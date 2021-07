–

Desde el Caracol Extremadura.

Tras la traves铆a transoce谩nica de 50 jornadas desde el puerto de Isla Mujeres, en Quintana Roo (M茅xico) el Escuadr贸n 421 desembarc贸 con una gran bienvenida en el puerto de Vigo (Galicia).

El Escuadr贸n 421 llamado as铆 porque est谩 compuesto de 4 mujeres, 2 hombres y una otroa, todas 100% zapatistas vinieron a compartir un mensaje oficial desde sus comunidades: 隆Despertad!

La idea del Escuadr贸n 421 llegado por barco, era desembarcar en tierras europeas como s铆mbolo de la descolonizaci贸n de los mundos e ir a recibir a la comitiva de 150 zapatistas que llegar铆an a Europa v铆a a茅rea, pero las fechas para el vuelo se han visto alteradas por las trabas burocr谩ticas del gobierno Mexicano que no concedi贸 los pasaportes al resto de la delegaci贸n zapatista, as铆 el Escuadr贸n dispon铆a de 10 d铆as m谩s de lo esperado. Por ello, con el consenso de sus comunidades y el EZLN, el Escuadr贸n 421 ha realizado una minigira por la pen铆nsula para animar el ambiente y que m谩s personas se enteraran del viaje zapatista a Europa.

Esta mini-gira peninsular de 10 d铆as ha comenzado en M茅rida, de ah铆 a Madrid, Valencia y Barcelona, siendo M茅rida el punto m谩s al sur de la pen铆nsula intentando aunar al sur de Portugal, Extremadura y Andaluc铆a.

Desde el Caracol Extremadura hemos tenido el placer y a la vez la haza帽a de gestionar el recibimiento y la acogida del Escuadr贸n 421 en su paso por nuestro territorio en un tiempo r茅cord de organizaci贸n ya que s贸lo hemos dispuesto de tres d铆as desde que decidieron iniciar esta mini-gira hasta que estaban en estas tierras, siendo su primera parada despu茅s del desembarco y dentro de las cuatro que han realizado antes de juntarse con las dem谩s compa帽eras en Par铆s.

El acto p煤blico organizado en M茅rida comenz贸 con la bienvenida simb贸lica en la puerta de la estaci贸n de trenes donde esperamos a las zapatistas con pancartas de distintas luchas, entre la que se encontraba 芦NO al tren Maya, NO al AVE, SI a los trenes que unen a los pueblos禄, seguidamente se realiz贸 una marcha reivindicativa a pie desde la estaci贸n hasta la Plaza Santa Maria, pasando por varias avenidas y calles peatonales en un pasacalle entre tambores, cantos y gritos. A la llegada a la plaza, un grupo de compa帽eras ocupando el espacio p煤blico, estaban esperando con todas las necesidades para realizar el evento. El evento comenz贸 con una presentaci贸n teatralizada del Escuadr贸n y del viaje para dar la bienvenida a las compa帽eras zapatistas que subieron a presentarse y compartir sus palabras. Tras ello, se realiz贸 la presentaci贸n de la gira y del Grupo de apoyo al viaje zapatista 鈥淐aracol Extremadura鈥 y se realizaron presentaciones de los colectivos y el motivo de su presencia en el Caracol Extremadura. Despu茅s de las presentaciones hubo diversas actuaciones art铆sticas y musicales. Finalmente tras el evento fuimos todas juntas a cenar en un parque junto al r铆o, donde las compas del escuadr贸n 421 vinieron a transmitirnos sus agradecimientos.

Tras la marcha de las compa帽eras zapatistas y despu茅s de haber recompuesto un poco las energ铆as de las personas y los grupos hemos realizado una asamblea de evaluaci贸n sobre la visita a M茅rida del Escuadr贸n 421 y estos han sido los puntos m谩s fuertes y las debilidades que hemos sentido y vivido durante la experiencia activa de estos d铆as.

En la asamblea hemos reflexionando todas sobre los diversos puntos de vistas y entre diversas opiniones, sobre nuestros sentires durante la visita y exponemos que en general tenemos una valoraci贸n positiva del Recibimiento, aunque con algunas apreciaciones:

鈥 Se han cumplido los objetivos de recibir al Escuadr贸n y de hacer el pasacalle y el acto p煤blico a pesar del poco tiempo que hemos tenido para organizarlo, los continuos cambios en el d铆a de la llegada y del reducido n煤mero de personas que hemos asumido las m煤ltiples tareas necesarias para conseguirlo. Han sido unos d铆as muy agotadores y estresantes, con mucha carga de trabajo. Se valora muy positivamente lo que hemos conseguido como grupo en tan poco tiempo.

鈥 En general creemos que lxs compas se han sentido bien en su paso por Extremadura.

鈥 Sensaciones muy optimistas ya que el hecho de que hayan venido ha hecho que nos juntemos gente muy diversa, de muchos lugares y que participamos en diferentes luchas.

鈥 Buena organizaci贸n a pesar de la necesidad de improvisaci贸n, aunque tambi茅n se comenta que ha habido fallos de comunicaci贸n entre nosotras. Habr铆a que perfilar muchas cosas, pero eso es parte del trabajo.

