February 23, 2023

Para Catalejo TV, Gisela Gentile y Alejandro Maidana entrevistaron a Lisando Brusco (integrante de la Radio Popular Che Guevara y la Casa de la Memoria), quien estuvo durante diciembre de 2022 y enero de 2023 en Palestina. Un lugar donde las violaciones a los derechos humanos por parte del estado sionista se han convertido en moneda corriente. Una imprescindible charla, que fue acompa帽ada por material fotogr谩fico, que demuestra expl铆citamente la situaci贸n que atraviesa un pueblo oprimido empujado a desaparecer como tal. Por Catalejo TV/Radio Che Guevara.

Atrapados entre la ocupaci贸n genocida de israel y la 芦claudicante autoridad palestina禄, el pueblo palestino resiste

El territorio de Palestina ha perdido toda continuidad, no solo por la partici贸n de 1948 y la ocupaci贸n de 1967, sino, tambi茅n, debido a la propagaci贸n de asentamientos israel铆es que no se detienen. Estas colonias jud铆as (300 asentamientos entre el Jerusal茅n Oriental ocupado y en Cisjordania), ilegales de acuerdo al derecho internacional, ya albergan cerca de 900 mil colonos israel铆es. Estos colonos, son personas o grupos de personas que intentan reemplazar la poblaci贸n nativa mediante la fuerza, usando cualquier m茅todo. Los colonos sionistas roban las tierras, los recursos h铆dricos, las casas, e incluso la cultura; la idea de la ocupaci贸n israel铆 es destruir el sistema de vida de la poblaci贸n nativa palestina.

Esparcidos por todos los territorios ocupados, los 3,5 millones de palestinos (sin contar la poblaci贸n gazat铆) ven sus movimientos constantemente restringidos por el ej茅rcito de ocupaci贸n israel铆; mientras, sus nuevos vecinos (los colonos) se mueven por carreteras construidas para su uso exclusivo.

La ocupaci贸n israel铆 tambi茅n se hace presente en los m谩s de 600 kil贸metros que enmarcan Cisjordania. El 芦muro del apartheid禄 cumple dos d茅cadas privando a los palestinos del 10% de su territorio y forzando a los agricultores a estar a merced de los soldados israel铆es. Sobre el terreno, la humillaci贸n diaria a la que est谩n sometidos los palestinos toma distintas formas.

Israel intenta destruir la econom铆a palestina por distintos medios. Por ejemplo, han hecho que los palestinos dependan de la ocupaci贸n para poder trabajar: es decir, los controlan a trav茅s de la concesi贸n de permisos laborales (para trabajar en lo que se reconoce como Israel) por parte de la administraci贸n civil de la ocupaci贸n.

Los cierres de frontera (Palestina-israel), valorados como una pr谩ctica israel铆 de castigo colectivo y justificados oficialmente como 芦medida de seguridad禄 ante la previsi贸n de eventuales 芦acciones terroristas禄 o tras su ejecuci贸n, afectan a todas las ordenes de la vida palestina y tienen efectos devastadores para la econom铆a local, al impedir que los obreros palestinos, mano de obra barata en el mercado laboral israel铆, puedan acceder a sus puestos de trabajo con normalidad.

Asimismo, la actividad comercial palestina, principalmente la exportaci贸n de los productos agr铆colas producidos en los Territorios Ocupados y en las 脕reas Aut贸nomas como los c铆tricos y flores que se exportan a Israel o v铆a Israel a terceros pa铆ses, el intercambio de bienes entre Cisjordania y Gaza, y la importaci贸n de productos desde Israel o desde el exterior, se ve seriamente da帽ada por efecto de los cierres de frontera.

Recordemos que existen resoluciones y convenciones del derecho internacional que obliga a la potencia ocupante de garantizar las fuentes de ingreso a la poblaci贸n ocupada; como as铆, tambi茅n, asegurar y mantener, con la ayuda de las autoridades nacionales y locales, las instalaciones y servicios m茅dicos y hospitalarios, as铆 como la higiene p煤blica en los territorios ocupados. O sea, por lo antes descripto, la ocupaci贸n israel铆 viola sistem谩ticamente los acuerdos, convenciones y normativas del derecho internacional.

