–

De parte de Lobo Suelto August 14, 2022 139 puntos de vista

Sobre la situaci贸n y la percepci贸n

Esthel Vogrig Nardini / Liga Tensa

Saber oler el aire y cabalgar la ola.

Cuando nos disponemos a manifestarnos, saber qu茅 hacer 鈥揷贸mo actuar, cu谩ndo actuar, d贸nde actuar, con qui茅n y qu茅 acci贸n llevar a cabo鈥 no es f谩cil. Hay que saber oler el aire y

cabalgar la ola.

Una pregunta que apareci贸 en el proceso de la Liga Tensa fue c贸mo podr铆amos encontrar maneras de compartir las percepciones polisingulares de una manifestaci贸n: 驴Qu茅 elementos podr铆an ayudar- nos a agudizar una percepci贸n com煤n sobre lo que est谩 ocurriendo, para participar con mayor atenci贸n en el movimiento continuo del que somos parte? Intuimos que no se trata s贸lo de entender el con- texto, sino de tener la capacidad de percibir la situaci贸n.

Pensar en el contexto es partir de una serie de a prioris, ideas preconcebidas, condiciones predeterminadas: econ贸micas, sociales, pol铆ticas, geogr谩ficas, culturales, y termina a menudo por llevarnos a generalizaciones. Desde un enfoque contextual, los movimientos y

las acciones se interpretan a partir de c贸digos preestablecidos que definen las interacciones, c贸digos que preexisten a la acci贸n, como si una acci贸n s贸lo tuviera la capacidad de entrar y salir de un mundo ya formado.

A diferencia del contexto, la situaci贸n tiene que ver con lo singular y no con lo general. Lo singular se opone a lo general porque todo en una situaci贸n 鈥渆s potencialmente barrido en el movimiento de la enacci贸n (movement of enaction), con un final abierto en cuan-

to a la forma que vendr谩 a ser determinada, en un devenir singular catalizado por los gestos performativos que ocurren鈥 (1) . La situaci贸n es singular porque el conjunto de gestos que acontecen en un determinado momento, conforman una realidad espec铆fica e irrepetible,

que s贸lo toma forma en la acci贸n. Por ejemplo, como nos recuerda el Comit茅 Invisible, una serie de acciones no funcionan igual en situaciones distintas: lanzar una piedra nunca es simplemente lanzar una piedra 鈥渆s algo que puede congelar una situaci贸n, o desencadenar una intifada鈥 (2) .

La situaci贸n es procesual, y nos hace pensar un poco m谩s en lo que vamos siendo que en lo que somos. Nos invita a pensar en el movimiento antes que en el cuerpo. Parte de la premisa que el mundo no est谩 conformado s贸lo por cosas, sino por movimientos,

caminares, trayectos, l铆neas que se entrecruzan y se anudan (3) y, en los cruces de esos movimientos, es donde aparecen lugares, entes, conformaciones geol贸gicas, ideas, revoluciones鈥

En lugar de pensar en un sujeto aut贸nomo, (un individuo que interact煤a con un mundo objetivo pre-existente, conformado por objetos manipulables), lo situacional nos enfoca en el car谩cter intr铆nsecamente relacional de la vida. Nos invita a pensarnos como seres de relaciones, que siempre est谩n conform谩ndose y transform谩ndose a trav茅s de ellas, y no como seres en relaci贸n que se consideran entidades aut贸nomas que entran o salen de las mismas (4) .

En la situaci贸n, ya no percibimos al mundo como una simple suma o ensamblaje de cosas que pueden unirse y separarse sin perder sus cualidades propias, sino como una correspondencia de movimientos y caminares que se acompa帽an y se conforman mutuamente (5) . De repente, entendemos las cosas como entidades que no pre-existen a las m煤ltiples y cambiantes relaciones que las constituyen (6) , y percibimos c贸mo el conjunto de movimientos, acciones, sentires y entrecruzamientos, va constituyendo la singularidad de cada momento, y haciendo mundo.

La acci贸n pol铆tica entonces, no es s贸lo algo que entra o sale de un mundo que existe por s铆 solo, en un afuera objetivo y pre-establecido. Si bien heredamos la creencia de que existe un mundo que pre-existe a las m煤ltiples y cambiantes relaciones que lo constituyen, la vida tambi茅n puede ser entendida como un flujo incesante y siempre cambiante de 鈥渃osas鈥 que emergen a partir de pr谩cticas concretas de muchos actores (7) . En consecuencia, en cada situaci贸n, dependiendo de los procesos que se enact煤an, que se ponen en acci贸n, dependiendo de los m煤ltiples movimientos y caminares, se conforman (forman-con) unas 鈥渞ealidades鈥 y no 鈥渙tras鈥.



