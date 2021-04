–

Zaragoza

A finales del pasado mes de septiembre, Alumalsa (la mayor fundici贸n del Estado espa帽ol) notific贸 a su plantilla la intenci贸n de llevar a cabo un ERE de extinci贸n con el que pretend铆a despedir a 230 trabajadoras y trabajadores.

Esta maniobra empresarial vino precedida por la aplicaci贸n de sucesivos ERTEs a ra铆z de la pandemia de COVID-19 (el 煤ltimo de los cuales finalizaba el 31 de octubre), y fue planteada en un momento en el que la plantilla se hallaba en una situaci贸n completamente an贸mala ya que la habitual celebraci贸n de asambleas dentro de la f谩brica resultaba imposible debido a dicha pandemia. Por ello, fue necesario buscar de inmediato mecanismos alternativos que permitieran la participaci贸n e implicaci贸n de toda la plantilla en el conflicto que se avecinaba, y ya el 27 de septiembre se pudo realizar una primera asamblea al aire libre en la que el sentir general fue de no aceptar ning煤n despido, d谩ndose el mandato a las distintas representaciones sindicales presentes en la empresa de que buscasen otras alternativas que evitasen cualquier forma de despido colectivo.

As铆, las negociaciones del periodo de consultas dieron comienzo a principios del mes de octubre, componi茅ndose la mesa negociadora con representantes de los cuatro sindicatos presentes en el comit茅 de empresa (SITA, UGT, CCOO y OSTA) y de la secci贸n sindical de la CNT. Durante el periodo de consultas, la empresa se limit贸 a presentar los despidos como inevitables, procurando centrar la negociaci贸n en su n煤mero y la cuant铆a de las indemnizaciones, sin aceptar planteamientos alternativos. Por esta raz贸n, la plantilla inici贸 una serie de movilizaciones para nivelar la balanza en la mesa negociadora, de manera que el 5 de octubre se produjo una primera y multitudinaria manifestaci贸n que atraves贸 buena parte de la ciudad de Zaragoza y que cont贸 adem谩s con apoyo de militancia confederal de otros lugares, que se desplaz贸 al lugar solidariamente.

Pese a la unidad mostrada por la plantilla, las representaciones de SITA, UGT, CCOO y OSTA se descolgaron de esa din谩mica, cuyo lema unitario hab铆a sido la defensa del pleno empleo, y entraron en el marco planteado por la empresa.

Los siguientes d铆as del periodo de consultas transcurrieron en una t贸nica similar, con movilizaciones secundadas por toda la plantilla y sindicatos, y con una direcci贸n empresarial empe帽ada en no negociar nada que no fuese el n煤mero final de personas despedidas y las indemnizaciones a abonar, pese a que del an谩lisis de la informaci贸n entregada y de la situaci贸n de la f谩brica se fueron produciendo las primeras contrapropuestas por parte de la representaci贸n de la plantilla, tales como la aplicaci贸n de un nuevo ERTE que permitiera mantener todos los puestos de trabajo a la espera de superar la situaci贸n provocada por la pandemia y sus efectos (la mayor铆a de ellos alegados ya con anterioridad por la empresa precisamente para la aplicaci贸n de los ERTEs previos al despido colectivo), cuyo car谩cter era y sigue siendo puramente coyuntural y por lo tanto no pod铆a justificar, a juicio de la CNT, ninguna medida definitiva tal como un despido colectivo.

Por otra parte, y continuando el an谩lisis sobre por qu茅 resultaba inadmisible la intenci贸n de la empresa, debe destacarse que Alumalsa (como la mayor铆a de las empresas del sector de la siderometalurg铆a) cuenta con una plantilla cuyo personal obrero est谩 altamente masculinizado, al tratarse de una industria tradicionalmente vedada a las mujeres, quienes solo en los 煤ltimos a帽os y de manera insuficiente se han podido empezar a incorporar a estos puestos de trabajo, aunque en n煤mero todav铆a muy desproporcionado a favor de los hombres. Pues bien, el principal m茅todo de selecci贸n planteado por la empresa para determinar las personas afectadas por el ERE no fue otro que la menor antig眉edad, de manera que entre los 230 despidos planteados se hallaba la totalidad de las mujeres del personal obrero (salvo tres de ellas que, por ser miembros del comit茅 de empresa, no pod铆an ser despedidas por tener prioridad de permanencia), produci茅ndose as铆 un caso palmario de discriminaci贸n indirecta por raz贸n de sexo, al utilizar Alumalsa un criterio aparentemente neutro cuyos efectos repercuten sin embargo de manera absolutamente desproporcionada sobre un sector de la plantilla que ya arrastra una situaci贸n inicial de desigualdad en el acceso al empleo por raz贸n de su sexo: las mujeres.