Por su parte, la agricultura palestina se enfrenta a m煤ltiples problemas, derivados en gran medida de la ocupaci贸n israel铆. Por ejemplo, los colonos israel铆es atacan a los agricultores palestinos sobre todo durante la temporada de cosecha del olivo. Los colonos sueles usar armas para atacar a los campesinos palestinos o esperar a que terminen de recolectar, para quitarles las cosechas. Cuando los palestinos intentan defenderse, el ej茅rcito de ocupaci贸n israel铆 interviene a favor de los colonos. Diariamente se producen confiscaciones de tierras y de herramientas de trabajo (tractores y animales de carga).

La mayor parte de la producci贸n agr铆cola contin煤a siendo familiar, pero se est谩n dando cambios en los 煤ltimos a帽os, especialmente en el Valle del Jord谩n. Esta zona es la de mayor cantidad de tierras agr铆colas (y m谩s f茅rtiles) de Palestina, y con una mayor abundancia de recursos h铆dricos; pero, la instalaci贸n de zonas militares, el uso de check-points y la creaci贸n de un estricto sistema de permisos por parte de la ocupaci贸n israel铆, ha supuesto un aumento del coste de los productos palestinos.

Esta situaci贸n deriva en un problema enorme con las compa帽铆as agroqu铆micas y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); algunas empresas est谩n acaparando tierras para el monocultivo, lo que deja inermes a los peque帽os agricultores (que a menudo han de vender sus terrenos y convertirse en empleados de estas empresas); mientras los peque帽os propietarios cultivan para el autoconsumo y los mercados locales, las compa帽铆as producen para la exportaci贸n 鈥揳 trav茅s de Israel y Jordania- con el apoyo de la USAID.

La ocupaci贸n israel铆 tampoco permite la construcci贸n de infraestructura para la toma de agua. No se trata de falta de recursos h铆dricos sino de acceso a los mismos; el agua est谩 controlada por la entidad sionista, que utiliza el 80% de dichos recursos.

En la actualidad, israel desv铆a anualmente unos 500 millones de metros c煤bicos de agua palestina desde la base acu铆fera del este de Cisjordania. Mientras la poblaci贸n palestina solamente est谩 autorizada a consumir un total de 218 metros c煤bicos anuales per c谩pita, los colonos consumen 2500. Dicho consumo es tres veces m谩s caro para los palestinos que para los colonos. Alrededor del 25 % de la poblaci贸n palestina carece de conexi贸n a los sistemas de distribuci贸n de agua para consumo dom茅stico.

La apropiaci贸n del agua palestina a trav茅s de la empresa Mekorot no es m谩s que otro ejemplo de los esfuerzos de la ocupaci贸n israel铆 por explotar los recursos de los territorios ocupados.

Desde 1948, hasta hoy, la ocupaci贸n israel铆 persigue, expulsa y asesina al pueblo palestino. Pero, la limpieza 茅tnica que sue帽a el sionismo (apoyado por el imperialismo yanqui y la Uni贸n Europea) es imposible porque se enfrentan a un pueblo digno, rebelde y solidario. A pesar de la ocupaci贸n, se mantienen firmes para proteger su tierra, cultivarla y vivir de ella.

En Homsa, una peque帽a aldea al norte del Valle del Jordan, desde la Radio Popular Che Guevara, entrevistamos a Mahmud (13/01/2023). Tanto su familia, como sus vecinos, enfrentan los permanentes ataques del ej茅rcito de ocupaci贸n como de los colonos jud铆os que usurpan sus tierras y destruyen su vivienda.

Oslo, la ocupaci贸n legalizada

Los efectos del proceso abierto en Madrid en 1991 han tenido serias implicancias. Mientras los acuerdos han permitido a israel seguir consolidando su proyecto sionista para Palestina, la consecuci贸n de las aspiraciones nacionales de independencia y soberan铆a palestina se han visto progresivamente frustradas. En consecuencia, las expectativas creadas en 1991 han derivado en un aumento creciente de las voces palestinas que, en el interior y en la di谩spora, manifiestan su escepticismo y rechazo a los acuerdos por las negativas repercusiones que su aplicaci贸n est谩 teniendo dentro de los territorios palestinos. Si el proyecto de los dos estados, como soluci贸n de una paz duradera tuvo alguna oportunidad en el pasado, al d铆a de hoy es inviable por la proliferaci贸n de colonias y asentamientos jud铆os en una cada vez m谩s cuarteada Cisjordania. Era funcional, eso s铆, para la pol铆tica de hechos consumados del estado genocida de israel por un lado; y, para mantener una Autoridad Nacional Palestina (ANP), totalmente inoperante, a costa de mantener su status y privilegios. La ANP, cuya creaci贸n fue fruto de los acuerdos de Oslo, hoy en d铆a se encuentra totalmente descreditada a ojos de la poblaci贸n palestina, por su colaboraci贸n con las fuerzas policiales y con el ej茅rcito de ocupaci贸n israel铆, en la represi贸n de la resistencia del pueblo palestino.

