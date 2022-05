–

Son tres las vecinas que suben los dos escalones de la plaza y se ponen de frente a una calle repleta de gente. Mientras dos sostienen una bandera, otra agarra el micr贸fono. Con la voz firme nos cuenta eso que todos vimos en los videos. Se detiene especialmente para contar ese momento que nos estrujo el coraz贸n, cuando Karina Orquera abre los brazos, y se planta, con las manos desnudas y la cara descubierta frente a 8 polic铆as armados, y les grita esa frase que ya es inmortal, y que es otra de las frases que nos llena de coraje, de valor y de resistencia. Esas frases que nos vuelven poderosos, dignos, invencibles: Tengo un escudo m谩s fuerte que el de ustedes. Esa frase, es tambi茅n el escudo, su voz y su cuerpo son el escudo, la plaza llena de gente es parte del escudo, los 12 a帽os de resistencia son el escudo, el bloqueo en el cerro es escudo, la asamblea el Algarrobo es escudo, la decisi贸n inquebrantable de que Agua Rica se vaya, es el gran escudo que protege el agua, al Aconquija y a los choyanos. Por Manuel Fontenla, para Asamblea Pucar谩.

1. Los escudos

Son casi las nueve de la noche del domingo. Hace una hora volvimos de Andalgal谩. Salimos desde la ciudad el s谩bado al mediod铆a, con el tiempo justo para llegar all谩, tomar unos mates en Chaquiago, abrazarnos con lxs compas, y arrancar a la plaza 9 de julio para la Caminata por la vida N掳 640. Como nos imagin谩bamos, no fuimos los 煤nicos en viajar para sumarnos a la caminata. De Bel茅n, de Santa Mar铆a, de Tucum谩n, de Poman, de Londres, de Ancasti, de la Rioja, tambi茅n se vinieron. As铆 pasa cada vez que el gobierno represor de Catamarca, vuelve a querer callar al pueblo de Andalgal谩, cada vez que la empresa Yamana Gold insiste en su proyecto a trav茅s de la violencia

Todos vamos llegando de a poco, pero la Caminata no comienza hasta que llegan los vecinos de Choya. Esos vecinxs que hasta hace unos meses jam谩s hubiesen imaginado que su pueblo iba a estar en los titulares de todos los medios locales y nacionales; lxs vecinxs que tampoco sab铆an lo que es un ataque de la polic铆a, lo que es una bala de goma golpeando el cuerpo, el olor de la p贸lvora, los gritos y las corridas; y al otro d铆a, las citaciones judiciales, el hostigamiento de los patrulleros, los fiscales cobardes asechando a la distancia. Vecinos y vecinas, que conocieron en una semana, toda esa violencia junta. Por eso son los m谩s esperados, los m谩s aplaudidos en la plaza, los m谩s abrazados. Tambi茅n por eso, son los primeros en tener la palabra.

2. La cuesta m谩s larga de Am茅rica del Sur

52 km tiene la cuesta que va hasta Minas Capillitas, hasta el campamento donde empieza Agua Rica. 52 km que los defensores del Cerro suben y bajan desde el 5 de abril para sostener un bloqueo que debe ser 煤nico en nuestra historia: a cuatro mil metros de altura, donde no hay se帽al de tel茅fono, donde no hay paredes para refugiarse del fr铆o, y, sobre todo, donde no hay escapatoria cuando la polic铆a sube con 30 efectivos y los vecinos son menos de 10. Pero las luchas, realmente, no se cuentan en n煤meros de individuos. Bien lo saben en estas tierras donde los n煤meros siempre fueron una desventaja, porque siempre son m谩s los polic铆as y gendarmes, siempre son m谩s los funcionarios corruptos al servicio de la empresa, siempre son m谩s los medios pagados, siempre son m谩s los fiscales y jueces truchos. Siempre en los n煤meros nuestra lucha es desigual.

Pero poco le importa eso a los choyanos, a los que vieron con sus propios ojos como la miner铆a empieza a destruir sus r铆os y cerros. Ellos saben que su fuerza no proviene de los n煤meros, proviene de su convicci贸n en que son las mineras o son ellos, proviene de su amor por esas tierras en las que han vivido toda su vida. Y lo saben tambi茅n, por los mensajes de los Cerros, como el del lunes 2, el d铆a anterior a la represi贸n. Ese d铆a, relatan los vecinos, un gran guanaco se acerc贸 al acampe de all谩 arriba. Los choyanos saben que los guanacos son huidizos, son t铆midos, rara vez se dejan ver. Ante el m铆nimo ruido, se van cerro adentro. Pero esta vez fue distinto. El guanaco se acerc贸 hasta los vecinos. Camin贸 lentamente de un lado al otro por delante de ellos y luego se fue despacio. Para los que estaban ah铆, bajo el sol implacable y el viento que corta los labios, el mensaje fue claro: la pacha, tambi茅n es parte del escudo de los choyanos. Por eso a ellos los protege y en cambio a los mineros los asusta, los persigue en la noche y en sus casillas. Ellos mismos lo dicen, medio por lo bajo, para que no escuchen los patrones. Pero entre vecinos no se mienten, los mineros andan con miedo por entre el cerro, saben que no son bienvenidos arriba, saben que el Aconquija esta de nuestro lado, y que 茅l tambi茅n se empieza a despertar contra la minera que lo quiere explotar.

3. El carnero y los cobardes

El otro que tiene miedo, es Ra煤l Jalil. El gobernador de las empresas, el que no puede pisar el pueblo de Andalgal谩. Tiene miedo por lo que le cuentan los suyos. Los funcionarios que anduvieron dando vueltas. Los que estas semanas pasan rapidito y en silencio por Choya. Los que vienen con mentiras brillantes y se encuentran con verdades 谩speras que los vecinos les plantean en la cara, decididos, informados, seguros. Vienen, y as铆 como llegan pegan la vuelta para la capital.

No hace falta que cuenten mucho, el carnero se entera todo por la cobard铆a en las miradas. Por eso manda a otro, y a otros, pero nunca viene 茅l. Es que no tienen qu茅 decir, comentan los vecinos, 鈥渟i ac谩 se ve clarito como est谩n destruyendo el rio, qu茅 va a poder decir鈥, repiten de casa en casa. Por eso manda gente de afuera, patotas privadas que vienen de Tucum谩n, fiscales nuevitos que no duran ni un d铆a y ya est谩n pidiendo el traslado. Y as铆 como el carnero se esconde en su guarida, la empresa saca a la calle todo su arsenal, porque tambi茅n se la ve fea. Ya no le alcanza con repartir sus miserias, ya no le alcanza con sus propagandas y promesas. La gente le desconf铆a, ellos cada vez m谩s ricos, y ac谩 todos cada vez m谩s pobres. Por eso sacan la vajilla de fiesta, regalan motos, bicis, juguetes, hacen concursos, sobornan y compran, endulzan y reparten. Pero, as铆 y todo, la bronca no afloja, los globos se desinflan y la tensi贸n sigue ah铆 en el aire, inamovible. El encanto de la fiesta dura poco, la m煤sica se apaga, pero el murmullo de la bronca sigue latiendo en cada casa del pueblo, por eso a penas se hace de noche, tienen que volver a sacar a la polic铆a.

4. El horno no est谩 para bollos

En cada conversaci贸n se escucha lo mismo: estamos hartos, esto ya no va a ir para atr谩s, esto es a vida o muerte. Si no se van, no va haber paz, ni ma帽ana, ni en los pr贸ximos diez a帽os. Ya no importan las represiones, ya no importa 鈥渜ue nos vuelvan a cagar a palos鈥. Ya hubo una en 2010, y otra el a帽o pasado, y otra esta semana. Y al principio se met铆an solo con los 鈥渞eferentes鈥, con los m谩s conocidos. Y despu茅s empezaron a meter en cana a los j贸venes y las mujeres. Y ahora le empiezan a disparar a cualquiera, a vecinos que trabajan en sus campos y est谩n ah铆 en sus casas, ya no se sabe que puede pasar. Ya no se aguanta m谩s, y de ac谩 la gente no se va a ir. Los de choya est谩n hace mil a帽os ah铆, qu茅 hay m谩s catamarque帽o que un choyano, se preguntan y se r铆en. Pero la risa dura un segundo no m谩s y despu茅s vuelven a trabar la cara: el horno no est谩 para bollos. Dice una vecina que otra le cont贸 que ya est谩n desarmando La Alumbrera, parece que se llevan las m谩quinas grandes para otro lado, 鈥渙jal谩 se lleven todo a la mierda de una vez鈥, me dice mientras mira unos 谩rboles hermosos en la plazoleta del barrio centenario.

La semana vuelve a comenzar. Mientras salga el sol ma帽ana, los choyanos van a seguir all谩 arriba en el bloqueo, y las m谩quinas de la empresa tambi茅n van seguir all谩 arriba en el cerro, pero los dos no pueden convivir, uno tiene que bajar. Y por si les quedan dudas, no van a ser los nuestros, no van a ser los defensores de Andalgala.

Por Manuel Fontenla, para Asamblea Pucara.