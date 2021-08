–

Todo el mundo sabe que a los dinosaurios les mat贸 un meteorito que cay贸 desde el basto espacio sideral chocando con la tierra. El manto de polvo cubri贸 la tierra desatando un invierno nuclear. Tardaron unos 2 millones de a帽os en darse cuenta y desaparecer definitivamente; y lo dejaron todo perdido de restos que ahora abarrotan nuestros museos alimentando la fantas铆a de los ni帽os.

Al capitalismo lo mat贸 el Neoliberalismo, y los dinosaurios tardar谩n 2 millones de a帽os en darse cuenta. Se avis贸 de que este sistema productivo basado en la explotaci贸n, el desperdicio y el hiperconsumo no podr铆a durar por mucho tiempo. Que llegar铆amos a los l铆mites f铆sicos de la naturaleza. Que no era posible seguir con el desequilibrio sin que el sistema se destruyese as铆 mismo; y a nosotras con 茅l. Fuimos muy pesados.

Bueno, lo intentaron. El sistema sobrevivi贸 unos 250 a帽os, pongamos desde “La Riqueza de las Naciones” de 1776, no estuvo mal. Pero no sobrevivi贸 a su forma m谩s voraz, el neoliberalismo de los 1970s. Ese fue el primer momento en que supimos a ciencia cierta que un Meteorito hab铆a puesto rumbo de colisi贸n. Le bautizamos cari帽osamente

con el nombre de Realidad.

Ha d铆a de hoy el sistema ideado como tal ya no funciona, y sus premisas b谩sicas han sido sustitu铆adas sin vuelta atr谩s por el pragmatismo coyuntural. El meteorito ya choc贸, ya vimos el hongo, ahora queda prepararnos para el invierno nuclear.

Un Meteorito llamado Realidad rumbo a la Tierra

El problema lo vio claramente Marx a trav茅s de su telescopio de Materialismo Hist贸rico y lo expuso en esa gran obra que es El Capital,

mostrando c贸mo la explotaci贸n de la naturaleza es tan indispensable

como la explotaci贸n de las propias personas para obtener beneficios; y su

desarrollo solo lleva en una direcci贸n. A煤n as铆, gracias a la bonanza y

disponibilidad de recursos el sistema entero pudo obviar las

advertencias. Temporalmente.

A finales del SXIX, llegando tambi茅n al final de su vida, predijo el advenimiento de una guerra mundial catacl铆smica que dejar铆a impronta en la humanidad. Calcul贸 que se producir铆a en las d茅cadas siguientes, a principios del siguiente siglo.

En 1914 estalla oficialmente la Gran Guerra, la primera guerra global. A煤n as铆 ni el sistema te贸rico ni el f铆sico hab铆an mostrado que tuvieran l铆mites o fronteras a la imaginaci贸n.

Lo que vino despu茅s fue a煤n peor. Sobrevino inexorablemente una 2陋 Guerra Mundial acompa帽ada del inicio de la Era Nuclear, mostrando un verdadero fin del mundo. Se

establece la lucha entre los nuevos bloques liderados por Estados Unidos/

capitalismo privado y la URSS/ capitalismo de estado. Comenz贸 una feroz competencia geopol铆tica mundial. USA USA comenz贸

con la deslocalizaci贸n de su industria promovida por las desregulaciones

legales en sus naciones vasallas. Situaban sus f谩bricas y empleos fuera

de su territorio

mientras atra铆an capitales, creando redes de dependencia. En los

a帽os 50-70 las industrias americanas fueron a Europa, Jap贸n y

Corea, para contener a la URSS y China. Qu茅 tiempos, el petr贸leo flu铆a,

se creaban centenares de centrales nucleares y sobraba selva que deb铆a

ser arrasada para plantar f谩bricas, cultivos y ganader铆as. Buenos

tiempos.

Los Chicago Boys de Milton Friedman se dedican a imponer su credo a

sangre y fuego, y los te贸ricos de la econom铆a especulativa empezaron con

la verdadera fiesta, fundan el Neoliberalismo. Los dinosaurios se

frotaron las manos y respondieron como solo los dinosaurios saben:

controlar el flujo de hidrocarburos mundiales, destruyeron oriente

medio, cambio de reg铆menes.

