiento que vino a reforzar la acci贸n antifascista. La secci贸n juvenil del partido neonazi, Democracia Nacional, convoc贸 una manifestaci贸n discriminatoria y racista en el barrio de Usera, caracterizado por su alta tasa de poblaci贸n migrante. Se trat贸 de un acto racista y xen贸fobo en toda regla y muy provocador.

De hecho, es una estrategia que ha continuado hasta nuestros d铆as. Una prueba de ello es que el Hogar Social se ubicara durante muchos a帽os en el barrio de Tetu谩n, conocido tambi茅n por sus altos 铆ndices de poblaci贸n extranjera. Esto choca con la idea de este grupo de repartir alimentos solo a familias espa帽olas, actividad que tendr铆a m谩s sentido en otros barrios. Lo que demuestra una voluntad de provocar e intimidar. Aquel d铆a, grupos militantes antifascistas acudieron para impedir la manifestaci贸n as铆 como para responder a esa provocaci贸n e intimidaci贸n. Un grupo de antifascistas de camino a la contramanifestaci贸n se cruz贸 en la parada de metro Legazpi con un militar fascista, Josu茅 Estabanez, quien prepar贸 el cuchillo al percatarse de su presencia. Carlos Palomino, un chaval de 16 a帽os, fue apu帽alado en el coraz贸n sin previo aviso y a sangre fr铆a. Otro de sus compa帽eros tambi茅n fue apu帽alado y estuvo a punto de perder la vida. La rabia que sentimos en ese momento se tradujo en un nuevo impulso para el noviembre antifascista. A partir de

entonces, cada noviembre recordamos a Carlos y a todas las compa帽eras y compa帽eros que han sido v铆ctimas de asesinatos o de agresiones fascistas, de todas partes del mundo.

El noviembre antifascista est谩 marcado por la violencia y en ocasiones por la muerte. Pero existieron m谩s agresiones y asesinatos entre los dos sucesos que hemos destacado aqu铆. Y en la actualidad se siguen produciendo. As铆, el lema de cualquier organizaci贸n o militante antifascista es un lema claro que nos define: ni olvido ni perd贸n. No es que sea partidario de centrarme en las agresiones, pero est谩n all铆. Lo m谩s importante, sin embargo, es tener claro por qu茅 luchamos y hacemos estas manifestaciones y actos.

Hay que identificar el autentico problema, combatir una ideolog铆a pol铆tica basada en el odio al diferente, la superioridad y la explotaci贸n de una raza por otra, sustentando en la violencia hacia quienes se atreven a cuestionarles. Noviembre es as铆 un mes conmemorativo, pero tambi茅n un mes de lucha en el que se suelen llevar a cabo diversas actividades que nos recuerdan qu茅 es el fascismo y porque somos antifascistas.

Art铆culo publicado en el n潞29 del bolet铆n Briega en papel Diciembre 2021.