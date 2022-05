–

De parte de Kurdistan America Latina May 26, 2022 215 puntos de vista

La agitaci贸n que sent铆 anoche despu茅s de escuchar las amenazas expl铆citas de Erdogan contra la Regi贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) no solo fue provocada por esa noticia en s铆 misma, sino tambi茅n por la larga corriente de desinformaci贸n y marcos peligrosos que se est谩n difundiendo. O se desconoce la perspectiva local o no se la ha tenido en cuenta. Cuando miras desde la perspectiva de las personas que est谩n bajo amenaza, la situaci贸n se puede entender mejor.

Perm铆tanme centrarme en tres percepciones err贸neas y perspicaces.

Alguien dijo que hab铆a habido una 鈥渃alma relativa鈥 entre 2018 y 2019, es decir, desde la anterior invasi贸n y ocupaci贸n de Afrin en el noroeste de Siria por parte de Turqu铆a, y luego Gire Sp卯 (Tell Abyad) y Ser锚kaniye (Ras al-Ayn) y todo el territorio entre medio, al este del 脡ufrates. Relativa calma, s铆, pero para los observadores en el extranjero que solo se enfocan en los equilibrios geopol铆ticos entre Estados Unidos y Turqu铆a, Turqu铆a y Rusia, la OTAN y Turqu铆a, y tal vez una pizca del ISIS.

Sobre el terreno, no hay una 鈥渃alma relativa鈥. Miles de personas, que hab铆an vivido en aut茅ntica calma durante la mayor parte de la guerra en Siria porque la AANES se la proporcionaba, y las YPG y las FDS (Unidades de Protecci贸n del Pueblo y Fuerzas Democr谩ticas de Siria, respectivamente) la proteg铆an, han visto sus vidas desmoronarse. Fueron desplazadas, sus casas saqueadas y confiscadas, sus olivares destruidos o sus aceitunas robadas; fueron secuestradas, asesinadas, violadas. Sus ciudades natales est谩n devastadas por bandas yihadistas y por los mercenarios de Turqu铆a, que a su vez luchan entre s铆, convirtiendo las tierras en madrigueras de bandidos. La libertad de vivir tu cultura y acatar tu religi贸n se encuentra restringida.

No es su trabajo

Un 鈥渆xperto鈥 dijo que 鈥渁mbos bandos hab铆an intensificado el conflicto鈥. Aunque la mayor铆a de la gente que sabe de lo que habla conoce muy bien que la agresi贸n viene solo de un lado -al igual que la agresi贸n en Ucrania viene de un solo lado, y no de los ucranianos-, todav铆a existe la percepci贸n de que las FDS y las YPG y las YPJ son fuerzas militares sobre las que Turqu铆a tiene 鈥減reocupaciones leg铆timas de seguridad鈥. Estas preocupaciones no son leg铆timas: estos grupos no est谩n involucrados en ataques contra Turqu铆a y no se llevan a cabo operaciones transfronterizas desde el norte y el este de Siria hacia Turqu铆a. Las YPG, YPJ y las FDS realmente tienen otras cosas en mente, y no est谩n en su 鈥渒ar鈥, no en su trabajo.

Su cometido es proteger a la Administraci贸n Aut贸nom. Ser铆a genial si un medio internacional se帽alara eso. No se trata de apoderarse del territorio, no se trata de atacar, se trata de defender. Lo que protegen y defienden es un experimento con democracia de base, una forma de autogobierno que evoluciona en torno al respeto por la diversidad que define a todo Oriente Medio en lo que respecta a etnias, religiones e idiomas. Se llama confederalismo democr谩tico y es un modelo que no solo tiene como objetivo dar libertad a los kurdos, sino libertad a todos y a todas. Cuando se implementa ese modelo en 谩reas de mayor铆a 谩rabe, como Raqqa o Manbij, el objetivo no es imponer el gobierno kurdo, sino establecer el autogobierno para y por los locales.

Un padre ideol贸gico

Una idea err贸nea persistente es tambi茅n que el PKK, las YPG y las FDS son lo mismo. Pero no es complicado: el PKK est谩 en guerra con el Estado turco, tiene su sede en las monta帽as del norte de Irak junto a la frontera turca e iran铆. Las YPG y las FDS tienen su sede en Siria y est谩n defendiendo sus tierras, como se mencion贸 anteriormente.

Que intercambien luchadores no quiere decir que sean iguales. Cuando eres un luchador dedicado a la ideolog铆a de Abdullah 脰calan (quien es el padre ideol贸gico del confederalismo democr谩tico), puedes tener 鈥渒ar鈥, una tarea, en cualquier lugar donde esas fuerzas est茅n activas. Cuando est谩s en Qandil, a lo largo de la frontera iran铆, y te transfieren, por ejemplo, a Qamishlo, en Siria, tu tarea cambia con tu reubicaci贸n. Ya no est谩s luchando contra Turqu铆a, sino defendiendo la regi贸n aut贸noma, luchando contra ISIS y ayudando a defender las tierras contra el ej茅rcito turco cuando invade.

Zona peligrosa

Saber todo esto te ayuda a entender mejor lo que est谩 pasando y lo que est谩 planeando Erdogan. Erdogan odia el autogobierno, odia la democracia, y tiene miedo de las fuerzas que est谩n destruyendo su poder. Que quiere implementar una 鈥渮ona segura鈥 (en el norte de Siria) es una ret贸rica que repiten muchos analistas internacionales, pero por favor, no usemos esa expresi贸n. Cualquier tierra donde aparezca el Estado turco no puede ser una 鈥渮ona segura鈥, sino que solo se convierte en una zona de peligro. Toda Turqu铆a (y no solo Erdogan, excepto el HDP 鈥揚artido Democr谩tico de los Pueblos) apoya estas pol铆ticas, con la que quiere reubicar all铆 a millones de refugiados sirios.

鈥淰oluntariamente鈥, siguen repitiendo, pero no existe tal cosa. Hace tan solo unos d铆as en La Haya, habl茅 con unos sirios que acababan de llegar a Europa desde Estambul; les cuento: los sirios en Turqu铆a tienen miedo de salir a la calle, no solo por la creciente violencia contra ellos, sino tambi茅n porque es muy dif铆cil obtener los documentos de residencia y podr铆an ser transportados de regreso a su tierra natal si los atrapan sin los documentos correctos. Tienen miedo de regresar a la tierra donde reina el dictador Al Assad, y con raz贸n.

Demograf铆a

La ocupaci贸n turca es mala para los sirios en Siria y para los que est谩n en Turqu铆a. Y para el tejido multi茅tnico, multiling眉e y multirreligioso de las sociedades que ahora viven en las comunidades aut贸nomas. Los sirios en Turqu铆a se utilizar谩n para cambiar la demograf铆a de la regi贸n, socavando la seguridad no solo de los kurdos, sino tambi茅n de los armenios, sir铆acos, yezid铆es y turcomanos.

Esto es lo que est谩 en juego. La OTAN puede querer apaciguar a Turqu铆a para que la mantenga a bordo en la guerra contra Putin, pero se olvida de que tiene un Putin entre ellos, un dictador fascista, irredentista, militarista y sediento de sangre. Y la OTAN es c贸mplice. Esos son los hechos sobre los que se debe construir el an谩lisis.

FUENTE: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

