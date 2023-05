–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 21, 2023 222 puntos de vista

Con cierta amenaza de lluvia, y campos regados por las precipitaciones de d铆as anteriores, que ol铆an a petricor, alrededor de cincuenta personas nos dimos cita para llevar a cabo la XIX edici贸n de la Marxa per la desmilitaritzaci贸 de la Serra d鈥橝itana.

Convocadas por Ateneu Cultural El Panical (Alcoi), Col路lectiu 8 de Mar莽 (Alcoi), Mas del Potro (Alcoi), Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acci贸 (Alcoi) y Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant), este a帽o recuperamos el recorrido tradicional y la marcha se inici贸 ante las puertas del Safari Aitana.





Desde all铆 recorrimos los aproximadamente dos kil贸metros de distancia hasta la valla de acceso a la instalaci贸n militar. Como siempre, a lo largo del paseo reivindicativo, Aitana nos recibi贸 vestida de gala, con unos verdes intensos alumbrados por nuestra luz mediterr谩nea.





Como en ediciones anteriores, la participaci贸n fue diversa, concurriendo personas de todas las edades e incluso alguna mascota. Hubo quien aprovech贸 para pasear en bici, quien delat贸 el problema de los macroproyectos fotovolt谩icos, quienes pintaron en sus rostros la cifra de d铆as que se mantiene la invasi贸n-guerra de Ucrania o quien ameniz贸 el paseo con sus canciones y su guitarra.

















Llegadas al puerto de Tudons, procedimos a desplegar nuestras pancartas ante la entrada de la base y se ley贸 el manifiesto. Posteriormente el cantautor Rub茅n Padilla nos deleit贸 con alg煤n tema de su repertorio.









Una vez concluida la parte m谩s pol铆tica de la jornada, dimos paso a la m谩s festiva, procediendo a nuestro tradicional almuerzo bajo los pinos del puerto. No falt贸 el vino, la coca sal脿 y de verduras y m谩s canciones de Rub茅n. Compartimos el espacio con numerosos moteros y ciclistas en tr谩nsito por Tudons y hasta con un autob煤s de excursionistas.









Una vez satisfechas nuestras necesidades alimentarias nos trasladamos a la umbr铆a de la sierra y realizamos una excursi贸n guiada por el bi贸logo Roger Carchano, quien nos mostr贸 las principales riquezas geol贸gicas, antropol贸gicas (pozos de nieve) y, sobre todo, bot谩nicas de la Serra d鈥橝itana. Pudimos contemplar algunas de las especies m谩s excepcionales como, entre otras, el tejo, los diversos espinos y piornales, el cerezo de pastor o la corona de rey.









Tras el recorrido bot谩nico finalizamos el d铆a con una comida de hermandad en la Font de l鈥橝rbre, que este a帽o ha sido reformada y ha quedado francamente bien. Se volvi贸 a cantar y hubo alguna actividad para ni帽os y adolescentes. Por la tarde, ya de regreso, algunos marchistas disfrutaron de un partido de pilota valenciana en Sella.













Fins al any que ve.

Res m茅s s鈥檋i val – Otra cosa no vale, poema de Demetria d鈥橝lcanyi莽 con motivo de esta Marxa a Aitana

Manifest de la XIX Marxa per la desmilitaritzaci贸 de la Serra d鈥橝itana

Tornem a reunir-nos en aquesta, la Marxa per la desmilitaritzaci贸 de la Serra d鈥橝itana, que arriba a la seua edici贸 n煤mero deneu.

Any rere any hem peregrinat a aquest lloc, nostra benvolguda Aitana, mare de totes les serres de les nostres comarques del Sud del Pa铆s Valenci脿. Hem vingut des de pobles i ciutats diferents; algunes, de la muntanya, unes altres, arran de mar. Dones i homes, joves i ancians, xiquets de pit, animals… i hem llegit cada any el nostre manifest per la Pau i la Naturalesa: perqu猫 siga escoltat pel cor de la muntanya, pels pit-rojos, els fardatxos i els esquirols, les carrasques, les flors silvestres que cada any ens ofereix la primavera esplendorosa fins i tot malgrat la sequera, per les activistes i les persones del carrer, els agents de la gu脿rdia civil i la policia de l鈥檈x猫rcit. Fins i tot per algun ciclista o motero despistat.

Entre les persones que hui som ac铆, algunes ja formaven part d鈥檃questa marxa quan es celebrava la seua primera edici贸, fa quasi vint anys. Quan moltes encara no hav铆em comen莽at a pentinar cabells blancs. Hi ha els qui han participat en totes, o en quasi totes les marxes a Aitana.



