Con este cuaderno, titulado 鈥淓l universo y la semilla en el surco鈥, compartimos algo que segu铆a pendiente desde que iniciamos esta serie hace ya m谩s de dos a帽os. Las experiencias de recuperaci贸n propia, individual, colectiva y de resistencia activa ante el despojo de nuestras semillas. Experiencias que desde el centro mismo de su experiencia, van creciendo y autogestionando su horizonte de acci贸n.

Como decimos en la introducci贸n de este cuaderno, 鈥減or toda Am茅rica Latina los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los movimientos sociales implementan estrategias y acciones en torno a la defensa de los territorios, de los 谩mbitos comunes de la biodiversidad, de los medios de sustento y la soberan铆a alimentaria鈥, siempre asumiendo la complejidad en la que est谩n metidas estas experiencias.

Incluyen acciones de movilizaci贸n social, resistencia, desobediencia frente a pol铆ticas p煤blicas regresivas y frente a modelos productivos insostenibles, construyendo a la vez alternativas comunitarias.

Resumimos entonces algunas experiencias, atisbos nada m谩s, de millares de experimentos e intentos en todo el continente y en otros tambi茅n. No guardan un orden, y a veces son testimonios aislados, pero tejen una urdimbre que tarde o temprano tejer谩 otro cielo y otra tierra, otras aguas y otros bosques para nosotras, nosotros.

Colectivo de Semillas y la Alianza Biodiversidad en Am茅rica Latina

EL UNIVERSO Y LA SEMILLA EN EL SURCO

Experiencias de recuperaci贸n propia,

individual y colectiva y de resistencia activa

ante el despojo de nuestras semillas

A la memoria de nuestro hermano,

compa帽ero y amigo Carlos Vicente.

Su labor de sembrador, y su ser de semilla,

nos seguir谩n siendo vitales siempre.

Por toda Am茅rica Latina los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los movimientos sociales implementan estrategias y acciones en torno a la defensa de los territorios, de los 谩mbitos comunes de la biodiversidad, de los medios de sustento y la soberan铆a alimentaria, enmarcadas en complejidades y contextos pol铆ticos y socioecon贸micos particulares. Incluyen acciones de movilizaci贸n social, resistencia, desobediencia frente a pol铆ticas p煤blicas regresivas y frente a modelos productivos insostenibles, pero tambi茅n construyen alternativas comunitarias. Estas acciones se expresan con luces y sombras, avances y fracasos, nuevos retos para la defensa de nuestros 谩mbitos comunitarios de biodiversidad. Este cuaderno resume algunas experiencias, atisbos nada m谩s, de millares de experimentos e intentos en todo el continente y en otros continentes tambi茅n. No guardan un orden, y a veces son testimonios aislados, pero tejen una urdimbre que tarde o temprano tejer谩 otro cielo y otra tierra, otras aguas y otros bosques para nosotras, nosotros.

El indispensable papel de las mujeres. Dicen Claudia Korol y Marielle Palau: 鈥淪omos las mujeres las que estamos defendiendo los territorios. Las mujeres tenemos que tener el poder de decisi贸n de qu茅 es lo que queremos, qu茅 es lo que queremos comer, qu茅 semillas plantar y cu谩les no. Para que la lucha sea s贸lida tiene que contar con la participaci贸n de las mujeres, y no podemos hablar de las semillas sin tener un pedazo de tierra. La defensa de las semillas nativas y criollas, implica necesariamente la lucha por la tierra y los territorios, la lucha por el agua, por la alimentaci贸n saludable. Las mujeres campesinas hemos sido hist贸ricamente las que sustentamos la econom铆a familiar, la alimentaci贸n. Salir de la casa siempre es un hecho pol铆tico.

Hasta hoy para las mujeres es un desaf铆o enorme salir a las ferias, un espacio de socializaci贸n en el que adem谩s de generar algo de ingresos que les permita cierta autonom铆a, tambi茅n les permite politizarse, compartir con otras compa帽eras, compa帽eros鈥.

Casas y custodia de las semillas. Tambi茅n son claves las casas de semillas criollas, diferentes de los bancos de semillas, que centralizan semillas de todos lados y controlan, como los bancos, la gesti贸n de las mismas. Las casas de semillas criollas buscan ser 鈥渆spacios de trabajo organizado y rescate, multiplicaci贸n, mejoramiento y conservaci贸n de las variedades existentes en las comunidades y en la regi贸n鈥. Identifican variedades de semillas existentes y qui茅n las produce, mantienen reservas de semillas, y las almacenan en condiciones adecuadas, conservando semillas por tiempos m谩s prolongados, devolviendo semillas a quien las guard贸 en la casa, intercambiando semillas entre las y los integrantes y con otras personas, y hasta comercializar excedentes de semillas a otras comunidades, y regiones鈥. Esta visi贸n comienza a florecer en Brasil entre la gente del Movimiento de Peque帽os Agricultores de Brasil, pero tambi茅n en Colombia, en Centroam茅rica e incluso

en regiones de Ecuador.