A grandes rasgos su credo se basa en unos puntos muy concretos:

–Privatizaci贸n y Propiedad Privada con m铆nima intervenci贸n estatal.

-Econom铆a de Libre Mercado.

–Desregulaci贸n finananciera, arancelaria y “armonizaci贸n” de las econom铆as.

-Libre Movimiento de capitales y mercanc铆as como consecuencia de la desregulaci贸n legislativa.

Como extra cambiaron el sistema monetario mundial del patr贸n oro al petrod贸lar.

As铆 se fue consumiendo el mundo, a golpe de hiperconsumo, desperdicio y explotaci贸n, las tres car谩cter铆asticas m谩s importantes del capitalismo.

Potenciaron

el enriquecimiento norteamericano hasta el punto de acumular el 25% de

la renta mundial y de las rentas mas altas mundiales hasta el punto de

que ahora mismo el 1% de estas posee a d铆a de hoy el 50% del patrimonio americano. Y obviaron las m铆nimas

normas ambientales y seculares, tipo “recoge lo que ensucias”. 50 a帽os despu茅s despu茅s aceptaron como remedio las “5 Rs” capitalistas. Es demasiado tarde, se les fue de las manos, el mundo solo soporta las “6 Ds” del Colapso.

Pero veamos c贸mo se extinguieron los dinosaurios.

1971 El Meteorito a simple vista



En 1956 King Hubbert da las primeras fecha de la llegada del meteorito anunciando el “Pico del Petr贸leo“, que marca la m谩xima disponibilidad de petr贸leo. No acert贸 en sus primeras previsiones, pero el meteorito ya se ve铆a a simple vista desde la tierra como un puntito luminoso.

Efectivamente, en 1971 la primera crisis del petr贸leo demostr贸 claramente al sistema te贸rico que pose铆a un importante l铆mite. Desde entonces el choque entre los l铆mites te贸ricos, condiciones subjetivas, de la

econom铆a neoliberal, infinitos seg煤n sus te贸logos, y los l铆mites f铆sicos

y materiales del universo real, condiciones objetivas, son palpables a

nivel mundial. Desde entonces USA sufre un estancamiento estructural del PIB por el que no logra superar un 5% de crecimiento anual. Desde 2008 no supera el 2’5% anual. Sufre los efectos de la ca铆da de la tasa media de ganancias; un l铆mite te贸rico tambi茅n previsto.

La URSS comenzaba a batir records civilizatorios hasta que en 1971 falla su econom铆a. Por la causa que sea fallaron sus estrategias, planes quinquenales y decaen sus est谩ndares de vida. Vence la econom铆a de consumo. El bloque entero se deprime bajo los influjos de la nueva teolog铆a econ贸mica.

En 1985 la URSS inicia una serie de cambios en pol铆tica econ贸mica netamente neoliberal, la Perestroika. No durar谩 mucho.

1989 Bola de Fuego y fiesta en cubierta

Mientras el IPPC de la ONU en 1989 dio otro aviso, este m谩s serio, sobre los l铆mites f铆sicos del planeta. Los m煤ltilples l铆mites ambientales estaban siendo rebasados: exist铆an agujeros en la capa de ozono, se perd铆an ecosistemas, se perd铆an los casquetes polares y se calentaba el planeta; m谩s absurdos l铆mites f铆sicos. Ya se ve铆a una bola de fuego.

Los avisos fueron respondidos como corresponde, con una fiesta; como la de la cubierta del Titanic. En 1989 cae el Muro de Berl铆n, s铆mbolo de la derrota del comunismo sovi茅tico frente al capitalismo americano. Estados Unidos es Hegem贸nico.

Continuaba el asalto a los mercados con una desregulaci贸n salvaje de los mercados mundiales promovida por Instituciones Internacionales como la OMC y el BM, y la globalizaci贸n total de la mano del FMI, que aceleraron todos los procesos ecodegradativos, potenciando los productivos y el hiperconsumo.