La veritat 茅s que mai hem sigut un contingent molt nombr贸s. La nostra convocat貌ria mai ha concitat l鈥檃ssist猫ncia de grans masses de poblaci贸. Malgrat aix貌 mai ens hem desanimat; no hem oblidat la ra贸 i el sentit del nostre gest i, un any m茅s ac铆 estem!

Per qu猫?

Perqu猫 apostem per la Utopia.

La Utopia consisteix a creure que all貌 que hui no t茅 lloc -aquesta 茅s l鈥檈timologia de la paraula-, si hi ha qui creu, si hi ha qui lluita per aix貌, un dia s铆 que ho tindr脿.

Apostem per la Utopia de la Naturalesa. Creiem que el planeta Terra i tots els 茅ssers que cont茅 som una 煤nica cosa; una unitat. Per aix貌, tot el que li ocorre a la mare Naturalesa ens ocorre a nosaltres mateixes. I per aquesta ra贸 treballem en molts fronts per a defensar-la de les nombroses agressions que pateix a causa de la cobd铆cia d鈥檜ns pocs. Ens esforcem per suprimir les causes humanes que precipiten el canvi clim脿tic. Lluitem per defensar la qualitat de l鈥檃ire que respirem, l鈥檃igua dels nostres aq眉铆fers, la diversitat de tot tipus de vida, incloent la humana. Militem perqu猫 els nostres territoris no siguen convertits en erms per l鈥檃gricultura industrial o per les grans empreses el猫ctriques… Perqu猫 les xicotetes cultures, pr貌pies de cada lloc, no desapareguen. Enfront de l鈥檌nexorable avan莽 de les intel路lig猫ncies artificials reivindiquem les nostres potencialitats humanes; la nostra capacitat d鈥檈stimar, d鈥檃dmirar, de sentir la bellesa, que mai una m脿quina podr脿 imitar.

Apostem, com no pot ser menys, per la Utopia de la Pau. Vivim temps molt dif铆cils per a la Pau. Els falcons de la guerra, de la ind煤stria militar, dominen les nostres institucions. Des de la talaia que els proporcionen els seus mitjans de comunicaci贸, ens bombardegen dia i nit amb la seua propaganda b猫l路lica. Ens parlen de m煤ltiples amenaces que -diuen- nom茅s les bombes dels canons poden conjurar. Ens demanen m茅s i m茅s esfor莽os, m茅s sacrificis, m茅s ren煤ncies, perqu猫 el govern cada any augmente els pressupostos militars, i les f脿briques d鈥檃rmes la seua producci贸 i els seus comptes de beneficis. Mitjan莽ant pol铆tiques internacionals agressives, sembren el m贸n de guerres; cada vegada m茅s pr貌ximes a les portes de les nostres cases, cada vegada m茅s mort铆feres i despietades, cada vegada m茅s pr貌ximes a una conflagraci贸 mundial entre pot猫ncies i a una apocalipsi nuclear. Emprant aparells de censura com no es veien des dels temps de la dictadura, silencien tota veu cr铆tica, tota opini贸 favorable a les alternatives al militarisme, a la negociaci贸, al concert, a l鈥檈nteniment, al di脿leg, a la Pau.

脡s per tot aix貌 que som ac铆. Un any m茅s. Quin millor lloc que la Serra d鈥橝itana per a reivindicar la Utopia de la Naturalesa? O, quina instal路laci贸 militar tan representativa, la base de radars, per a, a les seues portes, al莽ar la nostra veu contra tota guerra, contra tota acci贸 de mort entre 茅ssers humans?

Per un m贸n just, ecol貌gic, hum脿. Per la Naturalesa. Per la Pau.

Serra d鈥橝itana, Alacant, Pa铆s Valenci脿, 21 de maig de 2023.

Ni un pam de serra per a la guerra!!!

Manifest de la XIX Marxa per la desmilitaritaci贸 de la Serra d鈥橝itana

Volvemos a reunirnos en 茅sta, la Marxa per la desmilitaritaci贸 de la Serra d鈥橝itana, que llega a su edici贸n n煤mero diecinueve.