Inmersos en este pulso, el s谩bado 18 de octubre se produjo la mayor de las manifestaciones realizadas en contra de las intenciones de la empresa, a la que asistieron miles de personas, cont谩ndose entre ellas la pr谩ctica totalidad de la plantilla y sus familias y personas allegadas, y que cont贸 tambi茅n con una nutrida presencia confederal, desplaz谩ndose nuevamente compa帽eras y compa帽eros de otros lugares para apoyar la lucha emprendida.

Sin embargo, y pese a la unidad mostrada por la plantilla durante todo el proceso, el lunes siguiente a esta movilizaci贸n las representaciones de SITA, UGT, CCOO y OSTA se descolgaron de la din谩mica seguida hasta entonces, cuyo lema unitario hab铆a sido la defensa del pleno empleo, y entraron en el marco planteado por la empresa, aceptando como inevitable la consumaci贸n del despido colectivo, abandonando el debate sobre la existencia o no de causas reales (que hasta ese momento hab铆a dominado las reuniones entre las partes), y limit谩ndose a discutir cu谩ntos despidos habr铆a finalmente y a qu茅 precio. Frente a esto, no obstante, la secci贸n sindical de la CNT se mantuvo firme en su intenci贸n de no aceptar despidos.

Fruto de esta disparidad de criterios se convocaron dos huelgas indefinidas, una por parte de CNT (con el objetivo de evitar los despidos) y otra por parte del resto de sindicatos (con el objetivo de que las personas despedidas fueran menos que las inicialmente previstas y con mayores incentivos econ贸micos). Ambas huelgas comenzaron el 25 de octubre a las 22:00, siendo el seguimiento pr谩cticamente total entre el personal obrero, pese a lo cual la empresa y los cuatro sindicatos que aceptaron dar por inevitable el despido colectivo consiguieron con el paso de los d铆as encerrar a la plantilla en el falso dilema entre 芦lo malo y lo peor禄 que ven铆an tratando de plantear desde el inicio, situ谩ndola ante una elecci贸n entre aceptar un preacuerdo de 180 despidos (indemnizados como improcedentes cuando no fuesen voluntarios) o que se aplicara la intenci贸n inicial de la empresa, tirando as铆 por la borda y de un plumazo el mes que se llevaba de lucha, y obviando deliberadamente cualquier opci贸n de oponerse al ERE, como si tales opciones no existieran.

En este conflicto se ha evidenciado el modelo sindical de la CNT, que asume que la destrucci贸n de empleo no soluciona ning煤n problema de la clase obrera, y que considera al tiempo que la perspectiva feminista debe estar presente en cada conflicto.

As铆 las cosas, el 31 de octubre, con el rechazo de la CNT y de 96 votos en contra, la mayor铆a de la plantilla vot贸 a favor de elevar a definitivo el preacuerdo mencionado, de manera que la mayor铆a de la comisi贸n negociadora (todos sus integrantes salvo el delegado de CNT) firm贸 el acuerdo de fin de per铆odo de consultas, aplicando despu茅s la direcci贸n de Alumalsa 171 de los 180 despidos firmados.

La valoraci贸n de la secci贸n sindical de la CNT de dicho acuerdo es muy negativa, por m煤ltiples motivos: primero, porque con su firma se convalida un despido colectivo cuyas causas eran m谩s que cuestionables, habida cuenta de que la mayor铆a de las alegadas por la empresa se hab铆an utilizado ya para justificar ERTEs COVID, de manera que el acuerdo cancela por la v铆a de los hechos los derechos que el art铆culo 2 del RD-ley 9/2020 reconoce a la clase trabajadora (que las causas de los ERTEs COVID en ning煤n caso puedan justificar despidos); segundo, porque es un acuerdo que consuma la discriminaci贸n indirecta por raz贸n de sexo contra las mujeres del personal obrero de la empresa (de las que finalmente fueron despedidas dos tercios, siendo dicha incidencia el doble de la que en t茅rminos generales se produjo en la plantilla); tercero, porque dicho acuerdo entra en la l贸gica (nefasta para la clase obrera) de que las crisis empresariales se solucionan mediante la destrucci贸n de empleo, lo cual no conduce a otra cosa que a la desindustrializaci贸n de nuestros territorios y a la consiguiente p茅rdida de derechos para toda la clase trabajadora.

El desarrollo de este conflicto evidencia por lo tanto la necesidad de consolidar un modelo sindical diferente que, en materia de despidos colectivos, tenga por pauta la no aceptaci贸n de ninguna consecuencia sin antes analizar las causas en su ra铆z 煤ltima, y que por lo tanto tenga claro que la firma de despidos nunca es una opci贸n. Un modelo sindical que asuma que la destrucci贸n de empleo no soluciona ning煤n problema de la clase obrera, y que asuma tambi茅n que la perspectiva feminista debe estar presente en cada conflicto y en cada pelea que se libre con la patronal. Ese es el empe帽o de la CNT y en esa labor continuar谩, afrontando cuantas luchas vengan en el futuro.