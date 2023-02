–

De parte de ANRed February 17, 2023 207 puntos de vista

Lorenzo 鈥淛imi鈥 Altamirano fue secuestrado al voleo por una banda de narcomenudeo y dejado sin vida frente a la cancha del club Newell鈥檚 Old Boys en Rosario. El cuerpo ten铆a un mensaje escrito para una organizaci贸n adversaria. El crimen provoc贸 la tercera gran crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe y sacudi贸 a la intendencia. 驴Qu茅 pasa cuando una ciudad cruza permanentemente los l铆mites de lo soportable en materia de violencia? Por Gustavo Molina (Revista Crisis).

鈥淒ami谩n Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo G贸mez dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario鈥, dec铆a la nota que los asesinos metieron en la ropa de Lorenzo 鈥淛imi鈥 Altamirano (28), cuando lo bajaron vivo frente a Puerta 6 del estadio 鈥淐oloso del Parque Marcelo Bielsa鈥 de Newell鈥檚 y le dispararon tres veces, mat谩ndolo en el acto. Eran las 11 de la noche del mi茅rcoles 1 de febrero y lloviznaba en Rosario. Apenas doce minutos antes, Jimi Altamirano hab铆a sido secuestrado al voleo a pocos metros de la esquina del Boulevard Oro帽o y la avenida 27 de Febrero (un cruce muy transitado del macrocentro) en una Renault Sandero robada dos d铆as antes. Poco despu茅s del asesinato, el veh铆culo apareci贸 incendiado.

Jimi fue la v铆ctima 34 en el departamento Rosario, seg煤n el Observatorio de Seguridad Publica. Sin embargo, en lo que va de febrero se sumaron 15 nuevos homicidios, acumulando 39 casos en este breve lapso de 2023. Por este hecho y otros ataques a balazos contra una comisar铆a y un centro de salud, el gobernador Omar Perotti ech贸 al ministro de Seguridad, el ex comisario Rub茅n Rimoldi y lo reemplaz贸 por Claudio Brilloni. El flamante ministro y ex comandante de Gendarmer铆a Nacional asumi贸 el mi茅rcoles 8 y el viernes 10 nombr贸 como Director General de la Polic铆a de Santa Fe al comisario Mart铆n Garc铆a, qui茅n reemplaz贸 en el cargo al comisario Miguel Oliva.

Pero las muertes siguieron luego de los cambios: en la puerta de un bar de Fisherton, zona noroeste de Rosario, fueron asesinadas otras dos personas. Adri谩n Jones, familiar del due帽o del local, y Ricardo Medini, un polic铆a que hac铆a adicionales y le robaron su pistola reglamentaria. Cuando comenz贸 la balacera, el agente tir贸 al piso a una compa帽era que tambi茅n hac铆a adicionales all铆, salv谩ndole la vida. En julio del a帽o pasado, Medini hab铆a posteado en Facebook: 鈥淗oy no s茅 si vale la pena dejar a mi familia por un sueldo que hoy en d铆a es de pobre, no s茅 si dejarla por ir a cuidar a gente que me desea la muerte s贸lo por las malas noticias de otro uniformado. Que no s茅 si quiero que me peguen un tiro o me choquen y mi muerte valga menos que la de un delincuente鈥. En el ataque tambi茅n fueron heridas otras cinco personas y la polic铆a secuestr贸 37 vainas servidas.

Esta es la tercera purga que lleva adelante el peronista Perotti en el 谩rea de Seguridad desde que asumi贸 en diciembre de 2019. En marzo de 2021, le pidi贸 la renuncia al ministro Marcel Sa铆n, luego de que se filtraran audios en donde trataba a oficiales y agentes de la polic铆a de Santa Fe como pueblerinos: 鈥淐reo que ustedes juegan en la Primera D y yo juego en la Primera A. Vos dir谩s que soy un hijo de puta, un fanfarr贸n, un turro. No, negro. Tengo muchos a帽os de experiencia jugando en Primera A. Ahora estoy en el vestuario de la Primera D. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes鈥. Ya para entonces estaba vigente una denuncia por supuestas escuchas ilegales perge帽adas desde el Ministerio contra pol铆ticos, empresarios y periodistas. La causa se mantiene firme con repercusiones insondables.

