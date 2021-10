–

De parte de CNT October 21, 2021

El pasado 16 de octubre CNT apoyó la manifestación en defensa de las pensiones que tuvo lugar en Madrid, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)

25000-30000 manifestantes llegados de todos los rincones del estado español iniciaron una marcha desde el congreso de los diputados a la puerta del sol, mostrando su desacuerdo con el Pacto de Toledo y la reforma de las pensiones que quieren aprobar de la mano de José Luis Escrivá.

Con el lema: “Lucha por unas pensiones dignas” la comitiva cenetista dentro de la movilización formó bloque propio en la zona de los sindicatos, justo después de los bloques por territorio, donde también participaron personas de diferentes partes del estado.

En dicha movilización CNT no quiso dejar pasar la preocupación por los miles y miles de trabajadores y trabajadoras hoy en activo que, tras esta reforma sumada a las anteriores, pone en auténtico riesgo el mantenimiento de unas pensiones dignas en un futuro para estas personas.

La manifestación fue alegre y reivindicativa, sirviendo de punto de encuentro para multitud de gentes venidas de diferentes territorios, organizaciones sociales y sindicales, siendo patente la ausencia de dos agentes activos en contra del sistema publico de pensiones dentro del pacto de Toledo, que son CCOO y UGT.

La manifestación concluyó en la Plaza del Sol donde compañeros y compañeras de COESPE, Conchita Rivera, Ciriaco y Ramón Franqueza, explicaron a los asistentes cómo quedaba la situación de la lucha por el mantenimiento de un sistema de pensiones, la exigencia de subida de las pensiones mínimas y no contributivas, hasta alcanzar los 1.084 euros que propone la Carta Social Europea, la mejora en las pensiones de viudedad para romper la brecha de género, la denuncia que los gastos que no corresponden a la caja de las pensiones puede suponer entre 200.000 y 600.000 millones de euros, por eso piden una auditoría, etc. Y también se conmemoró a la mayor movilización de pensionistas de todo el estado que se realizó el 16 de octubre de 2019.