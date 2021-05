Cr贸nica del recibimiento al ex-preso comunista Manuel Arango y del homenaje a Isabel Aparicio, el 27 de abril en Madrid: Luchar siempre, resistir hasta el final.

Cr贸nica de una jornada inolvidable:

Recibimiento a Manuel Arango, homenaje a Isabel Aparicio

Hay d铆as que una se levanta con la sensaci贸n de que va a ser una gran jornada鈥 Y el 27 de abril fue uno de esos d铆as: sali贸 del centro de exterminio de Herrera de la Mancha, Manuel Arango Riego, militante del PCE(r), un imprescindible.

Le recibimos en Madrid, en el combativo barrio de Vallecas, en el CSOJ La Atalaya. All铆 la gente joven, con el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR) al frente organiz谩ndolo, prepar贸 ese primer recibimiento a tan enorme ejemplo de lucha y resistencia. Cuando entr贸 por la puerta le esperaba una pancarta y diferentes banderas, pero lo m谩s importante frente a ese hombre que llegaba con el pu帽o en alto en clara declaraci贸n de victoria de que los fascistas no han podido con 茅l; era que quienes le esperaban fueran mayormente j贸venes, que junto a l@s no tan j贸venes, son el presente y el futuro que tendr谩 que acabar con el fascismo imperante en este pa铆s.

Despu茅s de los abrazos, saludos y peque帽as charlitas en las que quer铆amos decirle tantas cosas que no hemos podido decirle durante a帽os, se pas贸 a un peque帽o acto de bienvenida antes de pasar a comer todas juntas. Habl贸 un mozo agradeciendo su ejemplo, para despu茅s ceder el micro al propio Manolo que comenz贸 diciendo que no estaba acostumbrado a hablar delante de tanta gente, su trabajo revolucionario no se lo hab铆a permitido; y con la humildad que s贸lo tienen los m谩s grandes luchadores de la clase obrera agradeci贸 a los presentes, m谩s bien les hizo responsables, a 鈥渆se Movimiento que existe a nivel pol铆tico, propagand铆stico, a nivel de calle鈥︹ de que 茅l estuviese all铆 y que el enemigo no hubiese acabado con 茅l. Unido, claro est谩, a 鈥渓a resistencia numantina鈥 de los prisioneros y prisioneras pol铆ticas. Denunci贸 adem谩s la desatenci贸n sanitaria, las condiciones represivas que siguen sufriendo l@s presas pol铆ticas, aislamiento, prohibiciones de todo tipo, 鈥; y entonces record贸 el asesinato de Isabel Aparicio S谩nchez, 7 a帽os hace de su muerte, y se帽al贸 鈥渘o va a quedar impune nunca鈥. Y prosigui贸 鈥渕i reconocimiento a ella porque su valent铆a hasta el final de su vida, su coraje, y nuestra vida compartida de compa帽eros me ha animado mucho, ayudado, hasta resistir hasta el final, que est茅 hoy aqu铆 y caiga quien caiga, pues no se iba ceder鈥. Continu贸 diciendo que le hab铆an invitado a las Jornadas por la Amnist铆a en Madrid el d铆a 22 de mayo, y que claro que iba a venir, que se pon铆a a disposici贸n, que 茅l estaba para ayudar en lo que hiciese falta, que 茅l no ven铆a 鈥渁 dar unas sesiones, nosotros los comunistas, a ver si se entiende una cuesti贸n, servimos a la clase obrera, a los trabajadores en general, al pueblo en general, no esperamos que nos sirvan. Nosotros somos鈥 si hace falta lo entregamos todo porque es nuestro deber, nuestra conciencia y nuestra ideolog铆a. O sea, que estoy a lo que dig谩is vosotros鈥︹ Y termin贸 diciendo que la lucha por la amnist铆a es fundamental, y que hab铆a que unirla a la lucha por las libertades pol铆ticas y sociales, y a la liquidaci贸n de las leyes represivas; se帽alando tambi茅n que la represi贸n va a seguir en aumento, para acabar apunt谩ndonos que 鈥渓as conquistas hay que lograrlas en la lucha m谩s intransigente鈥︹.

Comimos juntas en el mismo centro donde la gente joven hab铆a preparado con todo cari帽o la comida; y all铆 charlando pudimos comprobar que nos queda mucho que aprender de este hombre que tiene una gran claridad de ideas y hace un an谩lisis de la situaci贸n pol铆tica y social que ya quisieran algunos politicuchos y charlatanes de los que abundan por ah铆. Pero claro, por eso mismo intentaron acabar con 茅l, y lo siguen intentando con los prisioner@s pol铆ticos que siguen secuestrados en los centros de exterminio.