Jorge Lagna asumi贸 en reemplazo de Sa铆n y dimiti贸 en agosto de 2022 para evitar presentarse a un pedido de interpelaci贸n en la Legislatura. Durante su a帽o y medio al frente del Ministerio de Seguridad no supo ni pudo reorganizar a la fuerza y con 茅l tambi茅n pas贸 a retiro la jefa de la Polic铆a de Santa Fe, comisaria Emilce Chimenti. Mientras Lagna fue ministro, asumieron nueve jefes en la Unidad Departamental Rosario de la Polic铆a.

El tercer jefe de Seguridad de Perotti, el ex comisario Rub茅n Rimoldi renunci贸 una semana despu茅s de que literalmente le tiraran un muerto: 鈥淛imi鈥 Altamirano, una v铆ctima elegida al azar.

los umbrales

Los fiscales Mat铆as Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada a cargo de investigar el asesinato de Jimi, est谩n espantados: 鈥淗asta ahora tenemos una v铆ctima elegida al azar, que levantan de una esquina para asesinarla diez minutos despu茅s frente a la cancha de Newell鈥檚. Nunca tuvimos un caso de esta naturaleza, es grave, se pasaron los l铆mites en la ciudad鈥. Esta 煤ltima expresi贸n suele mencionarse en la ciudad cada vez m谩s asiduamente. El primer fiscal del caso, Ademar Bianchini, de la Unidad de Homicidios Dolosos, determin贸 que la v铆ctima pudo haber sido 鈥渓evantado鈥 para ser utilizado como mensajero, ya que 鈥渘o tengo elementos para suponer que est茅 relacionado a ese tema (la barra de Newell鈥檚 o la banda narco Los Monos). Puede ser que tenga que ver con alguien que est茅 cerca de alg煤n miembro o ex miembro de la hinchada, pero no a la barra como tal y menos en un conflicto entre grupos鈥.

Casi a la misma hora en que Jimi era secuestrado y asesinado delincuentes en moto balearon un m贸vil policial en desuso estacionado a metros de la Subcomisar铆a 26陋 de Villa Gobernador G谩lvez, en Pellegrini y Nahuel Huapi, en el Gran Rosario. All铆 dejaron una nota similar a la que se encontr贸 en el cad谩ver de Altamirano, donde se repite el nombre de Vinardi: 鈥淣icol谩s Avalle, Leonardo Vinardi, dejen de sacar a los pibes del club a tirar tiros en Rosario鈥. Al patrullero le pegaron siete balazos.

El fiscal Bianchini admiti贸 que el crimen frente a la Puerta 6 y la balacera en la subcomisar铆a de G谩lvez 鈥減odr铆a tener vinculaci贸n por la carta que dejaron en la Seccional, pero no por el veh铆culo utilizado. Fueron hechos casi simult谩neos. El que se us贸 en el Parque [de la Independencia] se quem贸 pocos minutos despu茅s y cerca del lugar del hecho鈥, declar贸 ante los medios rosarinos.

Dami谩n Escobar y Leandro Vinardi, dos de los citados en ambas notas, son investigados por los fiscales por sus v铆nculos con Ariel 鈥淕uille鈥 Cantero, uno de los jefes de Los Monos. Fuentes del Ministerio P煤blico Fiscal y el Ministerio P煤blico de la Acusaci贸n informaron a crisis que Carlos Dami谩n 鈥淭oro鈥 Escobar est谩 preso por narcotr谩fico y por dos causas de homicidio. En una de ellas imputado como autor intelectual del asesinato de un alba帽il que sal铆a con su ex novia, ejecutado en mayo de 2019. Mientras que Leandro 鈥淓l Pollo鈥 Vinardi est谩 a cargo de Los Monos en Villa Gobernador G谩lvez y el sur de Rosario, adem谩s de tener peso en un sector de la barra leprosa. Purga una condena por un homicidio en la c谩rcel de Pi帽ero. Nicol谩s 鈥淧upito鈥 Avalle, nombrado en la nota de la subcomisar铆a, comparte pabell贸n carcelario con Vinardi. Mientras que Gerardo 鈥淒ibu鈥 G贸mez, el tercer nombre que figuraba en el mensaje que dejaron en el cad谩ver de Jimi, es uno de los jefes de la barra de 脩uls.