En 1990 China se integra en la OMC. Estados unidos comienza a trasladar su industria, ya de por s铆 deslocalizada, a este pa铆s. La relaci贸n de ambos pa铆ses es tan fuerte que llegan a denominarse como una sola entidad econ贸mica, Chim茅rica. La deslocalizaci贸n arruina las regiones anteriormente dianas de Jap贸n y Europa.

En 1991 la URSS se rompe definitivamente: la URSS no aguanta la Perestroika neoliberal orquestada por Gorvachov, se disgrega y privatiza la mayor铆a de sus monopolios nacionales. Se calcula que la ca铆da en esperanza de vida acaba en el primer a帽o con unas 5 millones de personas que se quedan sin coberturas de todo tipo. La masa del meteorito llamado Realidad atrae a la placa euroasi谩tica que no aguanta el tir贸n y acaba desgajando a la URSS.

Las crisis arreciaban en el mundo, las burbujas financieras explotaban por todo el mundo cada vez m谩s r谩pido como si del cortejo de escombros meteor铆ticos se tratasen: Chile 82, Lunes negro del 87, Jap贸n 91, UE 93, M茅xico 94, Venezuela 94, Sudeste asi谩tico 97, Rusia 98, las punto-com 99, Argentina 01, … muchas. Fue el impacto de los escombros.

Esos devastadores b贸lidos de fuego y lava a alimentados por las nuevas tecnolog铆as se llamaban masa de capitales especulativos, que como carro帽eros dan vueltas y vueltas por el mundo buscando nichos de rentabilidad.

2008 el Meteorito Impacta: Rescates y Privatizaciones



El choque definitivo que quiebra el sistema mundial se mostr贸 en 2008, escenificado por la quiebra de Lehman Brothers, la macuando la econom铆a ficticia simplemente implosion贸 a causa de la mayor burbuja especulativa de la historia hasta entonces generada entorno a las hipotecas inmobiliarias. El dinero ficticios simplemente se volatilizaba. Le llamarin La Gran Recesi贸n, cuando le deber铆an haber llamado La Gran Extici贸n; ya nada volver铆a a ser lo mismo.

El final del sue帽o de una econom铆a ficticia retroalimentada y perpetuamente creciente. Ni si quiera el crecimiento sostenible es posible.

A pesar de que no se daban cuenta, los dinosaurios se 茅staban

extinguiendose en su apogeo. En pleno climax privatizador y m谩xima transferencia de capitales hacia las rentas altas, subvenciones, rescates, privatizaciones y recortes a los sectores p煤blicos, se vio el inicio del fin. La econom铆a est谩ba exausta, nada era rentable y la transferencia de capitales hac铆an la inversi贸n inviable. Las corporaciones y entidades trasnacionales se hicieron dependientes de las subvenciones y transferencias estatales. Y de sus contratos. A su vez desligaron la inversi贸n f铆sica de la financiera en sus ‘libros

de cuentas’. A pesar de sus trucos contables un empresariado dependiente del estado que en USA propici贸 el ascenso de los GAFAN. Mientras, las Pymes mundiales, incapaces de aprovecharse de estos privilegios, declinaban. Es decir, el propio capital ficticio se choc贸 con un limite te贸rico del capital real que cre铆a que no pod铆a existir. El equivalente religioso a decir que dios no es infinito, eterno ni omnisciente. Las principales corporaciones

Pero a los dinosaurios les iba la marcha, y no se iban a cambiar el beneficio por una tediosa y aburrida estanflaci贸n. El ansia de surplus les llev贸 al despliegue de una suerte de “medidas contrac铆clicas”, implementadas en todo el planeta a la vez. Esto permiti贸 rescatar a煤n m谩s industrias improductivas, bancos en quiebra,

alimentar los mercados de valores en m谩ximos, cebar

empresas zombis e hinchar m谩s burbujas a partir de rescates financieros e

impresi贸n de dinero. Y repartir dividendos. Medidas que lo 煤nico que hicieron fue acelerar la transferencia de capitales a las rentas m谩s altas, acelerando a煤n m谩s su ca铆da al descapitalizar el sistema.

A consecuencia poco a poco crecen por doquier las burbujas financieras: impresoras 3D, telecomunicaciones, del aceite de palma

De entre todas las burbujas finacieras en 2011 comienza a inflarse la burbuja del Fracking en USA, con pico productivo en 2017. Quiebra en 2020. Las repercusiones de esta explosi贸n que a煤n padecemos tardar谩n a帽os en desaparecer.

En 2013 se produce una minicrisis econ贸mica mundial que es respondida con una expansi贸n monetaria cuantitativa infinita.

En 2014 se inician las desinversiones petroleras.

En 2016 todo est谩 perdido. El sistema se quedaba sin oxigeno, sin efectivo, ni activos reales, y lleg贸 la idea de las ideas: los tipos de inter茅s negativos, la respuesta a los problemas de que todo capitalista quer铆a o铆r, que les pagasen por gastar, por poseer, por amasar, por consumir. Es el final del sistema neoliberal.

2018 Restricciones al Libre Mercado

En 2018, durante el mandato Trump, el sistema sufre otro fallo sist茅mico, esta vez en el Libre Mercado que afecta al comercio mundial: vuelven las regulaciones arancelarias a los Estados Unidos con la escusa de Sanciones comerciales, que se hace patente con las primeras sanciones a China. Ya antes naciones como Turqu铆a, Rusia o la propia UE las hab铆an sufrido. Era evidente que una parte de la sociedad y la burgues铆a americana se estaba arruinando y empobreciendo, y el estado se hace cargo. El objetivo real es el de atraer capitales, industria y empleos. El hegem贸n no ha sobrevivido a su 茅xito y debe dar marcha atr谩s a su pol铆tica econ贸mica. Esto resquebraja de facto el mundo en dos 谩reas de influencia, dos nuevos bloques que se odian y se necesitan. Pero tambi茅n a la propia USA, entre la burgues铆a nacional y la burgues铆a trasnacional.

En 2018 China pasa a ser la primera fuerza econ贸mica mundial. El mundo llega al Pico del petr贸leo, m谩ximo productivo.

En 2020, con el covid, quiebran m谩s de 200 empresas petroleras, varias top 10. El petrod贸lar se resiente, pero se mantiene.

2020 Restricciones al movimiento de Personas: Covid!



En 2020, ahora si, consecuente a la pandemia de covid19, se suspende otra de las premisas b谩sicas del neoliberalismo, la movilidad de personas, lo cu谩l afecta directamente a la movilidad de capitales y mercanc铆as. El sistema mundo resuelve moment谩neamente la pandemia decretando una serie de

cierres de actividades y territorios. Los distintos estados se ven

obligados a otorgar una serie de concesiones a las personas perjudicadas o quebrar definitivamente las sociedades. En unos pa铆ses se denomina Escudo Social., en USA se decreta el CARES Act. Todas consisten b谩sicamente en lo mismo, implementaci贸n de servicios sanitarios y rescate directo a peque帽as, medianas empresas y n煤cleos familiares. Una bater铆a de regulaciones contrarias a los postulados neoliberales y al libre mercado.

Las medidas lograron mitigar los efectos en la forma deseada, pero

conllevaron m煤ltiples repercusiones: se rompen las cadenas de

suministros y productivas que afectan al consumo. A su vez se constata

como rotas las cadenas de transmisi贸n econ贸micas mundiales, comienzan a

escasear materiales y componentes estrat茅gicos m谩s all谩 del petr贸leo: no

se produce suficiente litio, bajan las reservas de cobre, disminuye la

disponibilidad de microchips, cambia la composici贸n de los pl谩sticos y

derivados o que disminuye el tr谩fico de contenedores de carga.

Con la ca铆da de la automoci贸n, el incremente de precios de transporte y disponibilidad de combustibles, ca铆da del empleo y de salarios, con alza de precios, se resiente el turismo, y se despliega un nuevo l铆mite al movimiento de personas, esta vez material, y no pol铆tico que oscila entre lo coyuntural y lo estructural.

USA sufre incapacidad funcional: no puede aumentar los est铆mulos fiscales ni disminuirlos, ni a las empresas ni a sus ciudadanos, fomentar ni reducir el consumo, hacer guerra ni no hacerla, sin quebrar su econom铆a o sin favorecer a China. Se ha quedado sin recetas.

2021 El meteorito deja Cr谩ter

El polvo en suspensi贸n surgido del impacto del meteorito Realidad

comienza a cubrir el mundo con forma de densa nube extendiendo su efecto

invernadero. Donde alcanza, la econom铆a entra en hibernaci贸n ante

signos de congelaci贸n, y los c谩lidos rayos del neoliberalismo rebotan en

las tupidas nubes de problemas sin traspasar la espesa capa de

contratiempos a la acumulaci贸n. Mientras, sube la temperatura en el

mundo dejado por Realidad, un hervidero de problemas.

Pero tal vez la peor parada hasta ahora sea la Uni贸n Europea. Recordemos que no posee materias primas propias lo cu谩l encarece y entorpece los procesos. Tampoco energ铆a suficientes para autoabastecer; ni su industria ni su sociedad; controla el suministro de energ铆a controla Europa. Que en 2018 se produjo el pico de petr贸leo. Y por 煤ltimo los cuatro factores civilizatorios m谩s importantes de nuestro tiempo:

-digitalizaci贸n y robotizaci贸n,

-escasez relativa de materias primas,

-degradaci贸n ambiental y

-cat谩strofes.

A finales de 2019 la UE reacciona con un plan de ajuste draconiano no visto desde 2008. Constaba de un sistema combinado de inversiones, de desinversiones, financiaci贸n, est铆mulos, multas y tasas e inclu铆a un 40% de reducci贸n de CO2 para 2030.

En 2020 ante la aparici贸n del covid19 suspende temporalmente estos planes.

Pero la revisi贸n de 2021 de aquellas medidas pretende una aceleraci贸n de lo planificado a煤n m谩s ambiciosa, hasta un 55% de reducciones en la emisi贸n de cO2. Con el plan “Fit For 55” [o Fuck Fuck Fuck Fuk como se dice de co帽a en Maastrich] del 14 de julio 2021 la UE declara:

“Estamos en un momento crucial en la respuesta mundial a las emergencias clim谩ticas y de biodiversidad y somos la 煤ltima generaci贸n que a煤n puede actuar a tiempo”.

La reconversi贸n se concentra en 3 sectores, los m谩s lesivos para el medio ambiente:

-37% de reducci贸n de carbono en automoci贸n, 100% para 2035,

-reducci贸n en la producci贸n de acero a煤n por determinar y

-reducci贸n de lla producci贸n de carb贸n un 100% en 2030.

Es decir, la UE est谩 planeando su decrecimiento.

驴Qu茅 apremia tanto a la UE? La lectura es que la UE no tiene otra alternativa que la reducci贸n del consumo en el corto plazo. Las 茅lites tambi茅n est谩n dispuestas a sufrir, a su modo, con tal de salvar los muebles y mantener su status superior. Est谩n dispuestas a aceptar una reducci贸n de su renta si se dejan intactos sus privilegios. La UE no podr铆a frenar el descenso energ茅tico, la escasez relativa de materiales, el ecocidio, el agua, ni el cambio clim谩tico aunque quisiera, porque carece de los recursos humanos y materiales necesario. Realmente nadie en el planeta puede sin acometer cambios extensos, ni si quiera China. La UE ha determinado que si no se adapta ya deber谩 de hacerlo m谩s tarde, en condiciones a煤n m谩s desfavorables que logren quebrar el sistema en s铆, una posibilidad muy real. Europa apuesta por el decrecimiento.

El invierno nuclear que viene

El raro invierno nuclear que nos espera es harto raro. Por una parte una econom铆a g茅lida, incapaz de proporcionar beneficios sin da帽ar el medio ambiente; un medio ambiente socarrado y turbulento, debido a las cat谩strofes naturales; una sociedad convulsa y revolucionada como el clima, que ve que los cambios paliativos propuestos le perjudican.

De las 4 caracter铆sticas principales del neoliberalismo solo se mantienen la Privatizaci贸n y el Libre Movimiento de capitales. El problema es que las privatizaciones ya no son rentables a menos que sean subvencionadas, con todo lo que ello conlleva. Y la libre circulaci贸n de capitales quiere ser por muchos motivos frenada a nivel mundial. Por una parte a base de aranceles, sanciones, restricciones y por otra parte mediante tasas a las transacciones. Este ser铆a objeto de otro debate, simplemente apuntar que ya est谩n en la mirilla y que va de la mano del fen贸meno del pico del petr贸leo y pico de los materiales.