Otra idea, como en M茅xico, es que las comunidades muchas veces prefieren tener las semillas repartidas en las casas de quienes las han cuidado por siglos, para que la reserva siempre sea m贸vil y diversa y cada familia se vaya haciendo cargo de su legado.

Circuitos cortos de comercializaci贸n Los circuitos cortos o mercados locales, posibilitan las relaciones de proximidad: quienes producen venden en la cercan铆a y quienes compran son conscientes de la naturaleza 鈥渓ocal鈥 del producto. Tambi茅n pueden impulsar y defender las tiendas locales que promueven la venta de productos frescos, regionales o fomentar los mercados organizados entre comunidades y asociaciones campesinas de productores y productoras. Por lo general son productos agroecol贸gicos, libres del uso de agrot贸xicos, o en el camino de limpiarse del uso de fertilizantes y plaguicidas. La lucha por re-establecer los circuitos cortos de intercambio y mercadeo tambi茅n es una lucha concreta contra la cadena de intermediarios y las grandes transnacionales minoristas, sean supermercados o tiendas de conveniencia, que buscan imponer (sobre todo estas 煤ltimas) un control sobre el punto de venta, imponer una disponibilidad de los alimentos, al grado de controlar el acceso a much铆simos productos, lo que perjudica la alimentaci贸n pero tambi茅n la nutrici贸n de las poblaciones. Esto promueve el universo de los comestibles procesados en contra de los alimentos frescos. El sentido profundo de los circuitos cortos es volver a promover comida fresca, disminuir el consumo de alimentos procesados y todo el largo circuito de transporte que contribuye a extremar el calentamiento global en el planeta.

Desde Europa, en Ginebra, Suiza, Le Jardin des Cocagne busca subvertir la relaci贸n entre quienes 鈥減roducen鈥 y quienes 鈥渃onsumen鈥. Quienes llevan adelante este proyecto afirman que comprar y vender comida entre quienes producen y quienes consumen deja intacta la relaci贸n opresiva del trabajo y el car谩cter insuficiente del

salario, pero sobre todo, la distancia entre quien produce y quien consume, como si no fueran parte de un mismo proceso.

Por eso, en las inmediaciones de Ginebra comenzaron un proyecto de labores creativas con personas a las que no tomaron como compradoras de su 鈥渕ercanc铆a鈥 sino como gente asociada de una cooperativa com煤n para gestionar y recibir alimentos. As铆, lo que se aporta es dinero para ayudar a la producci贸n, o trabajo. La diferencia obvia es que cuando hay m谩s alimentos la gente recibe m谩s, y cuando se arruinan las cosechas la gente asume el riesgo junto con quienes producen. Quienes no pueden colaborar con dinero ayudan en la producci贸n semanal de lechugas, coles, colecita de bruselas, tomate, papa, hierbas finas, pepinos, aceite, trigo y miel. Lo importante aqu铆 es que no haya esa distancia entre productores y consumidores sino un compromiso mutuo. La gente del proyecto, extiende este mismo trato (una industria en peque帽o con relaci贸n directa con sus posibles compradores) a quienes producen herramientas. Proponen entonces consejos regionales que en realidad son proyectos auton贸micos de los poblados aleda帽os que enfatizan las asambleas como m谩xima autoridad.

La Red de Mercados Agroecol贸gicos Campesinos del Valle del Cauca (RedMAC), en Colombia, es una organizaci贸n agroecol贸gica que asiste a 12 mercados campesinos y agroecol贸gicos en 9 municipios del Departamento del Valle del Cauca (Cali, Palmira, Buga, Tulu谩, Restrepo, Dagua, Guacari, Andalucia y Sevilla). Los mercados son abastecidos con sus productos semana a semana, por m谩s de 350 familias agricultoras, cuyas fincas est谩n ubicadas en 23 municipios del Valle y del norte del Cauca. Con mucho m谩s que 10 a帽os de vida funciona por acuerdos de voluntades y una Junta Directiva.

Cuenta con una asamblea de dos delegados de cada mercado. La Red es un espacio para construir propuestas que mejoren las condiciones de trabajo y de vida de la gente productora en su acceso a mercados locales, contribuyendo as铆 al abasto de productos sanos que beneficien la salud. Promueve la producci贸n diversificada de alimentos sanos, la autonom铆a alimentaria de las familias y el trabajo con j贸venes para incorporarles en la recuperaci贸n de la agricultura.

Escuelas y proyectos educativos. La creaci贸n de los Institutos Agroecol贸gicos Latinoamericanos (IALA), ocurri贸 en un momento de empuje de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La V铆a Campesina. Las escuelas se posicionaron para la movilizaci贸n buscando frenar a la OMC y sacarla de la agricultura, proponiendo otro modelo de producci贸n basado en la agroecolog铆a. Estos espacios est谩n dedicados a la agricultura campesina mediante una metodolog铆a de 鈥渃ampesino a campesino鈥 con lineamientos de una educaci贸n popular, con una propuesta integral de formaci贸n para la participaci贸n, el desarrollo de 鈥渋ncidencias que construyan una nueva cultura pol铆tica en Am茅rica Latina鈥.

