–

De parte de Sare Antifaxista May 25, 2023 183 puntos de vista

鈥淭enemos que hacer ruido, porque nos quieren hacer creer que el problema de la vivienda se soluciona, pero no es verdad鈥

Este jueves a las 19:30 horas Kontseilu Sozialista ha convocado una concentraci贸n ante el Ayuntamiento.

Desde el 2008 hasta 2022 en Hego Euskal Herria se acumulan 32.413 desahucios, de los que 14.852 corresponden a Bizkaia.

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

M谩s de un centenar de personas convocadas por Kontseilu Sozialista Bilbo-Sindicato de Vivienda han arropado a Joseba, que ha sido desahuciado por la fuerza de una vivienda de La Caixa en Erandio. No ha sido el 煤nico desahucio hoy, se han producido dos m谩s, pero s铆 al que se ha hecho frente, porque como han relatado desde el Sindicato de Vivienda en 鈥淓randio hay muchos pisos vac铆os, se especula con ellos para ganar m谩s y no atender las necesidades sociales鈥.

Cuatro furgonetas de la Ertzaintza, Polic铆a Municipal y polic铆as de paisano han llevado a cabo el desahucio de Joseba. Se han abierto hueco en el portal utilizando la violencia con varias cargas. Una representante de Konseilu Sozialista ha manifestado que 鈥渘o vamos a dejar tirado a Joseba ni a otras personas necesitadas. Lucharemos porque se asegure una alternativa habitacional en condiciones iguales o superiores, independientemente de su lugar de procedencia, capacidad econ贸mica o rasgos de otra 铆ndole鈥.

En declaraciones a Sare Antifaxista, Joseba ha se帽alado que 鈥渉oy se han producido tres desahucios en Erandio. El m铆o ha sido ruidoso gracias a Kontseilu Sozialista y a quienes se han acercado hasta el portal. Tenemos que hacer ruido, porque nos quieren hacer creer que el problema de la vivienda se soluciona, pero no es verdad. Los alquileres est谩n por las nubes y quienes ganamos 1.050 euros al mes no podemos pagar precios altos鈥. Justo hoy se ha publicado la nueva Ley de Vivienda en el Bolet铆n Oficial del Estado espa帽ol, pero desde el 2008 hasta 2022, y con la nueva legislaci贸n de Arrendamientos Urbanos de 2013, en Hego Euskal Herria se acumulan 32.413 desahucios, de los que 14.852 corresponden a Bizkaia. Son datos del Consejo del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis. No han parado, cuando dijeron que no se pod铆a desahuciar a las personas debido a la 煤ltima crisis mintieron. Resulta que en 2022 se produjeron en suelo vasco en total 1.933 desahucios, 908 s贸lo en Bizkaia.

Joseba ha explicado a Sare Antifaxista que 鈥渆xpropi茅 un piso a La Caixa hace 5 a帽os. En Erandio, Abaroa construy贸 una urbanizaci贸n, fue a la quiebra y como La Caixa era la financiera se qued贸 con 200 pisos, especulando con los precios. Acabo de estar con una vecina que espera el desahucio, porque no puede hacer frente al coste del mismo鈥.

El reci茅n desahuciado explica que 鈥渟ocialic茅 el piso y me he tirado cuatro a帽os ah铆鈥. Fue ganando demandas de InmoCaixa y de Servihabitat, pero en esta 煤ltima etapa la asistenta social, a trav茅s de Alokabide, le ofreci贸 una alternativa habitacional en Sestao, 鈥渆n una casa de 108 a帽os, que ha sido declarado en Europa barrio degradado鈥.

鈥淪i me tengo que ir all铆, me voy all铆鈥, explic贸, pero les dijo que 鈥渟i me pod茅is conseguir algo a menor altura, porque ten铆a que subir varios pisos por la escalera y tengo la espalda delicada鈥. No fue as铆 y Alokabide le pidi贸 firmar 鈥渄e un d铆a para otro. Le dije que espere un poco, porque hay que adelantar un mes, contratar un seguro, etc antes de firmar. No tengo disponible para hacerme cargo de todo eso鈥. Le ped铆an un alquiler social de 470 euros. Acepta y cuando hace los tr谩mites en el banco, 鈥渧oy a donde la asistenta, le llevaba las hojas y me dice que hab铆an retirado la oferta del piso porque hab铆a tardado en firmar. No puedo firmar de un d铆a para otro鈥.

Joseba est谩 agradecido por el apoyo y la solidaridad que ha tenido. 鈥淣os hemos encerrado en el piso. Hemos estado dentro, hemos cerrado con llave y la hemos tirado. Ha debido venir el cerrajero, que ha subido las cosas a la escalera y le han desaparecido las dos maletas. Y el de mantenimiento ha aparecido con una radial y han cortado para abrir la puerta, haciendo un trabajo que no le corresponde鈥. 鈥淟os ertzainas nos dec铆an que abri茅semos y les contest谩bamos que no ten铆amos las llaves. Dec铆an que nos iban a multar por resistencia a la autoridad. Mo hemos cedido鈥

Desde dentro han pedido a la Ertzaintza que avisara al secretario judicial que 鈥渜ueremos una semana para sacar las cosas鈥, pero ha sido en balde. Joseba reconoce que se ha llevado la lavadora, la nevera y la cama. 鈥淗an quedado cosas, igual algo de valor, pero bueno. Lo 煤nico que vale -dice- es la vida y cada vez valemos menos鈥.

En caliente todav铆a por la tensi贸n producida por el desalojo, Joseba dice que le hubiera gustado tener 鈥渦nos d铆as para colocarse frente al Ayuntamiento con un sof谩, a comer, a cenar y a dormir, para que se vea y se sepa lo que est谩 ocurriendo con los desahucios. Los alquileres se han puesto brutales en Erandio. Est谩 muy complicado. Hay que meter ruido鈥, sentenci贸.

Por 煤ltimo, desde el Sindicato de Vivienda han denunciado que La Caixa, el resto de bancos, los fondos de inversi贸n y los grandes capitales emplean la vivienda como un medio para obtener mayores beneficios.芦Prefieren mantener la gente en condiciones cada vez m谩s inestables y precarias, llegando hasta expulsar a la gente de sus casas, mientras al otro lado acumulan viviendas vac铆as鈥, han denunciado.

Cargas de la Ertzaintza en desahucio de Erandio, el mismo d铆a que se publica la Ley de Vivienda en el BOE

Gutxienez hiru familia etxegabetu dituzte gaur Erandion

Denuncia / Sare Antifaxista

Ertzaintza: Salt谩ndose una vez mas sus propios protocolos

Utilizando las defensas como bates de beisbol para destrozar los cuerpos

Frente a su brutalidad, nuestra solidaridad