De parte de CNT-AIT Granada June 24, 2023 394 puntos de vista

El viernes 23 de Junio la CNT-AIT de Granada realiz贸 una segunda concentraci贸n contra Frankfurt Bocanegra por motivo de la denuncia de la empresa contra nuestra compa帽era y nuestro el sindicato por haberles denunciado por acoso sexual. Nuestra denuncia por acoso se sustenta por una serie de pruebas que no se han negado sino que en su conjunto se ha dictado que no es suficiente para constituir delito. La semana pasada llamamos la atenci贸n sobre el aspecto gr谩fico del env铆o de una foto de pene que recibi贸 la compa帽era pero en esta ocasi贸n hemos puesto m谩s atenci贸n a los textos que enviaba el acosador (porque lo es, que la gente vea lo que vio el juez y juzgue por s铆 misma) a la compa帽era. Nuevamente el apoyo del p煤blico fue enorme.

Como en la anterior ocasi贸n no les fue muy bien, el 23 Frankfurt contrat贸 a una tuna para intentar tener una m煤sica dentro y amortiguar la protesta. Pero lo cierto es que ni siquiera entraba la gente y solo hab铆a dentro sus incondicionales. la mayor铆a a sueldo y uno de ell@s nos dijo que por nuestra culpa estaba all铆, y no le hac铆a gracia. Por su parte, la polic铆a estuvo apoyando a la patronal y tras escuchar varias peticiones de un se帽or del interior del establecimiento empez贸 a recurrir a sus t铆picos trucos, lo cual se preve铆a porque vinieron sin ser visibles los n煤meros de placa, tales como no poder utilizar la megafon铆a por el tema de la ordenanza municipal. En este caso se nos exigi贸 que ten铆amos que esperar a que viniese un t茅cnico a calcular el nivel del sonido del meg谩fono y mientras tanto no lo pod铆amos usar. El compa帽ero que se identific贸 al principio del acto les dijo que una ordenanza municipal no pod铆a vulnerar los derechos fundamentales como son los de reuni贸n y de libertad sindical, que constituye una protesta p煤blica leg铆tima como era aquella. La respuesta policial fue pedirle la identificaci贸n, cuando ya estaba identificado, y todo era una excusa para llev谩rselo a la comisar铆a. All铆 fue y se le pregunt贸 si los datos anteriores eran correctos y lo dejaron en libertad, con denuncia de haberse negado a bajar el meg谩fono… que 茅l no usaba y que nunca neg贸 apagarlo, sino informar de la jerarqu铆a en Derecho. Lo curioso es que la persona que llevaba el meg谩fono s铆 obedeci贸 y dej贸 de utilizarlo, m谩s que nada porque gritando a viva voz hac铆amos m谩s ruido y era absurda la exigencia que se nos solicitaba. Solo imped铆a las lecturas a voz baja del contenido de la octavilla y de los detalles del conflicto, fomentando la parte de consignas. El t茅cnico que iba a venir para calcular el sonido del meg谩fono nunca vino y se vio que solo era un rollo m谩s de la polic铆a para fastidiar la concentraci贸n y vulnerar sus derechos. Cuando fue evidente que no ven铆a se volvi贸 a utilizar el meg谩fono, aunque no estuviera la persona identificada no identificada que decid铆a si apagar o no un meg谩fono que no ten铆a.

En el acto vinieron personas del sector del Espect谩culo que construy贸 un pene con mensajes relativo al acoso sexual para visibilizar el tipo de fotos de “salchichas” que se promueve en el establecimiento. Un recurso m谩s para llamar la atenci贸n y que acerc贸 a personas para informarse de los detalles del conflicto.

El acto se cerr贸 pero considerando que hay que volver pronto. Pronto informaremos de nuevas acciones al respecto. Por lo pronto estaremos presentes en la Manifestaci贸n del Orgullo del d铆a 26 donde queremos informar de este caso, que debe mucho al sistema patriarcal que tambi茅n acosa al movimiento LGBTIAQ+.