Una semana antes del homicidio del chico punk, tal como se lo conoc铆a a Jimi, en los parrilleros que est谩n frente a la Puerta 6, Walter Maciel, un empresario del transporte ligado a G贸mez, hab铆a comido unos choripanes con amigos de la barra brava. Al salir en su Audi A5 blanco lo persiguieron dos sicarios en moto y lo balearon: de los diez disparos, dos le dieron en el abdomen y se recupera en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez de Rosario con custodia policial.

bombas de rabia

Jimi Altamirano era malabarista callejero y m煤sico en las bandas punk Bombas de Rabia, Dist贸pikos y CualkierAA. El mi茅rcoles 1 cerca de las ocho de la noche, hab铆an terminado de ensayar con Bombas de Rabia. Con los chicos se hab铆an reunido a tomar algo despu茅s del ensayo y cerca de las diez, debido a la inseguridad, con otro compa帽ero hab铆an acompa帽ado a la cantante de la banda a tomar el colectivo: 鈥淒e la parada del colectivo, volvieron con otro chico de la banda caminando, hab铆a empezado a lloviznar. Se despidieron en Oro帽o y 27 de Febrero. Jimi viv铆a cerca de ah铆, as铆 que empez贸 a caminar por 27 hacia el oeste, hasta que lo secuestraron鈥, cuenta J茅sica, amiga del m煤sico, quien lo vio por 煤ltima vez al mediod铆a de la jornada en la que lo mataron.

A las 22:31 una c谩mara de seguridad capta a 鈥淛imi鈥 caminando. Y a las 22:49 un llamado alert贸 a la polic铆a sobre una balacera y un cuerpo frente a la cancha de Newell鈥檚 en el Parque de la Independencia. Minutos despu茅s llega el aviso de una camioneta Sandero incendiada.

鈥淢e llega un mensaje con una noticia de Infobae y el nombre de Lorenzo Altamirano, ligado a la barra de Newell麓s. Yo respond铆 que no era Jimi porque no tiene nada que ver con el f煤tbol, ni con los barras, ni con Los Monos. Le pregunt茅 al 煤ltimo chico que lo vio, con el que se despidieron en 27 y Oro帽o y me dijo que no sab铆a nada, que cre铆a que estaba durmiendo en su casa con el celular apagado porque nunca le daba bola. Llamamos a la casa y la mam谩 nos dijo que no hab铆a regresado desde el d铆a anterior cuando se hab铆a ido a ensayar. Y que el cargador del tel茅fono estaba en la casa. Le dijimos que preguntara en el HECA, que es el hospital donde lleg贸 Lorenzo Altamirano, que podr铆a ser una persona que se llamara igual. Llam贸 por tel茅fono y le dijeron que deb铆a ir personalmente. Mientras llamaba se puso a ver las noticias y se enter贸 por la tele que hab铆an asesinado a su hijo鈥. J茅sica, adem谩s de ser amiga de la v铆ctima, es una de las voceras de la familia.

Daniel G贸mez, el padrastro de Jimi, reclam贸 en los medios: 鈥淗ac铆a m煤sica y malabares y siempre volv铆a a su casa鈥 hasta que no volvi贸. Era excelente, no se met铆a con nada ni con nadie. No era hincha de f煤tbol y la 煤nica vez que fue a una cancha fue para ver a La Renga鈥.

Jimi lleg贸 muerto a la Guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con tres disparos, uno en la cabeza, otro en el pecho y el tercero en una de sus manos: 鈥淟a gente tiene que entender que Jimi somos todos. Me puede pasar a m铆 o al kiosquero que cierra y va para su casa. Lo levantan al voleo y lo asesinan. Claramente, el de Jimi es un caso bisagra, por eso Jimi somos todos no es una consigna, es una realidad. Jimi pod铆a haber sido cualquiera, cualquier hijo, cualquier hermano, cualquier amigo. Queremos que la gente se involucre, que sea m谩s emp谩tica. El mi茅rcoles lo mataron a Jimi y el viernes en la misma cancha la gente estaba gritando los goles de Newell鈥檚. Y podr铆amos haber sido cualquiera鈥, reclama J茅sica.

