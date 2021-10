–

CR脫NICA DEL ACTO CELEBRADO EN

GRANADA

El lunes 25 de octubre a las seis de

la tarde, en la antigua Facultad de Medicina de Granada, nuestro compa帽ero Pepe

G贸mez expuso su libro Relatos y Poemas 鈥淢emoria Necesaria鈥, dentro de los actos

programados en el Octubre Rojinegro que, como cada a帽o, organiza la CNT-AIT de

Granada.

Despu茅s

de unas breves y sentidas palabras, abri贸 el acto Gisela Garc铆a en

representaci贸n de la Universidad. Hija de Emilio Garc铆a y nieta de Jos茅 Luis

Garc铆a R煤a; ambos compa帽eros inolvidables, de los que formamos parte del

movimiento anarcosindicalista.

A continuacion Fran Andujar como Secretario del Sindicato de Granada present贸 al ponente e hizo un recorrido por su trayectoria sindical para pasar a cederle la palabra para su intervencion.

M谩s

que dedicarse a comentar su libro, que lo hizo con brevedad, el compa帽ero se

dedic贸 a exponerles a los asistentes, una serie de temas ligados a la Memoria; uno

principal, fue, la de localizar a los asesinados por los golpistas en Puerto

Real, a los que el sindicato, ha dedicado m谩s de treinta a帽os, logrando la

recuperaci贸n de 185 personas.

Otro

tema ligado a la memoria m谩s reciente, que no quiso dejar de lado, fue la

Reconversi贸n Industrial; por la repercusi贸n que tuvo en la destrucci贸n del

tejido industrial del pa铆s y, como consecuencia, el quebranto del empleo, lo que

provoc贸 que varias provincias y comarcas naufragaran y se empobrecieran y, que,

a煤n contin煤an sin levantar cabeza. La destrucci贸n de los sectores industriales

como el naval y el sider煤rgico, incluido el integral; la maquinaria pesada y la

miner铆a; el desmantelamiento de la flota pesquera y el campo: donde pagaban por

arrancar los olivos y las vi帽as; la venta del sector propio del autom贸vil, la

gama blanca, el textil y un largo etc. Una devastaci贸n que no hubiera sido posible

sin la colaboraci贸n y la traici贸n de los partidos 鈥渄e izquierdas鈥 y sus

sindicatos, que fueron ahogando las luchas, sector por sector, impidiendo la posibilidad

de lograr una gran huelga general.

Como

consecuencia de lo expuesto, insisti贸, en que los pactos sociales como el AMI,

el ANE, el AES firmados por los sindicatos CCOO-UGT y la CEOE y, sobre todos

ellos, los Pactos de la Moncloa, fueron las herramientas que lograron garantizar

la paz social y, encadenar, doblegar y amansar, a un movimiento obrero que a煤n

hoy, desorganizado, es incapaz de dar respuesta a tanta injusticia. La CEE, (Comunidad

Econ贸mica Europea) nos conden贸 a depender del ladrillo y el turismo; lo que nos

impide crecer, faltos de diversidad, y obligados a depender b谩sicamente de estos

sectores.

Sentenci贸 que, todo lo acontecido, prueba, que

el di谩logo democr谩tico, no existe entre desiguales. Es la acci贸n directa, (vac铆a

de intermediarios) base del anarcosindicalismo, el mejor de los caminos que

permite la participaci贸n y el protagonismo de los afectados frente a cualquier

situaci贸n de injusticia.

Despu茅s

de recitar varias poes铆as termin贸 con la

lectura de un poema dedicado a Jos茅 Luis Garc铆a R煤a, y las palabras de Gisela,

ofreciendo la Universidad para futuros actos dieron fin al evento.

Fue gratificante reencontrarnos con

decenas de compa帽eros militantes, con los que confraternizamos y dimos 谩nimos,

para continuar en la lucha por la libertad y la emancipaci贸n de los

desfavorecidos.

Paco Arag贸n S.O.V CNT-AIT Puerto Real 28-10-2021