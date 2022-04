–

April 29, 2022

“Europa parece haber decidido el suicidio en aras de los intereses de Estados Unidos”



Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Ángeles, Nines, Maestro, médica e integrante de la Coordinadora de Núcleos Comunistas, no dejó indiferente a nadie en la charla de este 28 de abril en Zirika Herri Gunea de Bilbo de la mano de Sare Antifaxista. Analizó la situación actual desde la Covid hasta el conflicto entre Rusia y Ucrania, que va más lejos, y que el imperialismo estadounidense lo utiliza para hacerse con el control de Europa frente a Rusia y China, principales objetivos de la actividad geoestratégica que ha trazado el Pentágono estadounidense desde hace décadas. Para ella “el fascismo (creciente) es el recurso del capital y el imperialismo a situaciones de crisis”, sobre todo, para hacer frente “al estallido social”.

Explicó que el Covid es “un producto fabricado” y que ha servido para “el control social”. Ese paso tiene un desarrollo mucho mayor “de cara a favorecer los intereses de la oligarquía mundial” que, a la vez, ostenta la “propiedad directa y control” de los medios de comunicación y con la inestimable ayuda de los gobiernos con leyes de “censura”. Porque, según dijo, los nuevos textos determinan que el Estado puede intervenir, “no porque sea una información falsa, sino por estrategia de control”. En el caso español se contempla dentro de la Ley de Seguridad Nacional, que se está tramitando, “donde el Estado puede censurar información no falsa”, pero que puede ser “peligrosa” porque podría provocar “un estallido social”.

Detrás de esta sumisión de los gobiernos a la élite económica se encuentra el Foro de Davos que en su “gobernanza global” marca el camino para establecer “instituciones supranacionales” por encima de “constituciones y gobiernos” [Pueden leer la entrevista que amplía estos datos https://jotabepress.news.blog/2022/04/20/nines-maestro-el-papel-de-la-otan-en-el-conflicto-entre-ucrania-y-rusia-que-lleva-decadas-cercando-militarmente-a-esta-ultima-es-solo-una-primera-puesta-en-escena-de-la-nueva-guerra-a-gran/ ]. El objetivo es “la centralización del poder económico, el sanitario, la comunicación, la digitalización de nuestras vidas, de nuestras identidades”. De ahí, Nines Maestro añadió que la experiencia con el confinamiento durante el Covid sirvió para permitir “que el capital destruyera competencia. Las pyme han sido aniquiladas en la pandemia”.

La otra vuelta de tuerca de esta situación son las sanciones impuestas a Rusia, que llevará al encarecimiento de productos básicos, de la energía y a parar proyectos estratégicos energéticos entre Alemania y Rusia. Resultado: “el gas ruso era un 40% más barato que el de Estados Unidos”. A la vez, dejó un dato para la reflexión y que sitúa en mal lugar a los gobiernos: “la compra de gas a Estados Unidos comenzó en otoño, no en este momento”. Es decir, algunos ya preparaban la guerra. Para Maestro, esta realidad tendrá también repercusiones para el Estado español, por “el sometimiento del Gobierno Sánchez a Marruecos” respecto al conflicto del Sáhara, que “si España sigue en esa línea” le cortará el grifo.

IMPERIALISMO: ESTADOS UNIDOS

Para Nines Maestro, el imperialismo ha estado siempre en manos de Estados Unidos y Gran Bretaña, aliados directos. Y admitió que Estados Unidos se dio cuenta que no iba a poder llevar el poder directo a nivel mundial, porque “Rusia y China le hacen frente”, por lo que “crearon la OTAN”. “Controlar Rusia, pasa a juicio del imperialismo de Estados Unidos, por controlar Europa” y adelantó que uno de los males fundamentales de la UE han sido que “no hay independencia económica, sin independencia militar”. La realidad se está viendo estos días, puesto que la cancelación del gaseoducto entre Rusia y Alemania “anula toda la independencia de la UE”. Aunque, a su juicio, todavía no está dicha la última palabra, porque hay voces críticas ante esa nueva situación, porque podrían a Europa ante un problema energético grave, por lo dijo como reflexión que “el diseño geoestratégico tiene agujeros negros, porque no han calculado los tiempos del fracking, que es el gas que exporta Estados Unidos, y la necesidad de construir regasificadoras para atender necesidades energéticas”.

En base a esta situación, fue categórica y dijo que el conflicto en Ucrania “con sanciones a Rusia, no han hecho que el pueblo ruso se levante” y recordó que Putin “está alejado de mis pensamientos, porque favorece a los oligarcas”.

Ante esta crisis que se avecina, de hecho el Gobierno español se ha visto obligado a reducir a casi la mitad las previsiones económicas para este año, Maestro explicó que este cóctel de “Covid más consecuencias económicas de las sanciones y el descomunal gasto militar nos lleva a una ruptura social” para la que se preparan. Y añadió que si la OTAN acoge a Finlandia y Suecia “nos acerca a una guerra no convencional entre China, Rusia y OTAN. Será, de nuevo, en suelo europeo y nosotras seremos carne de cañón”. En este caso sentenció que “Europa parece haber decidido el suicidio en aras de los intereses de Estados Unidos”.

PREPARADOS PARA LA REPRESIÓN



Este nuevo escenario conlleva una “mayor militarización y represión”. Nines Maestro recordó a este respecto que “en el Estado español no se ha derogado ninguna ley antiterrorista, ni la ley mordaza y ahora está en marcha la estrategia de Seguridad Nacional de control social”. Todo ello con la guinda que a finales de junio se celebrara en Madrid la Cumbre de la OTAN para la cual el Gobierno español tiene previsto gastarse 37 millones, “entre otras cuestiones, para comprar 6.000 cargadores y pistolas Táser”, dijo. De esta manera, prevén “la militarización, anulación de la libertad de expresión y de medios…la realidad que se viene encima es la que es”.

A pesar de todas estas cuestiones que planteó, Ángeles Maestro llamó a ponerse manos a la obra para generar “un proyecto político que enfrente” este modelo ligado a la oligarquía y con “una dirección clara y organizada”.

Cerró su exposición básicamente explicando “la alianza que hay entre el imperialismo y el fascismo”. No es de este momento, sino de antes de las grandes guerras. Por lo que demandó que “hay que vincular la lucha antiimperialista a la lucha antifascista”, porque “el fascismo es el recurso del capital y el imperialismo a situaciones de crisis”.

En el debate con el numeroso público asistente a Zirika, Nines Maestro lamentó que el Gobierno “más progre”, como se autodenomina el Gobierno español, con una mano “rechaza a Vox”, pero con la otra “arma a los fascistas de Ucrania”.

Nines Maestro: Antifascismo, Ucrania, OTAN, Imperialismo

https://sareantifaxista.blogspot.com/2022/04/nines-maestro-antifascismo-ucrania-otan.html

Argazkiak / Fotos: Baskale

https://www.flickr.com/photos/txeng/albums/72177720298474697