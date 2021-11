–

Estigmatizaci贸n y criminalizaci贸n medi谩tica, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de R铆o Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios an贸nimos en lugares emblem谩ticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Polic铆a de R铆o Negro, el env铆o de Gendarmer铆a por parte del gobierno nacional y una pol铆tica de desgaste por m谩s de 50 d铆as. Estos hechos fueron construyendo el escenario que termin贸 鈥 poco despu茅s de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof 鈥 con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificaci贸n que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a El铆as Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bols贸n. Soraya Maico帽o, vocera de la lof, relat贸: 芦entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran polic铆as, parapolic铆as o matones del empresario Rocco禄. Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de R铆o Negro sentenci贸: 芦que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la polic铆a de R铆o Negro: o la liberaron o son ellos禄. Por ANRed.

C贸mo se preparo el escenario previo

La Lof Quemquemtrew comenz贸 la recuperaci贸n territorial el s谩bado 18 de septiembre: 芦hacemos p煤blico y reivindicamos la recuperaci贸n territorial del cuadro conocido como 鈥楾apera de los Alamos鈥 en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 a帽os y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos禄, anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: 芦esta porci贸n territorial adem谩s de estar muy contaminada viene padeciendo sequ铆as e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Direcci贸n de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesi贸n de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero禄.

M谩s tarde, en declaraciones a ANRed, una abuela de la comunidad expresaba: 芦Nosotros somos preexistentes: no vinimos de afuera, nacimos en este lugar禄.

Luego de la recuperaci贸n territorial, el 24 de septiembre hubo un primer intento del gobierno de Arabela Carreras de desalojar la recuperaci贸n con al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Polic铆a de R铆o Negro. Tras la represi贸n, la polic铆a llev贸 detenidos a varios integrantes a la Comisar铆a 12掳 de El Bols贸n, a pesar de que hab铆a un acuerdo con el fiscal de la causa, de Francisco Arrien, para una audiencia de conciliaci贸n.

Ante los hechos represivos, se conform贸 una amplia red de organizaciones para acompa帽ar a la Lof Quemquemtrew y repudiar la represi贸n. Incluso, el premio N贸bel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo P茅rez Esquivel se expres贸 al respecto sosteniendo que 芦la Lof Quemquemtrew se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado禄. Tambi茅n, a fines de septiembre, hubo una caravana en apoyo a la Lof Quemquemtrew y conferencia de prensa en el acampe humanitario. En tanto, la CIDH pidi贸 informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew.

En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de di谩logo para la comunidad que recuper贸 territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garant铆as Ricardo Calcagno, quien neg贸 el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: 芦entiendo, al igual que el Ministerio P煤blico Fiscal (la fiscal Betiana Cend贸n), que el ingreso de alimentos consolida la usurpaci贸n禄.

As铆 se fue instalando un clima de militarizaci贸n, hostigamiento y racismo, sin garant铆as para los pueblos originarios con un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Polic铆a de R铆o Negro que lleg贸 a superar los 50 d铆as.

Esto fue acompa帽ado, desde los medi谩tico, con una campa帽a estigmatizadora y criminalizadora contra los pueblos mapuches y las recuperaciones territoriales, de la que participaron casi todos los medios locales y a nivel nacional estuvo encabezada por un periodismo de comisar铆a que prepar贸 la represi贸n al pueblo mapuche, de la mano de Clar铆n (con los informes de Lanata anunciando que 芦los indios vienen por la patagonia禄 y que quienes integraban la Lof Quemquemtrew eran una 芦guerrilla terrorista禄), Infobae y La Naci贸n, principalmente, vinculando adem谩s los ataques e incendios an贸nimos en lugares emblem谩ticos de El Bols贸n con las comunidades protagonistas de las recuperaciones.

En el caso del programa 芦PPT禄 de Jorge Lanata, el informe construy贸 y difundi贸 una imagen del 芦ind铆gena禄 como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando informaci贸n y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisi贸n del programa ocurri贸, casualmente, cinco d铆as despu茅s de la desaparici贸n del militante social Santiago Maldonado durante la represi贸n a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado a煤n no ha dado respuestas. Este informe cosech贸 un fuerte repudio de la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consider贸 que se trataba de una 芦campa帽a de estigmatizaci贸n hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la pol铆tica禄.

Finalmente, a la campa帽a estigmatizaci贸n y criminalizaci贸n se fortaleci贸 tambi茅n de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de R铆o Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunci贸 que en el gobierno nacional de Alberto Fern谩ndez y en el Instituto de Asuntos Ind铆genas (INAI) hab铆a c贸mplices de la violencia mapuche. En aquella ocasi贸n tambi茅n acus贸 a otras dependencias, como el directorio de la Administraci贸n de Parque Nacionales (APN) que est谩 bajo la 贸rbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desisti贸 de avanzar en la causa por la recuperaci贸n de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kil贸metros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Naci贸n An铆bal Fern谩ndez determin贸 el env铆o de efectivos de Gendarmer铆a a la zona.

Cr贸nica de una muerte anunciada

Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que termin贸 este domingo 21 de noviembre por la tarde 鈥 alrededor de las 15, seg煤n los testimonios de los comuneros 鈥 con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar 鈥 supuestos cazadores 鈥 que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Polic铆a de R铆o Negro mantuvo por m谩s de 50 d铆as. All铆, seg煤n los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a El铆as Garay 鈥 cuyo cuerpo a煤n se encuentra dentro del predio 鈥 y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quir贸fano del Hospital de El Bols贸n y ahora se encuentra internado y estable.

Como broche del d铆a, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bols贸n festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.