En cada regi贸n o pa铆s se organiza con el nombre del IALA, el primero se denomin贸 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecolog铆a 鈥淧aulo Freire鈥. A帽os despu茅s la CLOC-V铆a Campesina expandi贸 la experiencia en varios pa铆ses para adecuarla a las caracter铆sticas de la regi贸n y de los pueblos originarios. Doce a帽os despu茅s, la CLOC-V铆a Campesina mantiene por lo menos 9 Institutos de Agroecolog铆a con organizaciones campesinas y pueblos originarios.

Experiencias locales de conservaci贸n, cuidado, protecci贸n y difusi贸n de semillas nativas y criollas. En el MPA en Brasil funcionan diferentes niveles de estos experimentos, desde la producci贸n familiar y local de semillas y soberan铆a alimentaria, las casas comunitarias de semillas e incluso instalaciones mayores con una capacidad de procesar mayor cantidad de semillas para multiplicar y comercializar en mayor escala.

En el MST en Brasil tambi茅n funciona BioNatur, una red de semillas que se plantea el desaf铆o de producir semillas a mediana y gran escala para abastecer de semillas nativas y criollas a los proyectos productivos de las organizaciones sociales, y por otro, la comercializaci贸n en el mercado formal. Quienes integran la red asumen el compromiso de no utilizar agrot贸xicos y tampoco pueden usar semillas transg茅nicas, lo que garantiza que se tenga semillas 100% agroecol贸gicas.

En la producci贸n de semillas se utilizan bioinsumos producidos en sus parcelas, y rotaci贸n de cultivos. Las semillas de cada unidad de producci贸n van a la cooperativa en donde se revisan, y luego se env铆an al laboratorio para verificar la humedad y la germinaci贸n, como lo ha documentado Patricia Liz谩rraga para la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo.

En M茅xico funciona la Red en Defensa del Ma铆z. Esta experiencia de articulaci贸n funciona a partir de comunidades y organizaciones, pero tambi茅n organismos de la sociedad civil y entidades de investigaci贸n independientes que est谩n empe帽adas en defender la integralidad de la agricultura campesina, tradicional y contempor谩nea con dos premisas fundamentales: no puede defenderse el ma铆z, o la milpa o chacra como policultivo asociado, as铆 en abstracto; se tiene que defender la vida plena de la gente que guarda una relaci贸n profunda e integral con estas semillas y con las formas tradicionales de una agroecolog铆a de ra铆z campesina ancestral. S贸lo defendiendo esta autonom铆a de los pueblos, y promoviendo la defensa de los territorios, es posible arribar a una soberan铆a alimentaria y a una recuperaci贸n de una agricultura propia con nuestras semillas. La otra premisa es que la lucha es de plazo perpetuo. No hay un corto o largo plazo de la resistencia. Entonces, el tiempo est谩 de nuestro lado. Y lo inverso tambi茅n es cierto: s贸lo con soberan铆a alimentaria se puede arribar a una autonom铆a y una defensa territorial plena.

En Colombia una importante red es la Red de Semillas Libres de Antioquia que 鈥渂usca transformar los sistemas productivos, el mercado, formar e investigar y organizar la incidencia comunitaria y pol铆tica; la red formul贸 una propuesta de recuperaci贸n, uso y multiplicaci贸n de las semillas criollas y nativas, que se complementa con otras acciones como los territorios libres de transg茅nicos y la defensa de la biodiversidad鈥. 鈥淓n 2020 los custodios de Antioquia produc铆an en total 56 especies, que incluyen leguminosas, oleaginosas, cereales, hortalizas, arom谩ticas, medicinales, ra铆ces y tub茅rculos.

No todas las semillas que entran son para la venta, sino tambi茅n para los intercambios y donaciones鈥. En 2021 se inici贸 la implementaci贸n de las Escuelas Regionales de Formaci贸n de Custodios y Guardianes de Semillas Nativas, Criollas y Agroecol贸gicas Semillas de Identidad. Esto lo document贸 Tarcisio Aguilar de la Red Colombiana de Agricultura Biol贸gica.

En Colombia funciona tambi茅n la Red de Guardianas y Guardianes de Semillas de Vida de Nari帽o, cuyo eje integrador es 鈥渓a conservaci贸n de las semillas tradicionales y nativas, bajo los principios de la agroecolog铆a, la soberan铆a alimentaria, la conservaci贸n de la tierra y el conocimiento tradicional y alrededor de esto lo pol铆tico鈥. En esta red funcionan centros de semillas, 鈥渆spacios de dinamizaci贸n de la semilla donde se transita por mecanismos como el intercambio, el pr茅stamo y la venta, que permiten obtener semilla sana y de polinizaci贸n abierta que sirva para nuevas siembras鈥.

