De parte de Sare Antifaxista March 26, 2023 375 puntos de vista

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Se han completado dos d铆as de repaso de la Memoria Hist贸rica y la lucha antifascista en Kanpezu con la implicaci贸n directa de Kanpezu Antifaxista. Se ha puesto la semilla para avanzar en el reconocimiento. El primer d铆a con la intervenci贸n de Edu Gonz谩lez, miembro de Sare Antifaxista, que expuso en una charla 鈥淒os d茅cadas trabajando la Memoria Hist贸rica en Euskal Herria鈥. Hizo un repaso para llegar a la conclusi贸n de que 鈥渘os robaron nuestra Memoria Historica”. El segundo d铆a fue una sesi贸n musical 鈥榓ntifa鈥 en Oxido en la localidad alavesa.

Durante la charla se pusieron varios casos 鈥渟贸lo con rascar un poco鈥 de personas que lucharon o fueron fusiladas en aquella zona y sobre la que se puede profundizar para llevar la Memoria Hist贸rica a primer plano, a la vez que se record贸 que las diferentes leyes del Estado espa帽ol sobre Memoria Hist贸rica 鈥渘o cumplen con los diez preceptos que la ONU fija鈥 para lograr 鈥渕emoria, verdad, justicia y reparaci贸n鈥. El representante de Sare Antifaxista dej贸 claro que 鈥渘osotros seguimos en la lucha鈥 y 鈥渘o queremos participar all铆 donde se dan codazos por salir en las fotograf铆as鈥.

En Kanpezu, como en muchos lugares, se fusilaron, huyeron y se incautaron propiedades, etc de vecinos en y desde la guerra de 1936. Edu Gonz谩lez expuso unos casos 鈥渜ue he podido localizar escarbando un poco鈥: Valent铆n Blasco Alberdi, natural de Los Arcos, fue fusilado en Kanpezu en 1936 y F茅lix Vergara Rodr铆guez, de Lodosa. Ambos figuran en el Parque de la Memoria de Sartaguda. Tambi茅n otras como Nicol谩s Estrada Pascual, del Valle de Lana, o Francisco Iriarte Iriarte, de Gandesa (Tarragona) cuyos restos fueron trasladados al Valle de los Ca铆dos. Son datos que recopila de informes y trabajos de CNT de Gasteiz. O el de Mar铆a Badiola Mart铆nez, exiliada de guerra, primero en Francia 鈥渄esde donde se embarc贸 en el Buque Sinaia con destino Veracruz (M茅xico). Recibi贸 ayuda del JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos a Francia, y no se sabe nada鈥. Son algunos ejemplos que Sare Antifaxista puso encima de la mesa para ir trabajando la Memoria Hist贸rica en esa zona alavesa. Porque como recuerda el peri贸dico requet茅 鈥楨l Pensamiento Alav茅s鈥, editado en Gasteiz entre 1932 y 1967, que se opuso a la Segunda Rep煤blica Espa帽ola y al nacionalismo y que dio paso a la cabecera franquista 鈥楴orte Express鈥, 鈥減ara nadie es un secreto que la simp谩tica y risue帽a villa campezana era un feudo rojoseparatista. La labor funest铆sima de los secuaces de Sabino Arana y de Carlos Marx, no fue est茅ril. Esta villa de un recio abolengo carlista, se vio un d铆a sorprendida y convertida en un fuerte, cerril y rabioso separatismo. Los nietos de aquellos bravos requet茅s que se batieron en las dos guerras carlistas, llegaron a avergonzarse de las haza帽as de sus antepasados y a renegar de su sangre espa帽ola鈥.

En el centro sociocultural de Kanpezu, Edu Gonz谩lez hizo un repaso de hechos destacados en los 20 a帽os trabajando la Memoria Hist贸rica en Euskal Herria, contando algunos de los episodios que considera claves en esa falta de actuaci贸n real para reconocer y reparar los cr铆menes del fascismo. Retrotray茅ndose a la muerte del dictador y la posterior evoluci贸n, record贸 que la 鈥渇alsa Transici贸n鈥 permiti贸 una ley de amnist铆a que, aunque salieron presos a la calle, encerraba 鈥渦na letra peque帽a, que no se ley贸 y ocult贸, en la que los criminales fascistas no iban a pagar por sus cr铆menes durante la guerra ni la dictadura鈥.