El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurri贸 inmediatamente despu茅s de que el s谩bado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se hab铆a instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 d铆as de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulaci贸n de personas. Como dijo un testimonio, al lugar 芦no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas禄. Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 mil铆metros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, seg煤n testimonios de la lof, hab铆a personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificaci贸n para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos d铆as del joven Lucas Gonz谩lez por parte de efectivos no identificados de la Polic铆a de la Ciudad.

Ante los se帽alamientos al gobierno provincial de que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desminti贸 por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.

Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maico帽o, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirug铆a pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunic贸: 芦me cont贸 que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran polic铆as de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron ten铆an armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir 鈥榪u茅dense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada鈥. Los lamgen respondieron, 鈥榚ntonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y v谩yanse ya mismo del territorio鈥. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen El铆as le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el est贸mago鈥, relat贸 Maico帽o.

芦Nuestros lamien est谩n resguardados en el monte todav铆a. Entonces nos preocupa esa situaci贸n. La abogada est谩 tratando de convencer a la fiscal que d茅 una orden para frenar a la polic铆a禄, agreg贸 la vocera. Finalmente, inform贸 que la polic铆a y la gendarmer铆a mantienen la ruta cortada, y agreg贸: 芦ma帽ana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen N茅stor y luego reci茅n se va a ver c贸mo contin煤a la cuesti贸n legal. Hay que presionar en fiscal铆a para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice芦.

Silvia de los Santos, abogada de la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurri贸 el crimen: 芦el viernes a la ma帽ana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de R铆o Negro rechaz贸 el recurso de casaci贸n diciendo que ac谩 est谩 todo bajo el control del poder judicial 鈥榗on las debidas garant铆as鈥. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparici贸n forzada. No son 鈥榙os cazadores鈥. Fue una ejecuci贸n parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar c贸mo la Constituci贸n Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cend贸n, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminal铆stica al territorio. La compa帽era de la persona asesinada denunci贸 la semana pasada violencia de g茅nero (acoso) por parte de dos polic铆as del ret茅n. Nada es casual. Esta es una nueva cr贸nica de una muerte anunciada芦, destac贸.

Con esta observaci贸n tambi茅n coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represi贸n de Bariloche, quien se帽al贸: 芦la versi贸n de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Adem谩s, el joven asesinado es el compa帽ero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunci贸 a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la polic铆a provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevenci贸n y eliminaci贸n de la violencia de g茅nero, indic贸 el Colectivo Feminista N贸mada. De ser as铆, la ejecuci贸n de la v铆ctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con informaci贸n de inteligencia previa禄.

En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bols贸n, informaron: 芦hab铆a much铆sima polic铆a, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, M茅ndez, que no nos atendi贸, pero s铆 el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisar铆a 12, que estaba en la delegaci贸n de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con 茅l. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que hab铆a ocurrido, incluso no sab铆a que hab铆a una persona muerta, ni de las personas heridas. Neg贸 absolutamente todo. Alrededor de las 22 lleg贸 una ambulancia con gente del Hospital de El Bols贸n con gente de comunidades, que hab铆an hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del pe帽i. La polic铆a estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dej贸 acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminal铆stica. M谩s all谩 de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminal铆stica y que se pon铆a en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situaci贸n dejaron que tambi茅n subiera. El arreglo con la fiscal铆a es que hoy luego de las 7 am, despu茅s de que pueda llegar tambi茅n la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bols贸n Francisco Torchia y la gente de criminal铆stica, con bastante polic铆a, suponemos. Para esto se har谩n presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompa帽an para controlar el ingreso de toda 茅sta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que hab铆a una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo est谩 en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidi贸 que no quedara nadie porque se hab铆a organizado un peque帽o acampe en el ret茅n policial, sino acompa帽ar el procedimiento de la fiscal铆a y criminal铆stica禄, detall贸 en su informe FM Alas.

Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de R铆o Negro, manifest贸: 芦que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la polic铆a de R铆o Negro; o la liberaron o son ellos芦, sentenci贸 con respecto al ataque mortal que desat贸 el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. Tambi茅n expres贸 que hay 芦discurso de odio del gobierno provincial禄 a cargo de Arabela Carreras, y agreg贸: 芦que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al di谩logo y permiten estas cosas. La responsabilidad pol铆tica es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situaci贸n. La Secretar铆a de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisi贸n Interamericana, no intervino. Esper贸 a que haya un muerto禄, remarc贸, por lo que consider贸 que 芦hay una responsabilidad doble禄, del gobierno provincial y el nacional.

En este marco, la Lof Quemquemtrew convoc贸 a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situaci贸n actual del conflicto, que ser谩 transmitida por la plataforma Zoom, de la que participar谩n Mauro Mill谩n, longko de Pilla帽 Mawiza y Nelson 脕valos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reuni贸n: 871 2113 5229.

Al cierre de esta nota, tambi茅n se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.

Hoy por la ma帽ana organizaciones de pueblos originarios, sociales, pol铆ticas, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos convocaban a concentrar desde las 10 en el acampe que llevan adelante las Organizaciones de Pueblos Ind铆genas del NOA (OPINOA) frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar el asesinato de El铆as Garay: 芦comienzan los desalojos y muertes, a horas del vencimiento de la Ley 26.160禄, alertan sobre la ley que fue prorrogada por el gobierno nacional por otros cuatro a帽os a trav茅s del decreto 805/2021, y que las organizaciones originarias reclaman que sea aprobada como ley por el Congreso.

Asimismo, se convocaba a una movilizaci贸n para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad 脩uke Mapu.