A帽o tras a帽o hemos peregrinado a este lugar, nuestra querida Aitana, madre de todas las sierras de nuestras comarcas del Sud del Pa铆s Valenci脿. Hemos venido desde pueblos y ciudades distintas; algunas, de la monta帽a, otras, a la orilla del mar. Mujeres y hombres, j贸venes y ancianos, ni帽os de pecho, animales… y hemos le铆do cada a帽o nuestro manifiesto por la Paz y la Naturaleza: para que sea escuchado por el coraz贸n de la monta帽a, por los petirrojos, los lagartos y las ardillas, las carrascas, las flores silvestres que cada a帽o nos ofrece la primavera esplendorosa incluso a pesar de la sequ铆a, por las activistas y las personas de a pie, los agentes de la guardia civil y la polic铆a del ej茅rcito. Incluso por alg煤n ciclista o motero despistado.

Entre las personas que hoy estamos aqu铆, las hay que ya formaban parte de esta marcha cuando se celebraba su primera edici贸n, hace casi veinte a帽os. Cuando algunas a煤n no hab铆amos comenzado a peinar canas. Hay quienes han participado en todas, o en casi todas las marchas a Aitana.



Bien es verdad que nunca hemos sido un contingente muy numeroso. Nuestra convocatoria nunca ha concitado la asistencia de grandes masas de poblaci贸n. A pesar de ello nunca nos hemos desanimado; no hemos olvidado la raz贸n y sentido de nuestro gesto y, un a帽o m谩s 隆aqu铆 estamos!

驴Por qu茅?

Porque apostamos por la Utop铆a.

La utop铆a consiste en creer que aqu茅llo que hoy no tiene lugar -esa es la etimolog铆a de la palabra-, si hay quien cree, si hay quien lucha por ello, un d铆a s铆 lo tendr谩.

Apostamos por la Utop铆a de la Naturaleza. Creemos que el planeta Tierra y todos los seres que contiene somos una 煤nica cosa; una unidad. Por ello, todo lo que le ocurre a la madre Naturaleza nos ocurre a nosotras mismas. Y por esa raz贸n trabajamos en muchos frentes para defenderla de las numerosas agresiones que sufre a causa de la codicia de unos pocos. Nos esforzamos en suprimir las causas humanas que precipitan el cambio clim谩tico. Luchamos por defender la calidad del aire que respiramos, el agua de nuestros acu铆feros, la diversidad de todo tipo de vida, incluyendo la humana. Militamos para que nuestros territorios no sean convertidos en eriales por la agricultura industrial o por las grandes empresas el茅ctricas… Para que las peque帽as culturas, propias de cada lugar, no desaparezcan. Frente al inexorable avance de las inteligencias artificiales reivindicamos nuestras potencialidades humanas; nuestra capacidad de amar, de admirar, de sentir la belleza, que nunca una m谩quina podr谩 imitar.

Apostamos, como no puede ser menos, por la Utop铆a de la Paz. Vivimos tiempos muy dif铆ciles para la Paz. Los halcones de la guerra, de la industria militar, dominan nuestras instituciones. Desde la atalaya que les proporcionan sus medios de comunicaci贸n, nos bombardean d铆a y noche con su propaganda b茅lica. Nos hablan de m煤ltiples amenazas que -dicen- solo las bombas de los ca帽ones pueden conjurar. Nos piden m谩s y m谩s esfuerzos, m谩s sacrificios, m谩s renuncias, para que el gobierno cada a帽o aumente los presupuestos militares, y las f谩bricas de armas su producci贸n y sus cuentas de beneficios. Mediante pol铆ticas internacionales agresivas, siembran el mundo de guerras; cada vez m谩s cercanas a las puertas de nuestras casas, cada vez m谩s mort铆feras y despiadadas, cada vez m谩s pr贸ximas a una conflagraci贸n mundial entre potencias y a un apocalipsis nuclear. Empleando aparatos de censura como no se ve铆an desde los tiempos de la dictadura, silencian toda voz cr铆tica, toda opini贸n favorable a las alternativas al militarismo, a la negociaci贸n, al concierto, al entendimiento, al di谩logo, a la Paz.

Es por todo ello que estamos aqu铆. Un a帽o m谩s. 驴Qu茅 mejor lugar que la Serra d鈥橝itana para reivindicar la Utop铆a de la Naturaleza? O, 驴qu茅 instalaci贸n militar tan representativa, la base de radares, para, a sus puertas, alzar nuestra voz contra toda guerra, contra toda acci贸n de muerte entre seres humanos?

Por un mundo justo, ecol贸gico, humano. Por la Naturaleza. Por la Paz.

Serra d鈥橝itana, Alacant, Pa铆s Valenci脿, 21 de maig de 2023.

Ni un pam de serra per a la guerra!!!