–

De parte de ANRed November 1, 2022 217 puntos de vista

Esta es una cr贸nica sobre el arraigo y la lucha contra el despojo y la captura capitalista-neoextractivista-patriarcal-colonial de nuestros cuerpos y los territorios; una narrativa sobre los procesos de desarraigo y las sensaciones de desorientaci贸n que la violencia sobre el cerro produce en las identidades choyanas que se niegan a que otros escriban su historia, a que otros 鈥 el Estado y las empresas 鈥 decidan su futuro. Por Marianela Gamboa, para La Tinta.

El conflicto con el Proyecto Agua Rica no es nuevo en Andalgal谩 ni en la historia reciente de las luchas socioambientales en nuestro pa铆s, que crece al ritmo del extractivismo ejecutado como pol铆tica nacional y provincial a lo largo y ancho de los diferentes territorios.

La lucha contra el neoextractivismo de los pueblos que vivimos abrazando al Aconquija, tanto en Catamarca como en Tucum谩n, es de largo tiempo y comienza con la primera mina a cielo abierto de Argentina, Bajo La Alumbrera, y continua actualmente contra la instalaci贸n del 鈥渘uevo proyecto M.A.R.A.鈥 de megaminer铆a a cielo abierto de cobre, plata y oro, ubicado a 17 km en l铆nea recta del centro de Andalgal谩. Sin embargo, para muchxs, es una lucha reciente en t茅rminos personales. Son muchxs lxs vecinos y vecinas que se suman cada d铆a a la resistencia y la defensa del agua. Este es el caso de una gran cantidad de vecinxs del distrito de Choya, del departamento de Andalgal谩 en la provincia de Catamarca, quienes comenzaron a sumarse cuando experimentaron en sus cuerpos y los de sus hijxs los impactos en el agua del r铆o Choya que generaron las exploraciones mineras avanzadas de M.A.R.A. (Minera Agua Rica-Alumbrera) sobre sus vertientes.

En el marco del Festival Puentes de Agua, realizado el fin de semana pasado, el domingo 23 de octubre, un grupo de periodistas, documentalistas y fot贸grafxs independientes subimos con gente de Choya hasta 鈥渆l globo鈥 en el cerro Aconquija, frente al port贸n de entrada a la empresa, donde la tierra com煤n, de pronto, se vuelve propiedad privada.

Hace m谩s de 6 meses que estxs vecinxs decidieron subir al cerro a ver qu茅 pasaba, exactamente el 24 de marzo鈥 Y, desde el 2 de abril, sostienen un acampe a unos 3.500 m sobre el nivel del mar, que hace una semana fue atacado, vaciado, robado y destrozado en las narices de la polic铆a c贸mplice del saqueo, imposibilitando as铆 la permanencia de la gente en el acampe. Sin embargo, en estos momentos, los vecinos se reorganizan para reconstruir el acampe y continuar la lucha desde lo alto del cerro. Son m谩s de 40 km de cuesta sinuosa por camino de tierra hasta llegar al punto de corte que construyeron quienes defienden su agua expresando de forma contundente su negativa al proyecto que est谩 explorando sobre sus vertientes, sin haber consultado a la comunidad, es decir, sin licencia social鈥

El camino: entre la vida reverdeciendo y las m谩quinas que destruyen todo a su paso

Sub铆 en camioneta junto a Laura y Tonio de Choya, y dos compa帽erxs del multimedio N贸made. En otro veh铆culo, iban Urbano y Ximena, con m谩s compa帽erxs de Buenos Aires. Mientras nos movemos, observamos lo que lxs vecinxs vienen denunciando hace meses: el paisaje transformado violentamente, devorado, destruido, ara帽ado por las m谩quinas de la minera que avanzan a una velocidad descomunal.

No puedo evitar pensar en las palabras pronunciadas por Rita Segato hace poco m谩s de un mes en la Universidad Nacional de Catamarca, denunciando la complicidad de la universidad que firma acuerdo con las empresas mineras:

鈥淓l paisaje es un libro de lectura, el lugar en que se inscribe la historia鈥 un ancla鈥 una cuna y tambi茅n un espejo de nuestra vida. Sin 茅l, cuando se borra, nos quedamos hu茅rfanos de quienes somos. Arraigo significa saber qui茅nes somos, no desorientarnos y no dejarnos capturar. Arraigo significa saber qui茅nes somos y necesita de un sitio, de un espejo, que tiene la forma, el olor y el color del aire de un lugar. Si lo abolimos, nos quedamos sin ombligo, (鈥) nos perdemos, nos quedamos expuestos, vulnerables en nuestra identidad (鈥) Si borramos el paisaje, nos quedamos sin ombligo, desorientados, (鈥) deshistoriados, sin historia鈥.

Tonio, quien desde ni帽o recorre esos cerros donde tiene vacas, como tantos otros choyanos, nos se帽alaba con dolor cada cambio y espacio de valor vital: cada camino nuevo, cada derrumbe producido por las m谩quinas. 鈥淰en, ah铆, eso no estaba鈥, 鈥渁h铆 tienen un puesto de vigilancia鈥, 鈥渁ll谩 tienen un cami贸n con un tanque鈥, 鈥渧en, all谩, esa pampa verde, eso es una vertiente鈥, 鈥渁ll谩 donde se ve el primer camino, en la banda aquella, ah铆 dicen que van a poner la escombrera鈥, 鈥渧en esa pampa amarilla, ese es el campo grande, ah铆 nacen las aguas鈥︹. Todo lo que nos se帽ala se encuentra a una distancia inmensa; nuestros ojos, ajenos al paisaje, tardaban un tiempo en divisar aquello que, para lxs choyanxs, es perceptible con solo abrir los ojos y andar. 脥bamos aprendiendo y tratando de capturar con nuestros lentes esas heridas abiertas en el paisaje, guiados por lxs conocedores del lugar.

Las camionetas de la seguridad minera iban por delante nuestro o estaban asentadas en medio del camino, enviando se帽ales y avisos de que est谩bamos subiendo. 鈥淰en las camionetas鈥, es la frase que interrump铆a nuestra conversaci贸n a cada rato, poni茅ndonos en alerta a nosotrxs, ya que, para les compas de Choya, no es algo nuevo; la persecuci贸n y la vigilancia minera-policial es una situaci贸n que se va naturalizando en su cotidiano. De hecho, a nuestro regreso, mientras esperaba sola en la camioneta a unos compa帽eros que bajaron por las quebradas a observar huellas nuevas, aparecieron dos personas a muy pocos metros, detr谩s de una loma, sac谩ndonos fotos y buscando amedrentarnos.

En diferentes puntos del camino, paramos a observar las marcas del paisaje significativas para la lucha; nos iban ensa帽ando los nombres de las lomas, las zonas quemadas reverdeciendo, los viejos puestos, las vertientes. En una primera parada, Tonio se detuvo para que podamos escuchar el cauce del r铆o. En el silencio, las ag眉itas del r铆o Choya que nacen en el campo grande hac铆an sentir en su recorrido. 鈥淓scuchen el cauce del agua鈥 Esto para que vean de d贸nde bajan las aguas de Choya鈥.

Tambi茅n nos indicaba cu谩les son las zonas donde hay brotes de agua y 鈥渃antidad de plantas de durazno, que en septiembre, donde se ve la floraci贸n, se ve todo rosado鈥, 鈥渢odas esas quebradas llevan agua y, en todo ese bajo, hay duraznos鈥. En el camino, cruzamos varios 谩rboles de durazno y ciruela guachos (que salieron solos), cada uno plantado en la memoria de Tonio, que conoce la geograf铆a del lugar como la palma de su mano.

Desde ese punto, tambi茅n divisamos una pampa donde brillan muy a lo lejos dos containers que parecen ser parte de un campamento.

