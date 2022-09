–

De parte de Lobo Suelto September 7, 2022 261 puntos de vista

Narraciones y experiencias entorno a imaginaci贸n y protesta

Imaginarios que prenden encuentros que abren, experiencias que transforman

Siempre se imagina desde alg煤n lugar. A veces nos detenemos a preguntarnos desde d贸nde. Otras veces, el desconocimiento, voluntario o no, o la mera intuici贸n pueden ser gu铆as.

Mientras escribo, desgrabo, pienso y voy a m谩s marchas, observo que mis h谩bitos tienden a valorar cada cosa en su especificidad y singularidad: 驴qu茅 lugar deja esta mirada para el conflicto, las inequidades, las violencias, los desplazamientos que permanentemente se dan en y entre cosas que coexisten? El relativismo total puede acabar siendo una fuerza neutralizadora y aplanadora: todo tiene que ver con todo, nada es del todo una cosa, etc. A la hora de pensar la lucha social y la confrontaci贸n en el espacio p煤blico, el pluralismo posmoderno muestra sus l铆mites. Perdida en el rizoma, por momentos me ayuda recuperar la noci贸n de perspectiva. La movilizaci贸n de protesta parte de un punto de la ciudad y desde una perspectiva. Y si no parte de una, la compone en tiempo real. La pol铆tica es un juego de posiciones, en el cual la perspectiva organiza, aun en momentos de desorientaci贸n.

No hay una imaginaci贸n de la protesta ni una sola forma de hacerse presente la imaginaci贸n en la pr谩ctica de la protesta. Existen multiplicidades cuyas combinaciones a menudo nos diferencian pero tambi茅n muy a menudo nos encuentran con todo lo que s铆 tenemos en com煤n. La acci贸n de imaginar puede ser pensada como acto individual pero es tan intersubjetiva como nuestras formas de desear, amar, luchar. Es desde ese encuentro entre lo personal y lo pol铆tico, que la imaginaci贸n forma subjetividades singulares que son al mismo tiempo composiciones de experiencias, escenas y sensibilidades colectivas. Los imaginarios pueden ser nombrados y hasta institucionalizados en busca de hacerles producir identidades colectivas y bases organizacionales; pero no necesariamente es ese su momento de mayor potencia.

La imaginaci贸n que no puede preverse, esperarse, catalogarse o identificarse bajo etiquetas reconocibles es, en su capacidad de no caber en este mundo, productora de otros mundos. Esa imprevisibilidad tiene que ver con la creaci贸n pero tambi茅n con la escucha; y a menudo con encuentros impredecibles entre personas y elementos que producen m谩s que la suma de los mismos. La imaginaci贸n es abducci贸n: lo que no se induce de los enunciados particulares, ni se deduce de los generales.

En permanente desenfoque, es presente llen谩ndose de otras temporalidades. Escenas de saqueo aparecen, instantes de lucha, de arrebato, de conquista, de rebeli贸n; 驴qu茅 v铆nculos reales e imaginarios sostenemos con las genealog铆as de nuestras luchas en las acciones del presente? Una gran parte del trabajo de la imaginaci贸n pasa por destruir y reconstruir narraciones. La presencia de imaginarios fosilizados sobre los pasados de nuestros presentes entran en disputa con aquellos que quieren emerger: el estatismo, las tradiciones versus el salto de trampol铆n que se da pisando a veces alguna tradici贸n pero tambi茅n saltando fuera, m谩s all谩, o hasta el fondo hasta agujerearla.

Como dice un amigo: la movilizaci贸n callejera hace que nuestra identidad, a veces tan congelada, se suelte un poquito. Esa manera de representarnos frente a los otros, nuestros h谩bitos, nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras formas de estar en el mundo. Cada movimiento que rompe con la normalidad hace que podamos experimentar al mundo y a nosotres mismes de otra manera. Nos permite una experiencia m谩s presente, desde la situaci贸n en la que estamos.

Nos permite entrelazarnos, vivir desde la presencia en com煤n, y cuando estamos juntes en la calle, no necesariamente es que tengamos tales o cuales relaciones, sino que somos la relaci贸n, lo que est谩 hecho y lo que est谩 por hacerse, lo personal y lo impersonal.

No existe 鈥渦na imaginaci贸n鈥, sola y en abstracto. Les otres y el contexto impactan en lo que somos capaces de imaginar. Aprend铆 mucho de mis imaginarios, incluso los que dej茅

atr谩s, los que reconstru铆, los que traicion茅 y traduje en pr谩cticas re-imaginarias con otres. A veces los imaginarios se organizan m谩s en torno a preguntas que a respuestas, y esas preguntas, cuando son pol铆ticas, implican la vida con otres desde el primer signo de interrogaci贸n.

Si las diferentes luchas con sus imaginarios construidos entre experiencias y colectivos, fueron mi escuela militante, en esas luchas me encontr茅 con personas con quienes entabl茅 v铆nculos m谩s o menos cercanos. Con algunes vivo hasta hoy, con otres mantenemos amistades de d茅cadas, con otres nos conocemos de la calle y, sin nunca haber hablado, ya sabemos un mont贸n por convocarnos a los mismos lugares.

Repasando y narrando experiencias que han sido claves en mis imaginarios de protesta desde el presente, me encontr茅 en muchos momentos pensando junto a amistades que podr铆a decir que son m谩s pol铆ticas que personales. Me vi en di谩logo constante, imaginario

y real, con elles y con otres, me vi influida y tambi茅n disintiendo con elles. Traer a algunas de esas compa帽铆as a estas p谩ginas sobre imaginaci贸n y protesta, es lo que hacen las siguientes entrevistas. Di谩logos que son como una puntada en un entramado de conversaciones salteadas y mezcladas, promiscuas y deseantes que precedieron y que se suceder谩n (ojal谩) a esta publicaci贸n. Conversar tambi茅n es abrirse a imaginar con otres.

Entrevistas a amigues: di谩logos c贸mplices sobre imaginaci贸n y protesta

MARIA DELIA CUNEO (URU)

GABRIEL DELACOSTE (URU)

CELESTE ROJAS MUGICA (CH)

DIEGO VALERIANO (ARG)

VITRINA DYST脫PICA (CH)

VER脫NICA GAGO (ARG)

PARA LEER LAS ENTREVISTAS Y DESCARGAR CUADERNO COMPLETO

https://ligatensa.files.wordpress.com/2022/07/liga.lucia_.def_.pdf

TODOS LOS CUADERNOS EN

https://ligatensa.wordpress.com/2022/07/12/499/

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado