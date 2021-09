–

De parte de Indymedia Argentina September 29, 2021 67 puntos de vista

Desde el 18 de septiembre la lof Quemquemtreu inici贸 una reivindicaci贸n territorial en cuesta del ternero, paraje de la provincia de R铆o Negro . Desde ese momento se viven d铆as de angustia, represi贸n, hostigamiento, evidencias concretas de que en la Argentina de todxs cada provincia se maneja como una estancia, en donde patrones, gobernantes y el poder judicial hacen y deshacen mientras en el medio ni帽eces y comunidades esperan por alimentos y abrigos.

Por Malena Pell Richards 鈥 Mait茅n Ca帽icul / fotos: Red Enfoques.

Ac谩 compartimos algunos apuntes de los hechos recientes, esperando que al menos las letras sean como p谩jaros que lleven estas voces que no olvidan la ra铆z, apenas un insumo para recordar que los derechos humanos tienen que ser una prioridad en todos los territorios.

Lof Quemquemtreu 鈥 El regreso al territorio

El domingo por la noche comenzaron a circular los mensajes y audios de whatsapp explicando lo urgente que era encontrarse: un txaw眉n para llevar comida, abrigo y cerciorarse que la gente que a煤n se encuentra en el territorio estuviera bien. La poca comunicaci贸n que logr贸 trascender fue que no ten铆an nada para repararse del fr铆o ni comida, ya que todo hab铆a sido llevado o destruido en el intento de desalojo del d铆a viernes 24 de septiembre. La junta fue en la intersecci贸n entre la ruta 40 (en cercan铆as a la localidad de El Bols贸n) y la ruta 6 (hac铆a Cuesta del Ternero) a las 14 hrs. No llegaban a estacionarse los autos que la gente empezaba a bajarse. Algunas de las comunidades presentes eran: Lof Quemquemtreu -por supuesto-, Lof Lafken Winkul Mapu, Pillan Mawiza, Nahuelpan y Lago Rosario, Lof Newentuai帽 I帽chi帽 de Costa de Lep谩, pero tambi茅n en solidaridad personas que responden diferentes espacios u organizaciones, pero especialmente tambi茅n, solidaries de la zona entre Bariloche y Esquel. La urgencia de encontrarse era poder entre todes les presentes dar forma a un relato que, como piezas de rompecabezas, de una imagen m谩s o menos clara de c贸mo estaba la gente en el territorio, como hab铆an pasado los d铆as desde el intento de desalojo. Todo se resum铆a en un: 鈥溌緾贸mo est谩 lamgen?鈥.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/09/6.mp3

Es un hecho la dificultosa comunicaci贸n en torno a todo lo que ata帽e a la Lof Quemquemtreu. Entre quienes buscan sostener ese espacio pero tambi茅n la comunicaci贸n hac铆a afuera, ya sea la prensa y la gente. El mismo viernes 煤nicamente llegaba informaci贸n de que el territorio estaba por ser restituido a Rocco, quien alega ser due帽o de esas tierras que no eran habitadas m谩s que por un monocultivo de pino -acuerdo que hace a帽os tiene esa familia con el Estado- que tanto da帽a al territorio. Pero poco se sab铆a de quienes vienen habit谩ndolo. Aquel operativo del viernes fue un adelanto de todas las veces que los y las funcionarias estatales romper铆an con su acuerdo de palabra. D铆as antes el Fiscal Arrien hab铆a acordado una tregua con la comunidad, la cual consist铆a en respetar el derecho que ten铆an de hacer un txaw眉n entre diferentes comunidades para resolver c贸mo seguir adelante con est谩 recuperaci贸n. Esto es importante destacar para poner en contexto a qui茅n este poco familiarizadx con estos temas. Una recuperaci贸n territorial busca responder a las demandas que tiene en este caso el Pueblo Mapuche, y de all铆 que los pasos a seguir son pautados en un consenso colectivo. Arrien dijo que el lunes por la ma帽ana volver铆a 茅l u otro fiscal, y desde la comunidad pidieron que all铆 tambi茅n este la prensa y organizaciones de Derechos Humanos. Tres d铆as antes lleg贸 la Fiscal Betiana Cend贸n con polic铆a de R铆o Negro y COER. No queremos aqu铆 dejar de mencionar que ese d铆a sufri贸 agresiones -entre ellas f铆sicas- uno de los ni帽os que all铆 estaba por parte de estas fuerzas represivas.

Desde ese d铆a las personas se iban avisando entre s铆 cuando era que sub铆an fuerzas al territorio, all铆 en cercan铆as a Cuesta del Ternero. Polic铆a de la provincia, COER y polic铆a montada buscando encontrar a quienes est谩n en la monta帽a. Es muy r谩pida la asociaci贸n con los 煤ltimos d铆as de noviembre de 2017, cuando este proceder asesin贸 a Rafael Nahuel, a unos kil贸metros de d贸nde ahora se encuentra la polic铆a. De aqu铆 urg铆a la necesidad de encontrarse y garantizar que quienes se encuentran en la Lof est茅n bien, o al menos mejor, con un abrigo m谩s y un poco de comida.

Cerca de las 15 hrs del d铆a lunes 28 de septiembre una caravana de veh铆culos se fue acercando al lugar. Esperaba la polic铆a en el destacamento policial de Cuesta del Ternero, y junto con ellos cortaba el paso la fuerza del COER. Sin embargo, se corrieron, liberaron el paso y la gente comenz贸 a subirse a los autos cargados de alimentos y personas para pasar. Unos metros m谩s adelante, efectivos del COER buscan detener a los autos que pesaban: tiraron con piedras (s铆 el COER piedras), perdigones y granadas de humo. All铆 hab铆a ni帽os que fueron resguardados por instinto y junto a ellos Maria Luisa, anciana de Costa del Lep谩 que dec铆a todav铆a temblando un poco: 鈥淣o se porque dispararon, estaban los ni帽os, estaba yo caminando, llevaba el kultxug en manos, no es un arma鈥. Lo 煤nico que trascendi贸 de ese momento es que se hab铆a intentado tomar la comisar铆a, cuando las 煤nicas personas dentro de las comisar铆as eran las encargadas para negociar que lleguen los alimentos. Pero ese rumor fue motivo suficiente para que la Fiscal Betiana Cend贸n se niegue a colaborar con la llegada de alimentos, cuando ya se ten铆a definida las cinco personas que ir铆an y se hab铆a hecho la junta de abrigo y comida.

Cerca de las 19:30 horas se confirma que referentes del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro y la Coordinadora (CODECI) eran las personas autorizadas para hacer la entrega, vinieron con el anuncio desde la Fiscal铆a de El Bols贸n. 鈥淏ueno pe帽i, vaya, vaya y avise al Jefe del destacamento, ya tenemos la camioneta cargada鈥 le dijeron. Cuando se hizo de noche, volvieron del destacamento diciendo que no ten铆an autorizaci贸n, que al Juez Calcagno nada le hab铆a sido enviado desde Fiscal铆a y que no pod铆a autorizar 贸rdenes que no exist铆an. Nuevamente en parlamento se decidi贸 no moverse del lugar hasta que alguien lleve la comida, y se pidi贸 difusi贸n. Quienes se encuentran all铆 est谩n incomunicados, ni la comisar铆a tiene tel茅fono o se帽al. El 煤nico lugar con wifi se encuentra a unos kil贸metros y es la escuela de Cuesta del Ternero, escuela que tiene las clases suspendidas porque la usan de centro de comando de la polic铆a.

Durante la ma帽ana de este martes 28/9 corr铆a la noticia de que el Juez Calcagno convoca para el d铆a mi茅rcoles una audiencia. El pedido era concreto: poder llevar alimento a quienes est谩n pasando hambre y fr铆o, pero es un reclamo deso铆do, se siguen postergando las horas. Se ralentiza todo entre las idas y venidas buscando se帽al, y a horas del mediod铆a lo 煤nico que se puede saber con seguridad es que la urgencia sigue siendo la misma que la del fin de semana.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/09/9.mp3

El gobierno de Rio Negro y el silencio impune

Mientras todo esto sucede Arabela Carreras, gobernadora de la provincia de Rio Negro sigue sin aparecer. Importante es mencionar que la gobernadora, que estuvo presente en el Foro por la Paz en Bariloche, ahora no emite declaraciones mientras que el ministerio de seguridad provincial es quien act煤a.

Por otro lado tanto la fiscal jefa Betiana Cend贸n, junto con el fiscal de El Bols贸n Francisco Arrien, son quienes vienen 鈥渕anejando鈥 la situaci贸n.

Desde los organismos nacionales no hay mayores pronunciamientos e intervenciones, hasta donde se sabe. Las 煤nicas que est谩n alerta son algunas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales solidarias con las luchas del pueblo mapuche.

Los medios de comunicaci贸n merecen un apartado, pensando en que la 煤nica informaci贸n que circula es la que pueden producir desde las comunidades y medios comunitarios en red que vienen cubriendo, a pesar de que al no tener cobertura en el lugar hace que lo que salga no sea inmediato. Mientras tanto, los medios regionales 鈥渕谩s le铆dos鈥, los comerciales son quienes redactan y titulan sin tener idea de lo que realmente sucede.

驴A qui茅nes les conviene el silencio? Sin dudas el silencio les conviene a varios, principalmente a los Rocco, luego a los estados que desde la invisibilizaci贸n y la indiferencia acompa帽an un nuevo ataque genocida en una de las provincias que ya tiene un fusilamiento en contexto de reivindicaciones territoriales.

Arabela Carreras, no estuvo sola en ese foro, all铆 hubieron futuros candidatos a funcionarios y otros militantes pol铆ticos partidarios, cerrando filas en el falso discurso de la paz, 驴Ser谩 esta otra de las l铆neas que pondr谩n en juego en las elecciones? 驴A costa de qui茅nes se construye esta democracia? Lo que sucede hoy en cuesta del ternero es el m谩ximo estad铆o de la represi贸n que se evidencia en la actualidad, sin embargo en otras provincias se activan las persecusiones judiciales y aunque casi no lo mencionen Neuqu茅n, Rio Negro y Chubut , tienen en com煤n un 鈥淐omando Unificado鈥 que nunca fue disuelto.

Memoria, verdad y justicia tienen que ser hoy m谩s vigentes que nunca, porque hay delitos de lesa humanidad que a煤n no fueron juzgados y que por el contrario se siguen perpetrando.

Fuentes: Audios recolectados ayer en la caravana a la lof, im谩genes de autor铆a de red enfoques

Pueden leer tambi茅n:

驴Qui茅nes son Osvaldo y Rolando Rocco? 鈥 Por Gustavo Figueroa para Pressenza

Fuente: https://eltabanodigital.com/cronica-sobre-quemquemtrew-frio-y-hambre-en-medio-de-un-silencio-que-aturde/