Otros rastros de la vida en el cerro que nos se帽alaba son los puestos donde vive gente y, en su mayor铆a, donde viv铆a gente, donde ya no vive nadie. La desterritorializaci贸n es una de las principales experiencias que se viven en los territorios heridos por el extractivismo. Sin embargo, el cerro sigue siendo tierra de usos comunes, donde se ven animales de diversas familias y sus cuidadoras yendo a buscarlos. La vida se abre paso en el cerro y resiste en cada quebrada que las nieves del Aconquija alimenta.

Cuando est谩bamos m谩s cerquita del globo, Tonio nos se帽al贸 d贸nde estuvieron cortando la primera vez junto a otrxs 10 choyanxs, antes de realizar el acampe actual. Y como, en ese momento, hab铆a un movimiento muy grande de trafic, camiones, camionetas, 鈥渟e ven de noche las camionetas, las luces鈥, 鈥減arec铆a una ciudad鈥, agrega Laura; 鈥渁hora est谩 quieto鈥, nos dice 茅l. 鈥淣o s茅 si ubican ese hielo ah铆鈥 Eso es lo que brilla desde Choya. Antes hab铆a m谩s hielos, ahora los est谩n rompiendo鈥, se帽alaba Antonio mientras pas谩bamos encima de ag眉itas que se escurren desde las rocas.

Y nos cuenta que, en ese momento, cuando subieron por primera vez a cortar para el 2 de abril, tuvieron que llegar caminando a la intersecci贸n de los caminos que la empresa fue generando en su exploraci贸n, rompiendo las vertientes y generando derrumbes que cayeron sobre el cauce del r铆o Choya, enfermando a la poblaci贸n. Esos primeros d铆as fueron muy duros, ya que, para algunxs changxs, era la primera vez que dorm铆an a la intemperie en el cerro. Tonio, acostumbrado a dormir sobre monturas en el campo por su vida en relaci贸n a los animales, estaba m谩s acostumbrado: 鈥淧ara m铆 no era algo raro, para m铆 estaba todo bien. Era abril y el agua amanec铆a escarchada, pero para quienes iban por primera vez era m谩s dif铆cil鈥. Ah铆 comenz贸 esta lucha, dice Tonio, cuando, luego de divisar lo que pasaba en el cerro, baj贸 a Choya, armaron un grupo de gente y subieron a cortar.

Esta lucha -dice 茅l- es por el agua, 鈥渃omenz贸 ese d铆a que vi el desastre que estaban haciendo en el r铆o Choya. Por el agua, por la comunidad de Choya, por todo鈥 Yo tengo animales, tengo una finca鈥. Laura agrega que la gente siempre vivi贸 de la agricultura, de la hacienda, 鈥渃omo dicen, sin agua no hay vida鈥.

Los entramados de impunidad: institucional-estatal-empresarial

Actualmente, las citaciones de fiscal铆a no paran de llegar a diferentes vecinxs de Choya. Lxs judicializadxs en todo Andalgal谩 superan los 100. El delito es defender el agua.

Antonio y otrxs vecinxs fueron citadxs por la fiscal铆a de Mart铆n Camps, por 鈥渦surpaci贸n de propiedad privada鈥. Ah铆 es cuando una vecina cede la utilizaci贸n de las tierras para asentar el acampe unos kil贸metros antes del globo, donde posteriormente se asent贸 una patota prominera (pagada por la empresa, que parad贸jicamente le piden trabajo fijo a M.A.R.A.) y un destacamento policial a menos de 30 metros, con oficiales que 鈥渘o vieron nada鈥 el d铆a que destrozaron y saquearon el acampe de lxs compa帽erxs llev谩ndose carpas, nylon, colchones, colchas, tanques de agua, elementos de cocina, entre otras tantas cosas.

El entramado de impunidad entre empresa, polic铆a, Justicia y gobierno se evidencia claramente ante estos hechos que cuentan con grupos parapoliciales. Las denuncias de lxs vecinxs por estas violencias suma otras completamente irregulares, como el caso donde el propio fiscal le secuestra, en la v铆a p煤blica, el tel茅fono celular a Ximena, amenaz谩ndola con detenerla -a una piba de Choya de 25 a帽os que tiene la valent铆a de cientos de mujeres habitando su cuerpo-; nunca se lo devolvi贸, con intenciones de limitar su trabajo fundamental: ser la encargada de registrar la lucha all谩 arriba, en un lugar sin se帽al de tel茅fono.