En una movilizaci贸n cada acontecimiento, cada gesto o cada grito no comienzan s贸lo desde un contexto predeterminado, desde un sujeto, o por un conocimiento a priori sobre el mundo o el trabajo por hacer, sino que en la movilizaci贸n vamos haciendo mundo mientras escuchamos y percibimos los lugares, las ideas y las nuevas formas de vida que se constituyen en cada encuentro, en una reverberaci贸n mutua y constante de cruces a veces ef铆meros e invisibles. No s贸lo somos personas que van a la manifestaci贸n, sino que la manifestaci贸n es la que nos va haciendo personas. No s贸lo somos sujetos que se suman a una causa, sino que los movimientos que habitamos son los que nos van dando forma. La manifestaci贸n no s贸lo est谩 conformada por una masa de cuerpos, sino por una infinidad de movimientos.

Pensar en la situaci贸n es pensarse como parte de una danza que est谩 aconteciendo y transform谩ndose en cada momento. Requiere de una sensibilidad que por momentos logre despegarse de las ideolog铆as, los a prioris y las subjetividades solidificadas, que cada uno carga como fruto de su historia y de sus vivencias. No se trata de obviar el conocimiento que deriva de la experiencia, sino de no aferrarse tanto a 茅l, al grado de impedirnos tener una escucha atenta sobre la singularidad de cada evento, reconociendo que cada acci贸n tiene en sus v铆sceras infinitos modos de suceder.



La situaci贸n nos invita a pensar en lo que est谩 emergiendo, pero no se refiere estrictamente a lo que ocurre en el presente inmediato. En una situaci贸n tambi茅n est谩n en disputa los pasados y los imaginarios a futuro: los movimientos y los caminares que se entrecruzan no pierden su historia, ni los deseos que dan forma a su direcci贸n.

Sumado a esto, las m煤ltiples acciones que conforman una situaci贸n, no pueden resumirse en grandes narrativas, ni apelan a un culto a la diferencia (que en su exceso podr铆a derivar en indiferencia) sino que nos invita a indagar en las posibilidades compositivas de la simultaneidad de ideas, voces, mitos, epistemolog铆as y gestos.

En la situaci贸n, el 鈥渟ujeto鈥 no es el individuo que se encuentra, sino el encuentro. Su foco est谩 en el verbo, y requiere de habilidades para improvisar y componer como m煤ltiples voces a trav茅s de polifon铆as y polirritmias. En la situaci贸n navegamos prestando atenci贸n a lo que est谩 emergiendo en sus v铆sceras, a la vez que reconocemos la existencia de algunas premisas que trascienden las interpretaciones (como el hecho de que necesitamos agua para seguir viviendo). A veces, en la situaci贸n tambi茅n aparecen configuraciones solidificadas y predeterminantes, como la monetarizaci贸n de toda capa de vida en un capitalismo feroz, la violencia sist茅mica hacia las mujeres en un patriarcado asustado y por lo tanto m谩s violento, o los movimientos coloniales que siguen prosperando en el presente.

Si pensar la situaci贸n tiene que ver con la capacidad de percibir las sutilezas del movimiento y la transformaci贸n constante de una infinidad de relaciones que conforman entidades que conforman mundo, entonces la pregunta ser铆a: 驴Qu茅 t茅cnicas podr铆an ser 煤tiles para percibir cada situaci贸n y as铆 practicar una percepci贸n que nos haga m谩s conscientes del mundo que estamos conformando (for- mando-con)? 驴C贸mo podemos afinar la percepci贸n de la situaci贸n? Para empezar, quiz谩s necesitamos repensar la percepci贸n misma.



DESCARGA CUADERNO COMPLETO https://ligatensa.files.wordpress.com/2022/07/liga.esthel.def_compressed.pdf

TODOS LOS CUADERNOS EN

https://ligatensa.wordpress.com/2022/07/12/499/

Notas

1

Brian Massumi, What animals teach us about politics (Duke Press)

2

Comit茅 Invisible, A nuestros amigos (Pepitas de calabaza)

3

Tim Ingold, Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description (Routledge)

4

Gilbert Simondon, 鈥淪eres de relaci贸n, no seres en relaci贸n鈥, L鈥檌ndividuation

脿 la lumi猫re des notions de forme et d鈥檌nformation (Millon)

5

Tim Ingold, One World Anthropology, Bachofhen Lecture No. 2, (https://ethnologie.philhist.unibas.ch/

fileadmin/user_upload/ethnologie/ Publikationen/JJB_Bachofen_No_2.pdf)

6

Arturo Escobar, Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio

y diferencia (Universidad Aut贸noma Latinoamericana UNAULA)

7

脥dem

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado