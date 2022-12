–

De parte de Amor Y Rabia December 5, 2022 212 puntos de vista

Por The Seneca Effect

4 de diciembre de 2022

┬┐Recuerdas c├│mo cambiaron cosas durante los ├║ltimos 2 o 3 a├▒os, y lo incre├şblemente r├ípido que cambiaron? Hubo un patr├│n en estos cambios: un elemento fue que nos dijeron que eran solo temporales, otro que se hac├şa por nuestro bien. Nos dijeron que necesit├íbamos “dos semanas para aplanar la curva”, y que “las sanciones provocar├ín el colapso de la econom├şa rusa en dos semanas”, y muchas cosas m├ís. Despu├ęs, el mundo volver├şa a la normalidad. En cambio, el resultado fue una “nueva normalidad”, para nada como la anterior.

Ahora, la pregunta obvia es “┬┐qu├ę toca ahora?”. O, m├ís exactamente, “┬┐con qu├ę nos van a golpear la pr├│xima vez?”. Existe esta idea de que puede haber una nueva pandemia, un nuevo virus o que el viejo regrese. Pero no. Son m├ís inteligentes que eso, hasta ahora siempre han estado un paso, tal vez dos, por delante de nosotros. Son maestros de la propaganda, saben que toda la propaganda se basa en memes y que los memes tienen una vida finita. Los viejos memes son como peri├│dicos viejos, ya no son interesantes. Una pesadilla en particular no puede asustar a la gente por mucho tiempo, y la idea de asustarnos con un virus pand├ęmico ya pas├│ su etapa de utilidad. Es posible que nos hayan sondeado con la pandemia de la “viruela del mono” y que vieran que el efecto no era grande. Era algo obvio, de todos los modos. ┬┐Y ahora que?

Perm├ştanme sugerir una posible nueva forma que tendr├ín de golpearnos. Es posible que haya o├şdo hablar de ├ęl, pero, hasta ahora, se supon├şa que era algo marginal, no dise├▒ado para crear otra “nueva normalidad”. Pero podr├şa serlo. Es enorme, es gigantesco, y est├í llegando. Es el poner un tope al precio del petr├│leo ruso (1). La idea es que un cartel de pa├şses, principalmente occidentales, se ponga de acuerdo en prohibir la importaci├│n de petr├│leo ruso a menos que su precio sea inferior a 60 d├│lares el barril. Tambi├ęn dificultar├í que Rusia exporte petr├│leo al exterior, incluso a pa├şses que no suscriban el acuerdo.

Esta idea es, como siempre, justificada como una forma de ayudarnos. No solo da├▒ar├í al malvado Putin, sino que reducir├í los precios del petr├│leo, por lo que todos en Occidente deber├şan estar felices. Pero, ┬┐realmente funcionar├í? Es improbable, por decir lo menos, y es probable que los promotores lo sepan muy bien.

Piense en ello: nunca sucedi├│ durante los ├║ltimos cien a├▒os que un cartel de pa├şses hubiera intervenido para forzar un determinado precio del petr├│leo en todo el mundo. Incluso durante la “crisis del petr├│leo” de la d├ęcada de 1970, la Organizaci├│n de Pa├şses Exportadores de Petr├│leo (OPEP) nunca hizo lo que a menudo se le acusa de haber hecho: fijar un precio del petr├│leo alto. La OPEP solo puede fijar cuotas de producci├│n o sancionar a ciertos pa├şses, pero no tiene poder, y nunca tuvo poder, sobre los precios, que son fijados por el mercado internacional.

Cuando los gobiernos se entrometen con los precios, los resultados siempre son malos. Normalmente, los precios de los bienes se fijan demasiado bajos y eso tiene dos efectos: el surgimiento de un mercado negro y la desaparici├│n de los bienes del mercado oficial. Era una caracter├şstica t├şpica de la econom├şa sovi├ętica, donde los precios a menudo se fijaban a niveles bajos para dar la impresi├│n de que ciertos bienes estaban al alcance de todos. Pero no era as├ş: en teor├şa, la mayor├şa de los ciudadanos sovi├ęticos pod├şan comprar caviar vendido a precios establecidos por el gobierno. En la pr├íctica, este caviar casi nunca existi├│ en las tiendas. Pero, por supuesto, era posible encontrarlo en el mercado negro si uno pod├şa pagar precios exorbitantes por ├ęl.

Hoy, intervenir para fijar el precio del petr├│leo ruso equivale a tirar una llave inglesa en los engranajes de una enorme maquinaria. Nadie sabe exactamente c├│mo va a reaccionar el mercado mundial del petr├│leo. Lo ├║nico seguro es que los rusos se niegan a vender su petr├│leo a los pa├şses firmantes del acuerdo. El resultado general de haber sacado del mercado a un productor importante solo puede ser uno: aumentar los precios del petr├│leo. Exactamente lo contrario de lo que se supone que debe hacer el precio m├íximo. Pero esto es lo m├şnimo que puede suceder: los efectos de poner un tope al precio son impredecibles en un mercado que ya es inestable y est├í sujeto a salvajes oscilaciones de los precios. Europa podr├şa perder el acceso al petr├│leo por completo y quedar a oscuras. Las hambrunas han sido un suceso habitual en la historia europea, y podr├şan volver. Ser├şan cosas as├ş: nada de peque├▒os cambios, grandes cambios.

┬┐Por qu├ę los pa├şses occidentales participan en esta idea aparentemente contraproducente? Bueno, puede haber alg├║n m├ętodo en esta locura. Se me ocurren algunas explicaciones posibles:

1. Los gobiernos occidentales est├ín en manos de idiotas que no saben lo que hacen y act├║an de acuerdo con el principio conocido como “Me lanc├ę desnudo contra un cactus. ┬┐Por qu├ę? Porque parec├şa una buena idea”. Ponen en pr├íctica ideas que parecen buenas (“perjudicar a Putin”), sin preocuparse por las consecuencias (destruir la econom├şa europea).