De este relato, surge la conversaci贸n sobre la necesidad de abogadxs que acompa帽en las luchas y a lxs asamble铆stas criminalizadxs, como as铆 tambi茅n los sentires compartidos de bronca, impotencia e 鈥渋njusticia鈥 de tener que denunciar ante la misma polic铆a y fiscal铆a que lxs violenta y persigue.

Las y los judicializadxs en Choya cada vez son m谩s. Sin embargo, la fiscal铆a no se encarga de investigar los hechos de violencia que lxs vecinxs denuncian, sabiendo a煤n que no habr谩 respuesta, que no hay derechos garantizados en estos territorios donde la dictadura minera se expresa con la criminalizaci贸n, la persecuci贸n, el hostigamiento, la compra de voluntades, las amenazas, el robo y saqueo del acampe, e, incluso, con detenciones ilegales tanto en Choya como en la capital de Andalgal谩.

Consulto por Alumbrera y su v铆nculo con Choya. Me comentan que mucha gente de Choya labur贸 en Alumbrera y que ahora est谩n volviendo a tomarlos para la construcci贸n de la cinta transportadora que ir谩 desde Agua Rica hasta Alumbrera, conectando ambos proyectos. Me comentan que los sueldos de quienes entran a Agua Rica van de entre 150 mil a 200 mil pesos鈥 Mientras tanto, un trabajador municipal en planta cobra aproximadamente 40 mil pesos por mes. La violencia econ贸mica que se ejerce en el oeste de Catamarca no es algo nuevo. En municipios del interior, la mayor铆a de lxs trabajadores son becadxs y las becas van de 15 a 20 mil pesos por mes. Mientras tanto, los trabajos 鈥渃omplementarios鈥 del campo y la finca se ven afectados por la sequ铆a y los impactos en el aire, agua y suelos de m谩s de 25 a帽os de megaminer铆a.

El panorama es desalentador. Si Agua Rica avanza con la explotaci贸n (aunque actualmente est谩 trabajando sin tener aprobado el Informe de Impacto Ambiental ni la licencia social para operar), las consecuencias ser谩n terribles para toda la regi贸n.

El proyecto M.A.R.A., conformado por Yamana Gold, Glencore, Newmont corp y la firma estatal CAMYEN e interestatal YMAD, avanza a fuerza de represi贸n, criminalizaci贸n de lxs defensorxs y violaci贸n de los derechos humanos, amparado por la Justicia y el ejecutivo catamarque帽o, custodiado por las fuerzas policiales provinciales y nacional. En abril de 2022, vecinos y vecinas presentaron un Proyecto Ordenanza de Protecci贸n del r铆o Choya y aguas subterr谩neas (LETRA V 066 A脩O 2022); hasta el d铆a de la fecha, siguen esperando una respuesta. Sin embargo, la organizaci贸n social va m谩s all谩 de la institucionalidad; lxs vecinxs se encuentran organizando reclamos y reacondicionando el acampe para continuar con esta acci贸n de defensa directa que necesita el apoyo de todxs.

Nos encontramos en un punto clave a nivel social: salir a repudiar la violencia estatal, el avasallamiento de los derechos, la violaci贸n de acuerdos internacionales a los que el pa铆s adhiere, como el convenio 169 de la OIT o el acuerdo de Escaz煤, leyes como la de glaciares y la ley de protecci贸n del medio ambiente, incluso la propia Constituci贸n y el derecho a vivir en un ambiente sano.

Desde Choya, desde Andalgal谩, desde Catamarca, desde el norte de este territorio plurinacional, llamamos a la sociedad toda a defender nuestras fuentes de vida y nuestro bien com煤n m谩s vital: el agua. Sin agua, no hay vida.

Fuente: https://latinta.com.ar/2022/10/resistencia-choya-andalgala/