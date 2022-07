–

De parte de El Miliciano July 24, 2022 255 puntos de vista

Cr贸nica del Homenaje a los anarcosindicalistas, anarquistas y represaliados por el franquismo en Chiclana 1936. Julio 2022

Solo interrumpido por la pandemia la anarcosindical de Chiclana volvi贸 a convocar un acto en el camposanto de San Juan Bautista como Homenaje a los anarcosindicalistas, anarquistas y represaliados por el franquismo en Chiclana en 1936.

Ayer s谩bado 23 de julio, el SOV de la CNT-AIT de Chiclana, convoc贸 en el cementerio de San Juan Bautista un acto en homenaje a l@s anarcosindicalistas, anarquistas y represaliad@s por el franquismo, en la localidad.

El acto, que pese al calor imperante, cont贸 con la participaci贸n y asistencia de familiares, amig@s y simpatizantes antifascistas, adem谩s de compa帽er@s de la CNT AIT de C谩diz, y compa帽er@s llegados desde Jerez, tanto cenetistas como implicados en trabajos y Asociaciones de la Memoria Hist贸rica.

Tras la presentaci贸n y agradecimiento a l@s presentes por la asistencia al acto, se inici贸 con la lectura de un manifiesto por parte del compa帽ero Benito, haciendo referencia “al golpe de estado de 1936, la represi贸n durante el conflicto b茅lico y tras el cual el bando fascista vencedor, puso en marcha un aparato de persecuci贸n, represi贸n y muerte contra los vencidos, que traspas贸 las fronteras del estado espa帽ol, con el exilio forzoso de miles de combatientes y sus familias, y cuando no, miles de ellos, terminaron sus vidas en los campos de exterminio nazis y c谩rceles fascistas de toda Europa.”

Los que quedaron en territorio espa帽ol sufrieron un r茅gimen de terror carente de respeto hacia cualquier ley de derechos humanos. encarcelamiento y juicios sumar铆simos, con la 煤nica garant铆a de acabar ante los pelotones de fusilamiento y ser arrojados a la fosa com煤n o al pie de las cunetas. Fosas sin nombre, donde yacen a d铆a de hoy miles de cientos de desaparecidos, a lo largo y ancho del Estado espa帽ol.

” A d铆a de hoy sectores de la derecha pol铆tica m谩s rancia, junto a una ultraderecha envalentonada a帽oran aquellos tiempos, justificando aquellos cr铆menes. El franquismo sigue contaminando a sectores de la sociedad, a trav茅s de figuras del aparato judicial y pol铆tico, o incluso voces desde el propio ej茅rcito supuestamente democr谩tico, que con total impunidad defienden esos a帽os oscuros de nuestra historia m谩s reciente. Voces que sin pudor, reclaman la derogaci贸n de las Leyes de Memoria Hist贸rica”.

Seguidamente, por parte de la compa帽era Leonor, tambi茅n de la CNT-AIT, con experiencia en la tem谩tica de la Memoria Hist贸rica, hizo una introducci贸n a lo que signific贸 el golpe de estado fascista con la posterior represi贸n en la localidad, a pesar de que es “zona en la que no hubo guerra”. As铆 fu茅 resumi茅ndolo todo en el triste y famoso discurso que defin铆a el car谩cter genocida de los golpistas y sus secuaces, … pronunciado por el criminal de guerra franquista Queipo de Llano aquel fat铆dico 23 de julio de 1936, en el que dec铆a: “Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: 隆Mor贸n, Utrera, Puente Genil, Castro del R铆o, id preparando sepulturas隆 Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacci贸n ante vosotros; que si lo hici茅reis as铆, quedar茅is exentos de toda responsabilidad. 驴Qu茅 har茅? pues imponer un dur铆simo castigo para callar a esos idiotas cong茅neres de Aza帽a. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a m铆, que yo se lo pegar茅. Nuestros valientes legionarios y Regulares han ense帽ado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, tambi茅n a las mujeres. Despu茅s de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, 驴no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabr谩n lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen (…) Ya conocer谩n mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo matar茅 a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librar谩n con ello: les sacar茅 de debajo de la tierra si hace falta, y si est谩n muertos los volver茅 a matar”.