鈥淓l pedido de Justicia no debe quedar en el vac铆o. Debemos salir todos a reclamar por Jimi porque ma帽ana puede ser cualquiera. Vivimos en un Estado copado por el narcotr谩fico, la ciudad est谩 llena de narcotraficantes y nadie hace nada. Los jefes de Los Monos est谩n presos pero dirigen todo desde la c谩rcel, donde supuestamente est谩n vigilados por el Servicio Penitenciario. En las calles est谩 la polic铆a y gendarmer铆a pero todos los d铆as tenemos un muerto a manos de los narcos. El gobernador Perotti cambia de ministro y dos d铆as despu茅s tenemos dos muertos. El presidente, a trav茅s del ministro de Seguridad An铆bal Fern谩ndez, dice que es un problema de Rosario. El presidente de Newell鈥檚, [Ignacio] Astore, tampoco dijo ni una palabra. Y los medios, al dar a conocer el mensaje mafioso, y al poner a Jimi en el rol de mensajero o encomienda fueron funcionales a los asesinos鈥.

v铆ctima militante

Luca Goldberg es la voz y bajo de Agresivamente, una banda punk con la que en plena pandemia se realizaron acciones solidarias en el ciclo Bandera Negra, donde montaron ollas populares en distintos barrios y villas de Rosario. Jimi tambi茅n particip贸 de la movida: 鈥淗icimos unas cincuenta ollas populares, trabaj谩bamos con la Biblioteca Popular Pocho Lepratti de La Tablada, hicimos un ciclo de arte popular y Jimi trabaj贸 a la par nuestra, llevando solidaridad a la gente, porque 茅l era as铆. En 2020 se dio una lucha larga de trabajadores de un Call Center -Hey Latam- y nosotros llevamos nuestra solidaridad. Jimi fue de los primeros en sumarse. Esa lucha, finalmente se gan贸鈥, recuerda Luca.

El cantante de Agresivamente coincide con J茅sica: 鈥淓l asesinato de Jimi, el secuestro y su posterior crimen a la vista de todos es un caso bisagra que nos debe interpelar como sociedad. Hace un a帽o, en enero, asesinaron a un matrimonio y su beb茅, a la salida de un casamiento. R谩pidamente se dijo que las v铆ctimas estaban ligadas al narco y la cosa pas贸 al olvido. Estamos tan anestesiados como sociedad que no import贸 que un beb茅, no ya sus padres, fuera v铆ctima de una balacera鈥. Efectivamente Iv谩n G铆m茅nez (35), su pareja Erica Romero (37) y su hija Elena de un a帽o de edad fueron asesinados en enero de 2022 en las afueras de Ibarlucea, en el Gran Rosario, tras salir del casamiento de Esteban 鈥淧inky鈥 Rocha y Brisa Milagros Leguizam贸n Ferreyra, ambos procesados por narcotr谩fico y sospechados de integrar la banda de Olga 鈥淭ata鈥 Medina, condenada en junio de 2020 por narcotr谩fico. El 5 de enero 煤ltimo, Rocha y Leguizam贸n Ferreyra fueron apresados en Asunci贸n, Paraguay, acusados de narcotr谩fico.

Luca Goldberg, cuyos familiares en la pasada dictadura militaron en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), asegur贸: 鈥淵a no es m谩s 鈥榓lgo habr谩 hecho鈥, o 鈥榚staba ligado a los narcos鈥, o 鈥榝ue un ajuste de cuentas鈥. Se corri贸 un l铆mite: secuestraron y ejecutaron a un inocente, podr铆a haber sido yo saliendo de un ensayo鈥.

Mauro Giuliano, m煤sico punk y conductor hasta 2022 del programa M谩s de un mill贸n en Radio Hanoi -dedicado a bandas alternativas y del under-, le cuenta a crisis: 鈥淣o entendemos la naturaleza de su asesinato. Fue como en la dictadura, hubo una log铆stica, no fue un caso armado por tres tipos: robaron la Sandero, la guardaron, buscaron a la v铆ctima y la secuestraron cuando no hab铆a nadie en la calle, llov铆a. Y a los diez minutos hacen bajar a Jimi frente a la cancha de Newell麓s y lo matan. Una semana antes, en esos parrilleros frente a la cancha, hab铆a cenado un tipo al que persiguieron y lo balearon. A Jimi le dejan una nota en el bolsillo. Y en G谩lvez a la misma hora atacan una comisar铆a y dejan una nota con los mismos nombres. Claramente se busc贸 tener impacto y los asesinos de Jimi lo lograron. Hubo log铆stica y mensaje. Lo peor es que los sicarios, los soldaditos del narco, que tienen 20, 23, 25 a帽os, son hijos del 2001. No pod茅s tener tanta cantidad de pibes a la deriva, siendo carne de ca帽贸n鈥.

fuerzas armadas

El asesinato de Lorenzo Jimi Altamirano ocurri贸 apenas 24 horas despu茅s de que la precandidata presidencial y ex ministra de Seguridad de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunciara en radio Continental: 鈥淓stoy absolutamente convencida de que si me toca gobernar el pa铆s lo primero es ir a Rosario con todas las fuerzas federales. Tambi茅n estamos pensando en cambiar las leyes para que el Ej茅rcito pueda acompa帽ar y de esa manera utilizar las herramientas del Estado para el combate de esas organizaciones, que adem谩s son de un nivel de violencia inusitada鈥.

En diciembre de 2016, Bullrich llevaba un a帽o de ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y hab铆a anunciado que se analizaba destinar efectivos militares en la custodia de 鈥渙bjetivos estrat茅gicos鈥 para poder reemplazar a los gendarmes que cumpl铆an esa tarea y destinarlos al combate contra la inseguridad. En C贸rdoba, por esos d铆as, se realiz贸 el III Congreso Internacional de Alta Seguridad organizado por la Fundaci贸n para la Integraci贸n de Estrategias Profesionales (FIEP), donde uno de los principales disertantes fue el ex coronel del Ej茅rcito de Colombia, John Marulanda (65), egresado de la Escuela de las Am茅ricas y asesor del ex presidente 脕lvaro Uribe: 鈥淪acar el Ej茅rcito a las calles puede ser una buena acci贸n de marketing que durar谩 s贸lo 15 minutos. Solo a pol铆ticos irresponsables se les puede ocurrir que las Fuerzas Armadas combatan el delito com煤n. Ante el fracaso de la polic铆a y la justicia sacan este as de la manga como si fuera una soluci贸n m谩gica. Las Fuerzas Armadas no est谩n organizadas, no est谩n capacitadas y no est谩n equipadas para hacer seguridad interior y combatir la delincuencia com煤n鈥, declar贸 al El Diario de Carlos Paz.

Seis a帽os despu茅s de su opini贸n contraria al desembarco de soldados para combatir el delito, Marulanda le dijo a crisis: 鈥淓l combustible de la violencia que estamos viviendo ahora es el narcotr谩fico. Sin embargo, yo creo personalmente que el Ej茅rcito no est谩 entrenado para salir a combatir a los narcos en las ciudades, al menos eso es lo que yo he visto aqu铆 en Colombia. Armada por su lado en el mar, s铆. Fuerza A茅rea por los aires, s铆. Pero Ej茅rcito en las calles, no. Adem谩s el narcotr谩fico es un problema de delincuencia, no es un problema de soberan铆a ni de territorialidad. Es un problema de delincuencia que debe ser combatido por la polic铆a, mucho m谩s por la polic铆a especializada鈥.

El ex militar agreg贸 que 鈥渆n Colombia tenemos unidades del Ej茅rcito, los Bacna, Batallones Contra el Narcotr谩fico, que no han dado muy buenos resultados. Y ellos operan en 谩reas rurales, no en 谩reas urbanas. T煤 mencionas el caso de Rosario, que es un 谩rea urbana, densamente poblada, yo veo muy dif铆cil que el Ej茅rcito con su entrenamiento y su armamento puedan actuar con efectividad all铆鈥.

