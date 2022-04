–

A los pueblos del mundo que a煤n conf铆an en la solidaridad y en la posibilidad de un mundo menos injusto

A las personas que no casualmente han tenido d茅ficit de informaci贸n sobre lo ocurrido en la CDMX el d铆a de ayer 25 de abril debido al cerco informativo

A los medios de comunicaci贸n independientes, autogestivos y aut贸nomos

A los pueblos originarios de M茅xico:

Desde el 18 de enero de 2021 se instal贸 en la CDMX el campamento de familias desplazadas de Tierra Blanca Copala con integrantes del MOVIMIENTO DE UNIFICACI脫N Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE (MULTI) en demanda de libertad a sus presos pol铆ticos y por un retorno pac铆fico de 143 familias a su comunidad Tierra Blanca Copala. San Miguel Copala y San Juan Copala. En Tierra Blanca, ya habian sido desplazados mujeres, hombres e infancias desde febrero del 2010, tras el asesinato de once habitantes de la comunidad, y meses despu茅s, en septiembre, lleg贸 el turno de pobladores de San Juan Copala, quienes fueron obligados a dejar su territorio tras diez meses de estar sitiados y sufrir ataques con arma de fuego. 鈥淟as comunidades integrantes del MULTI formaron parte del MULT (una organizaci贸n comunitaria que con el paso de los a帽os se fue acercando a lo gobiernos locales) pero debido a algunos asesinatos perpetrados por l铆deres del MULT sobre sus propios miembros, y a una ola de violencia desatada contra diversas comunidades, se efectu贸 naturalmente una escisi贸n de la cual surgi贸 el MULTI en abril del 2006鈥. El MULTI lucha por la autodeterminaci贸n de los pueblos y comunidades, la autonom铆a, la defensa de los recursos naturales: agua, bosques, r铆os.[1] El MULTI llega al z贸calo el 18 de enero de 2021 e inicialmente bloquearon el cruce de Avenida Ju谩rez y Eje Central en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, ah铆 dur贸 enero y parte de febrero, 33 d铆as, y posteriormente se plantaron en el z贸calo. Mientras manten铆an di谩logo con las autoridades, el 6 de abril de 2021 volvieron a mudarse a ese cruce de Avenida Ju谩rez y Eje Central. D铆as despu茅s, 503 personas desplazadas levantaron el bloqueo-campamento tras llegar a acuerdos con las autoridades para el retorno, les prometieron en CDMX un acompa帽amiento a sus comunidad y pensaron que ser铆a seguro, pero el respaldo de autoridades dur贸 menos de una semana y ante los riesgos de perder sus vidas regresan el 6 de agosto de 2021 a la CDMX y reinstalaron el bloqueo sobre Eje Central en las inmediaciones de Bellas Artes para llamar la atenci贸n sobre el desplazamiento forzoso. Tras negociaciones se movieron unos metros para quedar ocupando solo la calle de Ju谩rez frente a Bellas Artes y ah铆 estaban desde julio del a帽o pasado.

As铆 pasaron los d铆as entre emergencia sanitaria de Covid 19, fr铆os, lluvia y calores, extra帽ando a su pueblo hasta que la madrugada del 25 de abril entre 12 a 3 am aparecieron polic铆as y les dijeron que tras una denuncia 鈥渁n贸nima鈥 y por 鈥渟anidad鈥, as铆 como 鈥渂ienestar de la infancia que no van a la escuela鈥, entonces 鈥渢en铆an que ser reubicados鈥, desde entonces les tuvieron retenidos (para esta hora que escribo ya ser谩n Record Guinness Mundial de encapsulamiento de m谩s de 24 horas) y les dirigieron sin tiempo de recoger pertenencias a camionetas, en ese movimiento, un ni帽o se golpe贸 en la cabeza, ante lo que los polic铆as culparon a su madre incluso amenazando de llamar al DIF para que se lo quitaran, porque 驴qu茅 mejor ayuda humanitaria que asustar a los ni帽os rode谩ndolos de polic铆as 鈥減or su propio bien鈥.

Luego levantaron todas sus cosas como si fuera basura y las aventaron en Av. Rio consulado[2] esquina con calle Ralla, Alcald铆a Venustiano Carranza, en un supuesto albergue cerca de una avenida principal llamada Valle G贸mez y al llegar se dieron cuenta la mayor铆a mujeres, infantes y personas de la tercera edad que no hab铆a condiciones habitables, sin ba帽os, aislados y entonces a las 14:30 citaron a rueda de prensa en el Circuito interior 28 Valle G贸mez, para llamar la atenci贸n de que les ten铆an recluidas, secuestradas.

Con la llegada de periodistas Intentaron salir y tumbaron una cerca de malla cicl贸nica y salieron a la avenida, all铆 fue que les encapsularon de nuevo junto a personas solidarias que asistieron para corroborar su situaci贸n.

Hubo un momento en que lleg贸 un payaso con causa para tratar de distraer a las infancias encapsuladas [3] fue entonces que vino una lluvia torrencial, uno pensar铆a que ni帽os y ni帽as estaban bajo custodia (aunque encapsulados ilegalmente) y que se les proporcionar铆a agua al menos, pero s贸lo recibieron un chubazco (del que no les permitieron se resguardaran).

Despu茅s de 5 horas de encapsulamiento sobre esa avenida ya mojados, con hambre, sin posibilidades de asistir al ba帽o, intentaron llegar al metro y all铆 se dio un encontronazo que hizo que se dispersaran cunado vino una lluvia torrencial[4] , en el caos provocado algunas personas se pudieron refugiar en una Unidad Habitacional que heroicamente (emulando a los vecinos de 1968 y de 1971) les dieron respaldo humanitario, mientras otros, se mantuvieron encapsulados sin importarle a autoridades que hab铆a adultos mayores que no pudieron tomar medicina, y sin argumento alguno pasaron horas rodeados de polic铆as.[5]

Hubo docenas de compas heridas y heridos, una fue trasladada al hospital y se encuentra bien, un compa帽ero de Radio Zapote fue golpeado en el rostro hasta sangrar, una compa帽era de Pueblos Unidos recibi贸 fuertes toletazos en la cabeza y la quijada. Pero el trauma indeleble causado a las 18 infancias peque帽as presentes en el contingente que fue perseguido a golpespor 800 granaderos es lo verdaderamente grotesco y repudiable. A varias agrupaciones de activistas que se intentaron unir ya no les fue permitido el paso, en ese caos fuera del metro, algunos ni帽os fueron separados de sus madres y se pas贸 momentos de angustia buscando a los peque帽os. Por eso pensamos que este operativo implic贸 una violencia vicaria (este es un t茅rmino que se maneja cuando progenitores o tutores de forma dolosa sustraen con el fin de herir y da帽ar a la contraparte tutora) s贸lo que esta vez fue por parte del Estado, y fue as铆 como se pas贸 la noche, con huipiles mojados, con compa帽eros solidarios encapsulados, lleg贸 la ma帽ana y los atropellos y discriminaci贸n ahora se extendieron a vecinos que les dieron afortunadamente cobijo, es por ello que hoy a las 10 a.m. nos concentremos para protestar contra esta lista de atropellos afuera del Ayuntamiento de la CDMX frente al z贸calo capitalino, como medios libros que somos uno de nuestros compa帽eros fue lastimado en su cara, con casco tolete y pu帽o, 茅l es parte del colectivo de Radio Zapote de la Escuela Nacional de Antropolog铆a e Historia, y por eso hacemos una protesta en茅rgica, los medios libres no somos criminales, somos la voz de quienes nos vemos obligados a romper su cerco medi谩tico y f铆sico con la 煤nica herramienta que tenemos y se llama !SOLIDARIDAD!

鈥溌ETORNO PACIFICO DE LOS TRIQUIS DESPLAZADOS!鈥 鈥溌IBERTAD A LOS TRIQUIS PRESOS POL脥TICOS!鈥

ATTE. RADIO ZAPOTE FRECUENCIA LIBRE DE LA ENAH y COORDINADORA ANARQUISTA