2. Poner un tope al precio tiene el prop├│sito espec├şfico de elevar los precios del petr├│leo. Obligar├í a los pa├şses consumidores a pasar del petr├│leo ruso relativamente barato al petr├│leo estadounidense, m├ís caro, que ser├í a├║n m├ís caro en un r├ęgimen casi monop├│lico. Esto generar├í enormes ganancias a los productores estadounidenses. No olvide que las ├ęlites estadounidenses est├ín convencidas de que los recursos petroleros estadounidenses son infinitos, o casi (2).

En 1956, Marion King Hubbert predijo que la producci├│n de petr├│leo de EEUU seguir├şa una curva “en forma de campana”, comenzando un declive irreversible alrededor de 1970. B├ísicamente ten├şa raz├│n, pero alrededor de 2010, la curva de producci├│n volvi├│ a crecer. Este repunte abrupto fue un suceso sorprendente que impuls├│ a los EEUU a volver al papel de mayor productor mundial de petr├│leo crudo y a volverse notablemente m├ís optimista en t├ęrminos geopol├şticos. Impulsado por su gran producci├│n de petr├│leo, el Imperio est├í contraatacando. ┬┐Pero por cu├ínto tiempo? (imagen de Paul Kedrosky FUENTE)

3. Se considera que el tope de precios es una forma de salvar la industria del petr├│leo de esquisto de EEUU (tambi├ęn llamado shale oil, y extra├şdo mediante fracking, AyR). Hasta ahora, el petr├│leo de esquisto ha sido casi un milagro (3), devolviendo a EEUU a una posici├│n dominante entre los productores de petr├│leo. Pero ahora se enfrenta a la ca├şda de los precios del petr├│leo en el mercado mundial. Con precios del petr├│leo m├ís altos, Europa financiar├í una nueva ronda de extracci├│n de petr├│leo de esquisto en los EEUU, mientras que las beneficios permanecer├ín en EEUU. Suena diab├│lico, y tal vez lo sea. Perm├ştanme a├▒adir que puede haber una raz├│n por la cual la industria del petr├│leo de arenas de esquisto fue declarada recientemente “muerta” en los principales medios de comunicaci├│n. Ll├ímame te├│rico de la conspiraci├│n, pero este art├şculo en Oilprice.com (4) puede haber tenido el prop├│sito de asustar a los productores estadounidenses para hacerles aceptar la arriesgada medida de prohibir la entrada del petr├│leo ruso al mercado occidental.

4. Puede existir una “fuerza oculta”, en alg├║n lugar, que est├ę actuando con un plan a nivel global. El plan implica una reducci├│n forzada de la producci├│n y el consumo de combustibles f├│siles para mitigar los da├▒os generados por el calentamiento global o, lo que ser├şa quiz├í m├ís probable, para dejar la energ├şa para las ├ęlites mientras se la quita a los plebeyos. Los sucesos recientes, la crisis de Covid y la crisis rusa, tienen el efecto de empobrecer a algunos de los principales consumidores de combustibles f├│siles, los ciudadanos occidentales de clase media, y as├ş reducir el consumo general. Poner un tope al precio del petr├│leo ruso puede ser solo el primer paso de un nuevo plan que obligar├í a los occidentales a abandonar definitivamente su adicci├│n a los combustibles f├│siles, les guste o no. Esto no puede ser una mala idea por varias razones, pero es una especie de medicina global equivalente a la lobotom├şa o la mastectom├şa radical para humanos solteros. Digamos que es un poco torpe.

Puede ser que estos cuatro factores est├ęn actuandoo. En cualquier caso, lo que se est├í materializando es una poderosa convergencia de intereses, que probablemente tenga ├ęxito en empujar el imponer que el mundo acepte imponer un precio tope al petr├│leo ruso. Teniendo en cuenta la facilidad con la que se ha hecho creer a los ciudadanos europeos las cosas m├ís absurdas durante los ├║ltimos dos a├▒os, es poco probable que entiendan lo que se les est├í haciendo (y perm├ştanme no usar las palabras apropiadas para definirlo). No es que a los ciudadanos estadounidenses les vaya mucho mejor: la enorme transferencia de riqueza de Europa a los EEUU ir├í a parar a los bolsillos de los oligarcas estadounidenses. En cuanto a los gobiernos europeos, son las estructuras que deber├şan oponerse a esta gigantesca transferencia de riqueza, pero est├ín formados por traidores, idiotas o ambas cosas; por lo que se adherir├ín con entusiasmo a la idea.

┬┐Es esto lo que muestra la bola de cristal? No necesariamente. Digamos que hay razones para pensar que lo que acabo de describir es un escenario probable. Luego, hasta los mejores planes fracasan. Hay un l├şmite en la fuerza con la que puedes empujar algo antes de que se desmorone o te muerda. ┬┐Seguir├ín los ciudadanos europeos felices para siempre de ser violados econ├│micamente por Estados Unidos? El futuro siempre est├í lleno de sorpresas, pero la bola de cristal siempre muestra lo mismo: el mundo va donde est├í el dinero.

NOTAS

(1) Reuters (03.12.2022): G7 coalition agrees $60 per barrel price cap for Russian oil.

(2) Cassandra’s legacy (14.07.2019): A rare glimpse of what the members of the elite think: What are they going to do when things get really tough?.

(3) The Seneca Effect (27.11.2022): The Most Amazing Graph of the 21st Century: How the Empire is Striking Back!.

(4) Oilprice.com (24.11.2022): The U.S. Shale Boom Is Officially Over.