–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 28, 2022 185 puntos de vista

Carmen Bachiller

Anchuras, un pueblo de Ciudad Real de 500 habitantes –hoy son poco más de 250– celebró en el año 1989 un gran concierto con relevantes figuras del panorama musical: Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, José Antonio Labordeta, Hilario Camacho y Javier Krahe. Tocaron sin cobrar y lo hicieron para apoyar el rechazo de los vecinos a la instalación de un campo de tiro. Y ese apoyo se mantuvo durante toda una década.

Este pueblo de Ciudad Real –aunque enclavado en la comarca toledana de La Jara– se convirtió a finales de los años 80 en referente de interés informativo nacional. La razón estaba en que el Gobierno de Felipe González decidió construir allí una instalación destinada al el Ejército del Aire. La primera opción había sido el hoy Parque Nacional de Cabañeros, pero se interpuso la negativa del entonces presidente de la región, José Bono, quien apostó por su declaración como parque natural. Así que, la siguiente opción fue el pequeño municipio de Anchuras.

Santiago Martín era en aquel momento el alcalde. Tenía 25 años y apenas unos meses de experiencia como edil. Un día del mes de julio de 1988, en plenas labores de la cosecha, cuenta cómo vino a buscarle la Guardia Civil. “Me dijeron que al día siguiente tenía que ir a la sede del Gobierno Civil en Ciudad Real para una reunión de alcaldes sobre empleo en zonas deprimidas”. Fue una encerrona. “Allí solo estaba yo… Y unos cuantos militares”.

En la capital provincial le recibió el gobernador civil Juan Íñiguez Molina y a la reunión también acudió, entre otros, Lluís Reverter, entonces director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio de Defensa que dirigía Narcís Serra. “Me explicaron que el ministro en persona quería hablarme del campo de tiro”.

Dice que se quedó “a cuadros” cuando el gobernador civil le dijo que se iba a Madrid en helicóptero. “Supongo que fue por impresionar”, relata. Ese miércoles 20 de julio de 1988 no se le ha olvidado tras visitar el despacho del ministro. “Me dijo que lo del campo de tiro no tenía marcha atrás y que ya estaba hablado con todos y que solo cuatro ecologistas darían un poco de guerra. Entonces Hernández Mancha dirigía la Alianza Popular de Fraga”.

La reunión incluyó una comida. “Llamó alguien. Intuyo, y no me equivoco, que era Bono para preguntar cómo me lo había tomado. Me dijeron que podía pedir lo que quisiera para mi pueblo y que el proyecto le iba a dar vida. El ministro me lo comparó con la base de Torrejón de Ardoz”.

Santiago Martín regresó ese día a Anchuras. “Me trajo un conductor al pueblo y para entonces la noticia del campo de tiro ya había saltado”. La movilización social frente al proyecto encabezada por el propio alcalde se activó de inmediato. “Pensábamos, y la gente así lo entendió, que supondría la desaparición física del pueblo porque estábamos pegados al polígono de tiro”. Llegaron hasta el Parlamento Europeo de la mano de IU y la protesta ciudadana también recibió el apoyo de numerosos artistas y de conocidos periodistas, según destaca el edil.

Los vecinos de Anchuras defendieron que su pueblo también formaba parte de Cabañeros. Fue uno de los lemas de la movilización. Martín reconoce que en el cerrojazo definitivo al proyecto también jugó a favor la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. “La movilización fue clave, pero eso enfrió el proyecto”.

En 1996 otro ministro de Defensa, Eduardo Serra, quiso rescatar el proyecto del campo de tiro para prácticas de aviación en Anchuras a pesar de que su partido, el PP, se había posicionado en contra en Castilla-La Mancha durante años. “Fue una legislatura en la que PP y PSOE se aliaron en el pueblo para que no gobernáramos”, señala el alcalde que concurría como independiente.

“Estuvo en un tris” que el proyecto reviviese, explica. “Fui yo el que trajo a la ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino con ayuda de periodistas como Pedro J. Ramírez y Antonio Herrero, a presidir una procesión”. José María Aznar se quedó con las tesis de Isabel Tocino, que se opuso abiertamente al proyecto, frente a las de Eduardo Serra. En 1998 un Real Decreto derogó el que diez años antes había declarado ’Zona de Interés para la Defensa Nacional’ el lugar donde iba a instalarse el campo de tiro. “Han desaparecido las circunstancias que motivaron esta declaración”, decía un breve texto en el BOE.

El alcalde recuerda cómo en diciembre del pasado año el que fuera presidente regional José María Barreda “pidió perdón”. Fue en un acto público, recuerda el alcalde. “Nos dijo que no habían estado a la altura. Yo le respondí que eso le honraba, aunque fuera 30 años después”.

Anchuras Movilización social en Anchuras (Ciudad Real) en los años 80 contra el campo de tiro Foto cedida por el Ayuntamiento de Anchuras

Una plaza homenaje a los cantautores

El municipio de Anchuras homenajea este sábado a los cantautores que apoyaron la lucha contra el campo de tiro hace más de tres décadas. Es una idea que data del año 2018 y que, por diversas circunstancias incluida la pandemia, se ha pospuesto hasta ahora.

“En esa época, en una comida en mi casa, Luis Pastor me comentaba lo desagradecido que es este país con los cantautores y con lo que han hecho por las libertades. Yo recogí el guante”. Por eso habrá un reconocimiento. La plaza del Álamo de Anchuras se convertirá la plaza de los Cantautores y contará con 21 placas cerámicas. Todas tendrán frases de los artistas que respaldaron la movilización social. Para organizar el evento se ha contado con la Diputación Provincial y con el sindicato CCOO. “En ese tiempo yo siempre que venía a CCOO era como mi casa, teníamos todo a nuestra disposición”, recuerda el alcalde.

El secretario general de CCOO en la región Paco de la Rosa cree que “lo que hicimos hace 34 años fue la esencia de la democracia. Cuando a alguien se le ocurrió que en Anchuras debía haber un campo de tiro, el pueblo se rebeló, dijo que ‘no’, con razones objetivas”.

De la Rosa establece un paralelismo entre estas movilizaciones y otras más recientes como el rechazo al cementerio nuclear –que el PP ha resucitado esta semana pidiendo que se instale en Villar de Cañas– o las macrogranjas. “Mirando a lo que supuso Anchuras, CCOO estará siempre en estas movilizaciones, porque queremos crecimiento económico, industrias, pero queremos un crecimiento sostenible, ecológico y generador de empleo”.

El alcalde apunta que los pequeños pueblos se sienten “abandonados” y lamenta que “solo nos quieran para este tipo de proyectos. ¿Qué hay un vertedero nuclear? A un pueblecito… Si es tan bueno, ¿por qué no lo meten junto a una gran ciudad? Se lo pueden llevar al Retiro”, aunque sostiene que “lo de Anchuras fue un punto de inflexión a la hora de tomar decisiones. No se puede ir así. Sea o no pequeño si a la gente la pisas, saca los dientes”.

El sábado y como parte de la programación se proyectará un documental en agradecimiento a todo el movimiento que apoyó el rechazo a la infraestructura y a partir de las 22 horas actuará Luis Pastor, junto a los locales ‘Noviembre’, dentro del ciclo de ‘Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos’ que está desarrollando la Diputación de Ciudad Real.

El Diario