En Ecuador, a partir de la escuela La Troja Manaba, en medio de la pandemia, se inici贸 en marzo de 2021 la 鈥渃asa comunitaria de intercambio y cuidado de semillas鈥 para desarrollar estrategias de conservaci贸n y cuidado de semillas tradicionales y nativas y garantizar su derecho a la libre circulaci贸n de las semillas y la soberan铆a alimentaria en territorio. Acci贸n Ecol贸gica acompa帽a esta iniciativa, a trav茅s de la formaci贸n, defensa y exigibilidad de derechos de mujeres, de los pueblos y de la naturaleza. La casa comunitaria de semillas pretende ser un espacio de articulaci贸n de los estudiantes de la escuela Troja Manaba y otras organizaciones campesinas en la regi贸n costa del Ecuador que est谩n amenazados por la expansi贸n del agronegocio. Es un espacio de revitalizaci贸n y reconocimiento de los saberes locales, las pr谩cticas y expresiones culturales que conducen al encuentro comunitario, a la organizaci贸n con la producci贸n de alimentos con identidad territorial.

La Red de Agricultura Org谩nica de Misiones (RAOM), en Argentina es un colectivo de agricultoras y agricultores, asociaciones y ONG que entienden que producci贸n y sustentabilidad no son t茅rminos contradictorios. En mayo de 1993 se organizaron las primeras Jornadas de Agricultura Org谩nica en la escuela agrot茅cnica de Eldorado; de estas jornadas nace la RAOM, que es una propuesta centrada en la peque帽a producci贸n (generando alimentos para el consumo propio y para el abastecimiento local), en la provisi贸n aut贸noma de recursos gen茅ticos y la recuperaci贸n del ecosistema natural. Tambi茅n fue muy importante el rol de RAOM en la resistencia al modelo neoliberal en la regi贸n, que evit贸 la construcci贸n de la represa hidroel茅ctrica Corpus Christi, en el r铆o Paran谩, entre Argentina y Paraguay, con un plebiscito popular que gan贸 por casi el noventa por ciento. Ah铆 se realizan 鈥渓as Ferias Francas de Misiones, que posibilitan crear mercados locales de cercan铆a, son espacios que unen el campo y la ciudad, donde los campesinos y campesinas traen su producci贸n agroecol贸gica para la venta.

En Uruguay, el programa de rescate y revaloraci贸n de semillas nativas y criollas, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, se desarrolla impulsando la experiencia ligada a casas de semillas, guardianes de semillas, ferias, multiplicaci贸n de semillas nativas y criollas y encuentros regionales y nacionales, de incidencia pol铆tica y de soberan铆a alimentaria. Tambi茅n encuentros de j贸venes y de mujeres, y otros de apoyo para acceso a tierras estatales, etc茅tera. Se trabaja con m谩s de mil variedades y m谩s de cien especies.

Red de Semillas Nativas y Criollas Asociaci贸n de Productores Org谩nicos del Uruguay Lanaci贸 en 2003 para frenar la p茅rdida de variedades criollas de hortalizas y agr铆colas, adaptadas a la producci贸n familiar y a las condiciones agroclim谩ticas de Uruguay. Su fundaci贸n estuvo a cargo de APODU (), Redes-Amigos de la Tierra y la Facultad de Agronom铆a de la Universidad de la Rep煤blica a trav茅s del Centro Regional Sur.

El Movimiento Agroecol贸gico en el Sur de Jalisco, M茅xico, se remonta a cuando en los a帽os 70 y 80 hubo fuertes movimientos en defensa de la tierra y las comunidades campesinas. Se impuls贸 la agricultura org谩nica y el cooperativismo. Actualmente las organizaciones est谩n enfocadas en revalorar la cultura campesina, promover la agroecolog铆a y cuestionar el modelo agroindustrial. En toda la regi贸n se est谩 revalorando y difundiendo la ense帽anza y construcci贸n de una agroecolog铆a popular a trav茅s de los huertos escolares y comunitarios que rescatan saberes campesinos y las semillas criollas o nativas. Se est谩n realizando festivales de semillas y frutas y ferias de comercio local, que sumados a la difusi贸n, producci贸n agroecol贸gica se est谩 redescubriendo diversidad y la vocaci贸n gastron贸mica del territorio, sobretodo lo que proviene de la milpa y los circuitos cortos de comercializaci贸n de alimentos org谩nicos y naturales producidos y transformados. La Red de Guardianes y Guardianas de Semillas de Jalisco ha sumado a un buen n煤mero de iniciativas campesinas de reproducci贸n de semillas, promueve el intercambio consciente. Y dicen: 鈥淓l sistema alimentario industrial y sus din谩micas de mercado discriminan las producciones peque帽as o locales y dicen que no son productivas y que tampoco cumplen los par谩metros de inocuidad y estandarizaci贸n, cuando es lo que nos ha alimentado y nutrido por miles de a帽os y las comidas industriales nos est谩n matando鈥. Por su experiencia y viendo la amenaza latente de la agroindustrializaci贸n en la regi贸n, en marzo de 2021 los regidores del ayuntamiento, por consenso, decidieron declarar al Municipio de El Lim贸n, Jalisco, como Municipio Agroecol贸gico.

Huertos caseros.

La gente va entendiendo la importancia de producir sus propios alimentos. De posibilitar la reproducci贸n imparable de las semillas que nuestras anteriores generaciones nos han legado para brindarnos a la humanidad. Los huertos caseros, en las zonas rurales o urbanas perif茅ricas, posibilitan la pr谩ctica cotidiana de la soberan铆a alimentaria, buscan establecer la seguridad alimentaria y nutricional, y ayudar a que las familias mejoren sus condiciones de vida. Los huertos caseros son lugares de saberes, pr谩cticas, creatividad, vida, belleza y autonom铆a para quienes los cultivan. Alimentos, plantas curativas y de polinizaci贸n y ornato fomentan incluso la alimentaci贸n animal y las ventas en los mercados locales. Hoy, en todo el continente, proliferan estos huertos de traspatio, entre la gente de las comunidades, en los barrios de las grandes ciudades, entre las familias jornaleras que trabajan en otros campos para ganarse el sustento y aun en los patios penitenciarios donde hay la posibilidad y los programas que permiten que presas y presos activen sus saberes y mantengan vivas sus variedades, reproduci茅ndolas. Tambi茅n en los centros educativos rurales de j贸venes, ni帽as y ni帽os establecen huertas escolares, que son espacios de ense帽anza, de crianza y de enamoramiento con las semillas, que buscan fortalecer la soberan铆a y autonom铆a alimentaria de las familias campesinas.

Organizaciones y comunidades que luchan contra la imposici贸n de leyes privatizadoras, pol铆ticas p煤blicas nocivas y la imposici贸n de modelos de producci贸n y manejo de la relaci贸n de la gente con su tierra y territorio.

Para la Asociaci贸n Nacional de Fomento a la Agricultura Ecol贸gica (Anafae) las semillas no son un tema coyuntural. La defensa de los derechos campesinos a la libre circulaci贸n de las semillas debe ser parte del trabajo institucional, ya que sin semillas libres y soberanas no puede haber soberan铆a alimentaria ni agricultura ecol贸gica. Debemos trabajar hombro a hombro con organizaciones y articulaciones afines por la no privatizaci贸n de las semillas. Anafae se compromete a seguir impulsando toda iniciativa o propuesta que garantice el libre flujo o circulaci贸n de la semilla, como lo han venido realizando nuestros productores y productoras desde hace miles de a帽os. Hoy su lucha tiene un logro crucial pues La Corte Suprema de Justicia de Honduras declar贸 inconstitucional la Ley para la Protecci贸n

de Obtenciones Vegetales, conocida tambi茅n como Ley Monsanto, aprobada por el Congreso del pa铆s centroamericano en 2012. A partir de esta legislaci贸n, se prohib铆a guardar semillas, regalarlas e intercambiarlas. Esta iniciativa se dio en el marco de la avanzada de la Uni贸n Internacional para la Protecci贸n de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organizaci贸n que, como explica GRAIN, 鈥渢rabaja exclusiva y expl铆citamente por la privatizaci贸n de las semillas en todo el mundo, mediante la imposici贸n de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales鈥.

La Anafae es un colectivo que desde hace m谩s de 25 a帽os defiende la agricultura ecol贸gica y la soberan铆a alimentaria en Honduras, y denuncia esta ley desde que se aprob贸. En 2016 hab铆a interpuesto un recurso legal para declararla inconstitucional, que fue rechazado. Dos a帽os despu茅s, colectivos campesinos y productoras y productores independientes, con el apoyo de Anafae, presentaron un nuevo recurso, y FIAN Internacional se sum贸 con un Amicus Curiae, que dio lugar a la declaraci贸n de inconstitucionalidad de la ley en noviembre pasado y al comunicado p煤blico a finales de enero de este a帽o. Todo este triunfo tiene como antecedente La declaratoria de las semillas patrimonio de campesinos e ind铆genas en cuatro municipios de Honduras el 12 de octubre de 2015, d铆a de la invasi贸n espa帽ola, cuando los representantes de los consejos ind铆genas del pueblo lenca, iniciaron la resistencia contra la Ley de Protecci贸n de Obtenciones Vegetales declarando 鈥渜ue nuestras semillas, arboles, plantas, r铆os, bosques, minerales, aire, tierra y territorio, pinturas rupestres, salitres, ciudad de los gentiles, la sierpe y otros minerales, son nuestros durante miles de a帽os; nuestros ancestros lograron hacer, crecer, vivir como en la presente generaci贸n y seguiremos cuidando y protegiendo lo que es nuestro y nos da la vida鈥. Esta declaraci贸n dio pie a que 4 municipios m谩s, declararan las semillas criollas como patrimonio de los campesinos e ind铆genas en sus espacios municipales, comprometi茅ndose sus autoridades a garantizar el derecho de los pueblos a la libre circulaci贸n de las semillas oponi茅ndose a cualquier ley actual o futura que restringiera este derecho.