Los 鈥淎cuerdos de Oslo鈥 implicaron el desmembramiento de Cisjordania en zona A, B y C; el cual, constituy贸 el plan maestro para habilitar el aumento de colonias jud铆as en territorio palestino. Las zonas A, B y C determinaban el reparto de poder en Cisjordania mediante la creaci贸n de fronteras internas. Estas fronteras generaban una serie de espacios interiores y exteriores dentro de los territorios ocupados, cada uno con sus propias leyes y regulaciones. Si bien en las tres zonas la Autoridad Palestina asumi贸 plena responsabilidad por las instituciones civiles, en el 谩rea A, que en 1995 alcanz贸 el 3 % de las tierras de Cisjordania (Yenin, Nablus, Tulkaren, Qalqilya, Ramallah, Bel茅n y Jeric贸) y el 26 % de su poblaci贸n, a la Autoridad Palestina se le otorg贸 plena responsabilidad por mantener el orden p煤blico. En el 谩rea B, que alcanzaba el 24 % de las tierras y el 70 % de la poblaci贸n se le confiri贸 la responsabilidad del orden p煤blico, pero la ocupaci贸n (israel) mantuvo la principal responsabilidad por la seguridad. Y en el 谩rea C, que abarcaba el 73 % de las tierras y el 4 % de la poblaci贸n, israel conserv贸 plena responsabilidad por la seguridad y el orden p煤blico, as铆 como tambi茅n cuestiones civiles relativas al territorio (planificaci贸n y zonificaci贸n, arqueolog铆a, etc).

Para el a帽o 2000, luego de una serie de acuerdos, la distribuci贸n relativa de las 谩reas hab铆a cambiado. El 谩rea A comprend铆a el 17 % de las tierras; el 谩rea B el 24 % y el 谩rea C el 59 %. No obstante, el 谩rea A estaba dividida en 11 grupos separados, el 谩rea B en 120 grupos y el 谩rea C era todo contiguo. Las zonas en las cuales los palestinos ten铆an control absoluto eran como un archipi茅lago, mientras que las controlas por israel era pasillos estrat茅gicos que interrumpen la contig眉idad territorial de Cisjordania.

De esta manera, desde 1993 el n煤mero de colonos se ha incrementado de 100.000 a m谩s de 800.000 para lo que ha sido preciso confiscar buena parte de las mejores tierras agr铆colas, de Cisjordania y Jerusalen Este, para crear nuevas colonias y autov铆as que las comuniquen con el interior de Israel.

Desalojos y demoliciones, una de las pr谩cticas perversas de la ocupaci贸n israel铆

Durante los primeros once meses de 2022, un total de 851 estructuras fueron demolidas o incautadas y 966 personas fueron desplazadas en Cisjordania y Jerusal茅n Este, bajo la excusa de que no cumpl铆an con la autorizaci贸n requerida. La imposici贸n de un restrictivo sistema de permisos para la construcci贸n de viviendas palestinas sigue siendo utilizada por israel al objeto de limitar el crecimiento natural de la poblaci贸n palestina y de consolidar el control del territorio por medio de los asentamientos, las carreteras y las 谩reas militares israel铆es.

Una nueva generaci贸n toma las calles: 芦la unidad de la sangre, la lucha y los fusiles禄

El a帽o 2022 tambi茅n ha sido un a帽o para la esperanza. Por primera vez en much铆simo tiempo, una serie de protestas por el desalojo de familias vecinas del barrio de Sheik Jarrah en Jerusal茅n Oriental fueron extendi茅ndose poco a poco culminando con una jornada de huelga general el 18 de mayo. Una huelga en la que particip贸 la poblaci贸n palestina de toda la Palestina hist贸rica (Cisjordania, Jerusal茅n Este y estado de Israel), en una inesperada unidad de acci贸n que hac铆a mucho tiempo que no suced铆a.