En este caso, record贸 como familias de Nafarroa 鈥渁zada en mano y cestos fueron a las cunetas a recuperar restos de sus allegados鈥. Hizo referencia a Bermeo por la Batalla de Matxitxako, a Otsoportillo y la zona de Sakana y otros ejemplos. 鈥淓n los 70 y 80 la Memoria comenz贸 as铆. El 鈥榩ecado original鈥 es que llegamos tarde. No pas贸 como en Argentina con las Madres de la Plaza de Mayo鈥 porque a juicio de Gonz谩lez 鈥渆l reloj biol贸gico鈥 sigui贸 funcionando y muchas personas testigos de los cr铆menes fascistas 鈥渉an ido muriendo y a penas quedan supervivientes鈥.

En este relato, record贸 que en Gernika en 1987 se realiz贸 鈥渆n el aniversario de la Memoria un fiest贸n鈥 y 鈥減arec铆a que iba a remotarse, pero sufri贸 un par贸n. Muy pocas cosas sal铆an: alg煤n libro, alg煤n trabajo universitario鈥uy poco鈥. Con el nuevo siglo, admite que se va desmontando cada vez m谩s 鈥渆sa farsa鈥 pactada en la Transici贸n y comienza a salir la Memoria Hist贸rica. Recuerda que el lehendakari Ibarretxe pact贸 con la IU de Javier Madrazo, 鈥渜ue le sonaba algo la guerra, pero sin mucha idea y pasando por encima de todos firm贸 el Decreto de Reconocimiento de las V铆ctima del franquismo, que pasaron por las c谩rceles y campos de concentraci贸n鈥. Sin embargo, ese decreto choc贸 con la realidad en 鈥渃贸mo pod铆a demostrarse quienes pasaron por esos centros鈥 ya que los registros estaban 鈥渃errados a cal y canto鈥.

En esa trayectoria, Edu Gonz谩lez record贸 el nacimiento de Geureak 36, 鈥渘osotros, Sare Antifaxista, que aparecimos en 2004/2005 por la necesidad que ve铆amos de poner la Memoria Hist贸rica en primer plano y lograr un reconocimiento sociopol铆tico de quienes lucharon en una guerra y por unos ideales frente a los fascistas鈥. M谩s tarde surge Ahaztuak 1936-1977, 鈥渄onde se empiezan a realizar homenajes鈥. En este caso destac贸 la placa que colocaron en la Universidad de Deusto, 鈥渜ue tardaron poco en quitarla鈥. Ahaztuak record贸 que fue 鈥渆l mayor campo de concentraci贸n durante la guerra en Bilbao. Con la entrada de las tropas franquistas en Bilbao el 19 de junio de 1937 y la posterior rendici贸n del ej茅rcito de Euzkadi en Santo帽a, el Pa铆s Vasco qued贸 convertido en una inmensa c谩rcel, en la que, adem谩s, los pelotones de ejecuci贸n funcionaban sin parar鈥. No hay que olvidar que 鈥渆l campo de concentraci贸n m谩s importante fue el de Deusto, ubicado en el que hoy es el edificio de la Universidad. De aqu铆 salieron los hombres que nutrieron los batallones de trabajadores, la mano de obra esclava que el franquismo emple贸 en las minas, en las industrias de guerra o en obras tan singulares como el aeropuerto de Sondika. Las cifras de estos hombres reprimidos son m谩s de 9.000, que evidencian que detr谩s de los n煤meros existieron personas concretas, de carne y hueso, como se pone de manifiesto a trav茅s de las cartas que dejaron algunos prisioneros antes de morir鈥.

Como indic贸 Gonz谩lez, esta acci贸n gener贸 bastante controversia, porque se trataba de imponer el silencio, que no lo lograron porque se intensificaron los homenajes. Tambi茅n se refiri贸 a Euskal Memoria, 鈥渜ue se nutre de aportaciones cuando debiera, cumpliendo los principios de memoria, verdad, justicia y reparaci贸n, ser financiado por quienes generaron esa desfachatez鈥.

Tambi茅n record贸 la coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que fue un encuentro entre diversas organizaciones para llevar adelante la Memoria Hist贸rica. En este momento sac贸 a colaci贸n al juez Garz贸n que 鈥渕and贸 detener a Franco, Primo de Rivera, el general Moscard贸 por la Guardia Civil. Sab铆a que estaban muertos, pero fue para quedar bien, porque en realidad esas actuaciones no llegaban a ning煤n destino鈥. Sin embargo, destac贸 que un gallego con doble nacionalidad, espa帽ola y argentina, denunci贸 los cr铆menes en el Estado espa帽ol en Argentina. Edu Gonz谩lez destac贸, a partir de ah铆, el trabajo que la jueza Servini y su equipo est谩n haciendo, 鈥渓o que no ha hecho el Estado espa帽ol鈥, analizando y poniendo en marcha querellas que 鈥渄esde el Estado espa帽ol se han ido metiendo por los cr铆menes del franquismo. Los procesos contin煤an en Argentia, aqu铆, no; no hay voluntad a pesar de las leyes aprobadas鈥.

En este amplio relato, el representante de Sare Antifaxista record贸 que tras esa fase de silencio institucional lleg贸, tras las actuaciones desde Argentina, etc, una fase en la que 鈥渟e dan codazos por salir en las fotos鈥 como ocurre en Artxanda cuando se recuerda la ca铆da de Bilbao por los fascistas. 鈥淣osotros no nos pegamos por las fotos, nosotros estamos atr谩s con la pancarta reclamando la Memoria Hist贸rica鈥 y 鈥渘o hacemos negocio pol铆tico y econ贸mico de la misma鈥.

En este repaso, Edu Gonz谩lez insisti贸 en que las leyes de Memoria Hist贸rica de Rodr铆guez Zapatero, de 2007, y la del Gobierno de coalici贸n de Pedro S谩nchez de 2022, 鈥淟ey de Memoria Democr谩tica鈥, 鈥渘o cumplen con el dec谩logo de la ONU鈥 de 鈥渕emoria, verdad, justicia y reparaci贸n鈥. Record贸 el paso de los relatores de la ONU por suelo vasco y critic贸 que con leyes de esas vigentes 鈥渟e siguen haciendo actos de apolog铆a del nazifascismo con total impunidad鈥. Record贸 que en la CAPV aparece antes el Instituto Gogora, 鈥渜ue la ley, que sigue sin aprobarse鈥, y que, a su juicio, es 鈥渦n chiringuito m谩s del PNV como el Ararteko, Emakunde鈥︹. En Nafarroa dijo que con Yolanda Barcina se realiz贸 una ley sobre Memoria, pero 鈥渘o se ha puesto en marcha por falta de financiaci贸n鈥, lo que dio paso despu茅s a que Uxue Barkos creara 鈥渦n instituto de la memoria, similar a Gogora鈥 y con 鈥渞esultados similares鈥.

Para acabar, el miembro de Sare Antifaxista record贸 que en Azazeta, cerca de Kanpezu, 鈥減articipamos en los homenajes con Lau Haizetara Gogoan, porque son nuestros muertos y se lo dijimos a la cara a Urkullu鈥. Por eso, Edu Gonz谩lez dijo en Kanpezu que 鈥渃on esta charla abrimos una puerta para que se conozca la Memoria, tambi茅n aqu铆 y alrededores, porque estuvo el frente de Legutio, la c谩rcel de Ordu帽a, los bombardeos en Areta Laudio, Orozko鈥︹.

Se despidi贸 contando como F茅lix Pad铆n, un militante hist贸rico de CNT, que vivi贸 en Miranda de Ebro estuvo encarcelado en lo que hoy es el Parlamento de Gasteiz. Pero no hay ninguna placa que reconozca a quienes pasaron por ah铆鈥. Por eso, dijo en el centro sociocultural de Kanpezu que 鈥渘os han robado la memoria鈥 y llam贸 a trabajar 鈥渁 pesar de que el reloj biol贸gico est谩 en nuestra contra para recuperar lo sucedido鈥.

Por 煤ltimo, recordar como F茅lix Pad铆n escrib铆a en sus memorias 鈥 de 茅sta, fuimos a otra prisi贸n, donde hoy se encuentra el Parlamento Vasco, en los Jardines de la Florida, aqu铆 estuvimos unos tres dias, escoltados por los Guardias de Asalto, hoy es el d铆a que cuando paso por all铆, recuerdo la ventana donde ten铆a el camastro donde dorm铆a. El d铆a que nos sacaron de all铆 para ir a Murgu铆a, dijo el sargento, desde hoy tener mucho cuidado, donde os llevamos os tratar谩n muy mal. Esto ser铆a a mediados de Julio de 1937, nos hicieron subir a unos autocares y salimos rumbo a Seminario de Murgu铆a, no entramos por la puerta principal, lo hicimos por la parte de atr谩s, junto a una tapia que ten铆a una puerta, al formar lo primero que nos dijo nuestro amigo el guardia, formar bien, no saliros de las filas y no hablar, que os pegar谩n y as铆 fue como ocurri贸, con uno de los compa帽eros鈥.

La Memoria oficial no marcha, pero sigue viva en los escritos, testimonios, recuerdos, cunetas y fosas de Euskal Herria y el Estado espa帽ol, mal que les pese a quienes ampararon y amparan sus cr铆menes.