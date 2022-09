El pasado jueves 22 de septiembre les compas del Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social volvimos a juntarnos a las puertas de la Fundaci贸n Plan International Espa帽a para recordarles que nosotres no agachamos la cabeza ante su explotaci贸n laboral. Ya van tres veces que les hemos ganado en los tribunales, demostrando que incumplen de manera sistem谩tica la legislaci贸n vigente y ahora vamos a por la cuarta.

Este conflicto comenz贸 hace la friolera de cuatro a帽os ya, y a pesar de que han intentado vencernos con las armas m谩s sucias y desleales (amenazas, presi贸n y hasta difamaci贸n y mentiras entre los compa帽eros y en los tribunales) no han conseguido desmoralizar nuestra lucha en ning煤n momento. Gracias a les compas, el apoyo del sindicato y la aut茅ntica solidaridad, no la falsa solidaridad que tanto predican este tipo de organizaciones, seguimos luchando con la misma fuerza que cuando empez贸 el conflicto. Porque sabemos que la lucha es el 煤nico camino para una sociedad justa.

Volveremos a sus puertas tantas veces como sea necesario

隆 VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!