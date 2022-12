–

December 20, 2022

Presentaci├│n del libro Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los ca├şdos de la guerra civil espa├▒ola (1936-2021) (Cr├ştica, 2022)

Con Miguel Ángel del Arco, autor, . Otras intervenciones por confirmar.

El franquismo nunca quiso olvidar la guerra civil y, desde el inicio de la dictadura, ese recuerdo se concret├│ en miles de monumentos erigidos en pueblos y ciudades de todo el pa├şs. Bajo el control de las autoridades, el mito de los ┬źca├şdos por Dios y por Espa├▒a┬╗ fij├│ la dicotom├şa entre los buenos y los malos espa├▒oles, someti├│ y unific├│ la memoria a unos fines pol├şticos partidistas y nacionalizadores, enalteci├│ y legitim├│ al dictador, determin├│ el espacio p├║blico e incluso los materiales a utilizar, y estableci├│ en el mausoleo del Cuelgamuros su ideal est├ętico, pol├ştico e ideol├│gico. A trav├ęs de una ingente y diversa documentaci├│n, el historiador Miguel ├üngel del Arco Blanco reconstruye tanto la historia concreta de aquellos monumentos diseminados por toda la geograf├şa, como su papel en la propagand├şstica y manipuladora memoria franquista sobre la guerra civil, cuyos vestigios -f├şsicos e ideol├│gicos- han condicionado el relato, el recuerdo y el paisaje de la historia contempor├ínea de Espa├▒a.

Miguel ├üngel del Arco es Profesor Titular en la Universidad de Granada, donde es director del Departamento de Historia Contempor├ínea. Ha centrado sus investigaciones en el estudio de la guerra civil, la posguerra y el fascismo, abordando temas como las actitudes pol├şticas, la represi├│n, la memoria o la hambruna franquista. Sus trabajos han aparecido en revistas cient├şficas nacionales e internacionales como Journal of Contemporary History, European History Quarterly, Contemporary European History, International Journal of Iberian Studies, Ayer, Historia Agraria o Historia Social. Ha publicado diversas obras en ingl├ęs y en espa├▒ol, siendo la m├ís reciente el libro colectivo Los a├▒os del hambre. Historia y memoria de la posguerra franquista (Marcial Pons, 2020