Foto. Homenaje a Isabel, en el cementerio.

A la tarde, despu茅s de un cafetito, nos dirigimos al cementerio donde se encuentran las cenizas de Isabel Aparicio S谩nchez, para el acto que hab铆a organizado el MAR. All铆, frente a la placa que recuerda a esta revolucionaria, dio comienzo un sentido homenaje que comenz贸 con la lectura de una carta escrita por Manolo: 鈥淨uerida Isa: Lo hemos logrado鈥. Y le contaba que hab铆a hecho frente a las dif铆ciles condiciones carcelarias y a la dureza de su ausencia, con su dignidad revolucionaria y con el apoyo de una extensa solidaridad. Que su salida de prisi贸n, su liberaci贸n, 鈥渢ambi茅n es un triunfo tuyo鈥. Y prosigui贸 resaltando que el ejemplo de consecuencia revolucionaria hasta el final de Isabel y la poderosa fuerza de su vida compartida tambi茅n le hab铆an acompa帽ado para llegar hasta ese d铆a; y que a partir de ese mismo d铆a 茅l tambi茅n iba a poder llevarla, junto a camaradas y trabajadores, a las calles y a los centros de trabajo. 鈥淧articipar茅 en llevarte con nosotros a los combates donde se extiende el fuego liberador de la lucha de clases y se forjan las conquistas populares鈥. Continu贸 Manolo cont谩ndole a Isabel que le llevar铆amos, 茅l y todos nosotros, a su amado Madrid, donde 鈥渟e fortalece en la resistencia pol铆tica consecuente un audaz movimiento de lucha, con mucho presente y mucho futuro鈥. Esto 煤ltimo apuntar铆a que es algo que est谩 sucediendo por todo el Estado espa帽ol; y que es una cuesti贸n que si bien agobia a los fascistas, est谩 despertando las esperanzas y los 谩nimos de los trabajadores. Acab贸 cont谩ndole que su Partido contin煤a haci茅ndose m谩s fuerte en direcci贸n hacia ese futuro 鈥渜ue nos pertenece a todos nosotros, a todos cuantos luchan y a todos los trabajadores鈥.

Entonces se ley贸 un escrito del Socorro Rojo Internacional en el que adem谩s del car谩cter alegre de Isabel, su curiosidad y su saber acercarse a cualquiera, resaltaba el tremendo trabajo que desarroll贸 durante sus 42 a帽os de vida militante, desde la universidad, la prisi贸n y tambi茅n en el trabajo clandestino. Nos recordaron que siempre estaba dispuesta 鈥渁 lo que hiciera falta por defender, fortalecer y para llevar la l铆nea del Partido a los trabajadores鈥. Y c贸mo hab铆a estado en tantas batallas que con ella se hab铆a ido una de las mejores memorias colectivas con las que pod铆a contar el movimiento de resistencia. Y el Socorro Rojo nos terminar铆a se帽alando que la crueldad del Estado espa帽ol, ese que asesin贸 a Isabel, continuaba d谩ndose en las prisiones, donde la desatenci贸n sanitaria es un arma de exterminio para todos los presos pero especialmente para los revolucionarios por 鈥渟er 茅stos una bandera de resistencia y un ejemplo a seguir en la lucha por nuestros derechos y libertades鈥. Y nos hicieron un llamamiento a luchar por la libertad de todos los presos pol铆ticos y la AMNIST脥A.

La 煤ltima lectura ser铆a el escrito del MAR, donde se volvi贸 a resaltar la figura de Isabel, 鈥渟u ejemplo de resistencia, de coherencia y de entrega a la causa revolucionaria鈥. Y muy acertadamente se se帽alaba que ten铆an la tarea de devolver todo el dolor y sufrimiento que los criminales al frente del Estado comenten a diario. 鈥淧ara eso, hay que trabajar con m谩s intensidad, tenemos que organizarnos mejor y debemos aumentar cada d铆a nuestra entrega y compromiso con la lucha鈥.

Y nos fuimos cantando la Internacional y oyendo a l@s m谩s veteranos entornar la Marcha f煤nebre revolucionaria 鈥淒ormid, hermanos, cubristeis de honor la senda m谩s noble y valiente. Lleg贸 al fin la hora y el pueblo se alz贸 liberto, gigante, potente鈥︹.

隆Hasta la victoria, siempre!

Una solidaria asistente a los actos.

http://www.presos.org.es/index.php/2021/05/03/cronica-del-recibimiento-al-ex-preso-comunista-manuel-arango-y-del-homenaje-a-isabel-aparicio-el-27-de-abril-en-madrid-luchar-siempre-resistir-hasta-el-final/