En Colombia, en 2012 el gobierno nacional en cumplimiento con la obligaci贸n suscrita en el TLC con Estados Unidos, expidi贸 la ley 1518 que aprobaba el Convenio UPOV 91, en el marco de las obligaciones suscritas en los Tratados de Libre Comercio. Por ser un Convenio Internacional, la Corte Constitucional revis贸 la exequibilidad de esta norma. La Red de Semillas Libres de Colombia promovi贸 una amplia movilizaci贸n social para solicitarle a la Corte Constitucional que derogara esta ley. Posteriormente la Corte derog贸 esta norma por considerar que en su aprobaci贸n no se realiz贸 consulta previa a los pueblos ind铆genas y afrocolombianos. Tambi茅n la Corte consider贸 que el Convenio UPOV 91 puede afectar los derechos de los grupos 茅tnicos, en lo relacionado con la biodiversidad, el conocimiento tradicional, la soberan铆a alimentaria, la autonom铆a y la cultura.

La Red de Semillas Libres de Colombia interpuso ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del art铆culo 306 del C贸digo Penal (Ley 1032 de 2006), y en 2014 la Corte en su Fallo de esta demanda determin贸: 鈥渜ue no es posible penalizar a un agricultor por poseer y usar semillas criollas que presenten similitud o que se puedan confundir con semillas propiedad de las empresas鈥. Es por ello que la Corte sentenci贸 que 鈥渟e deb铆a retirar del ordenamiento jur铆dico la interpretaci贸n de la expresi贸n 鈥渧ariedades similarmente confundibles con uno protegido legalmente鈥, aplicable a los derechos de obtentor de variedad vegetal.

En Costa Rica, el Tribunal dio la raz贸n a la Red de Mujeres Rurales y anul贸 decreto que restringe el libre uso, intercambio y comercio de semillas criollas. Aunque este decreto fue derogado, se est谩 tramitando un proyecto de Ley sobre la producci贸n y control de calidad enel comercio de semillas a煤n est谩 vivo en el legislativo y reproduce las mismas restricciones del decreto recientemente anulado. En la anulaci贸n se tomaron en cuenta los argumentos en defensa de la cultura alimentaria, de la biodiversidad, de las pr谩cticas agr铆colas sanas y del derecho a comer. 鈥淓ste decreto est谩 conduci茅ndonos a un proceso de negaci贸n de la contribuci贸n a la vida y a la reproducci贸n de todos los elementos vivos. Con el registro de semillas estamos abriendo la puerta a la privatizaci贸n de todo鈥, document贸 Alejandra Bonilla, de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.

La lucha contra los transg茅nicos lleva un largo camino recorrido.

Destaca el trabajo de la Red por una Am茅rica Libre de Transg茅nicos (RALLT), con documentaci贸n, campa帽as y movilizaciones para denunciar e impugnar la l贸gica tras los cultivos transg茅nicos en todo el continente. Tambi茅n su tejido de redes y la vinculaci贸n que han propiciado en todo el continente.

Sin duda alguna, el trabajo de Acci贸n por la Biodiversidad en Am茅rica Latina, es un cruce de caminos infaltable en el trabajo de investigar, acopiar, vincular, documentar, gestionar pero incluso articular entre lo local y lo continental, todos los esfuerzos posibles que surgen entre los pueblos originarios y las comunidades campesinas de Norte, Centro y Sudam茅rica. La promoci贸n de la Alianza Biodiversidad con la revista Biodiversidad, sustento y culturas, sumada a los cursos a distancia del Instituto La Fuente, la p谩gina biodiversidadla.org y el mismo Colectivo de Semillas que publica este documento no ser铆an posibles sin este colectivo que promueve la autonom铆a alimentaria, la informaci贸n puntual para la defensa de la vida y la dignidad de las personas y las comunidades, desde el nivel local y con los v铆nculos a todas partes. En todo este trabajo, la labor cari帽osa, l煤cida y de gran amplitud pol铆tica y en pos de la justicia de nuestro hermano, compa帽ero y colega Carlos Vicente fue y sigue siendo crucial.

La articulaci贸n mundial La V铆a Campesina ha sido crucial en establecer en la discusi贸n la visi贸n, la mirada del movimiento campesino de los cinco continentes. No hay un referente m谩s presente que haya establecido la crucialidad de la soberan铆a alimentaria, la defensa de la vida campesina, de las semillas nativas, de la defensa territorial.

En Am茅rica Latina la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) es igualmente importante por todos los argumentos que sigue brindando a la discusi贸n, pero tambi茅n por reivindicar con tanta iniciativa y 谩nimo el papel de las mujeres en la creaci贸n milenaria de la agricultura, en la urgencia de asumir una postura anti-capitalista, antisist茅mica y antipatriarcal, que hoy por hoy, est谩 entre las organizaciones cruciales para entender lo que ocurre desde la vida de la gente en comunidades rurales.

El movimiento zapatista agrupado en torno al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) logr贸 romper los cercos que imped铆an que las comunidades ind铆genas pudieran ejercer sus demandas y ser escuchados, emergiendo a la luz p煤blica para impugnar el Tratado de Libre Comercio de Am茅rica del Norte. Tras a帽os de lucha pac铆fica, las comunidades de los municipios aut贸nomos de Chiapas han logrado establecer formas alternas desde un autogobierno horizontal, con sistemas de justicia, de educaci贸n y de salud propios, y un sistema agr铆cola con t茅cnicas agroecol贸gicas, el cuidado de semillas nativas que incluso comparten a organizaciones en 脕frica, y la defensa de sus sistemas alimentarios locales, que les permiten autonomizarse casi por completo del sistema nacional, pero sobre todo son un referencia de lucha, de coherencia, de estrategia, y de dignidad, no s贸lo en M茅xico sino a nivel mundial. Sin duda Desmi, ha contribuido en toda esa regi贸n chiapaneca a impulsar pr谩cticas cruciales para este proceso. En sus propias palabras: 鈥淪omos una organizaci贸n de la sociedad civil adherentes a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona del EZLN. A trav茅s de nuestro trabajo y acompa帽amiento, buscamos fortalecer los procesos comunitarios de los pueblos originarios en las zonas Altos, Norte y Sur de Chiapas en defensa y cuidado de la Madre tierra y el territorio, en el marco de la Econom铆a Solidaria enfatizando la perspectiva de g茅nero e incorporando pr谩cticas agroecol贸gicas, etnoveterinarias y de mercado solidario para contribuir a la soberan铆a alimentaria en la construcci贸n de la autonom铆a鈥.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, cap铆tulos M茅xico y Colombia han logrado concretar encuentros de varios a帽os, donde se organizan talleres en m煤ltiples entidades nacionales, adem谩s de audiencias preliminares, incluso fuera del pa铆s, audiencias formalizadas y foros. Las movilizaciones que implican y que cuestionan los tratados de libre comercio, la imposici贸n de los intereses econ贸micos por sobre los marcos del derecho nacional e internacional subyugando los derechos humanos, permiten documentar los desv铆os de poder, las pol铆ticas y normativas que promueven, activan y terminan destruyendo las relaciones necesarias para que la gente mantenga una cultura de subsistencia, pueda ejercer sus saberes ancestrales y sus semillas nativas. La destrucci贸n generalizada propiciada por los tratados derruye tambi茅n los sistemas jur铆dicos nacionales y a fin de cuentas el sistema internacional, y promueve privatizaciones, invasiones e imposiciones que generan extractivismo, expulsi贸n de territorios, deforestaci贸n, calentamiento global, y crisis ambientales de diversas magnitudes, adem谩s de golpear las estructuras democr谩ticas y de los derechos humanos de las poblaciones donde se instauran.

El Tribunal Permanente es hoy una herramienta para visibilizar, sistematizar y hacer escuchar los agravios que sufren las poblaciones en todos los rincones, y sin duda activa circuitos de resistencia y vinculaci贸n desconocidos pero reales. Hoy se ha abierto una sesi贸n para hacer visible la destrucci贸n en El Cerrado, en Brasil.

Los Territorios Libres de Transg茅nicos, son zonas declaradas como libres de transg茅nicos por comunidades rurales o entes territoriales que han tomado la decisi贸n aut贸noma y concertada con la gente, con los pueblos que habitan ese espacio y con las autoridades territoriales para ejercer la gobernanza, el control y protecci贸n de sus territorios, sus saberes ancestrales, sus medios de sustento tradicionales, su cultura alimentaria y sus semillas nativas y criollas como bienes comunes, frente a los impactos generados por la agricultura industrial corporativa. Donde funcionan estos acuerdos es porque los respaldan decisiones de comunidad o municipalidad, o de los cantones (la institucionalidad local o regional). As铆, definen mecanismos internos de control para que no entren transg茅nicos en sus territorios, como un ejercicio de autonom铆a territorial, para la defensa de sus bienes comunes y de los medios de sustento de la poblaci贸n.

En el caso de M茅xico, este acuerdo, aunque se tom贸 entre much铆simas comunidades que se reconocen como Red en Defensa del Ma铆z, simplemente no se proclam贸, porque la gente sab铆a que vendr铆a la represi贸n o los cultivos transg茅nicos clandestinos. Entonces se opt贸 por una convicci贸n compartida de no dejar entrar ninguna ayuda externa, sobre todo si ven铆a del gobierno o de las corporaciones, e insistir en que las semillas compartidas tuvieran

canales de confianza conocidos y reivindicados. Eso hasta ahora, ha mantenido la contaminaci贸n transg茅nica muy baja, comparada con otros pa铆ses.

En Costa Rica, en cambio, desde 2005 varias comunidades y grupos organizados promovieron un proceso de declaraciones de municipios o cantones 鈥渓ibres de transg茅nicos鈥 amparados en el principio precautorio. El proceso se aceler贸 con la aprobaci贸n en febrero 2012 de la siembra de tres variedades de ma铆z transg茅nico de Monsanto por el Ministerio de Agricultura. Treinta organizaciones se movilizaron visitando a numerosos gobiernos locales promoviendo la declaratoria de TLT. Actualmente existen 75 cantones, correspondiente al 92 % de todos los cantones del pa铆s. Pero estas decisiones de TLT de los gobierno locales no han sido respetadas por el gobierno nacional y por las transnacionales.

