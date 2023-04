–

De parte de CNT-AIT Granada April 6, 2023 44 puntos de vista

Hoy 6 de Abril hemos, en d铆as de Semana Santa que llena nuestras calles de enorme actividad, CNT-AIT Granada ha realizado dos piquetes informativos contra empresas con las que mantenemos conflicto laboral.

Primero se acudi贸 a la calle Elvira para realizar el primer acto de protesta contra el establecimiento COVIRAN que despidi贸 a nuestro delegado sindical. En los cristales de la tienda pudimos ver un cartel en el cual el patr贸n reivindica su derecho a despedir, para a continuaci贸n citar la carta de despido disciplinario que redact贸 para despedir a nuestro compa帽ero, en el cual realiza una serie de acusaciones que no se ha visto respaldado por ninguna sanci贸n, comunicaci贸n ni denuncia, sobre hechos que se afirma que ocurrieron hace ya meses, y que solo se enter贸 nuestro compa帽ero cuando fue despedido. Ni presentaron denuncia alguna ni utilizaron el convenio o el Estatuto de los Trabajadores para sancionar nada, y a la vez, no adjuntaron ninguna prueba ni nada, en un supermercado que tiene c谩maras por todo el establecimiento y que no tendr铆a dificultades para respaldar sus acusaciones, algunas de ellas muy osadas y graves. Asimismo, en fechas recientes tuvo otro conflicto laboral otro sindicato -el SAT- en el mismo establecimiento y pueden verificar punto por punto nuestras afirmaciones sobre lo que hace la empresa.

Un poco impresionad@s por tal descaro, no por ello cambiamos los planes y realizamos el acto para informar al vecindario y viandantes y animales a no consumir en la tienda hasta que se solucione el conflicto. El jefe, como ya pudimos comprobar anteriormente, sali贸 para insultar y mostrar su actitud, pero el grupo pudo acallar sus berrinches de privilegiado que se cree que puede hacer de juez por medio del despido. Pudo ver que la gente daba credibilidad a todas nuestras explicaciones y que sus acusaciones carece de credibilidad alguna. Cuatro a帽os trabajando para que justo a partir de la constituci贸n de la secci贸n sindical elabore un historial casi criminal.

Un segundo acto se realiz贸 frente al Candil, que gracias a los 煤ltimos movimientos se ha conseguido que pague el total a una compa帽era, pero hay otro compa帽ero que no ha recibido un solo euro desde que fue despedido en Enero. Si bien en calle Elvira hab铆a un notable n煤mero de personas, es f谩cil imaginar el absoluto lleno de miles de personas en el Paseo de los Tristes. El jefe, que ha estado ausente en los 煤ltimos intentos de solucionar el tema de nuestro compa帽ero, se dign贸 en llamar por tel茅fono e intentar llegar a un acuerdo, pese a que lo que se pide es ya bien conocido por 茅l y que resulta dif铆cil para el trabajador bajar sus peticiones, ya que 茅l tambi茅n tiene una econom铆a que atender. En los 煤ltimos meses el patr贸n firm贸 diversos acuerdos con plazos fijados que ha intentado incumplir en todo momento y que solo gracias a los actos informativos de CNT-AIT para convencer que no se pague a quien no paga y la consiguiente solidaridad de las personas pudo hacer que poco a poco y con muchas molestias se fuese pagando. El compa帽ero vio toda esa situaci贸n y 茅l prefiere que se zanje cuanto antes y en un plazo a ser posible.

En los dos actos recibimos much铆simo apoyo y pudimos ver la negativa de muchas personas a no consumir o pagar, en unas fechas donde hay un consumo enorme. Ma帽ana repetiremos estos dos actos para insistir en alcanzar soluciones a estos conflictos laborales.