鈥 Habr铆a que haber quedado m谩s claros los compromisos de cada una de nosotras. Se llega a la conclusi贸n de que ha sido un buen entrenamiento para cuando llegue la delegaci贸n, que habr谩 que medir nuestras fuerzas y que deber铆amos ajustar nuestra agenda a las fuerzas humanas con las que contamos. Se pide un ejercicio de responsabilidad personal de cada miembro del grupo para fortalecer a todo el Caracol.

鈥 El acto de la plaza result贸 un poco largo. Para otra ocasi贸n habr铆a que medir m谩s el tiempo de cada una de las intervenciones. Se pide disculpas a las artistas que quer铆an participar m谩s y no se pudo por falta de tiempo.

鈥 Falta de medios de (des)informaci贸n que aunque estaban convocados y eran conocedores del acto no acudieron a cubrir la informaci贸n. El Salto si ha sacado un art铆culo /cr贸nica.

Queremos dar las gracias a todas las personas que han podido aportar su granito de arena, por demostrarnos que entre todas es posible caminar juntas y caminar lejos. Y a las que vinisteis de otras geograf铆as como Portugal y Andaluc铆a por vuestro apoyo y energ铆a y a todas las que participasteis de una manera u otra. Gracias!

鈥淪i no es ahora 驴Cu谩ndo?

Si no somos nosotras 驴Qui茅n?

Si no es aqu铆 驴Donde?鈥

鈥淪omos conscientes que en una batalla nunca se puede asegurar por donde viene el adversario, y habr谩 que estar preparadas para responder con contundencia vengan como vengan y de la forma que sea鈥

Invitamos a todas las personas, colectivos o grupos a participar o colaborar activamente en el grupo de apoyo al viaje zapatista 鈥淐aracol Extremadura鈥 para organizar conjuntamente una programaci贸n regional para la gira zapatista y al mismo tiempo ir construyendo lazos comunitarios y la cohesi贸n del tejido social en Extremadura.

Para finalizar no nos queremos despedir sin hablar del asesinato de Sim贸n Pedro defensor de derechos humanos integrante de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en el Alto Chiapas y de la persecuci贸n, ostigamiento y desplazamiento que est谩 ocurriendo en M茅xico en estos momentos junto con la impunidad y omisi贸n por parte del estado mejicano.

Hoy como siempre expresamos el repudio a los actos de violencia y muerte que los gobiernos y poderosos del mundo realizan contra los seres que est谩n en pie de lucha, hoy y siempre persiguen a loas que alzan la voz y dan muerte a sus cuerpos, seguimos viviendo en los tiempos donde a trav茅s del miedo y el dolor quieren desgastar la resistencia!

Por esto insistimos en organizarnos aqu铆 y ahora, apoyar a las luchas hermanas que resisten y responder generando redes para la creaci贸n de un mundo para todoas!

Apoyamos, firmamos y difundimos la Acci贸n Urgente que nos ha llegado desde Mexico:

Riesgo inminente a la vida e integridad f铆sica y psicol贸gica de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y de la poblaci贸n tsotsil de la regi贸n

8 Jul, 2021 en Acciones Urgentes por Fabiola Zavala

El d铆a de hoy (8 de julio)se recibi贸 informaci贸n por parte de pobladores del municipio de Pantelh贸, en la cual nos informan del alto riesgo a la vida y amenazas que han recibido por parte del crimen organizado del municipio de Pantelh贸, Chiapas, incluyendo a integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde el d铆a de ayer se han presentado enfrentamientos armados entre los l铆mites de Pantelh贸 y Chenalh贸, Chiapas suscitados entre un grupo que se organiz贸 para defender al pueblo del crimen organizado. Desde distintos medios de comunicaci贸n locales y nacionales se ha tergiversado la informaci贸n ante los hechos registrados en las 煤ltimas horas, criminalizando al grupo defensor de los pueblos, denominado por la prensa 鈥淟os Ciriles鈥, mismo que ha reaccionado para defender y proteger la integridad de las familias. Clic aqu铆 para m谩s informaci贸n.

Nueva informaci贸n apunta a que el crimen organizado se encuentra aproximadamente a 2 kil贸metros de la sede de Las Abejas de Acteal; en este momento hay 120 personas desplazadas integrantes de esta organizaci贸n pacifica que se encuentran refugiadas en La Casa de la Memoria y La Esperanza ante el inminente riesgo de un ataque armado. 6 familias, un aproximado de 27 personas de Las Abejas han decidido quedarse en el municipio de Pantelh贸.

El Estado mexicano ha hecho caso omiso, tolerando y permitiendo la acci贸n de la delincuencia organizada, lo que ha producido una escalada de violencia poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas quedando impune el grupo criminal.

Exigimos acci贸n inmediata de las autoridades responsables de salvaguardar la seguridad de las comunidades implicadas.

SIM脫N PEDRO 隆EL QUE LUCHA POR LA VIDA NUNCA MUERE