En Colombia es emblem谩tico el caso del resguardo ind铆gena del pueblo zen煤 de San Andr茅s de Sotavento ubicado en los departamentos de C贸rdoba y Sucre que en 2005 se declar贸 libre de cultivos transg茅nicos. El resguardo tiene un 谩rea de cerca de 20 mil hect谩reas y est谩 constituido por 177 cabildos ubicados en seis municipios. Las comunidades ind铆genas zen煤 poseen una fuerte tradici贸n agr铆cola que sustenta su soberan铆a alimentaria y su cultura; se consideran 鈥渉ijos del ma铆z鈥, puesto que cultivan m谩s de 25 variedades criollas de ma铆z. Esta decisi贸n de declarar su territorio libre de transg茅nicos se fundament贸 en que el territorio zen煤 es un centro de diversidad del ma铆z ubicado en la regi贸n Caribe, cerca de la zona donde se establecen grandes extensiones de cultivos de ma铆z transg茅nico.

Sistemas Participativos de Garant铆a. Un punto crucial en el ataque a las semillas es la exigencia de que se certifiquen en los sistemas coercitivos nacionales e internacionales mediante el registro, clasificaci贸n y evaluaci贸n de sus variedades.

Los sistemas participativos de garant铆a surgen como alternativa a la certificaci贸n, sirviendo m谩s bien como un circuito de confianza reconocido y reconocible, donde todas y todos los integrantes sirvan para testimoniar la calidad y la procedencia de las semillas de muchas localidades y regiones. Se establecen entonces un n煤cleo de semillas desde donde tender casas y redes de participaci贸n y garant铆a por todas partes. En diferentes resguardos y 鈥渧eredas鈥 en Colombia y Centroam茅rica, esta modalidad va creciendo, y brinda un aval de confianza sobre la calidad de las semillas producida y recibida.

Los centros de investigaci贸n independiente son cruciales para brindar una visi贸n diferente de lo que ocurre, compartir informaci贸n crucial a las comunidades, las organizaciones y los movimientos, y poder establecer v铆nculos necesarios en un trabajo de formaci贸n y construcci贸n colectiva de saberes. Existen muchos, algunos pueden caracterizarse como ONG u organizaciones de la sociedad civil, pero la diferencia es que no necesariamente responden a los criterios de la academia, su informaci贸n y su cotejo es crucial para que lo que ocurre en las regiones se conozca y la informaci贸n pertinente se comparta, lo que permite crecer lo que desde muchas localidades y parajes se va naciendo, se va creciendo, floreciendo y tejiendo, en el marco de luchas de resistencia urgentes, por la defensa de los territorios y la integridad y dignidad de los pueblos. Si no damos nombres de centros de este tipo es para no dejar a alguien fuera pues la lista es interminable. Lo importante es que con habilidades diversas, engarzan sus conocimientos t茅cnicos y cient铆ficos con los saberes ancestrales y contempor谩neos de los pueblos.

Conclusiones.

Es crucial que desde lo local, la gente tome la decisi贸n de defender su semilla y cuidarla como lo ha hecho desde 茅pocas ancestrales, sabiendo, como ahora sabemos, que hay una guerra declarada contra el campesinado y contra toda la agricultura independiente. Por eso las iniciativas en defensa de las semillas, en contra de los agrot贸xicos, los transg茅nicos y las corporaciones agroalimentarias industriales (aun si estas corporaciones presumen de 鈥渁groecol贸gicas鈥), son tan cruciales para hacer sentir desde los lugares m谩s rec贸nditos, hasta las iniciativas de m谩s v铆nculos regionales, nacionales e internacionales, que la v铆a campesina, la vida en relaci贸n con la tierra, con la Naturaleza, en defensa de los territorios donde la gente guarda relaciones directas de cuidado y atenci贸n, son cruciales para el futuro inmediato y de largo plazo de la humanidad. Y por supuesto, implicar谩n luchas de resistencia contra la voracidad de los gobiernos represores, los grandes capitales, las enormes empresas y los c谩rteles promotores de la violencia.

Las pinturas y fotos que surgen como fondos de la p谩gina son del dominio popular. La foto de las abejas es de Itziar Urquiola. Los logos son de unas cuantas de las miles de organizaciones que pueblan el continente. 鈥淪embrar es resistir鈥 es del artista Sebasti谩n Bucheli ( https://www.facebook.com/sebastianbucheliART/ ) y el cartel de 鈥淪igamos sembrando semillas libres鈥 es del colectivo Espacio abierto, de Per煤. La foto de la gente comunera acomodando paja es de Martha Pacheco, en la comunidad de Cuturiv铆 Chico en Pujil铆-Cotopaxi, Ecuador. El cartel contra UPOV lo ideo y public贸 Aula Verde AC. Los glifos que acompa帽an el n煤mero son obra de los pueblos y las tribus diversas que pueblan las regiones de la Amazon铆a brasile帽a.

Agradecemos a Pan para Todos por hacer posible este cuaderno, cuya investigaci贸n realizaron el Grupo Semillas, la Red de Coordinaci贸n en Biodiversidad y GRAIN para el Colectivo de Semillas y la Alianza Biodiversidad