vara corta

Tras los cambios en el Ministerio de Seguridad y la c煤pula de la polic铆a de Santa Fe los diputados nacionales del Partido Socialista, Enrique Est茅vez Boero y M贸nica Fein, presentaron en el Congreso un proyecto para declarar la Emergencia de Seguridad en el 脕rea Metropolitana de Rosario durante dos a帽os y prorrogable por otros dos a帽os m谩s: 鈥淭enemos un homicidio cada 28 horas. Nuestro proyecto contempla la creaci贸n de una Junta de Emergencia en Seguridad, crear un comit茅 de crisis con expertos, como pas贸 en la pandemia, con participaci贸n de especialistas del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos locales, con participaci贸n del Ministerio P煤blico Fiscal, del Ministerio P煤blico de la Acusaci贸n, de la Procunar (Procurador铆a de Narcocriminalidad); donde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) u otros organismos de Inteligencia destinados a combatir el crimen organizado puedan aportar soluciones. En nuestro proyecto proponemos entre otras cosas crear un fondo de 9.000 millones de pesos aplicado por el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n y destinado a combatir la narcocriminalidad鈥, detall贸 Est茅vez Boero a crisis.

El diputado socialista agreg贸 que 鈥渆n septiembre de 2020, el presidente Alberto Fern谩ndez estuvo en Rosario y manifest贸 abiertamente que entend铆a la situaci贸n por la cual estaba atravesando Santa Fe y realiz贸 dos anuncios importantes: la asignaci贸n de un presupuesto espec铆fico para seguridad de 3.000 millones de pesos y el env铆o de 3.000 efectivos federales para contribuir con la prevenci贸n del delito. Lamentablemente, m谩s de dos a帽os despu茅s, no tenemos soluciones porque el Gobierno de Perotti se demor贸 inexplicablemente en utilizar los fondos de la Naci贸n. Y respecto del env铆o de fuerzas federales no vemos un incremento efectivo de agentes federales en las localidades m谩s perjudicadas por el delito, lo que marca un incumplimiento de la Naci贸n鈥.

El d铆a antes de que Jimi fuera asesinado el intendente rosarino Pablo Javkin 鈥揳liado de Est茅vez Boero y Fein en el Frente Progresista y ahora unidos en una alianza con el PRO, la UCED脡 y el radicalismo que ya era parte del Juntos por el Cambio llamada Frente de Frentes- hab铆a reclamado a trav茅s de Twitter: 鈥淓l 95% de los delitos que suceden en Rosario se ordenan desde las c谩rceles. Si no van a inhibir las se帽ales de celular, al menos no les den m谩s herramientas a los que mandan a extorsionar y matar desde adentro鈥.

Una semana despu茅s, cuando fue baleado un centro de salud municipal, Javkin le reclam贸 al gobernador Omar Perotti: 鈥淩osario necesita 5.000 polic铆as capacitados y con un plan de trabajo. No est谩n los polic铆as ni el plan de trabajo鈥. El gobernador le tir贸 la responsabilidad a la Casa Rosada y agit贸 la interna con el peronismo nacional: 鈥淎n铆bal Fern谩ndez nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotr谩fico. Eso demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario. Solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del pa铆s para que no entren armas o drogas鈥, dijo el gobernador el viernes 10 de febrero.

Tras los cambios en Seguridad y la polic铆a realizados por Perotti, el ministro de Seguridad de la Naci贸n, An铆bal Fern谩ndez, tuite贸: 鈥淎sombran las expresiones del Gobernador Omar Perotti que ech贸 al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama ayuda urgente del gobierno nacional鈥, a la vez que minimiz贸 la ola de violencia que le cost贸 la vida a Jimi: 鈥淣o entendemos que haya una escalada de esas caracter铆sticas de violencia. Son hechos de mucha potencia porque es un lugar con complicaciones desde hace tiempo鈥.

Casi dos semanas despu茅s de este asesinato no hay sospechosos ni detenidos por el crimen. Rosario anuncia cada vez m谩s r谩pidamente, ante un nuevo episodio ultraviolento, que se cruz贸 un l铆mite insoportable, como si cruzar los umbrales de lo socialmente aceptado en materia de violencia ya no sea la vara v谩lida para medir y comprender lo que se est谩 verdaderamente desplegando en la tercera ciudad m谩s grande la Argentina.

Fuente: https://revistacrisis.com.ar/notas/cronica-de-un-secuestro-narco-en-rosario