Por parte del sindicato dela CNT AIT de Chiclana, se dirigi贸 a los presentes el compa帽ero Rafa, en el sentido de c贸mo sectores de la sociedad y de la clase pol铆tica se expresa la voluntad de hacer de 鈥渦na (des) memoria hist贸rica, para hacerla memoria鈥. Expuso a l@s presentes el portavoz cenetista de 鈥渃贸mo ya en el a帽o 1936, la CNT sirvi贸 como herramienta de lucha de la clase obrera, algo que sigue siendo en la actualidad y que contin煤a la l铆nea que verdaderamente ha dado victorias a la clase trabajadora como centenaria Organizaci贸n, sin jerarqu铆as, revolucionaria y de ideolog铆a anarquista.鈥

“Adem谩s l@s libertari@s, de no ser perfectos, de haber cometido errores, los ejemplos de la lucha anarcosindicalista durante la Revoluci贸n espa帽ola de 1936 鈥 1939, son de sobra conocidos, destacando la revoluci贸n social ocurrida tanto en Arag贸n y en Catalu帽a, e incluso la respuesta armada que hizo la clase trabajadora organizada en la CNT junto a la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI) para frenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 perpetrado por el bando militar fascista, el Clero y la burgues铆a.

El papel jugado por Mujeres Libres que organizaron y lucharon tanto para la liberaci贸n de la mujer y una revoluci贸n anarquista durante la Guerra Civil espa帽ola. El trabajo que hicieron es verdaderamente inspirador combinando la lucha contra la opresi贸n de la mujer y contra el fascismo en una lucha por la libertad. As铆 como las Juventudes Libertarias fermento permanente de la revoluci贸n social, conciencia viva de los principios libertarios.

鈥淗a habido, hubo y habr谩 homenajes y reconocimiento a figuras del anarquismo en diversas ciudades y pueblos鈥 pero en estos reconocimientos falta siempre lo que define la idiosincrasia de estas personas, es decir, el ser anarquistas o anarcosindicalistas.鈥 鈥淩econvertir anarquistas en luchador@s por las libertad, escritoras, m茅dicos, defensoras de la clase obrera, etc., es para nosotr@s una buena manera de olvidarl@s, es una buena manera de construir una “memoria buenista y aceptable”.

Tomemos un ejemplo de nuestra localidad: 鈥淪e trata de Soledad Cand贸n Macias y la placa del callejero le recuerda como: sindicalista chiclanera valiente o la dedicada a Amparo Posch y Gasc贸n Mujer Libre, M茅dica . A alguien se le ha olvidado que eran sindicalistas de la CNT, de Mujeres Libres y muy poc@s sabr谩n que eran anarquistas. Al repasar ejemplos como este, conviene precisar conceptos como memoria, historia y recuerdo.

El recuerdo es la experiencia vivida y est谩 destinado a morir con sus testigos. La memoria es la rememoraci贸n colectiva del pasado, puede ser o no ser, un elemento permanente de la conciencia social.鈥 鈥淟a realidad ha demostrado que somos una comunidad no del recuerdo, sino del olvido organizado, sistem谩tico y deliberado. El franquismo quiso destruir la memoria anterior a 1939 en su af谩n por aniquilar a l@s vencid@s. Pero el olvido organizado no lo ejecut贸 solo el franquismo, y se ha estado vaciando de contenido a hombres y mujeres anarquistas. La palabra anarqu铆a y sus derivados – libertari@s, 谩cratas, anarquistas, anarcosindicalistas cenetistas, fa铆stas -es una copa dif铆cil de beber para las posiciones pol铆ticas institucionales incluso para algunas que no lo son” 鈥溾os espacios organizativos y de lucha que se estructuran alrededor del anarquismo deben estar presentes en todos los escenarios de la memoria. Hay que atreverse y querer construir nuestros propios mapas, ya que lo que olvidamos, ya no es nuestro鈥ara evitar que nos arrebaten lo que somos: anarquistas y anarcosindicalistas, los olvidados de los olvidados鈥︹

鈥淣uestros compa帽eros y compa帽eras, han sido y son tambi茅n v铆ctimas de la negaci贸n de su identidad. Much@s de ell@s luchaban por el comunismo libertario y no dudaron en hacerle frente al fascismo: Su identidad, anhelos e ideolog铆a eran libertarias. Anarquistas y anarcosindicalistas padecieron tambi茅n, la represi贸n, la muerte y el exilio鈥

Finaliz贸 diciendo: 鈥淟@s anarquistas y anarcosindicalistas, que pagaron con su vida el funesto golpe fascista de 1936 no pueden pasar desapercibid@s: su reguero de sangre contin煤a, 86 a帽os despu茅s, reclamando memoria, justicia y dignidad, de ah铆 recordarl@s como lo que fueron.鈥

Finaliz贸 el acto con la audici贸n en silencio del poema “Desaparecidos” de Mario Benedetti, y la canci贸n “El Anarquista”.

SOV de la CNT-AIT de Chiclana