Parece algo m谩s que evidente que hemos perdido las viejas buenas costumbres, que un sentimiento anodino ininterrumpido recorre desde nuestros aposentados pies hasta nuestra conformista cabeza. Resulta que nos hemos acostumbrado a recibir el viento en la cara sin atrevernos siquiera a girarnos m铆nimamente o resguardarnos en la esquina de cualquier edificio en ruinas que tengamos a escasos quince metros de distancia 驴y eso a d贸nde nos ha llevado? A languidecer, a perder gran parte de nuestra dignidad y finalmente a estancarnos en la m谩s absoluta inopia.

Ciertamente esta es, en parte, la realidad pol铆tica que nos ha tocado vivir a lxs que creemos en la autonom铆a, en no pactar, en no ceder ante personajillos que siempre vienen con la ilusi贸n de la reinvenci贸n del capital. Empaquetado y dispensado con un envoltorio nuevo, bien dise帽ado y perfectamente decorado para que parezca oro en lugar de mirra. La verdad es que seguimos aguantando desde nuestras rec贸nditas ratoneras con cierta entereza, intentando no sucumbir, trabajando d铆a a d铆a bajo al amparo de la humildad y un cierto compromiso.

La verdad es que nos hemos cansado de esperar, llega el momento de mover ficha, de salir a flote y coger un poco de aire, de demostrar que estamos vivos. No creemos que se trate de suspender nuestra cordura o sustituirla por la megaloman铆a y el narcisismo, sino de demostrar que respiramos, que sentimos 驴qu茅 nos queda sin nuestra dignidad?

Nuestro compa帽ero Alfredo lleva desde el 20 de octubre, casi tres meses en huelga de hambre. Esta luchando, con lo 煤nico que le queda, por acabar con el r茅gimen de m谩xima crueldad en Italia, el 41bis. Un r茅gimen que conocemos bien, que existe en todos los pa铆ses y que supone la degradaci贸n, la humillaci贸n y la incomunicaci贸n; que te acompa帽a hasta la fila del suicidio y de la locura pasando por otras muchas paradas previas. Alfredo ha manifestado que prefiere morir antes que tener que desechar el resto de sus d铆as sometido a esa situaci贸n, antes que dejar de ser una persona con todo lo que eso implica. Nuestra respuesta desde fuera tiene que estar a la altura, sino de su propuesta, al menos de nuestras posibilidades reales y no de las que nos mantienen en la comodidad de nuestras casas.

Cualquier momento es bueno para rebelarnos, para decir basta y, para empezar, para romper con la insustancialidad creando lazos de comunidad, de comunidades que luchan, que viven y se relacionan en contra del r茅gimen de dominaci贸n y explotaci贸n. Cualquier momento es bueno para que los fuegos fatuos nos gu铆en de nuevo hasta una hoguera mayor, en la que, peque帽os destellos de llamas pasadas se golpean entre s铆 para intentar prender la hojarasca. Ha llegado el momento de rechazar las cosas que nos separan, de entender lo que significan esas viejas consignas, sin dejarnos llevar por la ingenuidad, ni seducir por partidos, sindicatos o personajillos. Ha llegado el momento de pasar a la acci贸n con humildad y clarividencia, de atender a las responsabilidades que tenemos con nuestrxs compa帽erxs y, sobre todo, las de los que m谩s lo necesitan, los que est谩n dentro, los que tienen nombres propios y los que no, pero igualmente sufren las miserias del r茅gimen de dominaci贸n y explotaci贸n.

APOYO PARA ALFREDO Y TODXS LXS QUE SUFREN LOS REG脥MENES DE M脕XIMA CRUELDAD. 隆Cualquier momento es bueno para la solidaridad!