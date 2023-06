–

Un año más, a primeros de junio, hemos acudido ante la tumba de Lucía Sánchez Saornil, una de las fundadoras de Mujeres Libres, cuando se cumple el 53 aniversario de su fallecimiento en València.

Las compañeras y compañeros de la Federación Local de CGT-València organizaron el día 2J una charla presentación del libro de la historiadora Laura Vicente, “La Revolución de las Palabras. La revista Mujeres Libres”, en el local de la Avenida del Cid. Allí nos habló de la revolución que protagonizaron las mujeres anarquistas y cómo la guerra interfirió en su proyecto inicial, de carácter más cultural, adaptándose sobre la marcha a las nuevas circunstancias y dándole una nueva significación para ser más combativo. En las intervenciones del público asistente quedó reflejada la admiración por Lucía y las demás Mujeres Libres que recordamos consiguieron organizarse en la Federación Nacional de Mujeres Libres en el 37.

El sábado 3J por la mañana, conjuntamente organizado por CGT, CNT y la Plataforma de Memòria del País Valencià, se realizó el homenaje a Lucía en el Cementerio de València. En un acto sencillo y emotivo ante su tumba se recordó la figura de la poetisa vanguardista, la militante anarquista y activista incansable Lucía Sánchez Saornil. Se recordó cómo en un mundo de hombres participó en la prensa Confederal, tuvo que salir al exilio exterior y, más tarde, decidió volver a esa España oscura donde su vida corría peligro. Por eso, tras su regreso a España tuvo que esconderse en València y de muchos aspectos de su vida ya no supimos más. Ya no se conocen nuevos poemas, no se conocen relaciones con otras personas de la Organización.

Por eso, en su tumba América Barroso, su compañera, puso en su tumba esta pregunta “Pero ¿es verdad que La esperanza ha muerto?”. Desde nuestro punto de vista, y así lo reflejaron las distintas intervenciones de las compañeras que hablaron por las organizaciones convocantes, se declaró que la esperanza no ha muerto. El ejemplo que nos brindó Lucía a todas: de entrega y de lucha por un mundo mejor, quedó reflejado en cada intervención y sirve de referente en la lucha actual.

Tras colocar rosas y flores sobre su tumba se leyeron poemas escritos por Lucía y se cantaron los himnos de Mujeres Libres, del que ella también es autora de la letra, y para finalizar entonamos “A las Barricadas” emplazándonos a quedar de nuevo el próximo año y a seguir difundiendo la vida y obra de Lucía, Mercedes, Amparo y de los miles de mujeres corrientes que hicieron cosas extraordinarias en las agrupaciones de Mujeres Libres.

Agradecer el trabajo realizado conjuntamente entre la Secretaria de la Mujer de la Federación Local de València, Carme Jareño, y la Secretaria de la Mujer de la Confederación Territorial de País Valencià y Murcia, Viki Criado para llevar a cabo esta jornada de recuerdo

Valencia, 3 de junio de 2023

Texto realizado por:

Mujeres de CGT que asistieron al homenaje

Has jugado y perdiste: eso es la vida.

El ganar o perder no importa nada; lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida.

Todo lo amaste y todo sin medida.

¿Cómo puedes sentirte defraudada si fuiste por amor crucificada con un clavo de luz por cada herida?

Sobre urdimbres de olvido van tejiendo lanzaderas de ensueño otra esperanza de un morir cotidiano renaciendo.

Porque un nuevo entusiasmo nos transporta a otro ensueño entrevisto en lontananza

y en la vida, el soñar, es lo que importa.