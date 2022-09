–

Este s谩bado 17 de Septiembre la CNT-AIT de Granada convoc贸 un acto informativo para denunciar la actitud de la direcci贸n del Caf茅 Bar El Candil, sito Paseo del Padre Manj贸n n潞 2.

Como era de esperar, dada la hora, d铆a y mes, esta calle estaba invadida hasta el extremo de turistas y viandantes, no pensando que tod@s mostraran mucho inter茅s, pero hay que congratularse porque recibimos muchos gestos y apoyos, especialmente entre el vecindario y las personas que trabajan en el entorno. Por supuesto no faltaron casos de turistas que se quejaban por “estropearles” la tarde y alg煤n propietario que defendi贸 su disfrute individual exigiendo una consideraci贸n que no daba hacia nuestra lucha, frivolizando el sufrimiento de una compa帽era despedida y lo que vive la plantilla actual. Nada nuevo bajo el sol: la Granada de cart贸n para vender a visitantes debe estar por encima de la Granada real de personas vivas con problemas. El acto no fue tan largo como en otras ocasiones, pues digamos que el “efecto” de la concentraci贸n repercuti贸 hacia los negocios hosteleros de alrededor. Tras conversar con algun@s de ell@s, que aseguran que hablar谩n con El Candil (de lo cual no estamos muy esperanzados), decidimos que como primer d铆a de contacto era suficiente, y si contin煤a la situaci贸n, no ser谩 dif铆cil volver con m谩s fuerza e intensidad, en duraci贸n y energ铆a.

Con todo, no debe pensarse que fue flojo, pues gracias al apoyo de las personas informadas y del ambiente en general (incluso de otros negocios, no hoteleros), se consigui贸 que durante todo el tiempo que estuvimos presentes no consumiera ni un solo cliente en El Candil. Que tomen nota, y entiendan que solo hablando con el sindicato y reconociendo lo que es de justicia, pueden solucionar un conflicto donde nuestra organizaci贸n tiene el deber de denunciar los hechos que ocurrieron y ocurren, as铆 como defender lo que es justo.