As铆 tambi茅n, una nueva generaci贸n de la resistencia palestina ha irrumpido desde mediados del 2022 en diferentes ciudades y aldeas de Cisjordania. Especialmente en Nablus, bajo el nombre de 芦La guarida de los leones禄 ( Lion鈥檚 Den), palestinos muy j贸venes enfrentan a diario cada incursi贸n del ej茅rcito de ocupaci贸n israel铆 y de los colonos.

芦La guarida de los leones禄 re煤ne militantes sin afiliaci贸n a ninguna facci贸n de las conocidas hasta ahora y ha desbordado el poco control que sobre el terreno ejerc铆a una desacreditada Autoridad Nacional Palestina. El grupo adquiri贸 mayor protagonismo en toda Cisjordania tras el asesinato en agosto del 2022 de un militante de 19 a帽os llamado Ibrahim al-Nabulsi, cuya muerte se convirti贸 en la causa de uni贸n para los j贸venes descontentos de la Ciudad Vieja y los campos de refugiados. Minutos antes de ser martirizado, ya rodeado por las fuerzas de ocupaci贸n, el joven palestino logro enviar un mensaje de audio a su madre (el cual se hizo viral): 鈥淔ui martirizado chicos, quiero mucho a mi mam谩, cuiden nuestra patria despu茅s de mi y por sus honores no bajen sus armas鈥.

芦El Den pertenece a toda Palestina y cree en la unidad de la sangre, la lucha y los fusiles禄, declararon. Era una referencia al tipo de resistencia colectiva que supera los intereses de las facciones. Con una popularidad creciente entre la poblaci贸n palestina la joven insurgencia ha vuelto a desbordar los marcos de las cl谩sicas organizaciones palestinas. Su juventud y combatividad le ha convertido en s铆mbolo de una nueva generaci贸n que no est谩 dispuesta a transigir con una ocupaci贸n que a diario se cobra vidas entre la poblaci贸n palestina. Bien armada, se ha hecho popular r谩pidamente gracias a su actividad en las redes sociales (tik-tok y telegram) donde se define como; 鈥渦n fen贸meno de resistencia continua derivado de la unidad en el terreno y de las ra铆ces de la pasada revoluci贸n鈥.

Hace unos meses, el ministro de Defensa de la ocupaci贸n israel铆, Benny Gantz, trat贸 de debilitar al grupo en t茅rminos de n煤mero e influencia. Calcul贸 que s贸lo ten铆a 芦30 miembros禄, y prometi贸 芦echarles el guante鈥 y eliminarlos禄.

La Autoridad Palestina tambi茅n particip贸 activamente en la represi贸n del grupo, aunque con un enfoque diferente. Los medios de comunicaci贸n palestinos y 谩rabes hablaron de generosas ofertas de la AP de puestos de trabajo y dinero para los combatientes de la Guarida de los Leones si acced铆an a deponer las armas.

Tanto los dirigentes israel铆es como los palestinos han malinterpretado la situaci贸n. Han asumido err贸neamente que el movimiento nacido en Nablus es un fen贸meno regional y provisional que, como otros en el pasado, puede ser aplastado o comprado con facilidad.

La Guarida de los Leones, sin embargo, parece haber aumentado en n煤mero y ya se ha ramificado a Yen铆n, Al-Jalil (Hebr贸n), Balata y otros lugares. Para Israel, e incluso para algunos palestinos, la Guarida de los Leones es un problema sin precedentes, cuyas consecuencias amenazan con cambiar por completo la din谩mica pol铆tica en la Cisjordania ocupada.

Nota producida por el material reunido por integrantes de la Radio Popular Che Guevara 鈥 FM 103.1 (Rosario 鈥 Argentina) en su estad铆a en Palestina durante el mes de Diciembre de 2022 y Enero de 2023. Sumamos la nota producida y realizada por Catalejo TV para el diario digital Conclusi贸n de Rosario.

Fuente: https://radiocheguevara.org.ar/cronicas-en-la-palestina-ocupada/