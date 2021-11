Este lunes 15 de noviembre a partir de las 8:00 est谩 convocada una “Chocolatada sin porras” en el CSO La Traba para defender el espacio frente al desalojo ordenado por el juzgado para esta fecha.

Desde el centro social exclaman: “Compa帽eras, ha llegado el d铆a: Van a intentar echarnos de nuestra casa durante tanto tiempo, La Traba, pero no lo van a conseguir. No somos las primeras ni seremos las 煤ltimas, as铆 que os convocamos a todas a las 8:00 del d铆a 15 de Noviembre para defender nuestros espacios. Vamos a dar un golpe en la mesa y a demostrar a estos especuladores que cno lo nuestro no se hace negocio, y que La Traba se queda”.

Se espera que la comisi贸n judicial llegue a las 10:00 de la ma帽ana y por eso, se帽alan, es importante que para esa hora haya mucha gente disfrutando de la chocolatada.

El CSO La Traba est谩 situado en el Paseo Delicias 51. Metro “Palos de la Frontera”.