Las consecuencias previstas por la propia comisi贸n de la UE son tan extensas que podemos asegurar que lo que esta planificado es una crisis industrial que acabar谩 afectando a lo social y aboliendo algunos de los dogmas centrales de la religi贸n neoliberal: la desregulaci贸n, la movilidad de capitales y la movilidad de personas. Una congelaci贸n que sin duda alguna afectar谩 a los distintos PIBs nacionales, y que concuerdan con la previsi贸n de la AIE de disminuci贸n de disponibilidad de hidrocarburos de un 55% para 2030 y desconocida a煤n de materias primas, que ya comienzan a escasear.

Es un hecho de gran simbolismo que lo que uni贸 a los pa铆ses del viejo mundo, el acuerdo de Acero y Carb贸n, y uno de los vertebradores de la UE actual, la movilidad, est茅n ahora heridos de muerte y deban ser repensados por completo, tip-to-toe. Abandona consciente mente sus industrias, empleos y est谩ndares de vida. Abandona la guerra industrial con China, la competencia con USA y se conf铆a a la energ铆a Rusa, esperando que llegue la turca. Recordamos que quien controle la energ铆a controlar谩 Europa. Rusia controla a Alemania y Alemania al resto de Europa v铆a Nordstream 2 hasta que Turqu铆a supla a Europa v铆a Grecia. Es solo cuesti贸n de tiempo la disminuci贸n del poder adquisitivo europeo y que este afecte a la importaci贸n china, directa e indirecta.

La Realidad llegar谩 para todos en forma de desglobalizaci贸n. En USA en forma de incapacidad energ茅tica, su tal贸n de Aquiles desde los a帽os 50. Temporalmente la retirada de la UE de la competici贸n permitir谩 el acceso preferente a los hidrocarburos a USA, pero solo eso, temporalmente, porque las tendencias son las que son, y no se puede frenar el cambio clim谩tico producido por el hiperconsumo si no se deja de consumir. USA se enfriar谩 mientras sus bosques arden y Alaska se derrite.

China es la proveedora industrial del mundo. Europa supone solo un 15’1% de sus exportaciones directas en 2020 y subiendo. El freno del consumo en la UE ser谩 compensado con el consumo interno y redirecci贸n de exportaciones. Pero no pueden dirigirse a 脕frica ni a Sudam茅rica sin que estas regiones aumenten sus est谩ndares de vida, lo que a la postre supone un encarecimiento de commodities y escasez (real o relativa) de materia prima. Situaci贸n an谩loga a la que se encuentran los pa铆ses coloniales con sus colonias. Cuanto m谩s r谩pido se impulse el desarrollo antes se llegar谩 a su l铆mite f铆sico; cruel Realidad. China tambi茅n ser谩 subyugada por la Realidad (el meteorito) y ser谩 cubierta por la ceniza. Se ve sometida a los mismos factores coyunturales y civilizatorios mencionados. Su mejor apuesta podr铆a pasar por que encontrase un equilibrio entre exportaciones y consumo que permitan el sostenimiento del bioma terrestre y pal铆en el cambio clim谩tico. Es decir un punto de no crecimiento. Ellos cuentan con la voluntad, y son materialmente capaces, ya que s铆 disponen de los recursos materiales y humanos para hacerlo; si es que no acaban entrampados como USA. Y como son ellos los que actualmente poseen las f谩bricas mundiales, hasta que se deslocalicen, solo ellos lo podr谩n hacer.

Parece que los d铆as de globalizaci贸n capitalista y neoliberalismo han pasado sin que los dinosaurios se hayan dado cuenta. Los pueblos seguimos subyugados y solo han cambiado las caras de los que mandan. La tierra prepara su venganza restauradora y nosotras afilamos los cuchillos para cuando lo 煤nico que se pueda comer sea la carne de reptil. Aunque est茅 fosilizada.

Salud! PHkl/tctca